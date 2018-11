Horóscopo del día 21 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 21 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, incorporas el deporte a tu vida. Desde hoy comenzarás un plan para ponerte en forma. En primer lugar antes de trabajar te irás una hora a nadar. Por las noches, tras el trabajo, correrás con un amigo. Estás pensando si apuntarte también a un gimnasio pero consideras que ya es bastante compromiso el que tienes ahora con el deporte. Así que, cumple con esas obligaciones impuestas y, sobre la marcha sabrás si es factible o no forzar más tu cuerpo. A su vez, hazte un chequeo médico. No estás bien y deberías de comprobar cómo van a día de hoy todas tus dolencias. Por otro lado has de cambiar radicalmente tu alimentación. Obviamente no es la idónea para ti, no es la adecuada. Por lo tanto, ponte a ello y en un par de meses serás otra persona.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, es hora de hacer una limpieza, tanto de personas como de objetos o situaciones que ya no te interesan, que ya no quieres en tu vida. Sabes que nuestra mente, al igual que nuestra casa, podría ser comparada con un ordenador: tenemos mucha información, una está dañada, hay virus y otra no sirve pero quizás ya no nos queda memoria para seguir guardando documentos. Por lo tanto, hay que tirar para liberar espacio. Es idéntico en la vida real, sólo cuando tiras, cambias o quitas, aparece algo o alguien para reponer en su lugar. Hay personas que nos enferman, ese virus del ordenador existe en la vida real. También existen objetos con unas vibraciones pésimas que, al tirarlos, nos dejan respirar. Haz una limpia de todo, te llevará tu tiempo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, es hora de hacerte una buena limpieza. Es muy posible que no tengas ni idea de cómo hacerla: llama a la persona adecuada para que te limpie tu campo áurico. Verás cómo, a los días, te sientes mucho mejor contigo mismo, las cosas te salen mucho mejor y la vida te sonríe. No tengas la menor duda de que tú eres un ser muy luminoso pero los avatares de la vida y las personas que te sonríen, a causa de la envidia, te mandan demasiados pensamientos nocivos y negativos. A sí que, si está en tus manos, paga a alguien para que te ayude. Además, hay métodos infalibles y gratuitos que podrías utilizar para tu propia limpieza energética: duchas energéticas, sal gruesa, pasar un huevo y muchos otros métodos tan antiguos como tus propios ancestros o más. Infórmate y lleva a la práctica esas técnicas. Son muy fáciles.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, báñate con sal gruesa para quitarte los parásitos que te acechan y que tienes pegados en tu aura. Hay multitud de larvas e implantes en tus cuerpos sutiles. Cuanto más sucia esté tu aura, más infeliz te sentirás, es decir, peor te irá la vida. Si dispones de una bañera, echa tres puñados de sal gruesa y báñate diez minutos en el agua. Luego aclárate sin jabón. Si tienes ducha, frota tu cuerpo desde el cuello hasta la planta de los pies con sal gruesa y aclara, se te irá mucha porquería. Todo del mundo debería de limpiar su energía, todos tenemos suciedad, incluso los pensamientos o el ordenador dejan su rastro. Trata de limpiarte al menos mensualmente y si pudiera ser, semanalmente. No cuesta nada y los beneficios son múltiples.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy deberías de limpiar a conciencia tu casa pero esta vez desde un punto de vista energético. Mueve todo, vacía rincones, haz mucho ruido y abre ventanas. Así saldrá de su escondite cualquier bajo astral. Has de eliminar las energías densas y enquistadas y has de sustituirlas por energías limpias. Por ello, limpia tu casa desde la parte final hacia la puerta, busca rituales de limpieza. Son muy sencillos a la par que efectivos. Y verás lo bien que duermes esta noche. La diferencia será abismal, ya lo verás. Una vez que realices todo ello, podrías llamar a un vidente para que limpiara tu aura o ir a una sesión de terapias energéticas para que te limpiaran tu aura y equilibraran tus chakras: te sentirías mucho mejor. Habrías hecho una limpieza doble. Serán muy efectivas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, sabes que todos somos uno y que lo que sucede a alguien a ti te puede influir en cierto modo y, sobre todo que, cuando tú cambias lo hace todo lo que te rodea: padres, hijos, amigos, vivienda. Vas a comprobar por ti mismo cómo se destruye todo lo que te rodea. Estás haciendo muchos ejercicios energéticos de sanación, muchas sesiones para sanar tu cuerpo, mente, alma y espíritu y será a partir de hoy cuando se desencadenen una serie de hechos que te harán quedarte solo en la vida: tus buenos amigos se irán de la noche a la mañana, desaparecerán; también habrá cambios laborales e incluso algún problema con tu vivienda. No te preocupes si de veras no estás capacitado para resistir todo esto de golpe. Alguien bondadoso empatizará contigo y te ayudará a no irte a la deriva, pero has de ser fuerte porque no es broma.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, es el momento de comenzar a hacer limpia general, tanto de casa como del alma. Es la hora ahora de empezar a tirar todo lo que ya no te sirva: lo puedes vender, cambiar, tirar o dar. Ahora hay millones de opciones de reciclaje. Pero el caso es que, esa energía, la energía de los objetos ha de rotar y si todo está inmóvil, inerte, la energía se enquista. Mueve muebles, sepáralos de la pared, cajas o baúles, todo. Abre ventanas y friega bien hacia el exterior. Cualquier energía enquistada debe de abandonar la casa. Limpia todo lo que puedas pero sobre todo, deshazte de cualquier papel, documento u objeto que ya no te sirva. Ocupa energía y no deja que se reemplace por otra nueva, fresca y diferente. Cuantas menos cosas, más limpio estará el ambiente. Cuando termines, dúchate y extrae las energías nocivas de tu campo áurico.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, cuanto más juegues con la vida de los demás, más karma te crearás. Eres consciente de que todo el mal que envías a los demás, todos los hechizos o rituales te serán devueltos, bien en esta vida, bien en las venideras. Sabiendo como sabes que somos energía y que todo lo que haces a otro el universo te lo devuelve multiplicado por mil, es absurdo que hagas magias o que utilices las malas artes. Hasta el último pensamiento de odio o deseo de muerte que hayas tenido hacia otro ser humano, te volverá. Estás en el lado oscuro, no lo dudes y desde allí actúas. Ten mucho cuidado porque la energía del cosmos muy pronto te devolverá parte de todas las maldiciones enviadas por ti a terceros. Aprenderás una lección inviolable: la vida de cada uno es suya, nadie es dueño del alma de nadie, eso está condenado. El Libre Albedrío es lo más importante.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, cada vez se amplía más tu circulo laboral. Y para ti está genial pues, al ser autónomo, te abres relación con otras empresas e incluso pueden surgir colaboraciones o proyectos comunes. Es muy interesante y conveniente acrecentar las relaciones sociales en el ambiente laboral. Y para ello, hoy serás partícipe de una comida de empresarios. Pasarás a formar parte de ellos, a ser miembro activo. Con estas reuniones y comidas se pretende presentar en sociedad los proyectos y productos de unos y de otros. Es muy interesante porque de esto se trata: de ayudarse los unos a los otros, de colaborar. También te comprometerás en ciertos asuntos de la asociación, entre otras cosas a dar conferencias gratuitas para difundir la asociación y, por ende, tu trabajo. Te gusta este nuevo enfoque de tu profesión.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, tus cuerpos mentales y emocionales necesitan ser revisados y limpiados. Necesitas como el aire que respiras que alguien te haga un tratamiento mental emocional. Sabes que tú mismo puedes decidir la frase que va a ser introducida en ti, algo para que cambie tu manera de actuar sobre algún asunto o situación. Sabes cómo hacer afirmaciones positivas, cómo es el modo de hacerlas. Ahora, esa misma afirmación, al ser introducida en ti hará que cambies la perspectiva de las cosas, que las enfrentes de otro modo. Es cuestión de quitar bloqueos y modificar conductas erróneas. Pero has de querer, si no aceptas el cambio, si no quieres fluir con la vida, nada sucederá. Es imprescindible que cambies, que quieras cambiar y transformar tu vida.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, si estás teniendo pesadillas por las noches o realmente estás convencido de que hay energías extrañas dentro de tu hogar, pon una vela blanca hoy y limpia bien tu vivienda. Sabes que puedes fregar con sal gruesa, vinagre y agua. Pon incienso para purificar y la vela para dar luz a la energía de la casa. Pronto te sentirás mejor y dormirás como un bebé. Si notas alguna presencia, toma en tus manos o ten en tu mesilla unas piedras negras: turmalina, ónice, azabache o cualquier otra contra la negatividad. Así te dejarán en paz. Si las molestias son considerables, si es algo más importante, contacta con tu tarotista habitual y pregúntale qué está pasando. Te contará qué entidades están contigo y cómo te puedes librar fácilmente de ellas. Soluciona el problema.

Piscis, has de limpiarte, tú no crees mucho en energías negativas, piensas que la gente está loca al hablar de estos temas, sin embrago, como parte de tu vocabulario, siempre hablas de mal de ojo y magia negra. Además, sabes perfectamente el nombre de ciertos amuletos de protección, de hecho, hasta los llevas en tu cuerpo. Tu punto de vista sobre las energías es de lo más contradictorio pero, aunque te hagas el loco al respecto, crees y mucho. De hecho, sabes que tu vida está muy bloqueada, tienes mal de ojo desde hace mucho y todo está parado, estancado. Por ello, en vez de obviar el tema, deberías de activarlo, hacer algo al respecto. No son tonterías, al igual que una magia negra puede derivar en muerte, un abre caminos puede salvarte del estancamiento. Actúa.

