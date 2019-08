Horóscopo del día 22 de agosto de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 22 de agosto de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el amor llama a tu puerta. El día de hoy brota un encuentro interesante para ti. De pronto, brota el flechazo, lo sientes puesto que, en un momento estás electrificado. Todo ocurre de casualidad y totalmente imprevisible. Por si fuera poco, recibes noticias de alguien ausente que te alegran en extremo. Éstas son positivas, lo que te quita un enorme peso de encima pues es tu primordial fuente de sufrimiento y preocupación. El día de hoy, claramente, vas a poder entregar un giro a tu vida respecto al amor. En cuestiones financieras, consigues solventar tus inconvenientes actuales. Por si fuera poco, lo haces de una forma rapidísimo y sin complicaciones; eso sí, ten paciencia y no fuerces las situaciones. Cada cosa tiene su tiempo y no se debe adelantar. En un abrir y cerrar de ojos, tu economía va a estar en perfecto equilibrio. No vas a poder entregar crédito a lo que sucede. En una semana más o menos, empezará una enorme renovación financiera en tu vida.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, el día de hoy es un día para renovar tu amor. Haz una excursión, una escapada fuera de la urbe o bien por lo menos, a un lugar único para ti en el que puedas querer y ser amado sin trabas. Precisas poner un toque de sal y pimienta a tu relación. Tu pareja precisa que le sorprendas, tanto en la más pura amedrentad, como en el día tras día. Debes distanciarte de la monotonía en lo que se refiere a tu relación se refiere. Estás inspirado, te llama el romance y la pasión. Recréate. En lo que se refiere a tu economía, vas a conseguir tan deseada independencia económica que tanto ansías y quieres. Todo va a conseguirse en muy poco mas, para esto, a fin de que esto suceda, deberás centrar tu energía en que de esta forma sea. Debes tomar medidas precautorias para no despilfarrar el dinero cuando éste llegue a tus manos. Evítalo por todos y cada uno de los medios, si bien debas inventarte medidas radicales. Sobre todo, no adquieras por impulsos por el hecho de que, es tu mayor perdición.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el día de hoy, es el día del amor. Vas a vivir una intensa renovación en el terreno sentimental. Deja al lado tus tabúes, desinhíbete, rompe con las reglas establecidas o bien, cuando menos, con tus restricciones mentales. Derruye todo eso y tu relación va a dar un giro increíble. La inventiva en el terreno sexual va a hacer que tu relación sea única. Un amigo íntimo, próximo, te va a dar pautas a seguir sobre el tema. Escúchale, no pierdes nada. El día de hoy, va a ocurrir algo extremo: para determinadas personas, su relación revivirá, va a ser un nuevo renacer lleno de intensidad y para otros, va a ser el fin de su aventura, su última página la que va a quedar escrita en el Libro de la Vida. Tu economía, la que últimamente había sufrido un revés esencial, va a ser mejor, más productiva para ti. Ahora, lo que debes hacer, es aprender la lección. Recobrarás sobradamente tus pérdidas económicas, tu dinero; tu economía se acrecentará en exceso.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, en esta vida, para prosperar y avanzar, tienes que disculpar y olvidar. Es imperativo que lo hagas, tanto a nivel personal, como con las personas que te rodean. La vida no puede estar llena de ira, sofocación, odio o bien negatividad. Tienes que dejar que tu pasado se evapore, desaparezca y sobre todo, eludir que te afecte tanto. No debería importarte por el hecho de que, en esta vida, hay que vivir siempre y en toda circunstancia en el instante presente. De no hacerlo, te estarías perdiendo un enorme regalo de un inmenso valor, inconmensurable. Respeta los gustos y resoluciones de cada humano. Cada persona es un planeta y eso nos hace ser más ricos a todos. Estás absolutamente enamorado y desbocado pues tu único fin, el que persigues en la vida, es estar al lado de esa persona que te ha hecho perder el norte. El día de hoy vas a tener una velada inusual. Prepárate para esto. Va a ser una cita romántica de máxima importancia. En el trabajo, esfuérzate al límite para no llevarte labor a casa.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, evita entregar explicaciones a quien no las merece. Tú eres dueño de tu vida y eres el único responsable de ella. En consecuencia, vive y deja vivir. Cada humano es 100 por ciento responsable de sus actos, conque, acepta la parte que te toca. Deberás reflexionar en el caso de haberte comportado de una manera indigno. En el amor, seguramente debas solicitar perdón, agachar la cabeza y reflexionar a este respecto. Tienes que reconocer tus faltas, sean éstas debidas a tu irresolución o bien intolerancia. Vas a tener una nueva ocasión para resarcirte de todo: no la dejes pasar. Arregla la situación y volverá el equilibrio y la armonía a tu vida. Es muy posible, hay un alto grado de que de esta forma sea, que tu economía mejore substancialmente en este ciclo. Por esta razón, déjate guiar por tu intuición y sexto sentido y capturarás las ocasiones que te ofrece la vida. Un viaje te va a hacer conseguir dinero de la misma manera que un nuevo negocio que aparece en tu panorama financiero.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, a veces, callarse es un acto de cobardía. No puedes ocultar tu amor puesto que es un sentimiento que se ha apoderado de ti. No lo puedes eludir ni debes hacerlo. Por este motivo, charla, sal, dilo, grítalo a los 4 vientos. Exprésate. Procura hacerlo del modo adecuado por el hecho de que, ahora, si no eres suficientemente cauteloso, te podría pasar factura, o sea, podrías herir susceptibilidades. En lo que se refiere al área laboral, prueba suerte desde tu hogar, quizá con todo el tema de las redes sociales, negocios y tiendas en línea. Para esto, empieza teniendo unas buenas herramientas de trabajo como serían, los conocimientos básicos de internet y, evidentemente, el encargo de un computador con unas predeterminadas peculiaridades. Con esto se te abre un planeta de infinitas posibilidades, pues la inversión a la que se refiere es pequeñísima, en proporción con otros trabajos. Vas a mejorar tu estado laboral, estate seguro de ello.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el día de hoy estás muy negativo y eso no es bueno para ti, ni para tu psique ni para tu espíritu. Tienes que recobrar la armonía perdida, es indispensable que lo hagas, que de esta manera sea. Prosigue combatiendo por el hecho de que lo vas a conseguir. Tus sueños, hasta los más imposibles se marchan a cumplir, van a materializarse prontísimo conque, no lo vaciles ni por un momento por el hecho de que la dicha está muy cerca de ti. Deja de dudar, hay una duda que te tortura sin cesar, no te deja ni respirar. Te agota mentalmente. No pienses más pues, ese inconveniente en tu psique, va a dejar de serlo en muy poco. Se solventará por sí mismo. Tu psique se dilucidará y de pronto vas a ver la solución, la que, quizá siempre y en toda circunstancia la tenías delante de ti mas no eras capaz de verla. Tus circunstancias económicas son muy favoreces para una nueva inversión. Sé cuidadosísimo en esta etapa pues no puedes cometer fallos. No te precipites, mantén la calma. Déjate aconsejar.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy la vida te obsequia una nueva reconciliación con tu ser amado. Tienes que aprender de la experiencia pasada para no regresar a reiterar exactamente los mismos fallos que otrora. Sabes que, a veces, tu carácter es bien difícil de llevar, tu impulsividad y cambios son duros. Altera tus rasgos, sobre todo aquellos que hicieron que tu relación sentimental acabase. El día de hoy estás exultante, la noche promete e inclusive más en el momento en que te llegue una nueva de tu ser amado. Se te van a abrir los ojos y cambiarás tu percepción sobre él o bien . Ya, tu futuro sentimental no tiene trabas o bien obstáculos, solo las que estés presto a crear. No lo hagas, decide mejor gozar de la vida. Tiendes a esparcirte con mucha facilidad. Por este motivo, en tu puesto laboral, deberías prestar singular atención en la ejecución de tus labores al día. Debes concentrarte al límite. De no hacerlo, podrías confundirte, lo que traería consecuencias negativas en tu trabajo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, la libertad está en ti, de tu interior. Siempre y en toda circunstancia vas a ser esclavo de ti y de tus sentimientos si no te liberas de ellos. Sabes que ser libre no es no tener ley y orden. El término de libertad es considerablemente más profundo, va más allí. Tienes que ser inteligente y debes tener la capacidad de saber hacer aquello que quieres de una forma prudente. Jamás pierdas tu los pies en el suelo, haz que te acompañe siempre y en toda circunstancia. Hay veces en la vida que, las personas que más libres semejan ser, en el fondo, son las más esclavas de su existencia. Jamás te fíes de las apariencias y aprende que, quien te afirme en esta vida que es libre y hace lo que desea, va a ser pues le ocurre lo opuesto y anhelará su libertad. Encauza tus sentimientos y conmuevas y no permitas que se apropien de tu vida, que te dirijan. Ábrete al amor y no escuches a los que te rodean. Tú sabes realmente bien lo que precisas y lo que deseas. Va a haber cambios en el campo laboral; vas a ir a mejor.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, tus sueños se van a hacer realidad. Aquello que quieres, va a materializar. Tu ser amado proseguirá a tu lado, junto a ti. No te va a desamparar. Empiezas a ver tu vida con otros ojos, desde una perspectiva un tanto más abierta, flexible para ti. Por este motivo, tus amistades y tu círculo cambian, se amplían. El día de hoy van a poder ocurrir imprevisibles. Prepárate para cualquier cosa que pueda suceder. Alguien nuevo aparecerá en tu vida, de la nada y te apresará. Vas a poder ponerle remedio de la mejor forma. En lo que se refiere a tu economía, el dinero se ha hecho aguardar un buen tiempo. Ahora, sales de tu rutina para ponerte ante nuevos desafíos económicos. Lo lograrás. Empiezas a moverte, a despertar, a estar activo y eso se refleja en múltiples campos. Las finanzas van a ser uno de ellos. Estás en el paseo adecuado, la fortuna te acompaña, está de tu lado. Lograrás tus desafíos o bien, cuando menos, alcanzarás uno de ellos. Prosigue adelante. Lo conseguirás.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, ten cuidado en el amor. Si has adquirido un compromiso con alguien, el día de hoy podrías romperlo con gran facilidad. Si te desatiendes, te vas a ver envuelto en una situación compleja, frágil. No seas irresponsable, sobre todo, piensa en las consecuencias que esto conllevaría en tu vida. Tampoco dejes de vivir ciertas cosas más, controla la situación si no deseas que ésta se te escape de tus manos. De todos modos, se presagian cambios en tu vida sentimental. Confía en tu intuición, sabes que jamás te falla. En el trabajo y en la vida por lo general, asimismo deberías entregar brida suelta a tus deseos, dejar volar tu imaginación, tu inventiva y también ir de forma directa a por tus sueños. Tú edificas tus sueños, edificas tu realidad. La suerte llega a ti del mismo modo que lo hace el dinero. A fin de que suceda, no debes aguardar, debes hacer. Actívate, empieza a pasear, no te sientes a aguardar. Las cosas no suceden solas, a la fortuna hay que provocarla, procurarla, ir a por ella.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, deja de contemplar tu vida y vívela de una vez por siempre. Estás delante de tu vida como un simple espectador, viéndola pasar y no te percatas de que un tesoro se te está terminando. Conforme pasan los días, quitan días para tu desaparición en este plano. La vida es un regalo y es un insulto no aprovecharla. Deberías ser siendo consciente de ello si bien sea por unos segundos. Cambia tu psique, tu modo de actuar y te va a ir mucho mejor, vas a ser más feliz y vas a estar lleno de vida. Prosigue tus corazonadas y déjate guiar por ellas. Te van a llevar donde debas estar. No lo vaciles. Para poder iniciar algo nuevo, tienes que cerrar lo viejo, es preciso. En verdad, es el único modo de hacerlo. Pasa página en todos y cada uno de los campos de tu vida que sea preciso hacerlo y empieza desde cero. Te vas a sentir mejor. El cambio debe dominar en tu vida. No te cierres al amor; en hoy, te aparecerá una ocasión muy deseable. La envidia te avizora con lo que, no te muestres demasiado a los ignotos.

