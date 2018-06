Horóscopo del día 19 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 19 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás pensando en hacer algo tras salir del trabajo. Es posible que te apuntes a clases de algo, a la salida, para desconectar. Busca bien en el periódico o en internet qué te ofrece tu ciudad o localidad. Elige bien el tema y busca todo lo que encuentres. Así, mañana podrías ya ir a apuntarte. Invierte bien tu tiempo: puede ser la puerta a algo más grande e interesante. Quizás comienzas a formarte en algo y terminas haciendo de esa actividad tu nueva profesión. Está bien tener conocimientos de varias cosas, al menos de alguna y especializarse. Aprende nuevas materias, fórmate. En un tiempo podrás incluso abandonar tu puesto laboral para convertirte en autónomo o empresario individual. Aquello que comiences mañana estará bien auspiciado.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás radiante de felicidad, hace tiempo que no te encontrabas tan bien. Las circunstancias te acompañan, estás de vacaciones y todos tus sentidos se relajan. Eres otra persona, una nueva. Tu alma empieza a respirar, eres tú, puedes mostrar tu esencia. El trabajo te destroza, te mata porque esconde tu verdadera personalidad. Disfruta del sol: sabes que es fuente de vida y de energía; deja que tus células sanen y se recarguen. Sobre todo, olvídate del estrés y la ansiedad sufrida en los días pasados: ha sido mucha y ahora es tu cuerpo el que te pide un descanso. Sé feliz, proponte disfrutar de cada momento de tus vacaciones y deja que tus sentidos se relajen y tu cuerpo descanse. La salud es vital en la vida, no has de machacarte sino, todo lo contrario. Tienes que sanar.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, viajar siempre es un gran placer. Hoy es el día idóneo para hacer una escapadita, bien solo o en compañía. Vete a cualquier lugar, no importa si está a diez kilómetros de tu casa pero lo que tienes que hacer es salir del escenario habitual, de la zona de confort. Verás cómo, tan sólo con estar unas horas fuera del hogar, tu energía cambia y se transmuta. Al volver por la tarde a casa todo habrá cambiado, la única cosa que realmente habrás hecho es mirar tu vida con otros ojos, de una manera diferente. Por lo tanto, tienes que expulsar esa negatividad que te rodea la cual es causada, en gran parte, por esa gran apatía y monotonía. La rutina te mata, puede contigo. Por lo tanto, sal de tu zona de confort y verás la vida desde otra perspectiva mucho más sana y saludable.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, préstate más atención. Si lo hicieras, descubrirías todas las habilidades que posees pero, no lo haces. Mira en tu interior y descubrirás lo creativo que eres al igual que lo intuitivo que estás resultando ser. Hoy, haz caso a tu intuición porque te dará la respuesta a algo que llevabas meses planteándote; es más, te dará la respuesta a tus actuales quebraderos de cabeza. Verás cómo, si sigues tu intuición, muy pronto descubres tu rompecabezas actual. Es cuestión de mover una sola ficha y todo cambiará. Estás a punto de sufrir un gran cambio en tu vida, Cáncer, eso sí, siempre para mejor. Por lo demás, descansa hoy y relájate: el cuerpo necesita unas horas de relax para poder empezar la semana con fuerza. Permite a tu cuerpo que sane y descanse, es imprescindible.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, desecha de tu vida a todas esas personas que te rodean y te quitan tu propia energía. Hay conocidos tuyos y parientes más cercanos que son una fábrica de energía negativa. Todo lo que tocan lo destruyen. Si estás cerca de ellos, si están en tu vida, arruinarán la tuya propia sin que puedas hacer nada al respecto así que, tú decides si seguir disfrutando de la vida o verlo todo negro. Si no los sabes reconocer, son aquellos que tras un rato, ya te han producido una jaqueca, o les has colgado al teléfono, te han puesto histérico o te han hecho enfadar. También podrías encontrar a un vampiro psíquico cuando quedas con un amigo y él se va a casa radiante de felicidad y en tu caso tienes fiebre: te ha robado tu energía y te ha pasado la suya enferma.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tu cabeza no para, estás todo el rato pensando, maquinando. Repites siempre los mismos patrones, las mismas ideas y errores. Deja de macharte todos los días de tu vida. Deja de pensar. Tienes que hacer todo lo contrario: acallar la mente, dejarla en blanco, sin ideas, vacía, sin pensamientos ni emociones ni sentimientos. Si te relajaras y aparcaras los problemas, la solución a tus problemas vendría de inmediato y, lo que es mucho mejor: la sanación. Sanamos cuando no hacemos nada, en ese intervalo de tiempo de no pensamiento, entre una idea y la siguiente, ahí llega la sanación. Son tus pensamientos los que te hacen enfermar. Te crean mucho dolor. Hoy, si te es posible, crea el ambiente idóneo y ponte a meditar, no pares, que sea la tónica del día: meditación, visualizaciones guiadas, música de relajación y un incienso que te calme el alma.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, si quieres seguir colaborando con tus socios, vas a tener que cambiar el chip, hacerlo de otro modo; esta semana has tenido demasiadas malas palabras, tensiones y malentendidos. Tú eres un ser muy exigente, das siempre lo mejor de ti. Ellos tienen la empresa por jugar, como un modo de sacar un dinero extra. Vuestros planteamientos son tan extremos y distantes que es imposible una colaboración entre vosotros así que, intenta dialogar y ponerte en su piel, empatizar un poco o, al menos, entender su punto de vista empresarial o la relación existente terminará muy pronto. No seas tan rígido en tu estrategia, en tus objetivos o te quedarás tú solo. Ellos no quieren trabajar, son socios capitalistas, quieren que otro se encargue de todo: tú, pero que reparta el premio. Plantéate bien a lo largo de la próxima semana qué hacer al respecto.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, comienza a hacer deporte. Te sentirás mucho mejor: coge la bicicleta, vete a andar por el parque o corre. Quizás prefieras estar encerrado en un gimnasio con clase de Pilates o estiramientos. También puedes meditar o hacer yoga. Activa tu cuerpo y tu mente, lo necesitas para combatir la alienación de cada día. Tu vida es demasiado monótona. Hoy, vete a un sitio verde. Incluso a bañar a una poza o a pasar el día junto a un río. Te encanta estar en contacto con la naturaleza: montañas, agua, mar o río. Pasa el día al exterior disfrutando de la madre tierra. Reconéctate, te hace falta encontrarte con tu esencia interior. Si estás en plena naturaleza, ponte a meditar. Entrarás en contacto con tu alma rápidamente, hallarás las respuestas a tu vida.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, te has levantado muy alterado, estás muy nervioso, no paras de gesticular. Parece que te hayas metido al cuerpo alguna bebida excitante. No sueles ser así. Últimamente tus estados de ánimo cambian mucho: del lloro a la alegría aunque estás en un permanente estado melancólico. Hoy has revivido pero tampoco es una actitud normal, estás muy nervioso, acelerado, excitado, como si te hubieras tomado alguna sustancia química. Parece que estés sobreactuando. No te entiendes ni tú, no te aclaras, no sabes qué quieres de tu vida, qué le pides a la vida. Cuando de verdad lo sepas, lo tengas claro, entonces podrás dirigirte de una vez por todas. Reflexiona y averigua qué quieres hacer en un futuro próximo, estaría bien que lo descubrieras.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, sigue reforzando lazos con tu entorno. Hoy irás a una carrera benéfica con amigos y vecinos. Siempre hay que estar ahí por una buena causa, luchar en la medida de lo posible. Es una manera de ser solidario desde la barrera de una forma discreta. Todos somos uno y el mínimo gesto por parte de cada uno puede dar un cambio global por lo tanto, adelante, haz ruido para que tenga más repercusión: sube fotos a las redes sociales, muévelo. Es parte de tu acción ciudadana. Te gusta comprometerte, te gustan las causas sociales y luchar. Hoy estás invitado a comer a casa de unos padres que sufren esta enfermedad. Así verás desde los ojos de la niña cómo es su vida y desde la vida de los padres el calvario diario por hacerse con la integración de la niña en la sociedad.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy por fin ríes, hace días que tu rostro era otro muy diferente. Estabas hundido en la oscuridad. Hoy, tus familiares te han hecho reír de nuevo. Te han montado una fiesta para darte su apoyo. Te echaron del trabajo de muy mala manera y no has levantado cabeza, ahora, por fin, aunque la situación no haya cambiado en absoluto, has sido capaz de esbozar una sonrisa. Debes de contagiarte de la felicidad de los demás, eso te llenará de energía positiva, te hará transmutar tu alma, cambiar esa rnagia tan densa que te has ido generando estos días. Tienes derecho a ser feliz, encontrar un trabajo mejor y poder vivir. El dinero entrará de nuevo a tu vida, ya verás cómo eres capaz de remontar. Tú puedes pero para encontrar trabajo hay que estar fuerte, con una energía potente. No podía seguir así.

Piscis, tu mente nunca descansa, hablas por las noches en la cama, no descansas, maquinas todo el día. Lo que has de hacer es justo lo contrario: meditar, acallar la mente, te irían muy bien unas clases de yoga, relajarían tu alma y tu sistema nervioso. Tienes ataques de ansiedad, hay que relajar músculos y tendones. Hay muchas técnicas para acallar la mente pero básicamente es dejar de pensar, el vacío. Tu mente necesita dejar de pensar para sanar, es imprescindible. La vida es para disfrutar, no has venido a este plano a sufrir así que, cálmate, has de serenarte, es imprescindible para alcanzar la felicidad. Pasea por parques y zonas verdes, te tranquilizará y renovará tu energía. Ahora es muy densa, has de transmutarla. Empieza a pensar en positivo.

Fuente: Astrocanal