Horóscopo del día 20 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 20 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, empieza a enderezar tu vida. Es hora de arreglar esas pautas mal resueltas, esos patrones negativos que tanto daño te hacen así que, a partir de ahora, estaría bien que te plantearas unos meses de terapia. Llama a un terapeuta holístico e infórmate bien del tipo de terapias que realiza. Sabrás cuál es la mejor para ti, la que mejor te encaja. Los problemas no se resuelven solos y las malas costumbres y hábitos tampoco así que, si lo quieres, ve a por ello porque nadie te lo va a traer en bandeja de plata. Sabes que aunque físicamente estés bien, sin enfermedades aparentes, la procesión va por dentro y si no sanas tanta negatividad, acabará por hacer mella en tu cuerpo físico. Es muy importante que te cuides tu parte más emocional y mental, tus pensamientos cotidianos.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, te reclaman tus hijos y también tus amigos. Te has metido en una dinámica tan agobiante de trabajo que no puedes más. Sales tarde cada día y no tienes tiempo ni para ocio, ni vida doméstica ni personal. Eso lo has de cambiar porque comienzas a estar francamente muy cansado y tu cuerpo te está pidiendo unas horas de relax. No te acuestes tan tarde: no duermes y es muy difícil entonces que rindas al día siguiente. Llevas mucho sueño retrasado y gran parte de cansancio acumulado a tus espaldas. Has de soltar y liberar. Acuérdate bien: suelta y comienza a fluir. Lo que tenga que ser, será, no lo dudes. Hoy, haz el esfuerzo: sal a tu hora, aparca el trabajo y déjalo en la oficina y cena como cualquier padre con sus hijos. Haz el esfuerzo y te verás recompensado con toneladas de amor.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tienes acumulada mucha faena: llamadas, bancos y otros menesteres. Aprende a no dejar todo para el final porque luego se te acumulan llamadas y reuniones y acabas sin entregar el trabajo a tiempo. Sabes que, por más que así lo desees, el cuerpo humano necesita sus descansos y hay muchos imprevistos y distracciones que aparecen por el camino. Por lo tanto, no apures en tus entregas, no te retrases tanto. Por otro lado, te encantan las cosas bien hechas: el perfeccionamiento y no te lo puedes permitir; no puedes doblar las horas de un trabajo, de una entrega porque entonces no cuadrarían los salarios. Tienes un tiempo destinado para hacer una tarea y has de ajustarte lo máximo posible sin distracciones ni pérdidas de tiempo. Concéntrate y haz tus parones. Recuerda que tu cuerpo se queja y enferma.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, has de recuperar la calma y serenidad, tu territorio o espacio vital. Te sientes prisionero en tu propia casa. Sea por tu familia, padres, hijos o pareja tú no estás viviendo cómodamente en el hogar, te ahogas, te falta tu propio espacio, un lugar en el que aislarte y refugiarte. Lo estás pasando mal. Deberías de hablarlo, bien con alguien de confianza o con los propios implicados. Es necesario que lo digas porque, de no hacerlo, la situación irá a peor, se volverá completamente inestable y sufrirás en demasía. En la vida no hay que ser una víctima ni sufrir. Hay que decir las cosas en alto, a la cara, con educación y tratar de resolverlas. Te falta arrojo, valentía para afrontar un futuro. Deja de ocultarte en la abnegación, no es bueno. Cada acción conlleva una reacción y consecuencias pero es ley de vida. No te ocultes más en el sufrimiento.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tu cuerpo te habla aunque parece ser que no le escuchas mucho. Vas teniendo dolores, van cambiando y transformándose y todo eso es información que te envía tu alma para que sepas qué has de transmutar. Pero haces oídos sordos porque no sabes interpretarlas. Presta más atención a cualquier señal porque serán la clave de tu futuro próximo, inmediato. Cuando no tengas muy clara la razón, la causa por la cual se ha derivado ese dolor, entonces conéctate con tu alma o con esa parte determinada del cuerpo sea glándula, órgano o articulación. Habla con esa parte de tu cuerpo, visualiza unas células radiantes y sanas y, con el paso de los días o semanas, sanarás. El dolor irá remitiendo y el cuerpo se estabilizará. Es parte del proceso.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, en la vida, siempre hay que mirar hacia delante, no tiene sentido refugiarse en la nostalgia. Por ello, deja de lamentarte o vivir de recuerdos del pasado. La vida es hoy, en momento presente y luego será mañana pero es que jamás volverá el ayer. Si algo no pudo ser, bórralo de tu mente. Es posible que aún sigas dándole vueltas a una pareja del pasado. Olvídala, hace años que se fue de tu vida. Has de superar el pasado, cerrarlo y poner un candado. Vive el presente, vuelve a abrir tu corazón y sólo así podrá venir alguien a llamar a tu puerta. Es el único modo de que te puedas llegar a enamorar. Date una oportunidad, has de hacerlo. La vida quiere hacerte grandes regalos pero tú has de abrir bien tus brazos para recibirlos. Atrévete a ser feliz.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tendrás problemas en el hogar. Si todavía vives con algún familiar, sea tu madre o padre o quizás algún primo o hermana, hoy tu casa se convertirá en una verdadera batalla campal. Nunca sueles saltar, no va contigo pero hoy la bronca será monumental. Tendrá que ver algo con la intimidad de cada uno, sus cosas personales, su habitación o privacidad. Vivir en una casa no significa estar 24 horas compartiendo todo ni enseñando tus miserias a los demás. Cada cual lleva lo suyo en esta vida y da igual que sea tu padre o tu hijo; no tienen derecho a fisgar en tu privacidad, no es de recibo. Por ello, has de ser tajante al respecto en esto y atacarlo. No vas a vivir con un candado en tu propia casa. Sería lo último a hacer. Pides respeto a los demás para poder tener una convivencia tranquila.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, duermes mucho, mucho más de lo normal, es como si siempre que no estás haciendo algo necesitaras dormir, como si tu cuerpo estuviera siempre agotado y tuvieras sueño. Podría ser por cansancio pero es muy posible que en esos ratos estés haciendo tu labor espiritual en otros planos. Plantéatelo, investiga al respecto. Sabes los dones que tienes, tu manera de canalizar o la fuerza sanadora de tus manos. Es posible que hagas viajes astrales y hagas una tarea para otras dimensiones. Parece una locura pero podrías preguntar al canalizar cuál es tu verdadera misión de vida: sacarías en claro muchas cosas que ahora todavía no comprendes. Cuando duermas en periodos cortos, entre horas, analiza después al despertar qué has hecho ese rato, si has soñado, si estás cansado o realmente si has dormido y te has relajado.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, eres muy impulsivo, demasiado, eres una bomba de relojería a punto de estallar. Tu ego te domina y tu genio es excesivo. Si trabajas cara al público, los líos los tendrás asegurados, estarán a la orden del día. Te has empeñado en trabajar en servicios pero no eres nada servicial. Sabes desde siempre que el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga, aunque sea un miserable y un caprichoso. Has de tener la humildad de saber procesar la situación pero, saltas a la primera, no la tienes. Aun no estás preparado para realizar este trabajo pero te has empeñado. Lo vas a pasar muy mal, se van a suceder las broncas. Ánimo, lo vas a necesitar. Sé objetivo y neutral, no des tu opinión, limítate a trabajar, nada más.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, deja de pelear, no tienes la razón. Hoy has metido la pata hasta el fondo con un cliente, ha sido grave lo que ha ocurrido pero el daño, la metedura de pata, ya estaba hecha y no se podía rectificar. Tus jefes te perdonarán, más que nada porque ha sido algo inesperado y no ha sido aposta. Los errores son humanos y pese a que la empresa habrá perdido un cliente muy importante, no serás sancionado. Tú seguirás trabajando allí. Si tú hubieras sido tu jefe, si los papeles se hubieran cambiado, tú te habrías echado a la calle a patadas. Nadie lo ha hecho ni lo harán. Aprende a ser más flexible y tolerante contigo y con los demás. Antes de todo eres humano y has de ver a la persona como un ser humano no perfecto. Empieza a cambiar, notarás un gran cambio.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario,hoy te encontrarás a una persona de tu pasado, hace muchos años que no os veis. Será extraño porque jamás te habías fijado en ella, de hecho, al encontraros, no te acordarás ni de su nombre. Nunca te habías percatado de su existencia pero hoy, cuando te ha parado ella, han saltado chispas, ha sido muy extraño. Los dos os habéis dado los teléfonos y habéis insistido mucho en veros el fin de semana. Y no os conocéis de nada, de vista, del colegio o la universidad. Algo pasará si quedáis, es cierto, pero es que los dos lo deseáis. Queréis saber quién es el otro, conocerlo. Queda a cenar y que el destino juegue si así ha de ser. Ni siquiera sabes su situación sentimental. Ninguno de los dos ha hablado de ello. Está claro que algo pasará, ya se verá.

Piscis, estás lleno de miedos y temores. Llevas media vida teniendo miedos absurdos: al colegio, a tu padre, al vecino, a engordar, a los hombres y un largo etcétera. Cualquier miedo se puede sanar con hipnosis, constelaciones, regresiones, o cualquier terapia energética. Has de querer vencerlos, ésa es la clave de todo. El amor es la más alta vibración pero el temor es la más baja, hace que nuestra vida se paralice, por eso hemos de alejarnos del miedo, nos paraliza y estanca. Ahora, con ayuda terapéutica, te has planteado volver a recuperar tu confianza, tu autoestima, esa confianza perdida con todas las desilusiones de la vida. Vas a poder con todo, poco a poco. No quieras correr antes de andar. Ve con cuidado.

Fuente: Astrocanal