Horóscopo del día 2 de enero de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 2 de enero de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, es posible que esté algo cansado de los problemas de los demás. Si a veces se siente como el receptor de todos sus amigos y familiares, la persona que escucha a todos y trata de ayudarles, rectifique. Usted también tiene derecho a ocuparse de su vida. Deje de posponer asuntos propios en pos de los demás, pues, a la larga, le resultaría muy cansado. Y es posible que así se sienta. Si siente que su cuerpo está agotado, si realmente siente un agotamiento extremo, corte por lo sano. Pídase días libres en su ocupación laboral, si la tuviera, reclame unas vacaciones y desaparezca por unos días. Es posible que necesite reposo, estar a su aire, con su vida y olvidarse de todo y de todos por unos cuantos días, es decir, su cuerpo necesitaría recargar las pilas. Hágalo si lo considera necesario.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, plantéese muy bien qué hacer con respecto a su situación sentimental. Probablemente, pudiera tener que tomar ahora decisiones de peso en su vida. Si hubiera dejado de amar a su ser amado, si la llama del amor se hubiese extinguido, dígaselo, sea valiente y hable. Cuéntele la verdad, lo que opina su corazón pues, no tendría sentido seguir con algo que ya ni existe. Sepa apreciar a los amigos verdaderos. Uno de ellos, podría demostrarle el verdadero sentido de la amistad dentro de muy poco tiempo. No subestime a un amigo pues le podría dar una auténtica lección de lealtad en un lapso de tiempo. Sabe lo importantes que son para usted, así que, confíe siempre en ellos y ofrézcales una amistad real, de corazón. Aclárese en su vida en general si piensa que podría estar reinando la confusión.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, en el caso de estar en situación de desempleo, podría llegar a usted vía correo o llamada telefónica una posibilidad de trabajo laboral. Quizás no sea lo que esperaba o más deseaba o sea una proposición de muy corta duración pero acéptela pues la vida premia a los que arriesgan. Será beneficioso para usted. En cuanto a su relación laboral, si estuviera trabajando, serán días más festivos que en otras ocasiones, con caras de cansancio y poco ambiente laboral. El compañerismo se hará notar, serán como una piña. Quede con amigos y familiares, frecuente a personas que el resto del año no pueda ver, seguro que le aportan alegría y una gran satisfacción personal. Su agenda social estará repleta, tendrá incluso que rechazar alguna cita por falta de tiempo. Organícese.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, conoce su sensibilidad extrema así que, trate de no jugar con ella. Si conoce de antemano su sensibilidad ante ciertas noticias mundanas o incluso con el arte o la lectura, evite no caer en pasar un mal rato. No puede evitar sufrir por el prójimo pues empatizar es parte intrínseca de usted. Por ello, Intente rodearse de cosas, objetos, noticias o personas alegres porque, de no hacerlo, en ciertas ocasiones, podría causarle dolor en el alma. Debería de intentar siempre ver el lado positivo de las cosas, no ser tan dramático o realista puesto que, tan sólo consigue hundirse. Aunque en ocasiones la vida pudiera ser algo más dura, sabe que en sus manos está que sea de otro talante. Construya su vida a su manera, a su imagen y semejanza e intente retirarse de las cosas que le ofenden o hacen daño.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, se encuentra fenomenal, relajado y con una salud de hierro. Siga haciendo uso de sus buenas costumbres: una nutrición adecuada y unos ejercicios correctos le quitarán años de encima, le harán parecer más joven y sentirse en forma. Si por lo que fuere hubiera perdido ciertas buenas costumbres como dormir un mínimo de horas, salir a pasear a diario o comer de un modo responsable, vuelva a instaurarlas en este nuevo año. Sabe que el premio es usted, el resultado una vida longeva y muy saludable. Cuanto más cuide su cuerpo físico, mejor se encontrará su parte más mental y emocional. Además, derrochará sensualidad por cada poro de su piel, se sentirá atraído por otras personas y otras personas por usted de una manera natural. Aproveche la coyuntura si le apetece.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, podría comenzar el año renovándose, convirtiéndose en la persona que realmente anhela ser. Todo el mundo tiene unos sueños y una visión de sí misma que le gustaría conseguir. Hágalo, en sus manos está ser capaz de convertirse en el ser que ama. Irá subiendo su autoestima cada vez más a medida que se aproxime a la persona que debe de ser. Usted es mucho más de lo que piensa así que eleve la percepción que tiene de su ser pues podría estar equivocado. Un amigo íntimo le podría hacer muy feliz si decidiera abrirse al amor. En la vida, a veces hay que perdonar al prójimo por mucho daño que nos hayan podido hacer. Por lo tanto, si se decide a amar, hay alguien esperándole con los brazos abiertos. Inténtelo, no le rechace de antemano, dele otra oportunidad.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el trabajo comienza de un modo muy avasallador. No sea tan exigente consigo mismo, trate de relajarse y de ser más flexible con las entregas. Su capacidad de trabajo es máxima pero eso no significa que cada día tenga que demostrar al mundo lo mucho que vale. Usted sabe lo que vale, quédese con eso. Organice su agenda y no la cargue demasiado. Es humano y el día tiene unas horas determinadas. Empiece el año de la mejor manera, sin atropellos laborales. A nivel personal, trate de disfrutar, saque ocio de donde no lo hay, ordene su mundo. Es bueno equilibrar la obligación y la devoción: dicho de otro modo, el mundo laboral y el personal. Hágalo. Se sentirá más a gusto con su vida y con el mundo que le rodea y verá que hay tiempo para todo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, es usted un ser profundo, espiritual y enigmático. Es muy probable que ahora se empiece a plantear cuestiones sobre temas más metafísicos o espirituales, se haga preguntas sobre su existencia y no se vea capaz de responderlas. Sabe que la información es poder y si quisiera hallar respuestas a sus preguntas, podría comenzar a estudiar más a fondo sobre la ciencia y espiritualidad. Lea libros, asista a conferencias o haga cursos: seguro que le sacian esas ganas de saber y aprender. En el trabajo, un compañero podría querer hacerle la vida imposible. Ante la primera señal, desafíelo. Marque su terreno y así seguro que consigue apaciguarlo o quitarle esa idea de su cabeza. No permita que nadie le haga ningún daño. Aprenda a cuidarse.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, juegue con moderación, sabe que la suerte está de su parte, le sonríe así que, no desaproveche si tiene la posibilidad de participar en concursos o sorteos o en cualquier juego de azar porque hay un premio con su nombre, para usted. Aproveche esta buena racha porque la suerte no es eterna así que, haga uso de ella ahora que le sonríe. Con respecto al tema familiar, es posible que esté reunido con ellos o haga algún viaje de carácter familiar. Y de no hacerlo, probablemente vea en estos días más a la familia que en parte del año. Serán días de comidas y reuniones con sus seres más queridos. Lleve su sonrisa y deje esa estela de felicidad allá por donde pase. El universo se lo agradecerá. Sea una persona positiva como le gusta ser. Ayudará a muchas personas sin ni siquiera saberlo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, haga planes ahora que el año comienza. Sería el momento oportuno de hacerlos. Si tiene usted un sueño, no pierda más el tiempo y no pare hasta conseguirlo. Se sentirá completamente despierto, con gran caudal energético, con muchas ganas de vivir y de pasarlo bien. Para no errar y llegar cuanto antes a cumplirlo, apunte los pasos principales a dar, no se deje ninguno y llegará. Es posible que no sepa muy bien qué hacer con respecto a su ocupación laboral. Es probable que sienta que en un campo ya lo ha dado todo y posiblemente le haya llegado la hora de poder comenzar a desarrollar otra faceta de su vida y de su personalidad. Por lo tanto, si así lo sintiera, empiece a hacer aquello que le salga del corazón y si su camino debiera de ser otro muy diferente a partir de ahora, sígalo. Seguro que llega a buen puerto.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, con respecto a su situación laboral actual, podría ser el responsable de su planta u oficina en la cual trabaja quien decidiera darle la enhorabuena por alguna mención especial o trabajo reciente suyo. Ese reconocimiento privado o púbico le haría sentirse muy orgulloso por el esfuerzo previo realizado. Sería como un premio para usted aunque solo fuesen unas palabras. Es posible, a su vez, que se encontrara en una posición adversa, con ganas de dejarlo todo e irse. Decida su mejor opción. Si estuviese pensando en invertir, espere, pues no está pasando por su mejor momento. Su economía debería de ser saneada, por ello, espere y no pida créditos ni se endeude. Lo primero de todo, termine con sus deudas si es que las tuviere.

Piscis, el amor lo es todo para usted. Si lleva viviendo años junto a su ser amado, podría haber notado cierta indiferencia de éste hacia su persona. No se lo tome como algo personal pues podría ser su pareja quien, a nivel interno, estuviera pasando alguna crisis existencial pero no se preocupe pues su amor seguramente seguiría intacto como el primer día. Si tiene ganas de enamorarse y está sin pareja, salga y déjese ver, seguro que más de una persona desea estar en su grata compañía. Es un ser dulce y cariñoso y cualquier persona se podría enamorar de usted. En el ámbito laboral, si trabajase, podría ser llamado a tener una conversación con sus superiores, no se alarme de antemano y si sucediera, ya escuchará lo que tengan que comunicarle.

Fuente: Astrocanal