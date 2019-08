Horóscopo del día 20 de agosto de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 20 de agosto de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tu situación sentimental empieza a ver la luz, se dilucida, por este motivo estás contentísimo, relajado. La situación se calma y empiezas a respirar. Todas y cada una de las angustias vividas quedan sepultadas, eso sí, recordando lo ocurrido y extrayendo la valiosa lección ya antes de pasar página y olvidar. Debes aprender la lección para no regresar a cometer exactamente la misma equivocación. Ahora, tu psique está más clara y es más precisa. Tienes mucho coraje y vas a hacer buen empleo de él. Respecto a tu trabajo, has estado unos días preocupadísimo a raíz de la situación; ahora, todo ha dado un giro a favor tuyo. Te sientes mucho mejor, más aliviado y respiras. Tienes mucha seguridad, una enorme confianza en ti lo que inspirará a tus colegas o bien compañeros y les va a hacer sentirse mejor, más calmados a este respecto de la situación existente. Proseguirán tus pasos o bien tu actitud va a ser tomada como referencia. Entre todos, terminaréis con la intolerancia vivida allá.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, tienes una calma y una paz interior extraña en ti. Todo tu ser está envuelto en un halo de paz, la transmites y te la dan. Es la Ley de la Atracción: recibes aquello que das; las personas que están en una misma vibración, se atraen puesto que todo en esta vida es energía y emite una vibración, sean sonidos, colores, estados anímicos o bien lo que sea necesario. Tu estabilidad y equilibrio te hacen más esencial para el resto, más atrayente. Agrada tu paz, hace sentir realmente bien a el resto. Empieza un período de mucho cambio; sale a la luz tu inventiva, dejas ver tu lado más imaginativo. Estás lleno de lozanía y también ideas novedosas lo que será perfecto en el momento de trabajar. Va a ser acá donde más impacto cause, bien si trabajas en una compañía, bien si mismo administras tu negocio o bien proyecto. Primará la inventiva ante todas y cada una de las cosas. Si tu trabajo está relacionado con los servicios o bien tratas con el público, el día va a estar realmente bien auspiciado. Disfrútalo.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, alguien muy cercano a ti, alguien que te ama locamente, te solicitará que viváis juntos. Va a ser una proposición bien interesante. Por su parte, se aproximarán otros pretendientes mas, en tu vida solo hay espacio para tu ser amado. Tu corazón está ocupado. Por consiguiente, olvídate de cualquier pretendiente que pueda aparecer de la nada y concéntrate en hacer planes para cuadrar vuestras vidas. Por otra parte, en el terreno laboral, tienes que descubrirte a ti mismo: tu interior está lleno de sorpresas y, como es lógico, de talentos naturales que ni tan siquiera sabes que tienes. Aumentarás tu capital, tu economía, merced a todos tus dones ocultos que aun estaban por descubrir. Para triunfar ahora, geminiano, tan solo precisas una cosa: organizarte. La clave de tu triunfo va a ser esa, saber repartir tu tiempo. El día tiene 24 horas mas, a veces, se te pasa volando. Aprovecha cada segundo. Vas a ver de qué manera lo logras. No tengas dudas a este respecto.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, deja de culparte. Lo hecho, hecho está; nunca vas a poder deshacerlo conque, deja de perder kilogramos de energía en ello pues, literalmente, te gastas, te vacías quedándote sin fuerzas, a cero. Al meditar en ello una y otra vez, atraes la culpa cara ti y eso te bloquea y paraliza. Por si fuera poco, consigues amontonar tanta energía negativa, que no te deja ni pasear. Lo pasado ya no tiene solución más, te queda el resto de tu vida para remediar cualquier fallo. Todo tiene antídoto en esta vida, todo. Por este motivo, deja ya de lamentarte. Tan solo logras dar lástima. En una relación, asimismo debes aprender a pasar página; en todo. Ahora, tienes una situación compleja en lo que se refiere al amor se refiere. No provoques confrontaciones y todo va a ir bien. En lo que se refiere a tu economía y finanzas, debes meditar en grande, ahora no es instante de sutilezas ni pequeñeces. Sé ambicioso y ve a por todas y cada una. El no ya lo tienes por adelantado. Vas a conocer a una persona que te asistirá a lograrlo. Aprovecha.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, si no deseas complicarte la vida de una forma brutal, corta por lo sano tu relación antes que sea muy tarde. No ha llegado a cuajar y ya os habéis destrozado la vida. No prosigas. Es una relación tóxica, muy dañina para ti. Tu intuición te ha sobre aviso y debes hacerle caso. No te sientes seguro de la relación y lo mejor es romperla. Sé fuerte y actúa con determinación. Cuando lo hagas, no mires atrás, déjalo estar. En la vida, tan solo podemos mirar cara delante, no queda otra opción alternativa. No te dejes manipular ni sugestionar, errarías. En lo que se refiere a tu vida laboral, ahora es el instante ideal de sacar adelante todos tus proyectos. Ponte desafíos, los alcanzarás. Ve a por ellos, márcate metas por el hecho de que, merced a tu entrega y pasión por tu trabajo, el desenlace va a ser un éxito. El día de hoy te vas a dejar la piel más, al final del día, vas a estar muy orgulloso de ti. Te agrada mucho que te desafíen, aun si compites contra ti, contra tu aguante o bien capacidad. Eres un luchador nato.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, es hora de querer y ser amado. Tu ex- vuelve nuevamente a tu vida, pidiendo perdón y arrepintiéndose de lo ocurrido. El día de hoy das el paso inicial cara la reconciliación. No lo dejes pasar puesto que, te arrepentirías el resto de tu vida y lo sabes. Eres siendo consciente del amor que sientes y por esta razón, debes dejar de lado tu Ego y admitir sus excusas. Terminan las dudas, se disipan. La inseguridad se distancia de ti. Has pasado unas semanas espantosas sintiéndote desdichado pues tu amor no era correspondido. Ahora, en un segundo, cualquier sentimiento desaparece pues vuelves a sentirte querido y recobras tu confianza. En el trabajo, debes regresar a estudiar. Debes reciclarte, aprender nuevos conocimientos, tecnologías. Tienes que superarte, laboralmente hablando. Vas a ver de qué forma, con el tiempo, en unos meses o bien menos, da sus frutos. Los nuevos conocimientos te van a hacer escalar en tu puesto. Conseguirás una nueva situación, vas a mejorar tu estatus y aumentará tu sueldo. El premio va a ser muy justo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres agraciado. El día de hoy la vida empieza nuevamente a sonreírte: te llega el amor mas éste no viene solo, viene acompañado de la suerte y la prosperidad. Todo te llega al unísono con lo que, no te sientas mal por esta razón, ni culpable. Es debido a tu bondad y buen karma. Te lo mereces, es tu premio. El azar asimismo te va apremiar. Te espera una cantidad de dinero notable. No lo dejes pasar, juega. Todo te sonríe; de pronto, se ha transmutado el sufrimiento en alegría, el dolor en tal. Estás brillante. Estate al tanto de todo, abre todos tus sentidos. Vas a escuchar noticias bien interesantes sobre múltiples negocios. Escucha con atención puesto que, puede ser vital para ti. No desperdicies tus recursos, sino más bien haz todo lo contrario; invertirás tu capital de una forma racional, con cabeza y conseguirás muchos beneficios. Tu economía, de nuevo, avanzará poco a poco. Prosigue por el buen paseo. Lo haces realmente bien.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no te desvíes de tu paseo, vas realmente bien y no deberías mudar. Para esto, es indispensable que tengas realmente bien puestos los pies sobre la tierra. No te distraigas puesto que, si miras cara otro lado, perderías tu perspectiva. Tus objetivos y metas están clarísimos. Tan solo debes saberlos enfocar y también ir a por ellos. Esta etapa es indispensable para ti, por esta razón debes afianzar y poner los pilares de lo que ya tienes. En lo que se refiere a tu relación, es hora de consolidarla, robustecer vuestras bases. Afianza tus sentimientos cara tu ser amado. En el campo laboral, el día de hoy, conseguirás sacar una enorme sonrisa a tus jefes y unas palabras más que agradables: te felicitarán por tu buena tarea, por un trabajo bien efectuado. Eso te va a hacer sentirte orgulloso de tu calidad. El día de hoy, , por su parte, te va a tocar solucionar un tema de gran extensión. Esta administración habrá de ser resuelta sobre la marcha, con mucha velocidad. Y de esta forma lo efectuarás. Enhorabuena.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, ten cuidado con tus pensamientos y tus resoluciones de el día de hoy, , pues podrían no ser realmente atinadas. Te hallas demasiado impetuoso, fuera de ti y podrías errar. Siempre y en todo momento, y más si charlamos de tu pareja, debes entregar a la otra persona el beneficio de la duda, cuando menos hasta el momento en que se pruebe su culpabilidad. No puedes juzgar a la ligera, charlar por charlar sin pruebas. Es una insensatez que te va a costar terminar con tu relación. La vida es corta y ha llegado la hora de actuar. Haz las cosas a tu forma, como consideres, vive la vida y no escuches a el resto. Tu relación es tuya mas no pueden estar día y noche manipulándote a este respecto. Sé maduro y aprende a poner a las personas en su lugar. Por si fuera poco, eres una persona independiente y segura con lo que, no te debería valer mucho actuar de esta manera. Te hallarás con contrariedades en el paseo mas, son una parte de las lecciones que tienes que aprender. En el área laboral vas a estar inquieto, impaciente, puesto que las cosas no van a salir como habías planeado.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, tu vida sentimental renace con lo que, en caso de que estés hundido o bien depresivo por la situación, cambia tu pensamiento por el hecho de que estás plenamente equivocado. Tu relación no va a acabar, todo lo opuesto, va a prosperar mucho, se marcha a consolidar. No te sientas mal por el hecho de que ese sentimiento de abandono no está justificado en lo más mínimo. Tu futuro reluce, trae cosas y situaciones muy interesantes para ti: por esta razón, deberías dejar de lamentarte por el hecho de que no hay razón alguna para que estés actuando de esta forma. Sé reservado y no cuentes a personas ignotas cosas íntimas de tu vida; no les resultan de interés en lo más mínimo. Además de esto, te dañarían mucho puesto que, ya tendrían algo de qué charlar. Sobre todo, mantén absolutamente al lado tu vida privada de la laboral. En el espacio de trabajo deberías obviar determinados temas personales. Allá, vas a trabajar y ese es tu cometido. Traza una línea divisoria clarísima y no la pases.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy estás muy frágil. Tu grado de excitabilidad es excesivo. Deberías relajarte y sobre todo, respirar hondo y contar hasta diez ya antes de decir cosas de las que te arrepentirías al momento. Además de esto, presta atención a tu modo de comportarte. Obviamente tu reacción sería desmedida y de que la primera persona herida sería tu pareja. No hagas eso pues te sentirías fatal. Una nueva resolverá un inconveniente actual, lo que te va a suponer una liberación absoluta de una carga que llevabas. Tienes que confiar más en ti, acuariano. Emplea tus percepciones internas. Asimismo deberás prestar esta noche singular atención a tu sueño: vas a tener un sueño revelador que te afirmará los números a jugar en los juegos de azar. Apunta bien todos y cada uno de los datos y no los olvides por el hecho de que, van a ser la clave de tus posibles ganancias. Hay un dinero aguardando para ti y debes aprovechar el instante. Triunfarás.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, posiblemente te halles soltero y sin compromiso alguno. Bastantes personas aparecerán en tu vida y empezarán a deambular por ella. Deberás ser realmente selectivo por el hecho de que, no todo el planeta va a ser merecedor de tu corazón. No entregues tu ánima al primero que aparezca, te confundirías. Y, sobre todo, asegúrate bien por el hecho de que podrías llegar a comprometerte con alguien que, por su parte, ha adquirido un compromiso anterior. Sería realmente triste que eso sucediese. Por esta razón, actúa con precaución. Va a ser mejor que le observes detenidamente y después, des el paso o bien no. Querer es algo único, indispensable y vital mas, jamás debería ser un negocio o bien contrato monetario. Eres un ser realmente intuitivo y efectivamente, si te unes a esa persona, vas a saber de qué manera llevar el timón. Déjate guiar asimismo por experiencias pasadas, anteriores. No las olvides, tómalas como lecciones esenciales para rememorar. En el trabajo, lucha por tus ideas, sácalas a la luz.

Fuente: Astrocanal