Horóscopo del día 20 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 20 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, este dìa para estar junto al clan familiar así que, olvídate de cualquier otro compromiso que te pueda surgir. Te recomendarán coger un avión para ir a una conferencia pero dirás que no. Tu familia está por encima de tus ocupaciones laborales, bastante te has dejado la piel en ello. Ahora quieres pasar más rato con ellos, de no hacerlo, no verás crecer a tus gemelos. Son muy pequeños y tu mujer está sola, te necesita. Cuatro manos son mejores que dos. Hoy iréis de excursión a un lugar muy próximo pero de una belleza inaudita. Quieres llevar a los niños allí, que sus ojos se recreen de tal paraje natural. Disfrutarás aunque sean muy pequeños. Acostúmbrate a hacer cosas diferentes, a salir de la zona de confort. Eso os hace conoceros mejor.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, tienes tiempo para ti, no tienes que ir a trabajar ni tienes en mente ponerte a adelantar trabajo por lo tanto, queda con tus amigos, invítales a un café en tu casa. Estás un poco apático, no te comportas como antes. Con la excusa del trabajo, siempre estás cansado o tienes trabajo pero a ellos les pasa lo mismo y nunca te han fallado cuando tú les has llamado. Ni siquiera sabes cómo están. Siempre miras por ti, para eso eres un poco egoísta pero quizás ellos no te llaman para que no les contestes siempre lo mismo. Te corresponde llamar a ti. Parece que ya no te importen. Todos tenéis problemas, empatiza y no seas siempre tan protagonista. Cada cual tiene sus historia y lo bonito de reunirse es que cada uno cuente sus batallas.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, descansa. Duerme, levántate tarde porque tu día va a ser de lo más agitado. Comerás con amigos, visitarás a tu familia y por la noche retomarás el contacto con unos viejos amigos que te invitarán a cenar. No pararás y comenzarás la semana sin fuerza, bostezando, completamente agotado de tu vida social. Hace mucho que no frecuentas tanta gente en un pequeño lapso de tiempo. No te acordabas de lo cansado que resultaba agradar a todo el mundo, sonreír y dar lo mejor de ti: para ti es un gasto energético muy grande, considerable. Mañana no podrás con tu alma así que hoy trata de dormir lo mejor posible, descansando y sin pesadillas. Si es necesario tómate alguna infusión relajante al acostarte para acallar tu mente. Hoy deberías de descansar, olvidándote de todos los pensamientos que te abordan.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tienes pesadillas y son horribles. Las ratas te devoran, no te puedes escapar y todo es espantoso; llevas varios días con el mismo sueño y te preguntas quién te va a devorar en la vida real: tu jefe, tu amante o tu señora. Quitando hiero al asunto, te gustaría que alguien pudiera interpretar esos sueños porque son escalofriantes, de nuevo hoy te has despertado a mitad de noche y estabas sudando, pero muerto de frío y la situación era dantesca. Además de ello, por esa causa no rindes cuando te toca trabajar, tras la pesadilla te cuesta de nuevo conciliar el sueño. Algo va mal y lo sabes, no crees que esa enfermedad sea algo del subconsciente. Podrías hacer una sesión de hipnosis regresiva, igual sacas algo en claro.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, eres un ser muy extrovertido y te encanta serlo. Hoy habrá una fiesta de cumpleaños de algún hijo, sobrino o vecino y te lo pasarás en grande. Parecerás un crío más. Esto demuestra que te encantan los niños pero, si profundizas más, significa que tu Niño Interior quiere que le hagas caso: le tienes abandonado. A partir de ahora, estaría bien que hicieras las cosas de otra manera. Piensa al menos una vez por semana en el Niño Interior, haz visualizaciones, pídele perdón por haberlo tenido años y años completamente olvidado. Verás cómo te lo agradece en demasía. El cuidado del Niño Interior te cambiará la vida entera, tus conceptos e ideas evolucionarán y serás mucho más dichoso y feliz, más abierto y sincero. Dejarás de tener esa máscara que tanto daño te hace y tantos quebraderos de cabeza te han producido.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, no seas impaciente porque a veces tú mismo quieres precipitarte en el tiempo. Tu economía familiar está algo estancada pero tu núcleo familiar está de lo más revuelto. Cada persona, cada uno de tus hijos son diferentes y tienen una misión en esta vida. Es probable que no los puedas controlar. Deja que se caigan y se levanten solos. No puedes interceder porque conseguirás que tarden mucho más en alcanzar su meta o camino. Por lo tanto, sería conveniente y recomendable que hoy los dejaras en paz. Aunque seas adulto, mayor, métete en tus asuntos porque lo más digno en esta vida es predicar con el ejemplo. Tu vida aún está sin resolver; cuando lo hagas, ayuda a tus hijos pero, mientras tanto, ponte manos a la obra. Hoy tienes mucho por hacer.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, la vida es una carrera de fondo donde lo más importante no es llegar el primero sino disfrutar de cada tramo de la vida, de lo que nos ofrece y nos atrae. Hay que alimentar nuestra existencia para sentirnos vivos y especiales. Ya llegarás al final cuando tenga que ser pero, por el camino, disfruta. Hazte una lista de cosas que te hagan disfrutar, aunque sean pequeñeces, hazte otra lista con todo lo que no soportas. A partir de mañana, , intenta ir suprimiendo paso a paso todo lo que no te gusta y, por otro lado, trata de hacer a diario al menos tres cosas de la lista que te gusten. Puede ser regar una planta, pasear al perro o hacer cualquier cosa. Si lo sigues cada día, en un mes habrán transmutado muchas cosas. Pero tienes que querer cambiar.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, vete de excursión, deja que tu casa respire. Haces muchos rituales allí, muchas limpiezas y tu propio domicilio está repleto de entidades. Y éstas se pegan a ti. Te será muy difícil quitar a todos esos bajos astrales que están en tu domicilio pero si haces alguna limpieza fuerte y luego te vas, será mejor para todos, sobre todo para tu integridad física. Te ronda en la cabeza llamar a un exorcista, quizás lo hagas pero hoy, aléjate al máximo de ese lugar, abre ventanas y haz el ritual que te recomienden. Así, poco a poco, semana a semana irás quitando entidades perdidas que deambulan sin saber qué hacer ni dónde están. Es posible que pertenezcas al grupo álmico de los barqueros: tengas que pasar almas perdidas que no saben que están muertas a la luz. Necesitas que un especialista, un esotérico te oriente pues estás muy perdido.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, a mayores conflictos conyugales, decrece la energía del amor. Es normal. Cada día te levantas con una discusión, no importa el tema porque, hasta que no reñís, no sois felices, no os sentís realizados. Cada uno tiene mucho carácter y personalidad y es una auténtica guerra de egos. Sois imposibles. Los dos sois tremendamente infelices pero tú consideras que aún no estás preparado para dejar el clan familiar, no por tu mujer que no la amas y te da exactamente igual sino por tu descendencia. En el momento que te separes sabes que no verás a los niños a diario. No eres consciente de que los niños presencian las peleas y cada vez están más lejos de ti, para ellos tú provocas la pelea, tú haces enfadar a su mamá. Tenlo en cuenta porque al final los perderás a todos. No seas cabezota, lo estás haciendo muy mal.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, la vida es extraña y aún no has comprendido el porqué de tu existencia. Así que hoy será un día perfecto para pensar en ti, de introspección, de conexión con la Fuente Divina, con tu interior. De vez en cuando debes de recapitular. Es bueno que lo hagas porque así te puedes dar cuenta de lo que estás haciendo mal. Cuando paras en seco, cuando frenas, permites que el subconsciente traiga al consciente la información. Y los problemas se resuelven. Las dudas se aclaran y la enfermedad sana. Es increíble cómo actúa nuestra alma. Regálate el día: hoy, es todo para ti, para tu propio beneficio y bienestar. Así que, ve meditando y hablando contigo mismo, practica también el silencio interno y verás cómo esta noche muchas de tus dudas existenciales han sido resueltas.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, descansa, date un masaje, una sesión de Reiki. Que alguien te haga recobrar tu energía porque no tienes, estás por los suelos, sin fuerza ni para mover un dedo. La noche ha sido muy salvaje y el alcohol te tiene inmovilizado. No puedes hacer nada, tan sólo descansar y esperar a que la borrachera te permita ser tú de nuevo. Hoy descansarás, te reactivarás, te tomarás varios cafés e intentarás comer algo, lo que tu estómago te permita. No lo tienes muy bien. Tanta bebida alcohólica te lo ha dejado destrozado. Mañana será otro día pero hoy no estás ni al veinte por ciento. Estás de resaca. Intenta hacer lo mínimo y logra ser tú de nuevo. Una ducha de agua fría te sentaría de maravilla, te reanimará. Inténtalo o seguirás todo el día atontado.

Piscis, comes muy mal, fatal, todo es bollería industrial, platos de pasta cocinada y otras joyas prefabricadas que alteran tu metabolismo. Sabes que eres lo que comes. Según lo que comas, pensarás de una manera o de otra. Y de ahí los pensamientos negativos. Éstos generarán la enfermedad; como ves, todo está conectado. Si no te alimentas bien, tus pensamientos serán pobres, tu cerebro no rendirá, tus ojos se apagarán. Pero además del cansancio físico, es evidente que tus pensamientos estarán mal direccionados lo cual significará que, desgraciadamente serán muy negativos e incorrectos. Y será la repetición de éstos los que te puedan hacer enfermar. Por eso es imprescindible comer de un modo saludable: aprende la lección.

Fuente: Astrocanal