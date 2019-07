Horóscopo del día 22 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 22 de julio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, todo se transforma a tu alrededor y en ocasiones causa estragos. Te perturba en demasía. Sabes que es mejor dejarte llevar y no ir a contracorriente. Todo debe ocurrir por su peso. No impongas tus puntos de vista a el resto, tampoco trates de manipularlos. No está bien hacer eso. Por si no fuera suficiente con lo anterior, el primer perjudicado serías mismo. Debes aprender que cada uno de ellos de ellos en esta vida dispone de su Libre Arbitrio para poderse confundir y así aprender la lección pertinente. De eso se trata. De evolucionar y crecer internamente. Tu relación sentimental va viento en popa así que, no crees malos sentimientos. No te lamentes ni estés con una actitud negativa todo el rato. Tu pareja no lo entendería. Olvídate de celos o recriminaciones. Todo el planeta es libre. Disfruta de la vida y de tu ser amado. Estima que está por el hecho de que de esta manera lo quiere de forma voluntaria. El resto no importa. En lo concerniente al campo laboral y económico, muy, muy buenas ocasiones se presentarán ante ti. No las dejes pasar.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, proponte con seriedad qué debes hacer para conservar tu amor. Sé tierno y cariñoso, jamás arisco y frío; matiza tus palabras, sé sutil y sobre todo, no vaciles. Actúa con determinación. Tu economía se activará gracias a la aparición de un amigo tuyo en tu vida de nuevo. Este traerá noticias verdaderamente agradables sobre un proyecto novedoso muy prometedor. No lo dejes pasar. Únete a él. Sobre todo, escúchale bien y sigue sus consejos. Su experiencia, para ti, en estos momentos, será una fuente de sabiduría, un libro abierto, la mejor enciclopedia del planeta. Tu economía se podrá aumentar gracias a inversiones inteligentes y sobre todo a negocios por la red, on line. Las redes sociales y asimismo internet te deparan horas de busca y asimismo investigación más además negocios bien interesantes que te harán ganar mucho dinero. Por esta razón, lánzate, eso sí, sé precavido pues la red también encierra muchas trampas ocultas. Aun de esta forma, vas a aumentar tu capital.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás con una tónica muy vital. Hoy es un día ideal para sacar adelante cualquier obstáculo que se te ponga por delante. No permitas que nadie decida por ti. Tú eres tu mejor maestro, no te dejes manipular. Pese a ello, haz caso a un sabio consejo dado por un buen amigo; solo pretende acudir, no llenarte la cabeza de humo. De verdad, si le haces caso, será muy provechoso para ti. No desees abarcarlo todo puesto que te quedarías sin nada. Ve poco a poco y no lo hagas de forma apurada. De hacerlo, te desequilibraría mucho. Comenzarías a decir cosas que no debes, que te debes enmudecer y guardar para ti. Así no te lamentarás tanto en el tema sentimental, en lo concerniente a tu relación se refiere, ni en el laboral. Respecto a tu economía, hoy el dinero aparecerá en tu vida de la manera más sorprendente. Estate listo para esto. Ocurrirá algo infrecuente, de verdad. Vendrá de la mano de un perfecto desconocido. Hazle caso, sus consejos serán muy valiosos.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy estarás lleno de melancolía. Tu día estará lleno de recuerdos. Por la noche, los aparcarás para vivir una intensa noche de pasión. Todo transcurrirá en el mejor marco, en la armonía perfecta y las buenas vibraciones. Será magia. Tú debes contribuir a ello, en tus manos está que todo fluya, que avance como debe. Sabes que los astros inclinan más no fuerzan. Ahora, podrías invertir dinero, pensando verdaderamente bien previamente dónde hacerlo. Es buen momento, aprovéchalo. Piensa la mejor manera de hacerlo, la encontrarás. Hoy comienzas una etapa próspera en tu vida. Por su lado, sé siempre y en todo momento y en todo instante precavido y guarda contigo un pequeño colchón reservado a emergencias y asimismo imprevisibles. Nunca viene mal hacerlo. Tu intuición está en alza, muy acertada y por tal razón serás capaz de descubrir buenas ocasiones tras las apariencias. Sabes que estas, en ocasiones, engañan, sean de una manera positivo o negativo. Prueba suerte en el azar.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, si pretendes dejar atrás, en el olvido cualquier equívoco, charla desde el corazón. Olvídate de tu Ego, tu orgullo o prepotencia cuando las cosas van mal. Sé humilde y franco y charla desde lo más profundo de tu corazón. Solo de este modo lograrás solventar los inconvenientes recientes, sobre todo, en el tema sentimental. No mires a tu pareja sobre el hombro. Sois iguales. Debes tener muy presente tu realidad, el tiempo actual. No sueñes ni crees a tu alrededor un planeta irreal: no lo hay. Todo está perfecto pero nunca hay que bajar la guarda, jamás. Sobre todo, no vivas espejismos, por muy reales y optimistas que te parezcan. Ten cuidado de ciertos conocidos, podrían ser realmente, muy, muy diferentes a como crees que son. No te dejes engañar por ellos ni en temas monetarios. Ten muy presente en todo momento y distingue entre fantasía y realidad. Lograrás inspeccionar tu dinero. En unos días, tu economía va a aumentar y será sensiblemente más productiva.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy es uno de estos días en los que se cruzará en tu camino un ser sumamente maleducado. No permitas que te saque de tus casillas, no le dejes. Sería mejor no responderle con su moneda o medicina. No intentes comprender ni dejes que agote tu paciencia. Intenta obviarlo todo lo que puedas. Sobre todo, abstente de absorber su negatividad. Pon en práctica tus corazonadas. Aunque hoy afloren cambios inesperados, no te desanimes. Todo cambia en un momento. Sal esta noche. Déjate ver, haz vida social. La precisas. En el caso de estar sin pareja, hoy puede ser el día ideal para encontrar una. En el área laboral, personas muy negativas intentarán desalentarte en todo momento. No dejes que se salgan con la suya. Las ideas negativas no van contigo así que, apártalas de tu mente. Sigue con tus tareas y déjales a ellos que sigan con sus traumas y fracasos. No te pertenecen.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, comienza a cuidar tus relaciones íntimas y sentimentales tal como si se trataran de la flor más bella del planeta. No hieras con tu sarcasmo por el hecho de que tu ironía, en ocasiones, aunque sea tu arma de defensa, corta, hieres. No lo hagas, hay otros métodos para salir del paso y sobre todo, jamás hay que ofender a nadie. No hagas lo que no te complacería que te hicieran. Tu amigo o amiga tiene muchas cosas comunes contigo y, es muy viable que vuestra amistad concluya en consolidar una pareja. Tampoco te precipites, deja que el tiempo haga su papel. Es esencial que así sea. No ahuyentes a tu ser amado, podrías perderlo. Expresa tus sentimientos. Está verdaderamente bien que seas la persona más equilibrada del planeta pero, está bien que, en ocasiones, explotes y te desarmonices un tanto. De no hacerlo, corres un enorme peligro y lo sabes: el día que te desequilibraras sería lamentable para ti, el caos absoluto. No llegues a ese extremo. Diversifica tus inversiones. Te irá verdaderamente bien.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy te vas a convertir en el centro de atención de todo el planeta. Las miradas recaerán sobre ti. Esto podría ser positivísimo si lo empleas en tu beneficio. No hagas tonterías y te dejes en patentiza. Hay mucho público a tu alrededor y te juzgarían muy con fuerza. Sobre todo, mantente apartado en todo momento de personas problemáticas y negativas; no te traerían nada bueno. El amor llama a tu puerta y le abres sin inconveniente alguno. No hagas caso de sutilezas ni de comentarios absurdos referentes a vuestra relación o a tu pareja particularmente. No te dejes llevar por la tontería. Si los tuvieses presente, aparecerían duros inconvenientes entre los 2. Activa tu imaginación, inventa cosas entretenidas, lo agradecerás. En el trabajo, la situación no es la idónea; está un tanto revuelto. Deberás sopesar todo y hacer cómputo de los hechos acontecidos. Di todo lo que debas decir, no te lo calles pues irá en tu contra. Es tu responsabilidad.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy comienzan a abrirse para ti puertas que en otros momentos prosiguieron cerradas. Al abrirse, te empaparás de una empatía que antes no tenías y de mucha intuición. Se acentúa en ti una sensibilidad muy grande y comprenderás por todo ello verdaderamente bien a tus semejantes. No actúes de una manera alocado por el hecho de que se te escaparán múltiples cosas de las manos. Por si no fuera suficiente con lo anterior, piensa detenidamente cada paso que des si no quieres errar. Sabes que, cuando se actúa mal, todo son quebraderos de cabeza. Evítalo puesto que está en tus manos hacerlo. Referente a tu economía, se hace de implorar. El dinero, va a tardar en llegar a tu vida; lo hará de una manera muy difícil, con incidentes. Sabes que, como todo en esta vida, todo conlleva un esfuerzo y hay que combatir por esta razón. Vas a deber aprender de tus fallos. Es ley de vida. Olvídate de tus miedos, temores y da el salto: aplica tus ideas económicas. La prosperidad llega a tu vida.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, si pretendes entrar en una gran discusión con tu pareja, hoy, , perderías. Ni lo intentes, no es tu día para ello. Por si no fuera suficiente, sabes verdaderamente bien que una contienda es una cosa que carece de sentido. No se consigue nada al respecto. Vas a hacer un viaje muy pronto, tal vez la próxima semana y probablemente te abra muchas puertas y, sobre todo, te genere buenos ingresos. Ponte en marcha y prepáralo bien puesto que será muy productivo para ti. Sé prudente en tus actos y acciones, reservado. Si haces caso a tu sexto sentido, a tu intuición, verás de qué forma consigues lo imposible. Lograrás cumplir tus retos, tus sueños. Como todo en esta vida, comprobarás que todos tus sacrificios pasados comienzan a dar sus frutos. Todo lo que se hace genera una reacción con lo que, en un caso de esta manera, recogerás una buena cosecha. Un trabajo nuevo aparece escrito en tu horizonte laboral. Será más gratificante en todos los sentidos. Lánzate.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, intenta aplazar las cosas y no tomes hoy resoluciones esenciales para tu vida. Probablemente, si te precipitaras, errarías. Por tal razón, ante cualquier duda, no actúes, espera. Deja que todo se asiente. Eres muy ágil mentalmente y por esta razón tu capacidad de contestación es inmediata. Eres un ser veloz y asimismo inteligente. Saldrás de cualquier accidente que aparezca en tu vida. En el amor, es tiempo de recuperar el tiempo perdido. En lo concerniente al tema laboral, deberías recomendarte mejor, asegurarte verdaderamente bien de tus posibilidades y sobre todo pedir ayuda a especialistas en la materia. No firmes nada sin consultar previamente con ellos, resulta necesario que así sea. Tendrás, en el tema financiero la posibilidad de comenzar algún género de unión o transacción comercial con un amigo. Vas a deber estudiar verdaderamente bien las posibilidades para encontrar la forma más recomendable para invertir apropiadamente y generar los ingresos deseados.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, atraes a la gente. Todos se quieren acercar a ti. Te ganas su simpatía y su amor. Esto es algo sumamente positivo para ti pero, como contraparte, no olvides excusar. No se puede vivir odiando, es perjudicial para ti en primer lugar. Aparte de esto, sabes que cualquier cosa que proyectes al Universo, sea buena o mala, revertirá en ti multiplicada por tal razón, no pierdas el tiempo haciéndote daño. Tú serías tu primera víctima. Sé inteligente al respecto. Debes aprender a excusar, es muy gratificante. Ahora bien, ahora de tu vida que has perdido la inocencia y asimismo ingenuidad de tiempos pasados, aprende a ver la verdad, calar a la gente y no dejarte engañar nuevamente. Un amigo será muy condescendiente contigo. No se lo tomes en cuenta. Estará demasiado susceptible en el día de hoy. De todas y cada una formas, aprende a separar las cosas que son de suma importancia de las insignificantes. Te irá mejor en la vida. Estudia el mercado de trabajo.

Fuente: Astrocanal