Horóscopo del día 21 de marzo de 2019

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tu cuerpo chilla lo que la boca calla. Es un refrán muy escuchado mas eres el vivo retrato. No puedes estar una vida tragando y asintiendo injusticias por el hecho de que llega un instante en que tu ánima, por medio de tu cuerpo te hace parar. Brota la enfermedad. Tienes múltiples unas partes de tu cuerpo inflamadas, doloridas; desde las articulaciones hasta las lumbares o bien cervicales. Si prosigues de este modo te vas a quedar inmóvil en cama y cuando uno tiene dolores, estar recostado es lo peor que te puede acontecer. Te estás automedicando de forma continua. Recuerda que el cuerpo tiene memoria y todo cuanto ingieras en algún instante de tu vida va a salir. No todos y cada uno de los fármacos salen en su totalidad. Tienes que purificar tu cuerpo y liberar tu ánima. Haz terapia, es preciso que la hagas, terminas de caer en la enfermedad. Ve a un médico primeramente, lo precisas.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Tu salud está perfecta. Estás como un roble, más sano que el año precedente. Tus compañeros prosiguen haciendo de las suyas en el trabajo, estupideces que a ti no te afectan. Estás contento con tu vida y actividad laboral si bien prosigues mandando currículos por el hecho de que siempre y en toda circunstancia se puede prosperar. Tu novia está encantada contigo y te ha propuesto pasar juntos los días de Semana Santa. Has admitido encantado. No sabes el destino, uno próximo por el hecho de que no dispones de mucha liquidez mas lo esencial es la compañía, no el sitio. Prosigues en fase de enamoramiento. Os complementáis maravillosamente y se está transformando en tu gran apoyo, tu gran amiga. Tus amigos prosiguen ahí, queriéndote ver si bien ahora tu prioridad más absoluta es tu novia. Ellos pueden aguardar.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tus hijos y demás familia te demandan. Precisan de ti, de los servicios de un padre, madre o bien hijo. O sea, tus ocupaciones familiares y familiares ocuparán la mayoría del día. Si eres un trabajador en activo, es realmente posible que capitules y te tomes un día de vacación o bien de temas propios. Son tantas las labores encomendadas que tienes que realizar, que ya no pueden aguardar. Conque, empieza a tachar labores de tu lista. Tómatelo con parsimonia mas no demasiada si deseas llegar a todo. Tus seres queridos te agradecerán este ademán por tu parte. Te aman mucho si bien no siempre y en todo momento te lo afirmen. Confía en tu interior y actúa siempre y en todo momento de una forma recta y conveniente. No dañes a el resto si está en tus manos el no hacerlo. Terminarás agotado mas agradecido.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Tienes instaurados en tu vida muchos hábitos dañinos, poco saludables. Va siendo hora de ponerte a ello, a mudar todo lo que no te sirva en tu vida. La terapia de Flores de Bach podría hacer mucho por ti: armonizaría tu sistema energético y equilibraría esas pautas equivocadas que tan poco te agradan. Pruébala, no pierdes nada. Sabes que cuando cambias, todo alrededor tuyo lo hace. Vas a ver de qué forma amigos van desapareciendo de tu vida. Deja de preocuparte, otros nuevos van a venir. Tus progenitores o bien familiares más próximos van a estar disgustados y perplejos por determinadas contestaciones o bien te apreciarán diferente. Todo se readapta para tu beneficio. Está realmente bien. No tengas temor al cambio pues va a ser a mejor, no dudes. Es hora de ocuparte de ti, el resto es secundario.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Te has levantado con una enorme contractura. Ve a tu trabajo y cumple con tu obligación mas si ves que se hace inaguantable el dolor, ve directo a visitar a tu médico de emergencias. Piensa y reflexiona qué te pudo pasar el día de ayer a fin de que te hayas levantado de esta manera. Siempre y en todo momento hay una causa tras la enfermedad y el dolor es culpa producida. Conque, reflexionando en profundidad, podrías descubrir qué te causa tanto dolor en tu vida actual. De todas formas, te va a llevar unos días regresar a la normalidad, vas a tener molestias. Si bien hagas deporte diariamente, olvídate por unos días, lo estropearías más, forzarías tu cuerpo y no le hace ninguna falta puesto que ya está mal. Abre tus ojos a tu alrededor: tienes dos amigos que no te desean el bien. Te tienen mucha envidia y hasta podrías tener un Mal de Ojo. Haz la prueba del aceite o bien llama y también procura que un especialista en la materia te lo quite.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Estás encantado con tu nuevo trabajo: el salario se duplica, la casa está pagada mas estás lejos de los tuyos. Emplea las redes sociales para estar en contacto. Si bien hay contactos que no marchan de esta forma. Echas mucho de menos a tu cónyuge. Es algo temporal esta situación mas te agradaría abrazarla y besarla. En ocasiones la distancia te hace ver lo mucho que amas a alguien. Cuando crees perder el amor, este se aviva y se hace considerablemente más fuerte. Estás bien de salud, sin enfermedad física. Estos días son vitales para ti, de adaptación al cambio. Lo haces realmente bien, estás apacible y sereno lo que es bastante. Tus ingresos serán superiores a los que te tienen habituados. Acá todo son dietas y privilegios: desde el alimento o bien el doctor. Aprovecha todo cuanto puedas de esta experiencia única.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Empiezas a rematar los detalles de tu viaje. Estás encantado. Precisas expandir tu psique y tus horizontes. Tienes que proponerte salir, mudar, abrirte al planeta y a el resto. Semeja tal y como si estuvieses cegado frente a la vida: tu porvenir es prometedor, perfecto mas tan solo ves la tristeza y la sofocación del cada día. Abre 100 mil puertas que están delante de ti, abre tus ojos por el hecho de que lo único que aguardan es a que traspases el umbral. Absolutamente nadie puede hacerlo salvo . Quítate esa venda de los ojos y comienza a salir, a traspasar tus límites. Debes ver mucho alén de lo que tus ojos ven realmente. Eres una persona intuitiva, creativa, lista y con ideas revolucionarias: empléalas, debes hacerlo para salir de donde estás. Absolutamente nadie te va a sacar. Múltiples posibilidades te aguardan. Pierde tus temores, déjalos por el camino. Solo de esta manera avanzarás. Sé valiente.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, esta semana va a ser intensísima en el campo laboral. El día de hoy, , tus jefes charlarán contigo: te van a hacer una propuesta laboral que no vas a poder rehusar. Es idónea para ti mas siempre y en toda circunstancia hay un mas. Medita a este respecto y da la contestación cuanto antes. Si no lo quieres, otro compañero lo va a hacer. Recuerda que los trenes pasan una vez en la vida y si lo dejas pasar, ya no volverá. Es tu resolución, tu Libre Arbitrio. Si te expones y lanzas al vacío, a lo ignoto, ten por seguro que el cosmos te premiará con múltiples bondades. Ser valiente es una enorme virtud. Saca tu fuerza interior, distánciate de toda duda y prosigue tu intuición y corazonadas. Vas a saber en todo instante qué hacer. Piensa en el presente mas examina tu situación y tu posible futuro. No te cierres puertas; es más, ábrelas.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Una nueva semana por delante. Está próximo un cambio laboral. Quizá ya te lo hayan anunciado o bien lo hagan el día de hoy tus jefes. La propuesta es excelente: más dinero, incremento esencial de salario, mayor responsabilidad y puesto o bien categoría. Es un ascenso en toda regla. Prepárate para dejarte la piel pues este puesto lo exige: dedicación exclusiva. Llama a tus amigos para comunicárselo y sobre todo para verles las caras por el hecho de que en mucho tempo no va a ser posible todo ello. Hay siempre y en todo momento que abonar un costo mas, va a ser perfecto con el tiempo. Cuida tu salud por el hecho de que podría resentirse con tanto cambio, sobre todo por todas y cada una de las horas que deberás pasar de pie o bien delante de un computador. Prepara tu la mente y el cuerpo para este esmero. No te arrepentirás, te vas a sentir muy orgulloso de ti.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, conforme tus pensamientos cambian, van remitiendo tus enfermedades crónicas. Eres una persona que ha vivido llena de dolor, nunca ha conocido otra cosa. Tras muchos años en esta situación, el cosmos te libera de esta carga negativa tan pesada a fin de que seas capaz de vivir. Ya no hay disculpa. Desde este momento, ya no te refugiarás jamás más en el dolor ni en la culpa. La vida es tuya y te pertenece conque, empieza el día de hoy, , a redactar el libro de tu vida. No hay dolor, solo dicha. Encuéntrala puesto que está en ti. Deja de hacer tantos cursos o bien talleres. La solución siempre y en toda circunstancia ha estado en exactamente el mismo lugar: en tu interior. La vida te da una segunda ocasión, Capricornio. No la puedes desaprovechar. Se presagia un cambio radical, radical mas muy ventajoso para ti: tu ocupación laboral va a ser otra muy, muy diferente a la presente.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, aún no has admitido determinados hechos del pasado. Es indispensable que cierres algunos episodios de tu vida si deseas avanzar. Las emociones que encierran historias del pasado deben ser sanadas. No puedes guardar un dolor intenso de algo que ocurrió hace diez años o bien más. Hazle en frente de ello por el hecho de que es un inconveniente de vital relevancia para ti. Tienes que anular cualquier pensamiento negativo, borrarlo y quitarlo. Toda vez que te escuches diciendo algo que va contra ti y tu bienestar, di en alto la palabra anular. Sabes que la palabra es ley y cada oración que dictamos queda escrita en algún lado: nuestra mente, el vacío o bien la sopa cuántica. Todo lo dicho y lo que callamos mas pensamos, tiene un valor tan excepcional que es capaz de crear nuestra realidad. Tus pensamientos materializan al momento, poco a poco más veloz.

Piscis, Tu jefe desea charlar contigo: te va a plantear un aumento salarial y de puesto. No pongas impedimentos, no vaciles, no te lo pienses. De manera automática di que sí. Vas a trabajar por turnos y algún . Da lo mismo. Ya habrás buscado 4 cosas negativas para decir que no y ese es el inconveniente de fondo. Buceas en tu negatividad. Ya te amoldarás a tu nuevo horario, tu pareja asimismo lo va a hacer, inclusive tus hijos y familiares si fuera menester. Deja de buscar inconvenientes donde no los hay. Tú produces el inconveniente, te los inventas. Tus hijos te adoran, es recíproco. Al hacerlo te sientes maravillosamente, lleno de amor y con ganas de abrazarlos. Eres friísimo. Empieza a dar besos y abrazos al mundo entero, si bien sean ignotos. Al dar un abrazo recibes una energía mágica, del amor. Habitúate a ello.

Fuente: Astrocanal