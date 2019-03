Horóscopo del día 20 de marzo de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 20 de marzo de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, eres una persona muy irreverente. Tu psique hace siempre y en todo momento lo que desea, se sale con la suya al paso que tu espíritu lucha por enderezarte. No hay forma, te has declarado un espíritu libre y ya nada se puede hacer. En ocasiones, en la vida la disciplina es precisa de exactamente la misma forma que la perseverancia. Es realmente difícil serlo, demasiado. Mas la vida a veces te pone exactamente la misma prueba mil veces esperando que te hayas hecho adulto, hayas sentado la cabeza y sortees el obstáculo, mas no. Tienes que aprender a comenzar algo y concluirlo, hacer lo que debes hacer sin postergarlo, cumplir con tu obligación. Siempre y en todo momento dejas el trabajo para última hora y tus jefes se enojan por el hecho de que les haces quedar mal. No puedes trabajar al máximo ni dejarlo todo para último instante, no marcha.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Un amigo contacta contigo por las redes sociales. Desea proponerte una cooperación que semeja interesante. Pruébalo, ahora tus fuentes de ingresos son limitadísimas y podrías producir lo bastante para vivir. Sería algo on-line con lo que solo precisarías estar conectado a internet y semeja simple de hacer. Habla con él y entérate de todo bien. Te sientes bien, animadísimo. Tu vida va por caminos que nunca podrías haber imaginado mas te sientes mejor que jamás. Al abrirte al planeta y a sus bondades, a sus miles y miles de posibilidades, este te ofreciendo circunstancias que nunca hubieses soñado: una mujer que te tiene desquiciado de amor, un trabajo sin moverte de casa que te dará ingresos fijos extra y un largo etc. que seguro llegan dentro de poco. Tus amigos están desvariando contigo. Piensan que la fortuna te ha tocado.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, debes ser consciente de lo siguiente: tienes un cuerpo físico, uno mental, otro sensible y nuevamente uno más, el espiritual. Eres considerablemente más de lo que crees y ves. Abre tu psique al cosmos y te sorprenderás. El día de hoy es un día idóneo para pensar. Debes abrirte a otros planos de consciencia. Eres una persona llena de certidumbres. Tu intuición es increíble. Tienes que sacarle partido, desarróllala. Además de esto la percepción está en todo, a flor de piel. Si utilizaras en tu vida tu percepción y también intuición, la fortuna estaría siempre y en toda circunstancia contigo. Tan solo debes dejarte ver y proseguir las señales. Sabes cuáles son mas te asusta dar el próximo paso: hazlo. La vida tiene muchos presentes reservados para ti, separa el temor y el miedo y eleva tu vibración al amor. No te arrepentirás.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Precisas nuevos estímulos laborales conque, si tu trabajo actual no te los da, hazlo mismo. Cada vez existen más comodidades para crear tu negocio. Tienes ideas, entusiasmo y también imaginación conque, con ello, comienza a esbozar nuevamente una sonrisa. Puedes hacerlo. Apunta en una lista todas y cada una de las ideas y boceta tu proyecto. Seguro que es viable. Puedes y debes procurarlo. Expone un tanto, en la vida las cosas no vienen a nosotros; debes ir tú a por ellas. El que algo desea, algo le cuesta, como bien vas a saber. Estudia bien el mercado, asimismo internet puesto que las posibilidades son amplísimas, poco a poco más. Sería una forma perfecta de producirte tu empleo y poder sobrevivir todo el mes. Precisas liquidez. Genérala mismo. Explora otras alternativas.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Terminas de conocer a alguien fabuloso, quizá el amor de tu vida. Habías descubierto un lado más salvaje y pasional mas el día de hoy te sorprenderá considerablemente más pues descubrirás su lado más tierno y dulce. Para ti tiene las 2 cualidades que te agradan en una mujer: pasión y ternura. Estás contentísimo pues el cosmos te ha dado ese regalo; para ti esa persona es un presente. Cada vez eres más siendo consciente de la vida espiritual si bien seas alguien muy terrenal y pasional. Has decidido meterte de lleno en el planeta de las energías, las terapias energéticas, las que te están maravillando. Prosigue con ellas, pulirás muchas cualidades que no te agradaban y descubrirás virtudes y rasgos de tu personalidad que no sabías ni que tenías. Será un descubrimiento para ti. Tu vida a causa de ahí va a mudar drásticamente. Tus amigos van a ser los primeros en percibirlo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Como estás verificando con tu vida, todo es posible si te abres a las bondades del cosmos. Estás ignoto, brillante y contento. En el amor, diferentes parejas viene y van, haces con ellas lo que deseas. Estás gozando de unos días de reposo, de vacaciones pagadas. Tienes mucha actividad en tu vida. Todo se asienta y reordena. Tienes que desplazar ficha a fin de que el rompecabezas prosiga encajando. Es doloroso pues bastante gente desaparece de tu vida mas, de esta manera debe ser. Las personas vienen y van y si has sanado algo, desaparecen de tu vida. Aún tienes buenos amigos que están junto a ti. Llámalos, vas a pasar un día fabuloso junto a ellos. Una parte de tu familia no desea hablarte mas, es comprensible: asimismo deben curar. Las verdades duelen. Sosiégate, vas ya antes que todos . Es temporada de convertir y transmutar toda la negatividad.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Tu cuerpo precisa un reposo, Libra conque, anula cualquier cita pendiente y ve a tu aire. Quítate el reloj; el día de hoy el tiempo se detiene para ti. Haz lo que quieras: dormir, leer, ver la tele o bien caminar, da lo mismo. El día de hoy absolutamente nadie decide por ti. Si estás soltero, tu pareja deseará pasar el día entero a tu lado mas es muy posible que le des negativas a todos y cada uno de los planes que te plantee. Quieres estar solo, a tu aire. Si vives con tu cónyuge, el día de hoy, desearás estar en tu planeta, en tu jardín secreto sin dar explicaciones a absolutamente nadie. La otra parte no lo comprenderá mas, como va a ver que lo afirmas de verdad, tras un pequeño enfado o bien discusión, te va a dejar por imposible. No seas ególatra emotivamente hablando. En muchas ocasiones solo piensas en ti y no miras por el resto. En una relación de pareja, no solo uno manda y dicta. La otra persona se puede sentir insultada por tu brusquedad o bien agresividad.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Cambia de escenario, comparte tu vida y experiencias con el resto. Te agrada compartir y estar mas solo con unos privilegiados que escoges de manera cuidadosa. No te agrada enseñar tu vida íntima ni privacidad. Eres muy receloso de ella. Deja tu lado más protector, arranca tu máscara y confía en el prójimo: hay bastante gente buena a tu alrededor que no te quiere dañar. Eres un ser apacible mas inquieto, dual en todos y cada uno de los aspectos. Trata de no ser tan radical: o bien eres sumamente distante y frío o bien muestras hasta lo más íntimo de ti. En el término medio está la virtud, trata de respetar esta premisa. Sal, pasea, haz deporte y cuida tu nutrición. Relájate si lo precisas o bien vive la vida al máximo. Tú mandas en tu vida, tan solo debes centrar lo que quieres. Ve a por este motivo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy es un día familiar. Sal al campo con tu pareja y amigos íntimos o bien miembros de tu familia. Si eres padre, deberías ejercer como tal en más ocasiones, tus hijos desean jugar y gozar contigo. Eres fundamental para ellos. Si por su parte eres hijo, ejercita como tal, seguro que tus progenitores aún precisan saber que les precisas, que prosiguen siendo los pilares de tu vida. En la vida, hay que saber dar y percibir conque, sea de progenitores a hijos o bien a la inversa, deja que el amor universal florezca en un día tan idóneo para ello. El es para reposar conque, hazlo arropado por tu familia. El vínculo familiar va a estar contigo hasta el día de tu muerte, aun más, jamás cesa. Arregla cualquier inconveniente o bien enfrentamiento a solventar, es el instante. Te vas a sentir aliviado.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, precisas orearte, salir de esas 4 paredes y también ir a recorrer planeta. Da lo mismo que te distancies diez quilómetros de tu casa mas hazlo. Siempre y en toda circunstancia ves exactamente el mismo escenario, es un teatrillo que no cambia de escena, no pasa página y tu ánima está agotada de tanta quietud. Da lo mismo el pueblo que visites, el amigo de la niñez mas haz algo diferente que te haga sentir vivo y tener la mínima experiencia por pequeña que esta sea. Estás enajenado. Debes moverte. Empieza a correr y a practicar deporte si no lo practicas, de esta manera tu psique va a poder despejarse; el yoga asimismo te vendría realmente bien. Practica técnicas de respiración y estiramientos. Tienes que dar movimiento a tu cuerpo, está tan agarrotado como tu ánima. Libérate. Empieza a fluir con la vida pues va a ser el único modo de poder avanzar un tanto a nivel espiritual.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Duerme, haz una cura de sueño. Entre semana estás todo el rato en la tele o bien el PC y no duermes demasiado. Quemas tanta energía, gastas tanto que tu sistema energético debe estar por los suelos. Recupérate. El cuerpo precisa que lo respetes. Si llevas una vida muy acelerada, vas a gastar años de vida. No se puede maltratar al cuerpo. Deberías ir a un dietista, este podría prepararte una dieta únicamente para ti. Cada persona tiene tolerancia o bien intolerancia a determinados comestibles. En ocasiones, no por comer poquísimo se adelgaza; además de esto, el fin está en llevar una dieta saludable y aprender a comer. Asimismo deberías tomarte muy de verdad una tabla de ejercicios adaptada. Tu vida es muy sedentaria. Combate el sedentarismo de la mejor forma posible.

Piscis, Si te presentan a alguien, sé prudente. Pasas de tu lado retraído a soltar unas impertinencias que pueden dejar fuera de juego a la otra persona. Humildad y diplomacia siempre y en toda circunstancia. Puedes ser simpático y agradable, sobre todo en una primera toma de contacto. El día de hoy vas a conocer a una persona que te impactará. Quizá llegue a ser parte de tu vida sentimental o bien posiblemente acabe siendo tu amigo o bien amiga. Eres una persona muy creativa, utiliza tu imaginación para conquistarle si te resulta interesante y de esta forma lo sientes. Esta persona va a ser clave en tu vida laboral. No lo has conocido por casualidad. Como ya conoces, la casualidad no existe conque, goza de su compañía. Podrías crear alguna sociedad o bien negocio. Dale tiempo al tiempo: te planteará algún trato y con el tiempo tal vez hasta matrimonio. Déjate llevar, lo que sea va a ser. Fluye con la vida.

Fuente: Astrocanal