Horóscopo del día 21 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 21 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás en situación de desempleo, te pegas el día en la cama, depresivo, sin salir al mundo exterior. Así jamás encontrarás trabajo. Has de salir, dejarte ver, preguntar y gritar a los cuatro vientos que quieres trabajar. Sabes que el boca a boca hace mucho. Arréglate, prepara tu carta de presentación y empieza a moverte. Cuando tú lo hagas, el universo moverá ficha a la par pero no antes. Así que, adelante, el mundo es tuyo y te espera un futuro prometedor. Visualízate yendo a trabajar, cualquier cosa que te indique que vas a trabajar. Visualízalo de la mejor manera posible hasta que un buen día cristalice, se haga realidad. Pero sabes que no existen los milagros pero sí la intención, el esfuerzo y una energía bien focalizada. Utiliza toda tu energía en encontrar un buen empleo y te aseguro que lo lograrás. Cree en ti, te falta eso y es lo más importante.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, deja de hacer tanta vida social, de salir con unos y con otros cada noche y concéntrate en tu actividad laboral y en ti mismo. Las cosas no se hacen solas, exigen un esfuerzo por tu parte así que, prepárate para implicarte en los asuntos que te conciernen. Por otro lado, has descuidado mucho, demasiado, tu alma, tu esencia interior. En este momento estás demasiado disperso, mucho no sabes hacia dónde tirar. Siéntate una hora y pregúntate a ti mismo lo que quieres de la vida, lo que le pides. Es importante que hables contigo mismo, con tu Yo Superior, él te orientará y así podrás volverte a encarrilar en la vida. Confía en ti mismo, en tu intuición, es muy poderosa. Has de centrarte un poco y todo volverá a estar como estaba, como debe de ser.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, la convivencia a veces es difícil en pareja pero has de intentarlo. Sabes que los comienzos nunca fueron fáciles en nada, ni siquiera en el amor. Y es lo que te ocurre ahora. Os amáis muchísimo pero tenéis muchas costumbres y vicios que cada uno tenía al vivir solo. Por lo tanto, ahora tenéis que haceros el uno al otro, a vuestras rarezas y costumbres. Tan sólo es cuestión de semanas. Al final, la convivencia será perfecta pues ambos dos tendréis vuestro espacio y todo será mucho más llevadero. Eres una persona muy integra y empática así que seguro que esas pequeñas discusiones o enfados son cuestión de horas. No te preocupes, pon de tu parte. Seguro que vas a ser muy feliz. Apuesta por un futuro juntos. Verás cómo, en unos meses, incluso ya tenéis planes de boda. Sois el uno para el otro. Le amas y te ama, eso es lo único que importa.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, las dificultades están a la orden del día. Hoy se presentarán algunas de ellas en el ámbito laboral. Habrá conflictos por resolver así que tendrás que sacar tu lado más paciente y sereno y desde la tranquilidad empezar a resolver los asuntos cotidianos. Puedes hacerlo, no creas que es un imposible. Si ves que estás demasiado implicado, aléjate del problema, trata de verlo desde otro ángulo y seguro que la respuesta aparece ante tus ojos. Hoy podrás resolver un asunto que te ha quitado el sueño en las últimas semanas. Y lo harás tú solo, sin ayuda de nadie. No te recrees en lo negativo, al contrario, ante un problema, quítale hierro al asunto. Será lo mejor que puedes hacer. Muy pronto pasará la tormenta y te olvidarás de estos días complicados.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, quizás alguna vez te hayas propuesto ponerte a escribir, es muy posible que dada tu creatividad escribas en ocasiones puntuales, bien poemas o algo similar. Llevas mucha carga emocional dentro de ti y parece ser que el único modo de sacarla y de conectar con ella es la expresión escrita. Sabes que escribir cartas al universo o a ti mismo libera pues es en esas líneas donde, al liberarte de ello, puedes sanar. Has de curar esas heridas abiertas. Probablemente la musicoterapia, la pintura o las artes plásticas en general para ti, todas ellas sean un tipo de terapia. Tienes que intentarlo, para ti, serían las maneras más simples de sanar. Ponte a escribir, no tienes que escribir un libro pero sí escribir cada día esos pensamientos o traumas que te invaden. Sabes que la palabra es ley. La palabra escrita también tiene mucho poder. Escribe afirmaciones positivas.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, los cambios se suceden de una manera vertiginosa en tu vida y a veces crees que te va a dar una crisis de ansiedad. Respira, cálmate. Cuando eso te ocurra, céntrate en la respiración, es muy importante que seas consciente de que estás vivo, respirando, expulsando lo malo, lo que ya no te sirve. Cualquier pensamiento negativo, patrón caduco o viejo, expúlsalo de tu vida. Piensa así cada vez que te toque exhalar. Es un buen ejercicio para hacer. Es cierto que estás abrumado por los cambios y aún queda algún otro por hacer a lo largo de este mes. Es un mes de cambios y eso produce vértigo. Sé valiente, respira y piensa que tras el cambio todo se asentará e irá a mejor. Por lo tanto, tranquilízate, intenta armonizar tu cuerpo, equilibrarlo y estar relajado.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tu negocio local cada día va mejor. Poco a poco vas teniendo más clientes y todo va sobre ruedas. Está costando lo suyo pero ya ha arrancado. Sigues poniendo de tu parte, lo mejor de ti y esperas que eso se note en las ventas y en los beneficios. Poco dinero has invertido pero muchas horas y energía, tanto física como mental y emocional. Sigue persiguiendo tus sueños porque este pequeño local triunfará y un día se hará grande y todo el mundo lo conocerá. No desesperes. Sigue innovando, siendo el primero en tu campo, dando lo que otros no dan. Estrújate el cerebro si hace falta pues seguro que se te ocurren unas ideas tan buenas o descabelladas que hace que todo el mundo te conozca y hable de ti o de tu tienda. Juega con tu imaginación y pon en marcha tu intuición.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, te mueres de ganas de hacer más cursos. De repente la espiritualidad ha entrado en tu vida y ya no puedes parar. Harías cursos constantemente, cada día. Te encanta aprender y enseñar. Dedícate a ello, la vida va cambiando y si así lo deseas, así será. Aunque tengas un trabajo, una ocupación, la podrías ir cambiando progresivamente hasta dedicarte plenamente a esto. Tienes que salir de tu zona de confort, arriesgar y perder tus miedos. El universo jamás jugaría con tu economía, nunca te dejaría en la calle. Tienes fe y crees, por eso jamás te faltará de nada. Arriesga un poco, decide cambiar de vida. Ahora lo tienes todo muy fácil pero tampoco puedes optar a más, si decides cambiar todo comenzará a moverse pero, has de querer, no se te puede obligar.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás cansado de tanta rutina. Te sientes abrumado por todas tus obligaciones: trabajas, cuidas de tu hijo, haces las labores del hogar y nunca descansas. No hay fin de semana para ti, siempre limpiando y trabajando. Y es injusto y por eso hoy vas a cambiar tu suerte. Te vas a ir a cenar con tus amigas, te apetece, quieres hacerlo y vas a dejar a tu pareja que se encargue de todo. Así sabrá lo que haces tú cada noche. Parece ser que es muy fácil que te sirvan la cena pero no sabe ni poner el microondas. Ya espabilará. Hoy te vas. No puedes más, necesitas tomarte dos cervezas para aguantar el peso de tu vida. No te gusta nada, estás al límite de ti, vas a explotar y todo acabará. Controla tu carácter o tu matrimonio tiene los días contados.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás teniendo muchos problemas en tus partes íntimas y eso significa algo muy claro: tienes graves problemas con la sexualidad, bien a nivel pareja, bien con el significado en sí de la sexualidad en general. Ve a tu médico y te dirá la solución a tus problemas pero tú sabes que la solución real es otra: bucea en tu interior; sientes rabia, tienes culpa, eres cruel o hay mucho dolor. Todo lo que te ocurre a nivel emocional está físicamente en tu zona íntima representado. Hasta que no sanes tu relación actual o bien otras que le han precedido, seguirás con ese problema en tus genitales. La solución la tienes tú y la sabes muy bien. Suelta lo que deba irse de tu vida y soltarás ese problema ahí localizado. Sé listo y analízate con detenimiento.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, empiezas a preparar tus vacaciones. El trabajo está muy parado y decides mirarlo todo por internet. No sabes dónde ir pero quieres desconectar completamente, olvidarte de esta rutina que te está matando. Quieres ir a un destino desconocido, en otro país. No irás solo, alguien te acompañará pero aún no sabes si será tu pareja o un familiar. Quizás rompas antes con la pareja y te vayas con tu hermano Te gusta improvisar. Hasta el último día sabes que puede pasar de todo. La vida te va dando sorpresas y según el tipo de sorpresa has de cambiar inmediatamente tus planes. Estás bastante perdido, en el terreno personal y sentimental, en todos. Te quieres ir para desconectar y olvidarte por unos días de todos los problemas que tienes aquí ahora.

Piscis, cuida tu alimentación. Sabes que la nutrición es vital porque según los alimentos ingeridos, pensaremos de un modo u otro. Soy lo que como y soy lo que pienso, ambas afirmaciones son ciertas. Por ello, las personas con trastornos alimenticios tienen muchas veces ideas suicidas. Desde por la mañana cuida cada cosa que ingieras, ten en cuenta el número de comidas, los alimentos crudos y cocinados y tu nutrición en general. Te planteas hacerte vegetariano pero no sabes si te cambiaría el metabolismo. Si no comes carne roja, estás muy débil, así te sientes. Si te haces vegetariano es posible que tardes mucho en adaptarte. El cuerpo es sabio y seguro que sabes lo que has de comer, cuándo y cómo. Hazle caso a tu cuerpo, es único.

Fuente: Astrocanal