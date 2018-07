Horóscopo del día 22 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 22 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, los pensamientos crean la realidad así que presta mucha atención a lo que deseas porque podría hacerse realidad muy pronto. Has de estar atento a lo que quieres. A veces dudas y al dudar, eso que deseas, deja de estar presente. Es decir, primero aclárate: has de saber tanto a nivel personal y afectivo como laboral lo que de verdad quieres hacer en la vida y luego ya, una vez que lo tengas claro, si quieres piensa una y otra vez en lo mismo hasta que cristalice, pero no cambies de idea. Lo importante es el poder de la intención. Siempre has de poner toda tu energía en conseguir tus propósitos. Por lo tanto, apúntalos, memorízalos o haz incluso afirmaciones positivas al respecto. Piensa cosas creíbles y realizables, sabes que los milagros no existen.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy te has levantado con el pie izquierdo. Sería mejor que no discutieras tanto porque cansa un poco. Tu pareja está cansada de esa conducta tuya porque empieza a ser una costumbre y no algo puntual; pareces un cascarrabias, tu carácter no era así antes. Por lo tanto, piensa y medita al respecto. Seguro que te das cuenta de que la vida no es tan dura contigo y de que muchas veces tu comportamiento repentino no tiene justificación alguna por lo tanto, trata de hacerle a la otra persona la vida más llevadera. No seas así, tan injusto con ella. Si estás frustrado, la responsable de eso no es la persona que está a tu lado: eres tú mismo y has de ser consciente de ello. Tú eres el responsable de tu vida, nadie más. Trata de cambiar ese patrón negativo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás viviendo bajo una presión enfermiza. No puedes hacer un trabajo donde no existen los descansos, trabajas más de 24 horas seguidas y no duermes. Tu cuerpo podría enfermar. Sabes que la salud es lo primero, primordial, lo sabes, no te quepa la menor duda así que, a partir de ahora deberías de plantearte bajar el ritmo laboral. Es muy posible que como buen autónomo tengas varios trabajos o tareas que cumplir: dar masajes en varios sitios, acudir a varias residencias o simplemente tengas turnos de guardia en muchos hospitales. Si te dedicas a ayudar a los demás, posiblemente para ganarte bien la vida necesites generar ingresos de más de una fuente. Está muy bien que tu calidad de vida sea buena pero si tú enfermas, lo único que sucederá es que no podrás hacer nada más: caerás extenuado. No lo permitas.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy es un día maestro lo cual significa que la vibración es maravillosa. Aprovéchate del influjo del aire, de la vibración pues te influirá y te ayudará a dar ese empujón a tu vida que tanto necesitas. Si te sientes algo cansado últimamente, comienza a darte masajes o a recibir Reiki. Verás cómo te cambia la vida. Además, deberías de comenzar a trabajar con las piedras y gemas. Sabes que su vibración sana y hay ciertas partes de tu cuerpo, sobre todo a nivel emocional, que deben de ser sanadas. Empieza desde hoy mismo a aprovecharte y beneficiarte de las terapias energéticas o vibracionales porque podrían cambiarte la vida. Aunque no las entiendas, permite que tu sistema energético se vaya regulando y adaptando a la nueva situación. Al final lograrás armonizar tanto tu cuerpo físico como tu mente y tu alma.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy estás más sensible al universo, a sus fuerzas ocultas, a la energía que te rodea. Cada vez tienes más despiertos tus dones: la intuición, percepción o visiones están cada vez más a la orden del día. Has de escuchar a tu interior porque constantemente te están dando mensajes. Eso no significa que alguien te grite en la oreja y sea alguien que viene del Más Allá. Es algo mucho más sutil. Si estás en silencio, comprobarás que en algún momento del día, como si fuera un ángel, una frase o mensaje habrá llegado a ti, a tu mente, quizás habrá sido como si alguien te lo susurrara en un oído, del modo más sutil del mundo. Eso son mensajes divinos. Hazles caso, síguelos. Los necesitas para seguir tu andadura a día de hoy. No estás loco, canalizas muy bien.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, quieres hacer muchas cosas y no haces nada. Al final estás muy perdido. Intenta ordenarte. Haz una lista con tus prioridades. Así sabrás lo que es más urgente para ti. Quieres dejar terminado todas tus tareas antes de las vacaciones, es comprensible pero no por ello has de agobiarte. Por eso, coge un folio y ponte las cosas por orden de urgencia. Hazte tu pequeña agenda y ve poco a poco rematando la jugada. Verás cómo logras hacer las cosas de una manera ordenada, sin prisas ni nervios. Has de evitar a toda costa ponerte tan nervioso. No tiene sentido alguno y además tardas el doble de tiempo. Por lo tanto, hazlo bien. Te quedan días todavía y nada es tan urgente. Sé preciso y aprende a priorizar. Te falta organización y acción. Cambia.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres una persona muy ambiciosa en el terreno profesional. Te gusta hacer las cosas bien y eres respetuoso con tu profesión, te lo tomas todo muy en serio. A veces incluso gana tu trabajo ante todas las cosas pues tu trabajo es tu propia vida. Te falta tener vida propia. Está muy bien tal dedicación pero no te olvides de vivir. Hoy harás una reflexión sobre ello y verás que llevas toda una vida encerrado trabajando. Sal, socializa, tu alma lo pide a gritos. Habla con la gente, mira el cielo azul o pasea con tu perro pero haz algo más aparte de trabajar. Te exiges demasiado y eso te va a minar la salud. El ocio es básico y el equilibrio entre trabajo y descanso también. Resta importancia a tus labores y dale más a tu disfrute personal.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, lo vas a conseguir, tras mucho esfuerzo, puntos y exámenes internos, has conseguido un ascenso. Enhorabuena, llevabas meses, incluso años detrás de ello. Ésta es la prueba de que cuando quieres algo y luchas, lo consigues finalmente. Al final te resulta el esfuerzo mejor del mundo porque te das cuenta de que ha merecido la pena. Tu situación va a cambiar. Este aumento te dará mayor calidad de vida, otra ocupación diferente. Será una mejora en toda regla. Cambiarás de superior y de compañeros lo cual aún agradecerás más porque ni siquiera los soportabas. Este cambio profesional será esa inyección de alegría que necesitabas, un reconocimiento a tantos años de sacrificio y sufrimiento. Hoy deberías de salir a celebrarlo con los tuyos, con tus amigos, se alegrarán mucho.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, juegas con fuego y, por supuesto, un día cercano te quemarás. Esta noche has vuelto a coger una habitación de hotel, pero no es para tu pareja, es para la amante. Tu pareja sospecha, sabe que algo raro ocurre. Y te lo montas muy bien pero arriesgas demasiado. Has de salir para irte a un hotel mientras toda tu familia está en casa viendo la tele. Puedes decir que tienes una cena pero tu pareja sabe que a las cenas vais los dos. Además, el hotel está muy cerca de vuestro domicilio. La imprudencia es algo que pagarás muy caro, es extraño que aún nadie se lo haya contado a tu pareja. Lo que tenga que ser, será, el universo sabe qué piezas orquesta. Estás algo preocupado, sabes que es difícil tapar una mentira así pero la pasión puede contigo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás evolucionando a pasos agigantados y eso está siendo muy positivo para ti. En este momento has dejado tu vida en manos del universo y has decidido fluir: no sabes si dentro de dos semanas trabajarás ni dónde vivirás ni si tus amigos cambiarán. Ahora enfocas tu vida en tu camino espiritual, estás buscando tu camino, tu misión. Lo más importante es hacer lo que supuestamente has de hacer. Sabes que no estás aquí para vivir la vida sin más, hay mucho más detrás de esa idea. Y quieres comprender el cosmos y tu presencia en el universo. Hoy te sientes fascinado por la vida y por estar vivo y eso pocas veces lo has pensado. Agradeces tu vida a la divinidad, a la fuente sin hablar de creencias ni religiones. Eres energía y en el universo las energías fluyen y se trasforman.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, te lo estás pasando genial. Has comenzado a salir y entrar, a retomar tu vida social. Ahora puedes porque te han echado del trabajo. El dinero no te sobra en absoluto pero, en verano, siempre hay un parque para poder hablar con un amigo, no hay por qué gastar mucho. Ya has pasado la fase de la tristeza y ahora, mientras buscas otro empleo, has decidido disfrutar de este verano. Siempre has estado trabajando pero ahora tienes tiempo para ti. El tiempo es oro y los buenos contactos también. Es posible que al socializar tanto, alguien te ofrezca un empleo de temporada. Déjalo caer, quizás alguien te quiera para algo. Pero se está muy bien disfrutando de la ansiada libertad. Disfruta de cada momento del día: estate al aire libre, aprovecha.

Piscis, hoy surgirán algunas dificultades en el tema laboral en cuanto a unos proyectos que hay encima de la mesa. Deberás de apoyarte en tu intuición para no errar, es muy importante que todo salga bien desde un primer momento. Si hay demasiadas dificultades, espera algunos días a que se despejen las dudas. Si algo sigue con muchas trabas, es que ese proyecto no debe de seguirse ahora, sería otro el que habría que elegir. Si por el contrario, se convierte en una tontería, una nimiedad, tendrás luz verde para continuar. Ahora te basas en tu intuición, tiene la última palabra. De todos modos, no hay prisa en este tema, espera. Te vendrán certezas en el día de hoy. Apúntalas todas, ya las interpretarás, son mensajes para los días venideros.

Fuente: Astrocanal