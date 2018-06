Horóscopo del día 22 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 22 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy la vida te dará una alegría muy grande. Sin más, sin haber sido planeado, la vida te pondrá de nuevo en tu camino a una antigua pareja, probablemente a tu primer amor. Ha llovido mucho desde entonces, han pasado muchos años pero encontrártela significará tanto para ti como para ambos dos mucho. Ese encuentro mágico podría convertirse en una bellísima historia de amor. Sabes que, si comienzas de nuevo, nada será igual que una primera vez pero la experiencia os ha hecho más sabios y maduros, más pacientes y coherentes. Esta persona posiblemente no viva en tu misma localidad pero, tras tantos años, no habrá impedimento alguno. Hoy en día se puede estar comunicado por diferentes medios. Disfruta de la magia de este encuentro. No lo podrás olvidar.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy es un día de energía mágica y diferente así que, aprovecha este influjo energético para dar un empujón a aquellos hechos que no son de tu agrado o que están algo estancados. En este momento, has de abrirte nuevos caminos laborales. Estás completamente estancado en un puesto que detestas por lo tanto, has de salir de allí. Abre bien los ojos, hay muchas señales a tu alrededor pero no las quieres ver o no sabes cómo hacerlo. Por lo tanto, hoy, busca bien en periódicos y revistas, por internet o por la calle porque el universo te va a llevar hasta ti una oferta laboral hecha a tu medida. Confía, has de hacerlo, confía en que no estás solo, nunca lo estás. Por eso, deja que la vida fluya ante ti y si algo nuevo aparece, no lo rechaces, tómalo y aprovéchalo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, has de plantearte muy seriamente seguir un régimen alimenticio. Tu alimentación no es la adecuada para tu ritmo de vida y por ello has de cambiarla. Acude a un nutricionista: él sabrá indicarte cuáles son los alimentos indispensables en tu dieta. No todo el mundo tolera lo mismo. Así sabrás cómo estás y qué necesitas. Además, hazte un chequeo médico pues nunca está de más. Has de comenzar a llevar una vida sana y saludable pues así vivirás una vida más longeva. Pero es que, además, necesitas practicar deporte: busca el más idóneo para ti, el que más se ajuste a tus necesidades: ir a un gimnasio a hacer ejercicios, correr, nadar, patinar o lo que gustes. Pero practícalo a diario. No lo dejes pasar. Los beneficios serán múltiples en tu día a día.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Hoy es un día maestro, lo que presagia muy buenas cosas para ti. Si tienes una idea, plásmala en una hoja. Hoy tendrás duende, estarás inspirado. No dejes que tus ideas se las lleve el viento, es un día perfecto para desarrollar la creatividad. Es posible que de alguna idea aparentemente loca pueda surgir algún proyecto interesante. Vales mucho más de lo que piensas pero probablemente no sepas que vales mucho. Igual no te lo han dicho lo suficiente o te lo niegas a ti mismo. Sería interesante que comenzaras a escribir en una libreta tus inquietudes y reflexiones y las leyeras al acostarte. De ahí podría salir la clave de tu nueva vida. Estás aún por definir, estás muy perdido en este momento. Trata de poner de tu parte. Irá mejor con el paso de los días.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, trabajas demasiado y tu vida no está equilibrada en absoluto. Por eso has de plantearte un cambio: tienes que abrirte a nuevas cosas, a otras actividades de ocio. La vida no está basada exclusivamente en el trabajo porque entonces no está compensada con otras facetas de tu vida. Por lo tanto, para que no siga así la cosa, empieza ya a apuntarte a cursos y actividades, las que más te llamen o resuenen contigo. Hoy comienza un grupo de meditación que te vendría como anillo al dedo. Podrías probar la clase sin compromiso alguno. Además, conocerás a gente nueva que te ayudará a ver la vida de otra manera, sobre todo si están inmersos en temas de espiritualidad. Abre un poco el círculo en el que te mueves porque tu zona de confort es demasiado limitada.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, como ya sabes, la energía de hoy es magnífica. Como siempre, trata de sacar el mayor partido posible a este día, tiene ángel. Si en tu trabajo una de tus ocupaciones es la creatividad, el diseño o alguna actividad pareja, no dejes de estar hoy todo el día preparado para cuando llegue la inspiración. Días así suelen ser muy productivos, mucho más que cualquier otro día. Saca ideas, proyéctalas en algún diseño o dibujo. Crea, inventa, imagina teniendo siempre en mente la propia realidad. Las ideas son fuente de dinero, es indudable. Si tienes que dar alguna conferencia o charla, incluso cursillos a trabajadores o alumnos, hoy te sentirás muy inspirado, más de lo normal, haciendo las cosas de otra manera, saltándote un poco las reglas protocolarias y siendo más tú, mostrando tu esencia y carácter.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, cuídate más o el trabajo va a poder contigo. Empieza a cuidar tu cuerpo como se merece. Deberías de permitir que tu amigo nutricionista te hiciera un régimen a tu medida, él sabe lo que tú necesitas. Además, como tiene un gimnasio, deberías de apuntarte e ir cada mañana. Has de hacer deporte, estirar tus músculos y muchas otras cosas. Estás oxidado, hay que hacer un esfuerzo para ponerte a punto. Sigue el plan de tu amigo, apúntate en su gimnasio y solucionarás todo el problema del sobrepeso pero, sobre todo, aprenderás a comer, que es lo importante. Eso no se te olvidará en tu vida. Hay que aprender a comer de un modo consciente pero, además, a cada persona le hacen falta diferentes nutrientes según su metabolismo. Por lo tanto, comienza a ir al gimnasio, aprende a comer bien y tu cansancio remitirá a la mitad.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el ambiente está lleno de energía y de magia y a ti te sobra hoy la energía; tienes un exceso de ella. La magia de número maestro te está afectando, has ido a un gimnasio pero en la clase no sólo no te has cansado sino que has estado el doble de rato. Estás pletórico. Hoy necesitas gastar este exceso de energía así que no te puedes dar una sesión de Reiki porque te subirías por las paredes. Baila, deberías de apuntarte a clases de baile, no tradicional pero contemporáneo. Te apasiona bailar y cantar, ve a clase de danza. Has de hacer algo que te haga expulsar y soltar toda la adrenalina que te ronda. Sabes que es mejor estar así que no por los suelos. Haz lo que sea pero cálmate un poco porque no estás acostumbrado a encontrarte tan inquieto. Te ha producido hasta taquicardias, ten cuidado con eso.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, te planteas tu futuro con tu ser amado. Lleváis un tiempo juntos, años, y os planteáis el siguiente paso. Uno quiere casarse, otra no cree en el matrimonio. Podéis optar por una pareja de hecho. Tenéis que definir bien lo que queréis, al menos los trámites legales porque el bebé está al caer y no os gustaría que la situación fuera negativa para él o ella. Queréis tener los papeles en regla para poder hacer cualquier trámite. Tendrás que convencer a tu novia de las opciones de boda, las ventajas de un matrimonio al uso, la protección para ella y el bebe. Pero tenéis que creer en lo mismo. Una vez que llegue el bebe, toda la atención estará centrada en él. El tiempo pasa y no perdona, pensad bien vuestro futuro próximo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, si quieres hoy, podrás jugar al juego de la seducción. Te ves guapo, te sientes con la autoestima elevada y te apetece gustar. Eres presumido y hoy vas a lucirte. Quieres notar cómo te miran y se te acercan. Quizás alguna se te acerque más de lo normal. Con la tontería del juego de la seducción y siguiendo la Ley de la Atracción, más de una intentará ligar contigo. Si corresponden a lo que tú buscas de una persona, si cumplen tus expectativas, habrás ligado sin hacer ni un ápice de esfuerzo. También tiene su mérito. Déjate querer o amar o desear. Tú decides sobre tus relaciones. Eres un ser muy pasional que adora el sexo, es casi adictivo para ti, te gusta demasiado. Si esta noche quieres tema, lo tendrás, ya has mandado las señales suficientes al universo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy, día 22, decides hacerte autónomo. Quieres que este día esté muy bien auspiciado y la energía de este número es fantástica. No te quepa la menor duda de que será perfecto para ti, actuará de talismán. Además, tienes muchas ganas y sabes de antemano que vas a triunfar. Ponte las pilas bien cargadas porque te espera mucho movimiento. Papeles, cosas por hacer y que comprar y debes de tener todo a punto para el gran día. Muy pronto abrirás tu propio negocio. Sabes de la importancia de la numerología e intentas seguirlo cada día, o, al menos, siempre que puedes. Tu intuición es perfecta hoy y has recibido varios mensajes canalizados que te han confirmado todas tus creencias. Estás muy feliz, todo va a salir a la perfección. Enhorabuena.

Piscis, hoy tienes una cena con unos buenos amigos pero tienes un tremendo dolor de estómago desde ayer. Es extraño porque generalmente haces muy bien las digestiones. Es posible que no quieras ir a esa cena o que vaya alguien a quien no quieres ver. Es lógico, por eso tendrías este horrible dolor. Quizás no sepas los invitados aunque te puedas imaginar quiénes seréis. Si es así, ya tienes la explicación a todos tus males. Quizás no has enterrado, una relación del pasado con alguien que vaya a cenar. Esta noche tendrás las respuestas a todas tus incógnitas. Tu parte intuitiva ya lo sabe y por eso te ha creado ese estado para que no asistas a esa cena. Igual el destino quiere que acabéis, unos años más tarde aquello que quedó inconcluso. Atrévete al cambio.

Fuente: Astrocanal