Horóscopo del día 2 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 2 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, has decidido ponerte a estudiar. Para ti el saber no ocupa lugar y sabes que puedes compaginar trabajo y estudios aunque te cueste. Hay un tema que te interesa muchísimo y de forma privada, y en una academia has decidido que tienes que saberlo, que forma parte de ello porque sabes que es clave para tu desarrollo como ser humano. Estás muy interesado en los temas de espiritualidad y crecimiento personal, te fascinan, y sabes que además de aprender nuevas materias, sanas a la par. Así que, adelante, sigue con esos temas porque te están abriendo muchas puertas y sobre todo los ojos a lo que hay. Una venda muy apretada empieza a caerse de tus ojos para permitirte ver un vasto campo de visión.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, te vas a enamorar, sería imposible que no lo hicieras. En tu mente, por primera vez en la vida está escrita la palabra: libre. Estás libre para todo el mundo, hombres y mujeres, para disfrutar del amor libre y sin tapujos. Te enamoras de las personas, no de sus preferencias sexuales. Hoy aparecerán dos firmes candidatas: una en el autobús, en el trayecto al trabajo, la otra comprando en tu barrio lo cual te chocará gratamente, cierto es que nunca haces la compra cerca de casa. Casualidades del destino. Sabes muy bien que nada pasa por azar. Si has de encontrar o fijarte en una persona, lo harás, para eso están las señales divinas: para hacerte ir por otra calle, tropezarte con un extraño y leer un cartel con algo que te resuene. Estás amparado por los ángeles y ahora todo está en marcha.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, el saber no ocupa lugar y hay veces que parece lo contrario. Aunque sepas cosas, no has de olvidarlas, es decir, está muy bien que hayas aprendido muchas asignaturas, lecciones, cursos, idiomas a lo largo de tu existencia pero eso no se olvida en la vida: puedes seguir adquiriendo más conocimientos. Desarrolla tu mente, estudia, lee, aprende: así lo utilizarás con un buen fin. Si sigues dándole vueltas siempre a los mismos temas, gastarás tu cerebro en tonterías. Has de utilizar tu memoria y aprender nuevos conceptos, así tu cerebro estará entretenido. Deja de malgastar tu tiempo dándole vueltas siempre a los mismos problemas y preocupándote. Así no avanzas, te paralizas. En la vida hay que ser listo y saber actuar. No pienses tanto, se te va toda tu energía. Acalla tu mente, medita cada día un rato. Te sentirás mucho mejor.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, necesitas un hombro donde llorar, has pasado unos días muy malos, has peleado con el ser al que más amas en el mundo y por eso ahora no te ves capaz de afrontar la situación. Llama a tu mejor amigo, a tu amigo del alma. Él te calmará y te dirá todo lo que has de saber y conocer. Las cosas pasan porque así tienen que suceder, no hay más. Por lo tanto, hoy trata de calmarte un poco porque si se ha de arreglar con tu pareja este malentendido, ten por seguro que así será. No sufras gratuitamente, no tiene sentido alguno que lo hagas. Así que, ponte manos a la obra. Empieza a serenarte, no vas a estar el día entero llorando, sigue con tu vida y en cuanto puedas, queda con tu amigo para contarle todo. Te liberarás y él te hará comprender otros puntos de vista. No seas tan tremendista, la vida sigue.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy se presentará una oportunidad que no puedes dejar pasar, será muy importante para tu futuro profesional. Es probable que te ofrezcan un nuevo puesto, una nueva oportunidad laboral pero no será en tu ciudad o localidad, te tendrás que desplazar, inclusive podríamos hablar de ir al extranjero. Plantéate si serías capaz de mudarte o no. En un primer momento es probable que declines la oferta. Tienes todo aquí: padres, hermanos y amigos, una gran vida social. Pero te darás cuenta con el paso de los días que tú eres capaz de generar amistades allá donde vayas. Eres un ser muy abierto y jamás tendrías problema alguno en ir a otra localidad: te harías con gente muy rápidamente. Así que, adelante, tienes vía libre para investigar nuevos horizontes. Si aceptas, como siempre, disfrutarás.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, sé constante. Es que has de ponerte a trabajar con unos horarios. Hasta ahora, como tienes muchos otros recados y has de llevar tú solo el negocio, no te sabes organizar. Abres y cierras tu negocio, no tienes unos horarios establecidos cara al público, por la noche te quedas a trabajar o contestar correos. Necesitas disciplina porque así no puedes estar, es decir, a medida que tu vida sea armónica, se organice, tú serás capaz de hacer las cosas bien: mantener un horario fijo y no saltártelo jamás a no ser que ocurra algo grave, fuera de lo común, durante el día hacer los asuntos de oficina, contestar cartas o mails, hablar con proveedores, es decir, actuar como todo el mundo. Piensa que tú eres el fiel reflejo de todo lo que acontece a tu alrededor, entre otras cosas de tu propio negocio: cuídalo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, no estás bien, estás absolutamente fuera de ti, desbordado de imágenes, sentimientos y pensamientos. Tu cabeza va a estallar si no haces algo al respecto. Eres un ser muy fuerte pero los avatares de la vida te han golpeado tan fuerte, con tal intensidad que es difícil lograr que levantes cabeza. Pero lo harás, has de saber que tu fuerza es única. Has de ir a por ella, descubrirla pues está en tu interior, dentro de ti así que, ponte las pilas, manos a la obra porque vas a conseguir tus sueños: tu propósito de vida se va a cumplir. Por lo tanto, no desesperes ni te incomodes. Puedes hacerlo y vas a lograrlo. Saca fuerzas de flaqueza y lucha para conseguir tus sueños. Aunque lo veas como un imposible, sabes que lo vas a lograr. Todo lo que uno quiere y desea de corazón cuesta pero, lo conseguirás.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy la vida te brindará una oportunidad que no esperas. Es obvio que has de cogerla pues es para ti pero existen muchas posibilidades de que no lo hagas: tus miedos internos, tus dudas existenciales y tu espíritu no están preparados para el cambio. Podrías irte a vivir al extranjero con un buen sueldo y todo pagado pero quizás ni así seas capaz de hacerlo. Si te sacan de tu pequeña zona de confort, no eres nadie. A veces pareces mucho, alguien que impone sus criterios, grita y ataca pero resulta que la realidad es muy diferentes. Eres un ser tan cobarde que ni siquiera eres capaz de afrontar tu vida por ti mismo. Tu cobardía se hará muy presente hoy si decides no aceptar ese puesto laboral. Es probable que tengas una familia, un hogar pero eso no quita para que puedas abrir tu mente y aceptar nuevos retos, otros horizontes.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás agotado pero has de sacar fuerzas de donde sea. Hoy cogerás el coche y te desplazarás a otra localidad. Has de hacerlo, ahora te has convertido en tu propio comercial, no tienes a nadie que te ayude y has de promocionarte tú mismo, distribuir tus productos y hacer tus gestiones, por lo tanto, te cogerás tu portátil, tu maletín de trabajo y te pondrás en carretera. Esta noche estarás completamente agotado, verás lo duro que te resulta ser tu propio jefe pero cuando te acuestes, estarás muy feliz porque entenderás que cuanto más cuesta algo, más lo disfrutas. Este esfuerzo será el mejor del mundo: estás yendo hacia tu sueño y eso no tiene precio. Sigue en esa línea porque en unos meses empezarán tus primeros frutos a mostrarse. Ten paciencia.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy trabajarás muy duro, es posible que te estés doce horas sin ni siquiera parar a comer así que, ponte las pilas, tómate un café bien cargado o algo que te mantenga en pie, en vilo. Tu energía es fuerte y aguantas muy bien esos maratones energéticos que haces pero lo que nunca te has dado cuenta es que, en ocasiones, no cumples ni con tu trabajo ni con tu obligación. Tienes tanto empeño por ganar dinero, tal necesidad económica, que haces las cosas a medias. Y en trabajos energéticos, no es comprobable, es imposible de probar. Sabes que con la energía puedes matar por eso has de estar en el bien, en la luz para poder sanar. Si te declaras un trabajador de la luz, sé capaz de discernir el bien y el mal, jamás hagas técnicas que puedan dañar a un paciente.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, empiezas un nuevo trabajo, acabas de firmar. Hoy estarás completamente desubicado, perdido. El puesto es muy similar al precedente pero la gente es nueva y el espacio y la vibración también. Tardarás en adaptarte aunque luego estarás muy bien. Eres un ser que sabe adaptarse a los avatares de la vida. Este cambio ha sido voluntario y para bien. Nadie te ha obligado. Estás muy feliz, pletórico aunque no lo quieras reconocer. Esta semana aún te durarán los nervios de todo. Quieres caer bien, que todos se queden muy orgullosos de ti. Estás nervioso, tómatelo como un periodo de asimilación. Luego serás muy válido en tus funciones. Es difícil verte expresar tus sentimientos, estás ansioso o emocionado. Empieza un nuevo camino para ti y no sabes cómo gestionarlo. Controla tus nervios, te están devorando.

Piscis, eres un ser muy depresivo. Acabas de empezar un trabajo y ya has venido llorando. No es normal tu conducta, no puedes hacer eso cada vez que trabajas, es agotador. Cada trabajo es como un mundo aparte para ti. Hay todo personajes de ficción, malvados y tú eres siempre el esclavo, te tienen atrapado, condenado o sufriendo un trato completamente vejatorio y no es así tampoco. No seas tan exagerado, puntilloso, extremo. Obvia lo que se diga en el trabajo, lo único que has de hacer es centrarte en la materia, en el trabajo en sí. Para eso te pagan así que, deja al margen cualquier tema personal que se trate, no eres el psicólogo de nadie y no te puedes inmiscuir en sus vidas. Es ilícito así que, quédate con las ganas y toda la energía que gastas en cotillear, utilízala para trabajar.

Fuente: Astrocanal