Horóscopo del día 21 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 21 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, la vida está para vivirla y disfrutar de ella. Deja de ser un simple espectador y sé parte de tu propia vida. Es necesario que seas el actor principal. Es muy fácil quedarse al otro lado de la pantalla y no participar. Has de ser valiente y ser el primer implicado en tu propia vida. Aparta los miedos de ti: te da miedo fracasar en el amor, que te abandonen y que tu empresa vaya mal. Son tantos los miedos que te ahogas en ellos. Aprende a sacar la cabeza, a levantarte si te caes. Es muy probable que te caigas cien veces pero es parte del aprendizaje: ya te levantarás. Hoy una situación te hará sentirte aterrado pero será un miedo tuyo, interno. Ten valor y coraje, lo necesitas. Pierde el miedo a vivir la vida. Te liberarás de la mitad de tu mochila emocional. Está cargada de miedos y de preocupaciones, del qué dirán y opinarán de ti. Te debería de dar igual.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, empiezas a plantearte seriamente tus planes a corto plazo: un cambio de casa, la posibilidad de ser padre o ponerte a estudiar una nueva carrera. Tienes un lío monumental porque no tiene mucho sentido lo que piensas con la realidad. Has de saber lo que pretendes hacer con tu vida. Vas dando tumbos. Una carrera son muchos años, un hijo es para siempre y la casa está por ver. No des palos de ciego y, con los pies en el suelo, habla con tu pareja y plantéale estas nuevas ideas. Es posible que piense que estás completamente loco pero si las argumentas convenientemente, igual le puedes convencer en alguna de ellas, sobre todo si ella es la protagonista de la historia. No te tomes la descendencia a la ligera porque no es ni un juego ni un juguete. Un hijo es para siempre y el padre debe de ser adulto antes de embarcarse en tal aventura.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estés de vacaciones o no, aprende a refugiarte con los tuyos, en familia. Ellos serán las personas que mejor podrán entenderte. Ante cualquier problema o agravio serán tus padres o hermanos los que te ayudarán y comprenderán. Confía solo en ellos, en nadie más. Has de aprender a detectar a tus amigos falsos porque estás rodeado de ellos. Confías en personas que te traicionan una y otra vez. Estate un tiempo con la boca cerrada. Has de confiar tan solo en la familia pues sabes que ellos no te fallaran. Sólo las personas más allegadas como tu pareja y tu círculo más próximo estarán contigo y serán parte activa de tu vida. Empiezas a darte cuenta de la cruda realidad. El mundo es bello pero las personas que te rodean no. Apártate de todo los traidores que tienes alrededor, te hacen tu vida muy difícil.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás en verano, descansando, de vacaciones. Tienes todo el tiempo del mundo. Ahora ha llegado tu pequeña venganza: es hora de leerte todos los libros que no has podido durante el año. Tan sólo ponte a disfrutar de ellos en soledad, bien en la terraza, en el mar o en el salón de tu casa junto a un ventilador. La lectura engancha y no necesitas a nadie más: tú y él. El libro te habla, te hace soñar despierto, reír o llorar. Es una relación muy extraña el vínculo creado entre escritor y lector. Quizás tus amigos te llamen cien veces para salir. No entenderán tu encierro voluntario pero esos libros te están pidiendo a gritos que los leas. Hazlo si así lo sientes. Te sentirás genial, sobre todo si son de temas necesarios para tu vida actual: para entender el proceso de la vida, aquí y ahora.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, vuelves a las andadas. El sexo vuelve a ser la prioridad absoluta de tu vida. Te gusta pasártelo bien y divertirte, vivir la vida al máximo y disfrutar de cada segundo. Pero igual que disfrutas de todo y de todos, el sexo es tu afición favorita. Te gusta tanto que es casi un vicio para ti. No puedes vivir sin mujeres. Has de estar rodeado de ellas y además te gusta ser el macho dominante, que estén cerca de ti y cumplan tus expectativas. Si por ti fuera, vivirías con varias de ellas. Tienes relaciones abiertas con varias a la vez y nunca te cansas. El sexo te da vida, de ahí que siempre estés pletórico. Sigue así si es lo que deseas, sólo tu alma conoce tus necesidades. No te sacias nunca. Disfrutas de cada mujer como si fuera única en la tierra. Las enamoras y se enamoran de ti. Te encanta el juego de la seducción, no podrías vivir sin ello.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, la vida es lo que tú quieres que sea. Tú la diseñas a tu medida, a imagen y semejanza así que, hoy tendrás que mirarte en tu propio espejo. El universo quiere que sepas valorar tus defectos al igual que tus virtudes. Eres muy crítico con los demás, demasiado, los crucificas. En este caso, significará que tú te crucificas a ti mismo. Es la Ley del Espejo. Haz el ejercicio a lo largo del día de hoy y te sorprenderás de cómo estás todo el rato, sin parar, juzgándote a ti y a los demás. Es triste descubrir los defectos de uno pero, es lo más inteligente del mundo, sobre todo porque es el primer paso hacia la sanación. Si eres listo e inteligente, empezarás desde hoy mismo a paliar tales patrones negativos. Usa las afirmaciones positivas para ello, te ayudarán.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, no eres claro sino más bien muy ambiguo sobre el tema en cuestión. Has de definir tu situación amorosa o afectiva. Te gusta alguien, es tu ojo derecho, sientes mucho afecto e incluso algo más. Sabes que podría surgir un amor verdadero pero no quieres amar. No quieres que nadie te rompa el corazón, has de controlar tu vida entera y, sobre todo, tus emociones y si alguien te descontrolara, no lo podrías aguantar. Te sentirías frágil. Por eso, te guste o no, reniegas de ese amor. Sabes que en la vida, las acciones de uno conllevan unas respuestas de otro. Si durante meses haces ver lo que no es o das calabazas a alguien, tan sólo te estarás mintiendo a ti mismo. La otra parte llorará, hará el duelo o intentará superar o entender esa situación anómala llena de incomprensión pero, no te engañes a ti mismo. Sólo tú sabes lo que sientes.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, por fin te decides a hacerte autónomo. Tienes muchas ganas de abrir tu gabinete, tu negocio y ponerte a trabajar cuanto antes. Estás deseoso de tener todo preparado pero aún queda pintar y reformar el local. Quieres que todo esté ya, comenzar a anunciarte y poder empezar a actuar. Trabajarás en lo que te gusta, en lo que sabes hacer. No quieras ir tan rápido, hay que hacer varias cosas antes de abrir al público. Eres muy entusiasta y como tú vas a atender el local, todo irá fenomenal. Ten un poco más de paciencia. Aunque te venzan las ganas, no te precipites. Todo lleva su tiempo. Las cosas se crean, se gestan y finalmente dan a luz. Superarás tus expectativas, todo va a ir muy bien. Como se suele decir, todo va a salir a pedir de boca.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy, descubrirás algo de tu padre que jamás podrías sospechar. No tiene que ver nada con la familia ni con otro ámbito: hablamos del alma; tú estás comenzando a ver a tu padre de otra manera, vuestras almas están sanando distintos conflictos del pasado. Cuanto más te adentras en tu propia espiritualidad, más sana todo lo que te rodea, y tu padre es la prueba fehaciente de ello. Cada vez hay más diálogo, se abre a ti y te cuenta hechos que nunca soñaste que un padre pudiese contar a un hijo, se sincera. La sanación es del clan, nunca sanamos solos. Es cierto que cualquier trabajo energético afectará de pleno a toda la familia, pero siempre, en todo momento, será en beneficio de todos. Hay cientos de técnicas a utilizar.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, te vas de excursión, más bien a hacer un taller a otra ciudad, un viaje relámpago pero muy intenso. Esta noche releerás todos los conceptos e intentarás llevarlos a la práctica. Eres feliz, jamás pensaste que un curso o taller pudiera cambiarte la vida entera. Es increíble lo que escuchar unas palabras o conocer a una persona puede hacer por ti. Te puede cambiar la vida entera. Hoy tu conciencia se ha abierto, tu conexión a la divinidad es enorme. Canalizas sin hacer esfuerzo alguno, escuchas a tus guías y te sientes completamente realizado y asustado. Esta fascinación por estos temas es reciente pero, si estás aquí, es porque has de estar, nada es casual. Por lo tanto, agradece al universo este presente de hoy: un día inolvidable en el que has descubierto los secretos del universo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, deberías de reflexionar un poco sobre tu vida tanto familiar como sentimental. Tu matrimonio está completamente acabado pero vivís bajo el mismo techo y nunca habéis hablado del tema. Es hora de hacerlo. Tú no la amas, no la deseas y lo único que haces es ir a bares para encontrar el amor o cualquier relación, esporádica. Tu mujer limpia la casa y te cuida como si fueras un adolescente, no te soporta pero se ve obligada a cuidarte como uno más. Ninguno de los dos hace lo que debe hacer. El matrimonio está desequilibrado y los niños pueden empaparse de tal locura y desorden. Hablad y acabad de una vez por todas con tanta miseria. O ponerlo en manos de un juez. Sois un par de irresponsables que no sabéis cuidar a los hijos que habéis tenido fruto del amor.

Piscis, descansa y vete a la piscina con tus amigos. Comerás allí y acabaréis por la noche haciendo una fiesta en la piscina. Acabareis todos de madrugada en el agua, con bañador, sin bañador o vestidos. Te lo estás pasando bien este año. Se han juntado varios colegas de otros años y estáis haciendo un poco el inmaduro. De repente os habéis convertido en niños grandes haciendo tonterías propias de los críos. Nadie os conoce de vuestra vida de diario así que, para eso está el verano, para desinhibirse y hacer el tonto. Llevas un par de noches sin dormir, aun estáis con los efectos del alcohol de ayer. Solo os falta hacer botellón a vuestra edad. Sería lo último. Eres consciente de que esto solo son unos dais al año porque si tu pareja te ve de esa guisa te quita el saludo y te quedas compuesto y sin pareja.

Fuente: Astrocanal