Horóscopo del día 20 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 20 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás muy nervioso, demasiado. Necesitas relajarte un poco. Habrás visto que tu cabello se te cae constantemente y no es tiempo para ello. Cuida tu alimentación, tu cabello necesita que le aportes los nutrientes necesarios para alimentarlo. Toma algún complejo vitamínico y verás cómo revive. Sobre todo, intenta no estresarte tanto. Has de calmarte porque tanta efusividad te está haciendo demasiado daño. Ahora es una época perfecta para cuidarte y sanarte. Como mucha fruta fresca, verdura cruda y entérate bien de la lista de alimentos que deberías de comer con frecuencia. Con un pequeño esfuerzo tuyo frenarás la caída del cabello. Lo más importante es que apartes los nervios de tu vida, esa tensión nerviosa te la creas tú y es absolutamente innecesaria.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, te sientes dichoso y feliz, lleno de ideas que quieres llevar a la práctica pero éstas serán en el terreno sexual, no en el laboral. Quieres tener hoy el día libre porque quieres y deseas estar el día entero con tu nueva pareja. Es deseo lo que tienes y no puedes reprimirte las ganas pues son muchas. Necesitas sexo, estar con ella y dejar volar tu imaginación. No sueles ser así, tan impulsivo pero esta vez, esta mujer tiene algo que te fascina o atrapa. Quizás ha hecho algo contigo, hay malas artes en vuestro encuentro amoroso o sexual. Te tiene absolutamente enganchado y amarrado pero tú crees que es un deseo natural que tú sientes hacia ella. Nada más lejos de la realidad. Goza de este día y trata de poner los pies en la tierra. Nadie se toma un día libre para ello, es bastante inusual. Te podrían decir algo si esto se prolonga en el tiempo, no lo hagas más.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, has de aprender a comer, lo haces fatal. Mezclas todo tipo de alimentos, no tienes horas fijadas y no te alimentas convenientemente. Sería bastante lógico y probable que tuvieras anemia porque aunque te sobren varios kilos, es cierto que te encuentras débil y sin fuerzas. Has de bajar peso y volumen pero esto no deberías de hacerlo tú solo. Llama a un nutricionista, busca a uno de tu confianza. Es cierto que te podrá hacer una dieta a tu medida con una tabla de ejercicios específica para ti, personalizada. Lo bueno es que te estudian el metabolismo y entonces comprendes los alimentos que puedes comer y los que no son nada recomendables para ti. Has de cambiar hábitos, hacer cinco comidas al día, tomar mucha hortaliza y fruta rica en energía vital y comer alimentaos con aporte vitamínico. Muchas veces la comida que ingieres es pura grasa.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, has decidido meterte en una asociación, te quieres sentir útil, hacer algo por los demás. Te sientes culpable o egoísta por tener una vida buena, perfecta, que muchos podrían tener o la querrían. Hay algo que te está removiendo, que quiere que ayudes a los demás. No sabes muy bien cómo localizar ese impulso pero has ido a preguntar a varios lugares y al menos en un par de ellos vas a ayudar de una manera altruista. Crees que vas a ganar muchos beneficios, que la vida te va a abrir los ojos a la realidad. Te faltaba eso: ver algo más allá de tus narices, conocer otras vidas, otras historias, ser espectador de tu vida y de otras más. Sólo así serás capaz de aprender ciertas lecciones que hasta el día de hoy se te han resistido. Ahora toca el turno a la empatía y a la solidaridad.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, a veces no entiendes el porqué de las cosas: un día todo va bien y al siguiente sucede una desgracia. No intentes comprender las cosas extrañas que suceden en el día a día o en el universo porque seguramente no podrás hacerlo. Ciertamente nada es casual y todo pasa en el momento adecuado para nosotros. Existe una sincronicidad y las lecciones que aprendemos, también las aprenden otras personas en otros lugares, es decir todo está conectado y por eso, a nivel humano, nos es imposible comprender lo incomprensible. Hoy sucederá algo triste que te partirá el alma. No lo entenderás pero no intentes comprenderlo. Una vez más, tenía que pasar. Piensa que estamos en continuo movimiento y la desgracia de hoy quizás se convertirá en una gran alegría dentro de un mes. Ten fe y vive.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy te darás cuenta de todas las personas que han desaparecido de tu vida en los últimos meses. Han sido muchas y ha sido todo de repente, como por arte de magia. Cada día te preguntas el porqué. No lo entiendes, necesitas una explicación. Pídela al universo y te la dará pero ciertamente te dirá que has elevado tu vibración y al cambiar de frecuencia ya no estás en sintonía con ellos. Es como el dial, como si en la radio pasaras de escuchar música gótica a clásica, ten por seguro que los oyentes no serían los mismos. Ahora estás en conexión con Ángeles y Maestros Ascendidos, nada que ver con esas personas con las que bailabas en la discoteca. Ésa es la causa principal. Por otro lado, cuando las personas nos enseñan algo, tienen una misión o deuda con nosotros y la saldamos o ya ha acabado el aprendizaje, ya se pueden retirar de tu vida.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, necesitas airearte. Queda con alguien y vete a un parque. Tienes que desconectar del día a día, de todas tus movidas laborales. Ese trabajo está acabando contigo. Es demasiado intenso. Te gustan las situaciones intensas, al límite, pero tantas y en un lapso tan mínimo de tiempo, empiezas a pensar que ya has tenido suficiente. Es probable que ahora necesites otro tipo de trabajo o unas merecidas vacaciones. Plantéate lo que de verdad quieres hacer con tu vida. Es un buen mes para cambiar. Tienes varias vías abiertas, varias puertas, incluso podrías elegir. Así que, ahora, tan solo te queda vaciar tu mente. Intenta relajarte un poco o tu espalda un día no te permitirá ni moverte. Hoy, para empezar, haz técnicas de respiración en una zona verde, rodéate de árboles y naturaleza.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, haces muy mal en tener esa actitud. No puedes estar todo el rato yéndote al pasado o al futuro. No quieres vivir el presente pero eso es algo muy triste para la gente que te rodea, les haces un vacío muy grande, es como si no te importaran en absoluto. Tu actitud es muy egoísta o poco madura, partiendo de que cada uno es responsable de su propia vida, tú lo eres, como todo el mundo, de la tuya. No eches las culpas a las circunstancias, tu familia, tu trabajo o la ciudad porque tú, con tu Libre Albedrío, has decidido hacer lo que haces, llevar la vida que llevas en la actualidad. Sabes que si no pones de tu parte y tus pensamientos son nocivos para ti, negativos, si no transmutas lo que no te gusta, nunca más podrás hacer lo que de verdad deseas. Deja de quejarte y actúa, sé listo. La vida es de los que luchan, se caen y se tropiezan pero se levantan.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, tu padre está muy orgulloso de ti. No sabes si es porque le has seguido en el negocio familiar o porque te ve feliz. Porque eres su hijo o porque vuestra situación ha cambiado. No lo sabes pero sí sabes que ahora empiezas a tener con él una relación de adultos. Y estás encantado, se te hacia muy pesado estar todo el día luchando como el perro y el gato. Ahora, al menos, podéis hablar. Hoy te irás a pasear con él. Crees que es la primera vez en la vida que esto ocurre. Será importante para ti, un nuevo lazo, otra unión. Empieza a entablar esos lazos con tus progenitores, desde que te fuiste del hogar no los habías tenido y la verdad es que son muy necesarios y reconfortantes. Sigue así, estás abriendo una senda excepcional. Continúa.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy tendrás más que palabras con un colega tuyo, colega o ex colega. Le dirás todo lo que no le has dicho en años, lo que te has guardado dentro. Ahora, así, por las buenas, decides que hay que lanzarle toda esa agresividad a una persona. Puedes hablar muy lento y pausado pero los insultos son los mismos. A veces hasta moderas el lenguaje pero sigues haciendo un daño atroz. Ten cuidado con la manera de comunicarte. En ese caso, es obvio que ya no hay relación, no hay nada. Más que un intercambio de opiniones, será exclusivamente soltar todo el veneno que llevabas dentro, lo que le correspondía y lo que no. Así que, ten cuidado en cómo hablas, cómo lo dices, con qué tono y si realmente lo único que buscas es descalificar.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tira cosas, rompe ropa, papeles, fotos, cualquier recuerdo de muchas personas que no se merecen estar en tu vida, ni siquiera en tu pensamiento, sea positivo o en negativo. Simplemente, retíralas de tu existencia pues para ti han muerto. Hoy toca liberarte de todos esos fantasmas que están dentro de las ropas, objetos regalados o heredados, y muchos otros espacios. Si quieres limpiar, pide ayuda al Arcángel Miguel y déjate llevar por la casa; cuando te paren, si tú notas alguna baja densidad, algo que te haga sentir mal, tira ese objeto, intenta canalizar y saber qué hay detrás de ese malestar. Todo encierra un secreto, hasta la silla más pequeña o insignificante. Descúbrelos, te quedarás muy ancho, limpio, liberado. Agradece.

Piscis, llevas unos meses sin trabajar y te has dedicado a estar comiendo frente al televisor. Has engordado muchos kilos, estás completamente deforme, sin forma alguna, lleno de celulitis y comiendo lo que no debes de comer. Has de cambiar, si sigues así esto acabará mal. Estás completamente estancado, no te mueves, ni para un lado ni para otro. No buscas trabajo ni de lo que hacías ni de nada pero, ahora que tienes tanto tiempo libre, tampoco llevas una vida sana. Cuídate, has de hacerlo. Ve a un nutricionista y ponte a dieta. Has de bajar kilos pero, sobre todo, además de físico es salud. Has de comer alimentos que sean saludables para ti, para tu metabolismo. Cada persona es un mundo, tendrías que hacerte en test de tolerancia a los alimentos.

Fuente: Astrocanal