Horóscopo del día 19 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 19 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, acabas de volver de unas pequeñas vacaciones, de un viaje y hoy el trabajo se te hace cuesta arriba. Es normal, has de volver de nuevo a la rutina y eso siempre cuesta, es doloroso. Muchas personas sufren una depresión tras la vuelta de vacaciones, es algo normal e incluso llevadero. Por lo tanto, no te preocupes porque será cuestión de días que todo vuelva a la normalidad. Ya te aclimatarás. Desconecta ya de tus vacaciones, tu playa o montaña y una vez que las cuentes, ponte manos a la obra. Hay mucho por hacer pues realmente tienes que ponerte al día. El trabajo se te ha acumulado y has de sacarlo a la mayor brevedad de tiempo. Así que, cuenta tus batallitas veraniegas y prepárate psicológicamente para trabajar duro. El trabajo no espera, lo quieren para ya.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, o cambias de manera de hacer las cosas o no finalizas tu trabajo ni a final de mes. Este trabajo ya tenía que estar terminado pero estás perdiendo el tiempo de una manera más que miserable y no avanzas. Has de concentrarte y ponerte de una vez por todas a ello. Has de centrarte, además, los trabajos han de tener una relación: horas, precio. No puedes invertir cien horas si la minuta va a ser ridícula, es decir, siempre se evalúa un número de horas y un precio. Si no vas a llegar, hazlo peor, de un modo más rápido o no siendo tan perfecto pero no te duermas en los laureles ni hagas algo en el doble de tiempo: no te lo van a pagar ni a reconocer. No tiene sentido, y, por supuesto, te van a llamar la atención. Aprende a ser práctico y a cumplir con tu obligación. No eres el dueño, eres un simple trabajador así que no actúes como si te fuera la vida en ello.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, si eres autónomo o empresario individual, aprende a ser más práctico porque, no lo eres, te falta un empujón o unas clases prácticas: tienes una tienda o un producto en el mercado y quieres que la gente te lo compre. Necesitas que confíen en ti, que te compren lo que les ofreces. Haz una buena campaña de marketing, aprende a venderte un poco mejor. Te falta práctica, hay personas que sus productos son pésimos y venden todo pero, lo saben hacer. Tú no te ves capaz de vender un diamante a precio de saldo. Tu producto es el mejor pero hay algo que les dice que se vayan a otro lado. Y eso es lo que ocurre, que como tú no confías en ti, tampoco lo hacen los clientes tuyos. Has de tener la convicción de que eres único y tus productos son los mejores del mundo. Te forrarás.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, has decidido dar un paso más en tu relación, en tu sexualidad: a partir de ahora actuarás con libertad. Quieres gozar del acto sexual, sea con tu pareja o con alguien más. Estás aburrido de tanta rectitud, monotonía. Seguís dos roles establecidos y parecéis un matrimonio que lleva toda la vida. Hay que innovar, probar nuevos juegos eróticos, decirle a tu compañera lo que realmente te gusta. Y no es nada malo, es tan sólo un enfoque más. Seguro que tu pareja, aunque sorprendida, acepta encantada las nuevas normas. Así ha de ser. Has de abrirte a cosas nuevas en todos los aspectos de tu vida, sé más flexible, ten nuevas ideas. En definitiva, si algo nuevo llega a ti, no lo rechaces, pruébalo, súbete al carro y no lo dejes pasar. Eres todo lo joven que quieras ser pues todo está en la mente. Es tu espíritu el que se siente joven o muy mayor.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, si algo te falla en esta vida es el amor real, el amor verdadero. Has tenido varios matrimonios, muchas aventuras y todavía no has encontrado ni a tu Llama Gemela ni a tu Alma Gemela. Te encantaría amar y ser amado pero de verdad, de manera incondicional, sin cortapisas. No conoces ese tipo de amor. Sabes que las personas se acercan a ti por tu cordialidad, físico y la energía que proyectas pero ninguna lo hace pensando en el amor de verdad. No te toman en serio. Creen que serás una aventura más. Cuando tú creas y quieras amar de verdad, cuando decidas encontrar al amor de tu vida, en ese momento, vendrá. Su Ángel Custodio te hará que os reencontréis en esta vida. Pide al universo lo que de verdad anhelas y deja de jugar con las personas y contigo mismo. Te haces mucho daño.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, no te andes por las ramas. Siempre estás dudando; te acabas de decidir a ejercer una profesión, darte de alta como autónomo. Sabes cómo hacerlo, dónde anunciarte. Tienes todo listo y no necesitas infraestructura alguna. Ahora que lo tienes todo claro parece ser que te ha surgido una dicotomía: volver a trabajar donde solías hacerlo antes, en el pasado, para una sociedad y volver a tu vida anterior. Lo único que pretendes es ralentizar tu destino. Tú ya no eres tu pasado, eres tu futuro y dentro de tus planes de vida está hacerte empresario o autónomo. Abandona tus miedos, dáselos a tu Ángel Custodio para que los transmute y lánzate al vacío. Todo va a salir como estaba planeado, es tu sino. Tu futuro va a ser perfecto pero para ello has de soltar tu pasado. Atrévete.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, un proyecto tuyo recién puesto en marcha, te está dando muchos quebraderos de cabeza, demasiados, tanto que en este momento, no sabes si el universo te está diciendo que pares. Cuando algo es frenado sin causa aparente no es una casualidad, es porque no es el momento, algo malo podría ocurrir o no es para ti. Sea lo que sea en la vida, un trabajo, un curso, una amistad o una pareja, da igual. Medita y pide respuestas o ve a un tarotista a que te aclare el tema. A veces la prueba es saber si realmente lo deseas y por ello te hacen luchar mucho. Pero tu intuición aquí te dice que no es una prueba del universo que tengas que pasar, más bien un aviso de que el peligro acecha. No actúes todavía, déjalo reposar, no sigas porque quizás estés equivocándote.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, aunque estés solo en la vida, a nivel pareja, no te obsesiones. Sabes que solo se está perfectamente: puedes salir y entrar y nadie te vigila o controla. Aunque en el fondo anheles una pareja, no te obsesiones. Cuando algo no puede ser por una cosa, aunque tú no lo sepas, no es. Todo tiene su momento en la vida y a veces hemos de aprender lecciones que sólo estando solos somos capaces de aprender. Cuando estás con alguien, no puedes encontrarte a ti mismo. Una vez que ya has buceado profundamente en tu alma y te conoces, entonces puedes ir a por tu media naranja. No puedes querer tener el graduado escolar si no sabes leer. Es lo mismo: no puedes ser feliz con una pareja si eres un perfecto desconocido para ti mismo y, sobre todo, no te amas ni valoras. Cuando te ames, alguien aparecerá para ti. El que tenga que ser, será.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, ve a un masajista. Es que tienes tu espalda llena de contracturas, casi no te puedes mover. El bloqueo de tu vida es enorme, tanto que casi no puedes ni moverte. Por eso, has de comenzar a ir desde ya, desde hoy mismo al fisioterapeuta. Eso no significa que no puedas hacer vida normal: sí pero sin peso, ni bicicleta. Ten cuidado con los deportes. Esta semana ni te muevas, más que nada porque te retorcerías de dolor. Lo mejor a hacer ahora es guardar reposo. Pide la baja, te la darán. Es que es muy fuerte lo que has sufrido en tu espalda. Te has cargado con lo tuyo, lo de tu pareja e hijos. No se puede cargar uno de más cosas o basura emocional. Tendrás que ir a más de diez sesiones. Ve una por semana y permite mientras a tu espalda que se vaya relajando y asentando de vez en vez.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, si te pones a hacer por encima un balance genérico de tu vida dirías que hay muchas ciudades que no conoces, a las que no has ido, que no has hecho ni la mitad de las cosas que te hubieran gustado en la vida, que dedicaste muchos años de tu vida a ser madre y muchas otras cosas pero ahora escribe qué es lo que te ha gustado, de qué te sientes orgulloso. Y allí seguro que te toca pensar. Es extraño que no lo sepas, cada cual aceptamos nuestros puntos fuertes y débiles. Te quejas de lo que no has hecho, no sabes lo que quieres y, lo que es peor, no buscas lo que anhelas. Todo se queda en tu cabeza. Escribe en una hoja qué no has hecho en esta vida y te hubiera gustado hacer porque, aún estás a tiempo y, en la medida de lo posible, lo harás.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, deja de lamentarte de lo que no hiciste, de lo que pudo ser, de tu carrera profesional truncada. Muchas personas ejercen una profesión veinte años y es en su jubilación cuando descubren su camino de vida. Lo tuyo es parecido. No te obsesiones porque es normal que cada día te flageles, es parte de tu carácter pero, aunque hubieras seguido con ese futuro laboral, ten por seguro que a día de hoy no estarías en esa profesión. Te preocupas de cosas mundanas porque ni siquiera sabes que aún no tienes ni idea de cuál es tu propósito de vida. Si lo supieras, ya hace mucho que habrías empezado con ello pero es que no estás preparado y no tienes ni idea de lo que te espera. Abre tu mundo a la divinidad y las respuestas te llegarán.

Piscis, eres un gran amante de los anímales, desde que murió vuestra gata, sufrió tanto y pasó tantas operaciones, que te juraste no volver a tener a otra gata más. Era única y por supuesto irremplazable. Todavía la recuerdas muchos días y te hace llorar. Para ti fue como una hermana pues te escuchó cuando nadie lo hacía. Hoy tu pareja te quiere regalar una nueva gata pero tú le has dicho que no y no lo ha entendido. Tu gata es única y tu gata sigue contigo en la casa, su espíritu y no podías hacerle ese feo. Tú no la ves pero sabes que está, la sientes a veces en la cama por las noches. Tu gata nunca se fue y sigue contigo. Y eso te hace rechazar a cualquier otra gata. Es difícil de entender aunque alguien que ha vivido lo mismo que tú debería de saberlo reconocer.

Fuente: Astrocanal