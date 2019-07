Horóscopo del día 2 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 2 de julio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, en la vida, cuando alguien intenta correr, el destino te frena. No apures los tiempos ni te precipites en tus acciones. Las resoluciones tomadas sin pensar, de una manera veloz, siempre y en todo momento y en todo instante están mal tomadas, no hay duda alguna. Todo lleva su tiempo en esta vida y cuanto más esencial sea el paso a dar, más habrá que meditarlo. Evita meter la pata hablando de una manera prematuro. No lo hagas, debes sostener el control de ti. Será el único modo de evitar inconvenientes. Recibirás una carta que tanto ansías; será algo muy prometedor para ti. En el caso del trabajo, en estos momentos, estás de forma plena capacitado si de esta manera lo quieres de hacerte autónomo o de trabajar por cuenta propia. Debes crearte tu negocio, admitir nuevos retos y dar un giro a tu vida. También puedes continuarse trabajando donde estás, en tu puesto, pues es realmente posible que un ascenso laboral esté muy próximo. Sigue tus corazonadas pues te aportarán la luz precisa para no fallar.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy si te lo propones, puedes mudar tu vida. Sobre todo en el aspecto sentimental. En este campo, un enorme paso va a festejarse. Hoy es un día favorezco para reunirse con amigos, salir y dialogar. Aparte de esto, estos, te aportarán ideas positivas y frescas, verás de qué forma, si les haces caso, si los tienes presente, tus ideas prosperarán dándote dinero. Pon en marcha tus planes, van a marchar verdaderamente bien. Cuando pongas a marchar el mecanismo, el dinero vendrá solo, no tendrás nada que hacer. Aparte de esto, cuanto más te dejes ver, mejor irá tu negocio. Bien sabes que van de la mano, es todo conversar, el boca a boca y dejarse ver, querer. Cualquier inconveniente o duda que brote sobre la marcha, será solucionada de forma veloz. Este , es un día espléndido para ti, aprovéchalo al máximo. Intenta ser ahorrativo, sabes que más vale prevenir y por tal razón, actúa de una manera prudente. Deja bien guardada tu tarjeta de crédito para no abusar de ella.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tienes tu porvenir a tus pies, el planeta es tuyo, presto a devolverte aquello que des. Ve por el camino que estimes pero piénsalo antes. No tengas prisa pero tampoco lo retrases en demasía, esto es, elige sin eternizarte. Medita en frente de la vida, sácale su jugo, exprímela. Llega a tu vida el amor genuino y con este una etapa llena de pasión. El terreno sentimental está verdaderamente bien augurado. Darás un giro esencial en el día de hoy. Con respecto al área laboral, va a haber cambios más, no te verás perjudicado por ellos. Tu puesto no corre peligro, seguirás trabajando allí. Hoy, recibirás noticias al respecto que te van a alegrar y aliviarán. Si, el día de hoy, estuvieses en situación de desempleo, hoy es tu día. Comienza a buscar empleo de una forma activo. Muy pronto lo lograrás. También es un día ideal para enseñar o probar tus habilidades. Convoca a la gente, reúnelas y enséñales tu trabajo; es una idea brillante, ya verás.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy estás lleno de vida y energía. Tienes mucho ímpetu y desprendes vida y vitalidad. Sientes mucha empatía con la gente, sientes sus inconvenientes como parte de ti, te dejas ver y estás más próximo. Aunque tu punto de atención sea muy realista, sientes compasión y mucha sensibilidad frente al resto. Hoy, podrías tener esa charla muy difícil que siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia has querido mantener más que nunca te has valiente. Hoy es el día. Es absolutamente apropiado que cuentes algo que jamás te has valiente a contar, en privado. Tu vida sentimental está verdaderamente bien auspiciada, que no te falta el amor. Quizás una situación te resulte muy difícil de saber llevar más, es ley de vida y será algo sumamente positivo para ti. Emplea tus experiencias, de tu experiencia y de tus conocimientos para conseguir tus logros. Por su lado, nunca pierdas la responsabilidad que te caracteriza. En el trabajo, conseguirás subir situaciones, ya lo verás. Tu trabajo será reconocido. Eres capaz de vencer a la adversidad. Felicidades.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hay que pensar antes de actuar o de dialogar. Nunca aseveres la primera cosa que se te pase por la cabeza, piénsalo mucho, singularmente si puedes herir en profundidad a tu ser amado. Tu pareja precisa desapegarse de ti pero no sabe o no puede. Te precisa demasiado, más de lo normal. Debes enseñarle a tener más confianza en sí, en su persona. Siendo más independiente, no se sostendría tanto a ti, debes asistirla y comprenderla que, para eso es tu pareja, es lo mínimo. Podría causarte algún inconveniente su actitud, discúlpala, no lo hace aposta sino todo lo opuesto. Lucha por mudar cada día. Con respecto a la situación laboral, proyectos interesantes aparecen en tu camino. Aprovéchalos, no los dejes pasar. Probablemente hasta cambies de puesto, actividad o trabajo. Todo es posible. Tu día estará verdaderamente bien auspiciado si te dedicas a la banca o al campo financiero. Hoy, te lucirás solucionando un inconveniente duro, de gran extensión. Enhorabuena.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tu vida no marcha y, debes cambiar muchas cosas, demasiadas. Examina bien tu vida en profundidad, separa lo válido de lo que ya no te sirve y, en el instante en que lo tengas claro, deséchalo de tu vida. Así, podrás llegar a cumplir tus metas establecidas. Sé siempre y en todo momento y en toda circunstancia suave en el charla y discreto; así se consiguen sensiblemente más cosas que siendo rudo, créelo. A veces, en ocasiones tienes la razón más, aunque de este modo sea, hay siempre y en toda circunstancia y en todo instante que reconocer el momento oportuno para decir las cosas. Por tal razón, esta semana y las venideras, intenta en todo momento actuar con cautela. Así no dará pie a equívoco. Las soluciones están delante de ti, solo debes mudar la percepción de tu mirada para descubrirlas. Hazlo. Te sentirás muy orgulloso de tu esfuerzo personal. Tómatelo como un juego. Tanto en tu trabajo como en la vida en general, puedes basarte en tu experiencia propia para comenzar, como apoyo. Tu economía comienza a prosperar. Enhorabuena.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tienes algo entre manos, como acostumbras. Este proyecto particularmente te va a traer muchas alegrías e incluso sorpresas a la par que agradables momentos de diversión. Por su lado, ya piensas en el verano y en unas justas y deseadas vacaciones, un cambio de aires, algo tan preciso en tu vida. Comienza a planearlas más, con un bajo presupuesto puesto que no hay mucho de donde sacar. Al organizarlas con tiempo, se puede ahorrar mucho dinero, aparte de esto lo esencial es la compañía. Con respecto a esta, aflorarán situaciones un tanto complejas, comprometidas para ti. Vas a deber preguntarle a tu corazón qué hacer o mejor, dejarte llevar por el sentimiento que aparezca. El corazón siempre y en toda circunstancia y en todo instante ten razón y, jamás podrás engañarle. Con respecto a tu economía, hoy encontrarás alternativas diferentes para poder ganar unos ingresos. Adáptalas a tu modelo de negocio, te saldrá verdaderamente bien. Verás de qué forma se incrementan tus ingresos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, eres el dueño de tu vida y por eso puedes y debes hacer tus sueños realidad. Olvida y aparta el fatalismo de tu vida. Ve a por ellos, no te duermas ni dejes pasar el tiempo por el hecho de que la vida es cortísima y debes aprovecharla al máximo. Con respecto a tu economía y trabajo, será un proyecto el que te dé ganancias. Hoy un amigo te dará una buena nueva. Vas a deber alegrarte por él y con él. Es esencial que sientas como tuyo lo que pasa a tus amigos íntimos. Tus finanzas, en estos momentos son problemáticas, muy difíciles. Ahora aparecerán ciertas vías con las que podrás solucionar tal inconveniente. Acabarás con tus deudas contraídas, con tus gastos imprevisibles y con muchas cosas que te incordian y asimismo incordian. Vas a deber hacer empleo de tu experiencia, te servirá en demasía. Los resultados serán infrecuentes, estate apacible por tal razón. Ahora has cogido la manera de actuar y comienzas a distinguir lo que te interesa de lo que no. Acertarás poquito a poco más.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, juegas con ventaja en el juego del amor. Tienes a dos a tu predisposición, lo que deja a tu pareja en un plano inferior. Tu pareja estable no sabe nada pero estás a puntito de percibir una proposición sentimental de quien fue antaño tu pareja. De aceptar de nuevo, tu vida daría un cambio radical, sobre todo en lo sentimental. En esta etapa, los cambios estarán a la orden del día con lo que, va a poder ser un tanto anárquica o desconcertante. Intenta no alterarte mucho con ellos, sean positivos o negativos para ti, solo trata de amoldarte a ellos lo mejor posible. Ciertas migrañas y dolores de cabeza comienzan a remitir a la par que se van solucionando los inconvenientes. En el terreno laboral, trabajas mucho y te superas día a día lo que va a hacer que tus jefes se den cuenta de tu calidad y te quieran promocionar internamente. Por lo tanto, en el caso de estar interesado en sus planes, bien un aumento de sueldo, bien una mejorar interna, deberías estudiar y prepararte para el nuevo puesto.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy habrás de ser verdaderamente prudente. No es propio de ti lo que haces con tu economía. Derrochas sin parar y no tienes el dinero en tus manos. Debes prestar mucha atención puesto que es un comportamiento verdaderamente alarmante en ti. Lo peor es que has tomado otro camino y evidentemente, este por el que estás recorriendo ahora, no es el recomendable para ti. Debes volver de manera inmediata a tu camino precedente. Aparte de esto, se vislumbra un horizonte financiero para ti hermoso y muy hermoso, por ende, vas a deber volver a tu carril. Grandes esperanzas te esperan cuando estés preparado para ellas. Ahora todo se torna simple y transparente, cristalino, dejando atrás cualquier equívoco de la clase que sea. Hoy se te demanda puntualidad en tus citas puesto que, de distraerte un tanto, podrías perder algún dinero esencial debido a desatender una cita de sumo interés. Por tanto, respeta tu agenda al máximo y mírala: de eso se trata, de anunciarte.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, es realmente posible que tu amigo o amiga del alma deseen dar un paso más para convertirse en tu media naranja. Es a ti de decidir lo que deseas hacer con tu vida, lo que sientes y lo que quieres. Medita y sobre todo, pregúntale a tu corazón qué de verdad quiere. No te engañes a ti. Escúchale, lo agradecerás con el tiempo. Déjate llevar y confía en la contestación de tu corazón. Acertará de pleno. Verás de qué forma cambian las cosas a tu alrededor. De repente lo negativo se tornará en positivo. Despreocúpate por nada, ni siquiera por los inconvenientes por el hecho de que, totalmente todo, se va a solventar. Acuario, todo llega, por fin tras una larga espera. Con respecto a tu puesto laboral, aflorarán nuevas ocasiones para desarrollar tus labores. Por tal razón, sigue allí, no abandones pues es realmente posible que el nuevo trabajo cambie y se transforme. Con lo que, busca superarte y dar lo mejor de ti ahora. No abandones incluso. Aguanta un tanto más.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, debes vivir la vida, cada momento de ella, tal como si del último día de tu vida se tratara. La vida pasa muy rápido, volando y no nos enteramos. Por tal razón, aprovecha cada ocasión que se te presente en la vida. La persona que ocupa tu corazón, no está contigo pues, no sabe de tus sentimientos. Díselos. Tienes un planeta de posibilidades para hacérselo saber: las redes sociales, teléfono, carta o cualquier otro medio. Si pierdes esta ocasión, no tendrás más puesto que, va a tomar tu silencio como una negativa, un rechazo. No pierdas ese amor correspondido. Sería una estupidez. Con respecto a tus finanzas, a tu economía, invertirás en un negocio que requiere un capital extra. Hazlo pero entonces no te inquietes con los resultados. Todo lleva su proceso y así ha de ser. En unos días o semanas comenzarás a ver sus primeros frutos. Vas por el camino recomendable por lo tanto, no te precipites. Todo se arreglará.

Fuente: Astrocanal