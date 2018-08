Horóscopo del día 2 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 2 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, materializarás tu deseo más potente y poderoso. Quizás te conformes con pasar unas vacaciones de lujo, con tu cerveza y el sol. Si pides un deseo, haz que éste sea realista porque de no serlo, no podrías verlo en la vida real. Utiliza las afirmaciones positivas al levantarte, no lo dudes, escríbelas también en un papel. Así será un doble impacto el que tengan sobre ti: por un lado, las dirás, por otro las escribirás e incluso también puedes leerlas en voz alta. Persigue tu sueño, nunca dejes de hacerlo pues eso te hará tener una ilusión, algo por lo que luchar. Será el motor de tu vida y lo necesitas en la actualidad. Estás demasiado apático, mucho, más de lo que imaginas. Estás libre, de vacaciones, con tiempo libre. No lo malgastes.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, valor y coraje para declararte a ese ser que ocupa todos tus sueños y te hace pasar noches en blanco. Últimamente estás en vela, pensando en ella y sin saber qué hacer. Todavía no sabes si decirle algo o no. Es obvia la atracción mutua que existe entre vosotros, todo el mundo la puede percibir pero te da tanto miedo que te diga que no, pese al enamoramiento de ambos dos, que por eso no te decides a dar el paso. Prefieres seguir con una amistad que no es tal tan sólo por no perderla. Has de intentarlo. Si vas con decisión, no podrá negarse a tus encantos. Si todo son dudas, le convencerás de que lo vuestro no tiene futuro. Y lo tiene, y muy largo. Si así lo deseas, podrías incluso casarte y pasar tu vida junto a ella. Utiliza toda tu fuerza interior en realizar tus sueños. Éste es uno de ellos, quizás el más importante.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, si estás disfrutando de unas merecidas vacaciones hoy será un día remarcable: será un día especial donde te sucederá algo que no puedes ni imaginar. Te alegrará mucho, te hará viajar a otra dimensión. Si estás trabajando, no desesperes que pronto te llegará el turno del descanso. Estás diferente, con una energía renovada que te hacer ir con la cabeza muy alta hacia adelante. Sigue así, lo estás haciendo muy bien. Es encomiable tu gran cambio. Eres un ser con tesón y fuerza interior y te lo demuestras cada día a ti mismo y a los demás. Disfruta de cada segundo porque la vida te dará una grata sorpresa hoy que no puedes obviar. Expresa lo que sientes, no te encierres en ti: grita, canta o llora, haz lo que consideres. Es tu momento, aprovéchalo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, en la vida, siempre hay tiempo para aprender algo nuevo. La vida en sí es un aprendizaje. Quieres ponerte a estudiar una nueva carrera. Te lo estás planteando muy en serio para el nuevo curso. Sabes que eres padre, trabajas y no tienes mucho tiempo pero sientes la necesidad absoluta de estudiar algo serio, sea una carrera, un máster o algún curso que te pueda abrir varias puertas. Ponte ya, todavía estás a tiempo antes del comienzo del curso escolar. No se puede ultimar tanto. Estás descubriendo nuevas facetas en ti, pensamientos que te llevan a plantearte muchas cosas y por eso quieres descubrir más. Es muy interesante que te recicles, que vuelvas a intentar tener interés por las cosas, por la vida en general. Sigue así, es importante.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, conquista tus sueños más sagrados. Eres una persona a la que le encantan los rituales, crees en fuerzas superiores y sabes de antemano que tu deseo está en camino. No podría ser de otro modo puesto que te has encomendado a las fuerzas de la naturaleza. La luna te vuelve loco, cada ciclo despierta una parte diferente de ti. Este sueño lo llevas persiguiendo toda una vida pero, finalmente hoy verás la primera señal. Ésta te indicará que ya ha comenzado la cuenta atrás: tu deseo cristalizará cada día un poco hasta hacerse completamente realidad. Eres muy feliz y afortunado, te sientes un privilegiado del universo. Sigue así, con tu cabeza bien alta, los ojos mirando al frente para ver llegar desde el horizonte tu máximo deseo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, una nueva ilusión ha nacido en ti. Hoy, por casualidad, te has encontrado con alguien y tú estás convencido de que ese alguien que no has visto en tu vida pero te es muy familiar, es tu alma gemela. No se lo has dicho porque quizás habría alucinado demasiado pero lo ha hecho igualmente cuando le has pedido el teléfono. Has arriesgado mucho, has sido muy valiente. Te lo ha dado. Estás transmutando tus miedos, enhorabuena. Eran demasiados, muy exagerados. Ahora te ves merecedor de vivir la vida y lo más importante, merecedor de la felicidad. Te la habías prohibido. Tú eres tu máximo verdugo. En este ciclo vas a aprender a transmutarlo, a dosificar el grado de daño que tú mismo te haces sin saberlo o conocerlo. Sigue adelante.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, entras en una rueda de discusiones que no terminan jamás. Es como una especie de círculo vicioso que no te permite avanzar. En la vida, no todo es tan difícil como tu propia vida. Sabes que cada uno es responsable de su propia vida, la crea, así que, empieza a diseñarte una nueva vida más simple y llevadera. Quieres trabajar para poder pagar las facturas pero no quieres ir a un campo de minas. Exiges que te dejen trabajar en paz. Si lo consideras acoso laboral, denúncialo. Si la situación sigue como antes del verano, deberías de abandonar ese trabajo. Tu salud va antes que un sueldo de mileurista. Sabes otros modos de generar dinero, no has de estar agotado y cabreado todo el día. Ni siquiera te permite dormir bien por las noches, tienes pesadillas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, tus expectativas laborales mejoran cada día. No te puedes quejar. Estás viviendo un sueño: haces un trabajo fácil, casi inexistente, te pagan un sueldo que a otros les gustaría, haces lo que quieres sin horarios y además están orgullosos de ti. Es el trabajo de tu vida, no lo dudes. Es normal que estés pletórico, lleno de vida y que te puedas plantear muchas más cosas. Las facturas ya las tienes pagadas, este trabajo te permite estudiar a la par así que, lánzate a la piscina. Ponte a hacer cursillos o a perder el tiempo de la mejor manera. Desde luego, has nacido con suerte porque tu vida laboral es un auténtico regalo. Tu estatus social cada vez es más elevado, estás feliz y dispones de tiempo y de dinero. Te ha tocado la lotería, es el trabajo mejor del mundo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, liberate de todo lo que no te deja ser tú, de tus múltiples limitaciones. Eres un ser lleno de complejos y eso te bloquea. Pero nadie tiene la culpa, tú mismo te los creas, nadie más es el responsable de ello. Has de eliminar todo eso que está dentro de ti. No quieres tener miedos ni fobias ni ataques de ansiedad, te niegas a vivir toda la vida así, no te da la gana. Si eliminaras todas esas negatividades, serías mucho más feliz pues tu vida sería más liviana y llevadera. Por lo tanto, pon de tu parte para que así suceda. Corta, elimina, libera todo lo malo que hay en ti. Transmútalo con la ayuda de la Llama Violeta, te cambiará tu vida entera. Sobre todo, abre tu mente a nuevas cosas, perspectivas. Tu inflexibilidad mental es tu mayor hándicap.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, comienza a vivir tu nueva vida. Acabas de hacer un curso de Reiki y te has tomado muy en serio todos sus preceptos. Realmente vas a empezar a vivir tu vida de un modo muy diferente de cómo lo hacías: comida, sueños y horarios van a cambiar dentro de tus posibilidades actuales. Estás más espiritual, incluso tienes un toque zen. Reiki es una forma de vida: todavía no te has familiarizado con ello del todo pero utilizarás su símbolo para tu mayor beneficio y el de la humanidad y sanarás. Vas a hacerte el auto tratamiento diario. Has empezado a notar cambios en la gente alrededor, te miran de otro modo, todo va mejor, hay más diálogo. Estás encantado, hasta tus amigos te notan diferente. De eso se trata, de ser mejor persona cada día.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás asqueado, definitivamente has tirado la toalla. Necesitas algo nuevo, nuevos alicientes para soportar el peso de la vida. Quieres que tu vida tome nuevos rumbos, nuevos derroteros. No soportas tu trabajo actual, te hace enfermar. No tienes muy claro qué hacer con tu vida. Te sientes incapaz de seguir adelante. Inténtalo, nunca hay que rendirse. Si apartas esa tristeza de ti, seguro que tu energía aumenta. No se puede vivir así, enfermarás de verdad, te lo estás ganando a pulso. Aprende a ver las cosas buenas que te da la vida. Tienes una vivienda, comida y dinero, una familia que te arropa y unos amigos que te soportan hasta en tus peores momentos. Sé coherente y consecuente con tus actos. Si quieres cambiar tu vida, haz algo, muévete.

Piscis, hoy habrá en tu vida una traición, probablemente vendrá por el tema del amor, de la pareja o de algún desliz. Es probable que hoy seas tú quien traicione a tu pareja y se vaya con otra. Quizás esta Luna Nueva quiera que cambies de pareja, podría ser bastante factible pues tu relación ya no funciona, no se sostiene, no os amáis. Si esta noche vas a algún evento presta atención porque podrías ser tú quien va a traicionar a su amor. Podría ser factible pero lo que has de hacer de una vez es arreglar tu relación: o se corta definitivamente o se vuelve a encender esa chispa pero la chispa ahora ni está. Debe de estar realmente escondida porque tú, en tu caso, no sientes absolutamente nada. Por lo tanto, deja que la vida siga y fluya. No te resistas.

Fuente: Astrocanal