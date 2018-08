Horóscopo del día 20 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 20 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, te vas de viaje. Ve a donde sea. Coge tu coche y conduce. Conducir te hace libre, te encanta y te relaja. Si no sabes, coge el primer autobús o tren. Viajar libera, significa moverse y dejar todo atrás, aunque sea por unas horas. Significa que tu alma está estancada y te pide a gritos que comiences a caminar, hacia donde sea. Si te equivocas, ya rectificarás pero es necesario que lo hagas. Llevas mucho tiempo estático, estancado. Hay ciertos asuntos que deben de ser solucionados ya, es imprescindible que así sea. Céntrate en tu propia vida personal. Aclárate y decídete. Has de tomar decisiones que no pueden esperar más. Acción, reacción. Hasta que no des un paso en firme no se desencadenarán los hechos y debe de suceder ya. Si no, lo vas a pasar mal.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás disfrutando del sexo más que en toda tu vida. Te sientes feliz y pletórico, rejuvenecido, con muchas ganas de disfrutar. El placer se ha apoderado de ti. Te sientes como un adolescente que está haciendo trastadas. Esta nueva pareja, más joven que tú, te hace hacer cosas impensables para tu edad pero tú estás muy agradecido a la vida de que así sea y será. Disfruta mientras te dure la diversión, antes de que te deje por otro más joven, de su edad. Estás gozando para varios años así que, pasa este fin de semana entre las sábanas porque es realmente lo que deseas. Eres ajeno al mundo. A día de hoy, estás encerrado en tu pequeño universo: tu relación, el erotismo y el placer que te da esa relación. Aprovecha el momento, vívela y disfrútala. Sabes que todo es movimiento así que, este fin de semana será irrepetible.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, este verano toca desvincularse de la energía de ciertas personas, objetos o circunstancias. Sabes y eres consciente de todos los vampiros energéticos que te rodean. Libérate de ellos, ya no los quieres en tu vida. A partir de ahora, decides dejar por el camino ese fardo enorme de energías nocivas que formaban parte de ti, de tu círculo y de tu campo áurico. Ya no estarán. Apártate de la negatividad en todas las versiones, no quieres a nada ni nadie que dañen tu vida, tu existencia o tu propia energía vital. Los vampiros psíquicos te chupan tu energía vital dejándote a cero. Aléjalos, no quieres que nadie te deje por los suelos. Limpia frecuentemente tu aura, bien con duchas energéticas, con sal gruesa o con lo que consideres. Al igual que limpias tu cuerpo, limpia cada día tu alma de ataques psíquicos del mal.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy es un día perfecto para sorprender a tu pareja gratamente. Sabes que puedes hacerlo, que tras tantos años juntos, todavía posees la imaginación y creatividad de descolocarle. Eres un ser inmensamente afortunado por disfrutar de tu ser amado. De hecho, ambos dos lo sois. Ahora mismo, puedes hacer algo para que la llama del amor resurja. Sigue aquí, no se ha apagado pero está un poco más débil que de costumbre. Así que, utiliza toda tu fantasía y sorprende esta noche a tu pareja: quizás con algún juego, una cena en un lugar idílico, las llaves de tu nueva casa o le pidas matrimonio. Tú sabrás lo que has de hacer. Buscar un hotel sorprendente le convencería demasiado. Está bien cambiar de escenario y tu casa ya está muy vista. Necesitáis algún tipo de incentivo. Sabes cómo es, la conoces muy bien por lo tanto, adelante.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, eres un gran conquistador. Te gusta enamorar a las mujeres y a las personas en general. Conquistas tus sueños más íntimos y siempre en tu horizonte hay una nueva meta, una ilusión por vivir. Te encanta ser feliz y vivir la vida. Para ti es una conquista personal. Desde que te levantas te pones pequeñas metas, por tontas que parezcan pero si haces feliz a ciertas personas y tratas bien a la gente ya estás pletórico. Sabes que tú construyes tu vida y por eso te conquistas a ti mismo cada día. Digamos que tu objetivo primordial es amarte cada día más, lo cual deberían de hacer los seres humanos con ellos mismos. Ámate y te amarán. Sigue conquistándote cada mañana con buenas acciones porque, cuanto más lo hagas, más te premiará el universo al respecto.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy la vida te mostrará quiénes son tus amigos de verdad. Pasará algo grave y necesitarás ayuda psicológica: llamarás a unos y a otros o escribirás en las redes sociales. Pocos, muy pocos, acudirán a tu llamada. Ten en cuenta que esas personas son las que deben de permanecer en tu vida, nadie más. Quizás te parezcan muy pocas, muy limitado el número pero, más vale tener cuatro amigos verdaderos, del alma, que no veinte desconocidos que dicen ser tus amigos. Comprobarás por ti mismo lo que significa la amistad. Además, te sorprenderá ver o saber que los que creías que no estaban, sí que están, y, por el contrario, los que dabas por sentado que eran tus fieles amigos o seguidores, no lo hacían. No juzgues ni crucifiques a nadie pues en una amistad, los dos tienen la culpa. Nadie tiene la razón absoluta.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, sientes la necesidad de hablar con tus padres, de decirles todo lo que no les has dicho en toda una vida. Y para eso se necesita ser muy valiente. Ahora comprendes que las cosas hay que hacerlas en vida porque en muerte jamás serás capaz de hacerlo. Podrías conectarte con otros planos pero una vez que estás al otro lado del velo hay muchas más cosas por solucionar. Reúnete con ellos, explícales lo que has pensado y hazlo, lo entiendan o no. Quizás piensen que te has vuelto loco pero, cuando escuchen todo lo que tu alma ha de decirles, probablemente te den las gracias de por vida. Si no te sientes capaz de hacerlo o improvisar, escribe la carta más profunda de tu vida, con lo bueno y lo malo pero con parte de tu corazón. Te costará menos leerla aunque se te quebrará la voz. Verbalízalo, así se dará la sanación.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, renovarse o morir. Estás cansado de la misma vida y de que sucedan las mismas cosas, por ello hoy vas a romper con todas tus pautas o al menos las establecidas para ti. Hoy por la mañana te irás a un salón de belleza y les dirás que te dejen lo más guapa posible. Te darás masajes, te harás tratamientos. Seguirás con tus arrugas, tu rostro o planteando una liposucción. Pero por la tarde te irás a comprar ropa nueva con un estilista. Hoy vas a cambiar tu aspecto físico y así va a ser. Eso conllevará otro modo de moverte, de ser o de hablar. Por la noche saldrás con el estilista. Quieres que él te enseñe a comportarte en público de otro modo: es decir, quieres cambiar y aprender el arte de la seducción. Quieres aprender a sacarte partido y a jugar con los hombres desde un punto de vista sexual o afectivo. Lo conseguirás.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, te vas muy pronto a hacer un curso intensivo de fin de semana. El que algo quiere, algo le cuesta. Es obvio que hay que prepararse bien para triunfar en la vida. La vida, ahora empieza a pedirte más: tu implicación personal, que rechaces tu vida personal y familiar si quieres triunfar en los negocios. No estás dispuesto a ceder en nada pero, lo vas a hacer. Cederás en todo, incluso en cosas inimaginables. El destino te echará un pulso: familia o negocios. Tu ambición te hará romper con tu propia familia. Los negocios y el dinero podrán contigo, te gustan más. Eres muy ambicioso, te gusta vivir y aparentar. Va a ser muy duro para ti. Afectará a tu cuerpo físico, tendrás un agotamiento extremo, estarás extenuado pero seguirás. Te juegas mucho.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás emocionado con tu salud y con una técnica de sanación concreta; cada vez que comienzas a utilizarla, sanas. Estás horas al día porque tus dolores eran tan enormes que solo así podías paliarlos. Estás absolutamente agradecido a esta técnica, crees que no ha sido casualidad que haya llegado hasta ti. Tenías que sanar, así estaba escrito, era tu momento. Y tan agradecido estás que quieres formar parte del voluntariado, moverte y hacer demostraciones. Parecen los anuncios de la televisión pero aquí no hay que convencer a nadie, te ven y preguntas qué te has hecho o dado y explicas el resultado. Cualquier persona que tenga que ir a ti en un futuro, irá. Y te pedirá consejos y le contarás experiencias milagrosas: cada uno tiene las suyas.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, te apasiona el ocultismo, todos los temas relativos a otras dimensiones, psicofonías, espíritus, el más allá o el mundo esotérico forman parte de ti. Nunca te lo has tomado en serio, siempre ves documentales por pasar el rato pero es cierto que te fascina y deberías de dedicarte a ello. Eres una persona con mucha intuición, un gran poder mental y telepatía. Vives todos estos temas porque te son realmente familiares. Estás convencido de que hace pocas vidas fuiste alguien muy conocido en la materia. A veces sueñas cosas o lees cosas que son nuevas, pero te las sabes casi de memoria. Podrías intentar hacer un curso serio pero es muy difícil de encontrarlo. Busca bien por redes sociales. Igual alguien puede contactar contigo. Si has de profundizar en los temas, alguna señal del universo te lo hará ver claramente.

Piscis, estás enganchado a internet, a las redes sociales y no sales del ordenador. Todos tus amigos están el día entero en la piscina o en el parque y tú te pegas horas en internet sentado, delante del ordenador. Es mejor estar con unos amigos, es más sano que chatear o navegar, al menos métete a algún sitio de ligar y queda en la vida real. Pareces un robot, siempre chateando, a tu bola, sin hablar con alguien, con un humano. Te escondes tras las teclas y eso es problemático. Deberías de parar pero no puedes. Necesitas un psicólogo, lo tuyo es serio. Es una gran adicción. Para ya o acabarás muy mal, solo y desquiciado. Haz un esfuerzo por tu parte. Tus amigos te han avisado pero no les has hecho ningún caso. Cambia de rutina.

Fuente: Astrocanal