Horóscopo del día 22 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 22 de diciembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, te gusta el dinero, el trabajo y el poder, todo eso está muy bien pero nunca hay que traspasar ciertos principios ni límites ni, por supuesto, querer lucrarse a costa de los demás. Sé siempre fiel y leal en tus transacciones bancarias y no engañes a nadie. No es tu manera de ser pero, quizás podrías ser engañado por otro. Cuida con tus amistades, comprueba que son trigo limpio. Si pretendes abarcar mucho en el terreno profesional o en el financiero, podrías acabar muy perjudicado, en la ruina si no supieras frenarte a tiempo. Es muy bueno tener afán de superación pero, hay que dejar a cada cual su parcela. Respecto a tus ganancias, tus negocios funcionan como la seda, no pueden ir mejor, son como la gallina de los huevos de oro. No paras nunca, sigue así.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás tanto tiempo sentado que necesitas imperiosamente levantarte. No sientes tus piernas ni tus rodillas, te sientes mal. Tus músculos están entumecidos y estás complemente dolorido. Deberías de descansar. Es demasiado intenso tu horario laboral, más de diez horas seguidas es imposible estar. Hazte una revisión oftalmológica porque seguramente habrás perdido mucha visión. Recibirás una carta relativa a un trabajo, habrá sido seguramente al pasar la primera fase. Ve preparando una carta de presentación para llevar. Si quieres cambiar de trabajo o encontrarlo, ahora es el momento idóneo para que así suceda. Ponte las pilas si de verdad quieres volver a estar en el mundo laboral.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, puedes decir que tu vida es perfecta. Así es y así lo sientes y lo decretas. Hace años que no te sentías tan bien. Tu vida laboral es todo un éxito pero es que tu vida social es mucho mejor. Al final, has aprendido que la vida es un equilibrio de ambas. No se puede sólo trabajar. Estos días, especialmente, está triunfando más si cabe la vida social. Tus días estarán repletos de citas y cosas por hacer: verás a unos y a otros, saludarás, brindarás y cenarás con gente muy diferente. Estarás en todos los saraos y te encanta que así sea. Cuanto más te dejas ver, más felicidad hay dentro de ti. Por lo tanto, disfruta de la Navidad. Tus amigos te llenarán de besos y abrazos y te harán sentir muy querido. Aprovecha esta buena racha. Estrecharás lazos familiares.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, la suerte te sonríe, está de tu lado. Si tienes algo en mente, no dudes que llegará a buen fin. Ponte con ello. Emprendas lo que emprendas, sea lo que sea lo que tengas en tu cabeza, estará bien auspiciado así que con total seguridad lo lograrás. Márcate objetivos, un plan para alcanzarlos y fluye con la vida: lo que tenga que ser, será. La suerte no te abandonará, tienes estrella. La familia siempre ha sido tu pilar básico, fundamental. Por eso, podrías disponer de ellos y pasar ratos agradables y entretenidos. Aprovecha a hacer vida social. Algunos amigos tuyos que hace siglos no te ven te lo agradecerán. Pasarás ratos divertidos con colegas y compañeros, incluso con amigos de la infancia que hace mucho que no ves. Elige con quién vas a pasar el rato, será fantástico.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, no te precipites porque podrías perder todo el trabajo hecho, es decir, te podrías quedar sin nada. Llevas días y semanas detrás de alguien, lo estás haciendo muy bien pero es cierto que, si sigues así, quizás metas la pata. Si te impacientas ahora cuando ya está todo, seguro que no la consigues. Conoces la sincronicidad mundial, es muy difícil que las cosas sucedan porque no sólo es cosa de dos: existen millones de factores ajenos a ti que podrían dar al traste con tu plan. Quieres que sea tu pareja, así lo sientes pero no eres el único candidato. Haz las cosas bien pues una palabra a destiempo te haría quedarte solo. No te la juegues, si no puedes estar antes de finalizar el año, estarás después. Actúa siempre con cabeza.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, es muy posible que si estás trabajando te permitan tomarte unos días libres, de descanso o vacaciones. Podrías irte en familia a otro lugar o disfrutar de las fiestas navideñas. Aprovecharás tu tiempo libre, incluso te plantearás hacer varias actividades para el año próximo. Serán días perfectos para tomar decisiones correctas que te harán tu vida más agradable y llevadera. La compañía de amigos o vecinos será muy agradable y harás vida en común. Te sentirás solidario compartiendo lo que tienes o dando lo que te sobra. Escucha a tus amigos, te dirán cosas importantes que podrán servirte para tu futuro próximo. Si estás en pareja en la actualidad, Virgo, estos días la dejarás más de lado, tus compromisos sociales serán múltiples y cada cual tendrá sus propios compromisos. Quieres disfrutar de las personas que nunca ves.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, quieres sanar pero no sabes ni por dónde empezar. No estás bien, estás malhumorado y atascado, tu vida se ha vuelto turbia y no te gusta mucho. Te ves encerrado en un callejón sin salida y te gustaría salir de allí pero no sabes cómo hacerlo. Llama a alguien, un buen amigo te podría ayudar, echar una mano, hacerte ver la vida desde otra perspectiva, es decir, si tú solo no te ves capaz, grita, solicita ayuda a los que te rodean. Seguro que empatizan contigo y te la dan, es lo mínimo después de lo que tú has hecho por otros. Deja de estar sumido en un estado de ansiedad, has de rebajar esa ansiedad. Por lo tanto, pon de tu parte, ya has dado el primer paso: eres consciente de cómo estás, ahora te toca querer cambiar y lo siguiente será ponerse a actuar. Todo lo que te ocurre tiene solución, no puedes vivir así. Has de salir de ahí.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, la dedicación absoluta de una persona de tu signo hacia una posible pareja es indiscutible. Como Escorpio que eres, te gusta mimarla y protegerla, te sientes bien haciendo ese papel pues es innato en ti. Podría ser factible un cambio de rumbo en cuanto al tema sentimental, quizás una conversación pudiera cambiar ciertas pautas establecidas previamente en la vida sentimental. Propón lo que consideres y házselo saber a la otra parte, pues una pareja es cosa de dos. De estar trabajando, comienzas una nueva temporada donde la suerte te sonríe, todo está bien a tu alrededor y la sonrisa en tu rostro es una constante. Aprovecha esta buena racha. Te produce cierto descanso y tranquilidad pues inviertes la mitad de energía para hacer un mismo trabajo, no estás en tensión.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, cuanto más amor transmitas a los demás, más recibirás. Sabes que en la vida todo lo que das te es devuelto, sean sentimientos, pensamientos o acciones. Actúa siempre bien a tu alrededor y serás colmado de bendiciones. Cuanto más amor le des a tu pareja, más tiempo le dediques y más le ames, mayor complicidad y amor se formará en vuestra relación. Aprende a gestionar el amor, las emociones que te aportan. Sabes que sólo teniendo paz mental, lograrás que todo sea armonía alrededor tuyo. Es muy importante vivir en armonía. Encuentros familiares estarán a la orden del día, inclusive podrías desplazarte para reencontrarte con tus familiares en estas fechas tan precisas. Vive estos días y empápate del espíritu familiar más presente en estos días que en cualquier otra época del año.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, deberías de evitar juzgar a los demás. En ocasiones, sabes que los demás lo hacen contigo y eso te molesta mucho, por esa misma razón lo más inteligente es seguir con tu camino y no molestarte en juzgar nunca pues nadie es quién para juzgar a nadie. Sabes que en la vida las personas vienen y van. Probablemente, sean esas personas que te juzguen las que ya no deban de estar en tu vida así que, si tanto te critican, déjalos marchar pero, sobre todo, no te pongas nunca a su nivel. Tú atraes ahora a otro tipo de personas y seguro que lo único que escuchas decir son palabras inteligentes y buenos modales. Tus compañeros, en la empresa, te valoran mucho. Te haces querer y te sientes muy arropado por ellos. Habéis hecho un gran equipo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, eres un ser muy positivo que consigues todo lo que te propones así que, si tienes en mente hacer algo nuevo, ponte rumbo a ello pues también lo conseguirás. Tu rapidez mental te hace ser muy bueno en números y en operaciones financieras siendo éstas muy importantes en tu economía. Cada vez prosperas más en tu vida. La suerte está de tu lado ayudándote en cualquier empresa que comiences. Deberías de hacer mayor hincapié en llevar una vida lo más saludable posible aunque es tu mayor hándicap la falta de constancia en este tema. Empiezas con ilusión y a los días te olvidas de practicar tu deporte favorito o de comer comida sana. Estás saludable y no te tomas demasiado en serio llevar cada día de tu vida unos hábitos ordenados, saludables y perfectos para tu salud.

Piscis, sería posible que tu personalidad quedase oculta tras una figura que te tapase sin querer. Podría ser cualquier progenitor que haya influido en tus decisiones o tu propia pareja, sea quien fuere, si aprendes a ser tú en todo momento, tu evolución personal será magnifica pues recuperarás cualquier poder perdido. Retomas iniciativas: tanto en el terreno laboral como personal. Piensa en un futuro próximo y comienza a imaginar cómo será tu vida. Haz tu composición de lugar porque, una vez que lo tengas claro, todo ello se volverá real. La energía perdida tras tanto dudar ahora queda enfocada en conseguir lo que de verdad amas. Focaliza bien lo que amas y muy pronto lo habrás conseguido. No cambies de idea.

Fuente: Astrocanal