Horóscopo del día 19 de marzo de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 19 de marzo de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, llevas mucha presión encima y estás padeciendo por esta razón. Las cargas familiares, sociales y laborales hacen mella en ti. Trata de soltar. Tus cervicales están cargadísimas y te duelen mucho. No puedes ni tan siquiera acostarte, ni dormir del dolor que te provocan. Debes ser capaz de parar ante circunstancias o bien hechos que no van contigo y los que lo hacen, no debes tomarte todo tan a pecho, a la tremenda. Estás muy estresado y bloqueado. Ve a que te den un masaje. Poco se puede hacer el día de hoy mas, algo, si bien sea un tanto, van a hacer, van a mejorar tus cervicales. Date un masaje en el cráneo, soltarás tensiones. Tienes que soltar, invéntate el modo perfecto mas hazlo: hablando, llorando, saltando o bien yendo en bici. Si estás con contracturas, ten cuidado de tus movimientos. Ten cabeza.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Estás cansadísimo, no has dormido y tu cuerpo precisa reposar conque, quédate durmiendo y recuperándote de la fiesta de el día de ayer. El día de hoy no tienes planes por hacer, ni trabajo retrasado ni ninguna labor pendiente por ende y en tu estado actual, tras tanta celebración deberías descansar tu cuerpo. Estaría bien que te dieses alguna sesión para compensar tu energía. Toma mucha agua para depurar tu cuerpo y no lo gastes mucho. Si por la tarde o bien noche te hallas mejor, podrías salía a correr un rato para abrasar toxinas. Esta noche, queda con tus amigos a tomar un café o bien a cenar. Si vuelves a quedarte sin dormir, el tu trabajo va a ser nulo. Haz lo que estimes.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Te sientes sano y saludable y decides ir al parque a practicar deporte. Sal, deja que te dé el aire. Toma el sol, tu cuerpo precisa la energía solar.Estate cerca de árboles y plantas, abrázalos, toca la tierra. Debes estar en contacto con los elementos. La naturaleza te equilibra tu sistema energético y, por lo tanto, tu ánima respira feliz. Es indispensable estar en armonía, cuerpo y ánima al tiempo. Habla con amigos, tómate un café y ponte al día. Tu vida social había quedado apartada a un segundo plano y es ahora cuando empieza a remontar. Eres un ser realmente sociable mas, debido a tu despertar espiritual, habías decidido retirarte del mundanal estruendos. Ahora hay que compensar. Armoniza cada faceta de tu vida. Lo vas a hacer de una manera automático al armonizar tus cuerpos sutiles. Recuerda que eres más que un cuerpo físico.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Ocurren muchos cambios a nivel familiar y eres un enorme protagonista. Llegados aquí, si deseas solventar algunos hechos dolorosos del pasado de forma más veloz, podrías hacer alguna constelación familiar. Verías de qué forma todo se desarrollaría considerablemente más veloz, sería mejor. Ten paciencia, ármate de ella pues la vas a precisar. Vais a tratar temas de donaciones y herencias y la bomba podría reventar en cualquier instante. Son temas muy frágiles que encaran a las familias. Tal vez precises ayuda terapéutica para digerir todo cuanto la vida te está mostrando. Es mucho y durísimo. Trata de compensarte por todos y cada uno de los medios posibles a pesar de estas circunstancias tan dolorosas. Lo lograrás con un enorme esmero. Lucha.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Te termina de llegar la aceptación de un nuevo puesto laboral. Comienzas el próximo mes conque te quedan muchas cosas por concluir. El trabajo no te faltará, va a ser excesivo, tanto en horas como en volumen mas, asimismo el sueldo será superior al precedente. Prepárate bien tanto físicamente como psicológicamente pues es preciso que estés a la altura de lo que te plantean. Saca tu calidad y prepárate para el nuevo puesto. Usarás mucho el teléfono y vas a viajar cuando menos una vez a la semana. Resultará agotador al comienzo mas ya te habituarás. Tu pareja deberá decidir si se va contigo o bien no: todo no se puede tener en la vida o bien, en ocasiones, es complicado que suceda. Tal vez te desplaces solo. De todas y cada una maneras, el cambio va a resultar positivísimo para ti, vas a gozar al límite.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, El día de hoy asistirás a una celebración de aniversario con tu conjunto de amigos. Goza, es buena ocasión para juntarse. Hace un buen tiempo que no ves a esas personas. Si bien no lo tengas en psique, una de ellas podría pretenderte. Tal vez es un viejo amor o bien novia mas, la vas a ver el día de hoy. Jamás se sabe las vueltas que puede dar el planeta. Has ganado un concurso de la radio o bien televisión: no es mucho dinero mas cuando menos el suficiente para poder premiarte con un viaje. Enhorabuena. La fortuna te sonríe. Atraes cosas buenas, gente buena y toda la dicha del planeta. Tu vibración ha subido, ha remontado y todo cambia progresivamente a tu alrededor. Te hallas mejor que jamás de salud: tus jaquecas han desaparecido como por arte de birlibirloque.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, si está en tus manos, vete el fin de semana con algún amigo o bien amiga. Cambia de aires, ve a cualquier sitio. Debes respirar otro entorno, nuevas vibraciones. Tu casa está repleta de energías de bajísima vibración. Todo es densísimo y, por tanto, te apaga poquito a poco. Te destroza. Es indispensable que hagas una limpieza energética de tu casa. Abre puertas y ventanas, límpiala bien. Enciende incienso, palo santurrón. Friega bien y pon toda la pretensión en que desaparezca cualquier energía enquistada. Mas sal un rato de allá. Déjala descansar; las casas asimismo tienen su energía. Esa excursión te va a venir maravillosamente, te va a sacar de tu lugar. Estás atrofiado y de esta forma no puedes proseguir. Pasa un día diferente, respira otros aires. Déjate maravillar por el planeta. Este es una caja de sorpresas y te la pierdes. Anda.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy es un día lleno de celebraciones: un acontecimiento familiar, el aniversario de un amigo y un posible ascenso en el trabajo. Tómate la vida como lo que es: una enorme celebración. Eres optimista, te agrada gozar de cada minuto; hazlo, absolutamente nadie te lo prohíbe. Estás encantado con tu celebración semanal: te deja viajar, hacer cursos, adquirir o bien no hacer nada. Son tus horas y tu tiempo y las puedes compartir o bien estar en soledad. Arréglate, ponte guapo o bien guapa y goza de este día tan largo y completo. Ábrete al planeta de infinitas posibilidades pues el día de hoy, hasta lo más extraño puede ocurrir. Cuanto más te abres al planeta, más recibes del cosmos. El día de hoy, , es uno de esos días donde los regalos te llegan sin aviso previo. Cree en tu calidad, eres un ser lleno de magia mas en ocasiones no te hallas. Te pierdes en ti.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Ordena, tira y limpia. En la vida, a fin de que entre lo que deseas, hay que sacar ya antes lo que ya no te sirve. Es así: si un guardarropa está repleto de ropa, no te va a caber otro abrigo; si está vacío, seguro que te obsequian 2. Cuando vacías, limpias energía enquistada, sucia o bien perjudicial que ya no te sirve. Debes ventilar y purificar tu casa a fin de que la energía se convierta, limpie y purifique. Entonces, una vez renovada, va a poder llegar a ti aquello que más precises, sea la faceta que sea de tu vida. Y si no te lo crees, solicita al cosmos y se te va a dar. Eso sí, no ruegues con necesidad o bien carencia: asevera con positividad lo que deseas en tu vida y en días, semanas o bien meses lo vas a tener. Cree en ti y en el cosmos. Ten fe y todo se te va a dar además. Fluye con el cosmos. Confía.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, eres una persona buenísima mas, te falta amor propio, subir tu autoestima. De ahí que buscas la aprobación del resto. No te hace falta, eres tu jefe. Si eres autónomo, verificarás que para enviar, anteriormente has debido saber obedecer. En ocasiones incluso siendo de este modo, es realmente difícil imponerse. Hay personas muy maleducadas con las que es imposible lidiar, estés bien o bien mal. Tus amigos te demandan a hacer una excursión. No les afirmes que no, es más, apúntate de cabeza. Debes respirar aire puro, es imperativo que lo hagas, como abrazar árboles. Todo ello te va a venir realmente bien para enraizarte y para eliminar cualquier ápice de negatividad. Una entrada de dinero llega a tu vida. Esta vez no es por juegos de azar. Ya lo vas a saber.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Un viejo amigo se reunirá contigo de forma informal para proponerte un trato: desea hacer negocios contigo. Te solicitará una pequeña parte o bien capital. No dispones de mucha liquidez mas, si puedes solicitar prestado o bien un crédito, sería idóneo para poder vivir hoy. Esta persona es de fiar, tienes muy grato recuerdo de ella mas si llegas a hacer algo, alguna cooperación, ya antes de firmar nada pásale todos y cada uno de los bocetos de los posibles pactos o bien contratos a tu letrado. Va a ser lo mejor. Podría quedar alguna cláusula perdida o bien oculta que dijese algún inconveniente. El día de hoy por la tarde, dedícate la tarde a ti, a cuidarte, darte un masaje, ir a la peluquería o bien a un spa. Sería perfecto asimismo si recibieses alguna sesión energética. Armonizaría tu cuerpo en exceso.

Piscis, Tu plan de alimentación y de actividades físicas te pone en forma. En tu caso, es indispensable tener una psique sana en un cuerpo sano. Tu psique es tu mayor inconveniente, tu gran hándicap. Siempre y en toda circunstancia te ha jugado malísimas pasadas. Tu negatividad es innata, tus penas y tristeza. Debes soltarlas, te hunden y deprimen. En muchas ocasiones has estado al filo de la depresión. Pon de parte tuya. Sepulta la añoranza y la melancolía, te destruyen la vida. Sé adulto, deja de comportarte como un eterno muchacho adolescente. Tienes tu sitio en el planeta, vives independiente, estás casado o bien soltero fruto de tu resolución y tienes trabajo o bien no. Hay miles y miles de personas en tu situación, no es única ni estás atrapado en un averno. No te hagas de menos, no eres víctima de nadie; quizá de ti. El día de hoy, aparecerá una oferta laboral indicada para ti. Manda el currículo.

Fuente: Astrocanal