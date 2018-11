Horóscopo del día 19 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 19 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el mundo empresarial te devora, cálmate, estás en muchos sitios a la vez. El día tiene sus horas y no puedes desdoblarte ni estar en dos sitios a la vez. Ahora, lo más interesante sería que te centraras en un proyecto, un objetivo y dejaras a un lado el resto. No eres imprescindible, hay muchas personas trabajando en esos proyectos. Si repartes tanto tu caudal energético, no llegará a nada, se quedará en muy poco. Es mejor que toda tu fuerza hoy la centres en tu objetivo. Focaliza bien, pon toda tu intención y no levantes la vista. Haz lo que tienes que hacer, no pierdas el tiempo con asuntos secundarios. Céntrate en tu prioridad. A veces crees que no eres humano. Pero es que además tienes una familia y unos hijos que atender. Hoy sería perfecto que les prestaras tu atención.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, eres un sufridor nato. La procesión va por dentro. Cuando trabajas no te da tiempo pero si paras, comienzas a darle vueltas a todas las cosas que suceden. No lo hagas, no encontrarás solución alguna. No entiendes esta vida ni el porqué de las cosas. Piensas que todo lo malo te viene a ti. No es nada personal, cada cual lleva su camino de vida y nadie te obliga a nada. Somos cien por cien responsables de nuestra vida y nuestros pensamientos. Los tuyos son nefastos. Has de transmutarlos. Al hacerlo, tu vida dará un giro importante, cambiará. Tu amor propio te hará llegar a ver la luz, puedes y debes hacerlo. Tu pilar es tu pareja y por supuesto, tus hijos. Apóyate en ellos para no caer y si lo hicieras, ellos te levantarían. Déjate ayudar.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, no todo es blanco o negro en la vida, no seas tan radical, te hace mucho daño y la vida no es de esa manera. Aprende a mirar de otro modo. Tus ojos pueden ser educados: puedes abrir tu mente a la percepción, ser todo lo intuitivo que tú eres, es decir, en tus manos está quitarte esa venda o barrera que no te permite disfrutar de la vida. Por lo tanto, ponte en marcha. Tu vida está estancada porque no has sabido ver las trampas impuestas por los demás. Ahora comienzas a verlas tú solo, sin ayuda de nadie. A mayor espiritualidad, mayor sanación y visión. Vas a ser libre dentro de muy poco, sigue luchando un poco más porque este gran bache lo superarás. Abre bien tu visión, deja que fluya tu intuición y todo volverá a su sitio, cada pieza encajará allá donde le corresponde estar.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, ya vale. De repente decides estar un día en plan mudo, sin hablar con nadie, enfadado con el mundo y sin coger el teléfono y eso debería de tener una explicación. Si estás encerrado en tu habitación, solo con tus pensamientos enloquecerás, ya le das bastantes vueltas a las cosas como para darles más. En tus ratos libres, sal, no te quedes solo en un rincón de tu casa. Has de ver mundo, salir, hablar con unos y con otros. Es que tu alma te lo está pidiendo a gritos. Intenta hacerlo por tu propio bien, será muy gratificante para ti. Un café con alguien, una charla agradable puede cambiarte la cara y el día entero. Inténtalo, haz un esfuerzo, si no lo haces, terminarás pronto en un estado depresivo. Pon de tu parte. Puedes hacerlo, en tus manos está.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, vete con tu familia a algún lugar, a cualquier casa de amigos, hotel o donde sea. Necesitáis hablar, unir lazos y dejar descansar vuestra casa. La energía está muy revuelta y es una necesidad que sea la propia casa la que recicle su energía. Cada objeto desprende una energía: los edificios y los pisos, también. Por ello, al estar fuera del hogar unas horas o un par de días, permites que todo se limpie y neutralice. Además, os irá bien a todos recibir aire fresco, hacer vida en otro lugar, ver cosas nuevas o ir a cualquier visita. Tenéis que refrescaros. Siempre es lo mismo y vuestras almas están aburridas de hacer siempre lo mismo. Estad al aire libre, paseando, viendo la ciudad. Es que vuestras auras, la energía familiar es más densa que nunca y eso hace que las broncas y enfados sean continuados. Intenta relajarte.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, has decidido comenzar con tu vida espiritual, quieres darle un empujón. Necesitas la espiritualidad como forma de vida, como una manera de encontrarte a ti mismo. Tu alma empieza a expresarse aunque todavía no reconoces las señales que te envía. Eres un ser muy intuitivo así que, con diversos métodos y técnicas energéticas que conoces, déjate llevar, fluye y verás cómo, cada día más, empiezas a sanar. Esos recuerdos vendrán a tu mente para ser sanados, cualquier memoria limitante de esta vida o de vidas pasadas. Todo ha de salir, transformarse, transmutar. Estás cambiando tu vibración, todo se mueve de un modo muy rápido a tu alrededor. Así que, intenta usar cualquier técnica para transformar todos tus pensamientos negativos o energía enquistada en luz y sanación.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, ni comes ni dejas comer. No hay quien te entienda. Tienes que arreglar ciertas historias en tu cabeza porque no tienen sentido alguno. Dudas, no sabes qué hacer con una persona, ni siquiera sabes lo que sientes si es que sientes algo. Como se suele decir, ni haces ni dejas hacer. Si esa persona no es nada para ti, díselo, sé sincero y deja las cosas bien claras pero si pasas de ella pero la tienes agarrada, si estás presente aunque estés ausente, la otra persona no entiende nada y le causa mucho dolor y muchos quebraderos de cabeza. Cuando alguien es imprescindible en la vida de alguien es algo incondicional, no hay que pedir ni mendigar: estás y no hace falta caridad; por el contrario, si una persona no te interesa en absoluto, la retiras de tu vida, no vuelves a saber de ella. Aclárate.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, ten mucho cuidado con quién andas porque no es oro todo lo que reluce. Te están manipulando y utilizando. Te crees muy fuerte y lo eres pero te han robado el alma. Sabes que la vida está llena de personas con luz o de la oscuridad. La dualidad del mundo convierte todo en dos mitades: o perteneces a los seres de luz o eres el demonio personificado, en menor o mayor medida. Y te podría suceder una de las dos cosas. Ten por seguro que tus amistades no son las que dicen ser. Te estás metiendo en sectas sin saberlo. Ten mucho cuidado con los cursos que haces y de la gente que frecuentas porque te podrías llevar más de una sorpresa. Estás jugando con fuego y estás a punto de quemarte. Abre los ojos a la realidad, estás completamente perdido.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, no te puedes levantar de la cama así que si hoy has de trabajar, llama a tu puesto laboral para decir que te es imposible ir. Estás fatal, la migraña es espectacular. De hecho, no recuerdas jamás haber tenido una migraña de tales características. Estás demasiado mareado, no puedes ni ir al baño, ni levantar la cabeza. No quieres luz, necesitas oscuridad porque si mueves la cabeza crees que va a estallar. Intenta recordar qué te ha ocurrido: alguna conversación, hecho traumático, alimentación diferente a la normal. No entiendes de dónde puede venirte. Si sigues así diez horas, tendrás que llamar a urgencias porque no puedes cambiar nada. No puedes ni moverte y de algún modo, con algún medicamento seguro que puedes paliar parte de ese dolor tan insoportable.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, gastas mucha energía en trabajar, te agota. Hoy también tendrás que ir a trabajar así que, esta noche no estarás para nadie, ni para salir ni para nada más. Es importante dejarte algo de fuerza para ti, para tu use y disfrute, para tu uso personal. Si estás absolutamente agotado, no puedes disfrutar ni siquiera de tu familia. Has de empezar a tomar las riendas de tu vida. No deberías de trabajar en fin de semana porque el comienzas agotado. Y eso no es lógico pues es necesario desconectar, tomar aire, respirar. Empieza a marcar límites y si ese trabajo no es el idóneo para ti, ve buscándote otro, seguro que aparece. Has de salir, entrar, ir a un parque o a comprar, hacer cualquier cosa ajena al trabajo. Solo así rendirás al cien por cien.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy pasarás el día en el chalet de unos amigos. Se mudan de casa y antes hacen una fiesta de despedida, por los buenos ratos vividos allí. Están en la naturaleza y lo pasaréis genial. Incluso hay camas y sacos por si alguien va muy mal o directamente se quiere quedar. No hay que conducir si se ha bebido mucho y beberéis y comeréis sin medida, una auténtica barbaridad. Será una barbacoa gigante con kilos de carne, costillas o longaniza. Y vino y demás bebidas. Realmente hoy te saltarás todas tus normas: la alimentación, las bebidas, el postre. Infringirás todo lo prohibido pero una ocasión así lo merece. Hay que darle las gracias a la casa de las fiestas. Será la última borrachera allí. Acabaréis todos dormidos y os iréis mañana por la noche. Estas fiestas duran dos días, es imposible retirarse a tiempo. Siempre caes.

Piscis, hoy es un d´+ia especial para tu pareja. Nunca le has hecho una fiesta sorpresa pero este año lo harás, así lo sientes y así será. Habéis pasado una mala racha, unas semanas difíciles, complicadas y quizás con esta fiesta quieres que quede patente lo mucho que la amas. Ella lo sabe aunque a veces pueda dudar de ti. Estás convencido de que el amor no tiene límites. Hoy, para animar la situación y hacerle sentir arropada, llamarás a su familia y amigas. Quieres que sea una fiesta de todos para ella, no solo una cena íntima. Lo habéis pasado mal y tampoco hay que forzar la situación, hay que darle tiempo al tiempo y dejar que la situación se asiente, mejore. Estás preparando todo sin que te pille, lo cual es difícil. Tienes a dos personas que te están ayudando con todo, para que no te descubra. Todo está pensado al milímetro así que, todo saldrá a la perfección.

Fuente: Astrocanal