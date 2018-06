Horóscopo del día 21 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 21 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tu economía no está muy bien definida. En ocasiones te entra dinero, otras veces casi nada. Es el inconveniente de ser autónomo: a veces no ganas ni para comer. Es muy triste que sea así pero, si quieres poder pagar tus facturas, busca alguna otra fuente de ingresos, aunque no te guste y no estés capacitado para ello: no puedes vivir en la calle. Apuestas por generarte empleo pero hay muchos otros factores como la publicidad que requieren mucho dinero. Todo son gastos. No tires la toalla y pide ayuda al universo. Podrán hacer más que tú, te mandarán algún cliente o trabajo extra para que puedas seguir haciendo realidad tu sueño. Tienes una misión en la vida y has de cumplirla. Sé fuerte y sigue adelante. Tú puedes, no te rindas.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, tienes grandes enemigos en el trabajo. Es posible que tu puesto sea de autoridad, quizás seas jefe, directivo o tengas algún cargo importante. La realidad es que muchas personas en este ámbito te odian, no eres de su agrado. Sabes que en la vida las cosas se pueden decir de ciertas maneras para no herir. Plantéate si realmente has dicho algo mal o estás actuando de una manera hostil. Hay personas que no saben mandar porque entienden el poder y mando de otro modo. Se puede mandar sin dar un grito, diciendo las cosas de un modo sutil. Analízate: si todos piensas lo mismo de ti, probablemente será que no estás capacitado para ejercer ese puesto. Hay que aprender desde abajo para así saber mandar y obedecer. No es bueno utilizar mal el poder. A nadie le gusta ser tratado de una manera indigna o despectiva. Recapacita.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, comienzas un nuevo curso y estás muy feliz. Es posible que te encuentres en situación de desempleo y hayas decidido aprovechar todo tu tiempo libre. Si comienzas algo completamente nuevo y desconocido para ti, ten por seguro que es parte de tu camino de vida. No será nada casual, así tenía que ser. Esa actividad o taller estará muy bien auspiciado y será una primera puerta que se abrirá para que la atravieses y compruebes por ti mismo que el mundo está lleno de infinitas posibilidades y tú, sin saberlo, te las estabas perdiendo. Abre tus ojos. Es necesario que lo hagas. Es muy interesante cómo se está desarrollando tu apertura mental. Al decidir querer ver más allá, has encontrado opciones para ti que jamás hubieras podido imaginar. Enhorabuena.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, esta mañana te has levantado con algo en la cabeza que tiene muy fácil solución. Te has dado cuenta de que, si siempre haces lo mismo, jamás entrará nada nuevo a tu vida. Sabes que tú creas tu realidad. Si quieres cambios, empieza por ti: cambia tu modo de vestir, córtate el cabello, cambia tu casa, pinta o mueve muebles. Todo esto será parte de ese cambio interno que ya se está desarrollando en tu interior. Cuando alguien desea cambiar, sólo con desearlo, ya ha puesto en marcha el mecanismo del universo. Por lo tanto, ve hoy mismo a la peluquería. Un cambio de imagen significa mucho, vístete con otras ropas, no lo que usas cada día. Estrena algo, date un capricho y cómprate algo nuevo. No dejes pasar esta oportunidad de cambiar. Es obvio que necesitas un cambio y lo sabes. Empieza hoy mismo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, te ha llegado un rumor a tus oídos y no te ha hecho ninguna gracia, sobre todo porque tú eres parte de los implicados, es decir, estás bastante enfadado porque además crees saber quién lo ha comenzado. No tienes la certeza porque es tu amigo y dudas si decírselo o no. Esta tarde quedarás con él y según veas su comportamiento, se lo reprocharás o no. Sabes que puedes perder a un buen amigo pero estás muy cansado de las personas que tienen una doble cara. Quieres gente transparente cerca de ti, al menos saber que tus amigos no te van a poner la zancadilla, no tendría ningún sentido. Hoy, es un día extraño, no te puedes quitar de la cabeza este comentario. Te hace mucho daño y si realmente viniera de la boca de tu amigo, todavía te dolería más.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tendrás muchos asuntos que tratar, entre otros ir al banco para hablar del crédito: es importante que todo salga bien. Sé correcto. Llevas acumulando muchos días tareas por hacer pero en días lectivos no llegas a nada, por eso te has pedido unas horas libres. Los horarios de los organismos muchas veces son incompatibles con tu propio horario. Deberías de hacerte un listado con todo lo que has de realizar hasta fin de mes, hay muchas cosas que dejar bien atadas y sería conveniente hacerlas dentro de este mes operativo. Acabarás el día agotado pero aun tendrías que ir a hacer una visita más que obligada antes de ir de vuelta a tu casa a cenar. Arréglatelas como puedas, ve en coche a todos los lados o no llegarás a tiempo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, descansa, tu cuerpo está agotado, no puede más. Cuando logres levantarte de una cama vete directo al spa. Necesitas tratamientos, masajes que relajen tu cuerpo. Llevas un estrés que no te deja vivir. Hoy, tras varias horas de tratamientos, lograrás reequilibrar en parte tu sistema energético, no del todo, pues los milagros no existen. Deja de machacarte entre semana porque luego necesitas una cura intensiva de sueño y un día entero de masajes. Si no forzaras tanto a diario, no habría que hacer algo tan extremo. Mímate más y pon tus propios límites. El número de horas extra que haces no es obligatorio: tienes tus razones pues no te llega para vivir pero tu salud es indispensable que funcione bien. Tienes que bajar el ritmo laboral, te está matando.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, comienza a luchar por aquello que deseas y olvídate de quejas que no llevan a nada. Estás en el paro y quieres trabajar. Si no lo encuentras el trabajo, monta tu propio negocio. No tienes por qué invertir dinero. Con un poco de imaginación, puedes vender tus servicios, tus escritos, tus diseños, poner una tienda online o lo que quieras. Se puede ser autónomo por una cuantía mínima. Empieza a moverte hacia la consecución de tus sueños, has de quererlos. Tú creas tu vida y tú conseguirás que cristalicen. Si no tienes algo claro, piensa sobre lo que de verdad te podría dar dinero: cuidar enfermos, dar sesiones terapéuticas, videncia, costura o todo lo que se te pueda ocurrir. Haz un listado de cosas reales que puedas hacer, elige algunas de ellas y empieza a dar voces. El boca a boca hace mucho.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, a veces hablas mucho pero no escuchas a los demás. Eso te ocurre en tu puesto laboral. Tú hablas y hablas y expresas tu opinión en todo momento como si te fuera la vida en ello pero a la hora de la verdad, cuando te dicen algo, te dan una orden o te riñen, desconectas, no escuchas jamás, haces oídos sordos a lo que te están contando. Necesitas hacer ejercicios para saber cómo te sentirías tú si te lo hicieran a ti, invirtiendo los papeles. A veces lo haces aposta, otras ni siquiera eres consciente de ello. Hoy te sentarás en una silla a escuchar todo lo que te va a decir tu jefa: te lo dirá una sola vez. Escucha y procesa la información porque si no lo haces, las consecuencias serán muy drásticas. Comienza a aprender la lección: escuchar a los superiores.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, sigue cambiando. Estás viendo los resultados de un modo evidente. Estás comprobando el poder de la mente, de tus ideas positivas y negativas, cómo transforman tu vida en un modo positivo o negativo. Por lo tanto, cuanto más positivo estés, más transformarás tu realidad y la de los que te rodean pues todos estamos comunicados. Todos somos uno y el cambio de uno repercute en todos. Las esencias florales te están convirtiendo en otra persona. La caja de pandora se abrió hace tiempo y está saliendo toda la basura interior. Cuanta más salga, mayor limpieza interna y mayor sanación. Estás contento al respecto. Tu energía es más liviana y así la sientes. Por lo tanto, no tires la toalla porque progresas adecuadamente.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, has de comenzar a tratar con la energía vital universal, el Reiki. A ti, en este momento de tu vida, te iría muy bien que alguien te enseñara la técnica y te iniciara. Así, podrías sanarte cada día lo cual sería un gran regalo para ti. Tu salud está en la cuerda floja y puedes caerte o, por el contrario, poner remedio y mantenerte en equilibrio. El Reiki te ayudará a esto último. Además de tu tratamiento médico habitual, que jamás te has de saltar, con esta técnica lograrás tener tu cuerpo cada día más armonizado. Es muy fácil de aplicar, con la imposición de manos, y sus beneficios son múltiples a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Por lo tanto, prueba a ver cómo te sientan unas sesiones y si consideras que el Reiki es imprescindible para tu sanación, comienza a cursar los diferentes niveles.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, siempre has sido un mar de dudas y lo sigues siendo ahora. A veces te preguntas lo que habría pasado si te hubieras casado con otra, la respuesta es fácil: habrías hecho exactamente lo mismo. Llevas toda la vida quejándote, perdido, sin saber qué hacer en esta vida. Nunca has encontrado tu lugar en ella, tu camino. A estas alturas del cuento, aun no te has enraizado y hasta que no lo hagas, no serás feliz. Es tu deber vivir una vida plena y absoluta, tus hijos quieren verte felices. Has de sacar de ti lo que ya no te corresponde tener. La melancolía debe de desaparecer rápidamente, te provoca muchas lágrimas, incluso náuseas. La vida no es como tú la estás procesando, es mucho más bonita. Dale otra oportunidad, cambia el chip.

Fuente: Astrocanal