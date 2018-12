Horóscopo del día 19 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tus ideas son muy buenas y lo sabes. Por eso, como vas a tener grandes ideas y futuros proyectos, hasta que hagas las acciones necesarias, no las cuentes, mantenlas en secreto. Sabes que por un módico precio podrías registrar las ideas. Si las cuentas, corres el riesgo de que alguien te copie y se te adelante: entonces la idea sería suya cuando, en realidad, la cabeza pensante eres tú. No todo el mundo posee ese don, así que utilízalo. Prepárate para recibir de nuevo el amor si es que estás interesado en ello. Aparecerá en cualquier lugar, una persona conocida para ti, alguien que fue tu amor de juventud. Podrás hacerte el despistado o entablar conversación. De ti dependerá lo que suceda a continuación pero tu lado más intuitivo te dice que nadie reaparece para nada, siempre hay un motivo detrás, más si hace años que no sabes de la persona en sí.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, tu vida está muy bien encauzada, logras todo lo que te propones en la vida y eso te hace sentir pleno y dichoso. En estos momentos tú eres tu trabajo, no lo puedes separar de ti pues tú te representas. Nunca habías sentido tanto un trabajo como tuyo, una empresa, es como si fuera tuya una parte intrínseca de ti. Ante los engaños de la gente, deberías de registrar cualquier idea y así salvaguardarla de las miradas de los intrusos. La creatividad es una constante en tu vida, no puedes pasar de ella, está unido a tu vida. Sigue por el camino establecido, por esa senda comenzada porque verdaderamente es la tuya y debes de dar gracias al universo por ello. Tus inversiones serán todo éxitos futuros, sobre todo en el campo del diseño.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, ten paciencia. En ocasiones, las situaciones se vuelven tensas y desesperantes pero, aun así, no tires la toalla, no merece la pena. Te encontrarás con una piedra gigante delante de tu meta, de tu camino. Estás a punto de alcanzarla, te queda muy poco para llegar a ella así que, ni se te ocurra cambiar de dirección ni abandonar tu carrera. Es el camino y ésa es tu meta. Así que, sigue andando. Aunque el camino esté difícil, pronto se transformará la situación. No tienes que pasarlo mal, no desesperes. La vida te está haciendo pasar por una prueba difícil y eso cuesta pero, pasará muy pronto. Es tu prueba y no te puedes rendir, ni debes. Sigue adelante con tu vida, con tus sueños y jamás los dejes. Es cuestión de saber sortear la impaciencia, los obstáculos del camino y con fe y mucha perseverancia, lograrás tus objetivos. No desistas, te arrepentirías.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, si te encontraras en plena actividad laboral, en activo, notarías cómo se mueve el mundo empresarial a un modo fugaz. Estás incrementando tu agenda de contactos y los negocios nuevos aparecen en tu camino. Podrías decantarte por alguno de ellos pero infórmate antes de actuar. Es muy probable que tengas mimos de algún miembro de tu familia, necesites su cariño o un buen abrazo. Conoces los medios para comunicarte con esa persona, podrías incluso llamarle y mantener una conversación. Además, como buen comunicador, tus amigos podrían también querer hablar contigo, a veces la vida es compleja y es difícil poder quedar. Si de verdad deseas quedar con alguno de ellos, inténtalo: si no pueden, el no ya lo tienes pero, alguno podrá verte un rato.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, la vida te sorprenderá en positivo, lo hará de muy grata manera. Sabes que las sorpresas, cuando son buenas, al ser sorpresa saben mucho mejor. Un buen amigo tuyo viene desde muy lejos para verte, para pasar unos días contigo pero, nadie te lo había dicho. Saben que es lo que más necesitas ahora. Has pasado un mal trago en la vida y necesitas reponerte. Estás de baja y con la moral por los suelos pero esta persona te conoce desde tu infancia y sabe cómo activarte, cómo ponerte las pilas así que, no te preocupes lo más mínimo porque, te devolverá las ganas y la ilusión, te levantará del sofá o de la cama y te hará salir de casa. Cuando se vaya, verás tu vida con otros ojos. Necesitas aire fresco y esta persona será una inyección de energía para ti.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, ten mucha atención porque son días claves: podría darse el caso de que en alguna ocasión te fueras de compras y dejaras tu tarjeta de crédito temblando. Si has de comenzar a realizar compras, sobre todo, ten la cabeza sobre los hombros en todo momento. Tu economía familiar depende de ti y hay muchos gastos semanales. Por ello, en tu economía familiar, deberías de tener la máxima precaución, no es época de apretarse el cinturón pero tampoco de gastar a mansalva. Vigila tus gastos. Es muy probable que, si estás en situación de empleo, un superior tuyo te ofrezca una mejora laboral: podría ser a nivel de ingresos o un cambio de departamento. Estudia bien la oferta pues así podrías hacer realidad otros sueños. Decidirás plantearte cuestiones vitales para tu futuro. Concéntrate en lo que quieres para tu vida y ve a por ello.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres demasiado servicial, es posible que esto forme parte de tu profesión pues seas un profesional de la salud, trabajes en residencias de mayores o seas asistente social. Es obvio que esa parte de ti no la puedes ni la vas a cambiar pero sí que podrías modificar ciertas conductas que no son tan inteligentes. Si trabajas cara al público o tienes pacientes o clientes, mantén la calma pero hasta cierto punto. Todo tiene un límite y no deberías de dejar que lo traspasaran. Has de poner tú los límites, hasta donde tú creas o consideres. Te irá mucho mejor así, tú te sentirás respetado y harás más contento tu trabajo. Sé coherente con lo que dices, piensas y haces. Modifica tus hábitos. Intenta siempre ir hacia mejor, supérate.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, sigues planificando los negocios activos y ves que marchan sobre ruedas, los análisis trimestrales así lo demuestran y estás contento de los resultados obtenidos en el ámbito financiero. En cuanto a aquellos Escorpio que estuvieran sin trabajo, llega una racha de buena suerte en la cual podrían optar a ciertas entrevistas o puestos. Podrían ser trabajos puntuales, temporales pero trabajo llama a trabajo y nunca se sabe si una empresa pudiera dar buenas referencias a otras o incluso repetir y volverte a contratar. Toma la noticia con alegría porque el terreno laboral comienza a dar un importante giro a tu favor aunque éste sea lento. Cualquier dificultad que aparezca en el lugar actual de trabajo será solventada con gran facilidad, sin necesidad de preocuparse al respecto.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, escucha a la voz de la experiencia, si no es la tuya, la de los seres que amas. Pregunta y deja que ciertos consejos te hagan reflexionar. En ocasiones, nuestro punto de vista nos hace ser seres obcecados incapaces de ver más allá de nuestras propias narices pero, no es así: otra opinión, otro punto de vista diferente, nos puede hacer reflexionar. Por ello, olvídate por un momento de tus creencias y ponte como si fueras el propio espectador de tu vida, ponte al margen. Si ves el problema desde fuera, como lo vería un amigo, lo entenderías a la perfección. Cualquier desavenencia va a ser arreglada y además, podrás salir completamente fortalecido tras lo acontecido. Es importante ser humilde ante un error pero siempre hay que entender que la vida es un aprendizaje y no hay errores o premios, tan sólo circunstancias diversas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, es parte de tu esencia prestar ayuda a los demás: sean amigos, como voluntariado o a los propios familiares, jamás te cansas de hacerlo pues lo consideras algo vital en tu existencia. Sabes a su vez que tienes muchas cosas por hacer, se te amontonan pero, cuanto más ayudas, más tiempo te resta. Empieza a ser más egoísta, a pensar en ti. Ahora has de compartir tu tiempo: los demás son muy importantes pero tú eres tu mayor ayuda. Ámate y así podrás ayudar a más gente pero lo primero es amarte a ti mismo y sentirte bien en tu piel. En cuanto lo hagas, el resto se te dará por añadidura. En la vida, primero hay que empezar por uno mismo: cuando todo esté perfecto, en su sitio, entonces hay que dedicarse a los demás.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, necesitarás grandes dosis de paciencia para no saltar. El ámbito laboral podría estar muy crispado y tu intención no será en ningún momento verte salpicado por ello. Aprende a estar en silencio, en tus cosas, ocupado con lo que realmente importa. El autocontrol es tu mayor hándicap pero todo se puede trabajar. La realización de actividades deportivas diarias podría lograr rebajar el nivel de estrés adquirido en el transcurso de los avatares de la vida diaria. Haciendo actividades deportivas, serías capaz de dejar ir cualquier sentimiento de frustración que viviera en tu interior. Trata de llevar la vida lo más saludable posible e intenta dormir cada día un mínimo número de horas que garanticen tu salud y tu descanso.

Piscis, el amor te trae una pequeña discusión sin importancia que solventarás de la manera más absurda del mundo. A discusiones sin importancia, no hay que hacerles el menor caso. Estás repleto de energía vital, de ahí que estés más guerrero que otros días. Estás visible, respondiendo al mundo, sin aguantar nada de nadie. Hoy, ese caudal energético, te ha mostrado otra manera nunca vista: por fin eres capaz de tomar el destino en tu mano y comportarte como lo deberías de haber hecho hace tiempo. En cuanto al ámbito laboral, si estuvieras en activo, deberías de desmantelar alguna bronca de un compañero, una pelea absurda que esta vez no dejarías pasar. Podría ser la primera vez que decidieras plantar cara a alguien en la oficina, sería un gran logro para ti.

