Horóscopo del día 19 de agosto de 2018

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, has de cambiar de actitud en la oficina. Tu actitud hostil y poco amable genera más hostilidad. Ahora mismo vas a trabajar desganado, sin querer ir. Es algo tan forzado que nada fluye y eso se nota. Si sigues así muchos días más te llamarán la atención pues un trabajo en equipo requiere comunicación. Eres incapaz de comer con tus compañeros, ni siquiera desayunar. Te aíslas de ellos porque no los aguantas. Es muy desagradable para todos. El clima actual es insostenible. Por lo tanto, pon de tu parte o la cosa irá a peor. Te gusta tu trabajo, te consideras bueno en ese campo. Pon una sonrisa y parte de los problemas adyacentes mejorarán. Se trata de no poner una cara de asco o de pena o de contestar a alguien si te pregunta. Es cuestión de educación y modales. Esfuérzate o encontrarán una fórmula para echarte, no, lo dudes.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás en plena racha de crecimiento personal y espiritual y lo sabes. Tus amigos ya no te reconocen. No saben si eres tú o un monje con el que hablan. Te has vuelto sabio, comprendes las religiones, la filosofía del universo, la vida y la muerte. Y ellos siguen anclados en el cubata del fin de semana, en ligar mientras tú vas a iniciaciones budistas o conferencias de metafísica. Os unen los recuerdos de la infancia, de una muy buena amistad pero deberás de estar preparado porque tu alma necesita hablar con otras almas que se encuentren en su misma frecuencia vibratoria. Pronto aparecerán en tu vida, todo cambiará a tu alrededor, se transmutará. Así que, no te asustes por lo que vendrá y sigue tu camino hacia la espiritualidad, lo estás haciendo muy bien.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, has de calmarte. Es muy posible que en el trabajo algún colega te lo haga pasar mal, te haga la vida imposible. Tranquilízate, es parte del juego de la vida. Todo son lecciones por aprender así que no te extrañes si de repente ese supuesto amigo o compañero te traiciona. Será un buen maestro para ti. Intenta no meterte en jaleos ni cosas que no sean de tu incumbencia. Tus asuntos son tuyos pero cada cual debe de hacer el trabajo que le corresponda. Por lo tanto, en el día de hoy, ponte a lo tuyo e intenta ignorar dentro de tus posibilidades a esa persona. No te impliques, deja que haga su estrategia pero no participes en ella. Es lo más inteligente que puedes hacer. Serénate y piensa en esta noche: verte de juerga con tus amigos y olvidar este día.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, vas en busca de un amor incondicional. No tienes ningún tipo de estabilidad en el amor y eso desequilibra toda tu vida. No te riges por nada y tus chakras están completamente descompensados, al igual que tu parte más emocional. Has de encontrar la estabilidad y si ésta no viene de la parte de la afectividad, por una pareja, te tendrás que inventar de dónde viene: de tu lado más metódico, de un trabajo bien hecho o de la meditación. Armoniza tu cuerpo y mente por el método que más fácil te sea pero no pretendas tener una pareja para que armonice tu vida pues no es su misión, no es su cometido. La pareja está para darse amor, el trabajo para tener una ocupación y ganarse la vida. No confundas los términos. Necesitas estabilizar tu vida en cualquier sentido.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tienes muy buenos amigos. Aprovéchate de ello. Los verdaderos los puedes contar con los dedos de una mano pero son indispensables para ti: entre todos componen tu cuerpo pues cada uno significa una parte muy importante de tu corazón. Has de aprender a distinguir los de verdad de los conocidos. En ese saco hay cientos, en este caso sólo buscan aprovecharse de tu luz pues tu energía es blanca y pura. Para finalizar, debes imperativamente separarte de los últimos: los vampiros energéticos. Tu luz se la llevan, te la roban, para llenar tu aura de su oscuridad: problemas, adicciones o preocupaciones. No te dejes utilizar, lo sigues haciendo a día de hoy y es una pena. Por lo tanto, aunque hoy te aparezca uno de ellos que pretenda absorber tu energía, no te dejes, no es tu obligación.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, vigila tu espalda, está dolorida. Y es normal, no te sientes bien en la vida, estás solo, sin apoyos del mundo exterior. Te sientes más solo que nunca, ni tu familia está contigo. Te has recluido en tu dolor y tus amigos se han apartado de ti o tú les has echado. Ahora las consecuencias están apareciendo. Tienes problemas de ciática, de espalda y de lumbago. Luchas por salir a flote, por la supervivencia. El problema del dinero es una constante en tu vida y ya no sabes a quién recurrir. Estás pasando una muy mala racha. Por lo tanto, ahora has de sanarte tú solo. Ve a un fisioterapeuta y te ayudará con el dolor físico. Tú mismo debes de sanar todo el dolor emocional, y la culpa. Cargas encima toda la culpa de toda tu familia y tus ancestros. Tú eres el pilar de sanación del clan. Es normal que estés así. Estudia biodescodificación, te ayudaría mucho.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, necesitas parar y sentarte a reflexionar. Si aún no te has ido de vacaciones o no te lo puedes permitir, al menos descansa tres días. No es ni siquiera necesario que te cojas un avión y te vayas a ver una ciudad. Lo que tu alma necesita ahora es justo lo contrario: desconectar de su rutina para concentrarse única y exclusivamente en su misión de vida, en tu propósito. Por lo tanto, ve al pico de un monte, a un retiro zen o quédate aislado en una casa en medio de un campo pero aíslate de la gente por tres días. Necesitas saber lo que le pides a la vida, lo que necesitas hacer con ella. Quieres ir rumbo a una felicidad que nunca llega, quieres sentirte realizado. Y para eso necesitas tres días de ayuno y meditación para que las respuestas lleguen a ti tras practicar durante días el silencio interno. No hables.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, esta noche saldrás con tu pareja y a medida que transcurra la noche, te dará un ataque de celos. Será inevitable; verás a tu pareja tonteando con un par de hombres, se dejará invitar a una copa y tú no podrás más. Es probable que pegues un puñetazo a uno de ellos o que te vayas al baño y pegues un puñetazo en la puerta. Será todo un espectáculo indigno. No lo podrás evitar, te habrán herido tu ego. Has de controlar esa parte de ti porque, de seguir así, jamás podrás durar con una misma pareja más de tres semanas. Nadie va pegando puñetazos como en una película ni hace nada extraño. Antes de hacer ninguna tontería has de aguantar la respiración y hacer un ciclo largo de respiraciones. Una vez que cuentes hasta diez, es fácil haber vuelto en sí.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, te decides a crear tu propio espacio o negocio. Enhorabuena, llevas tiempo intentándolo sin éxito. Quizás ahora sea el momento adecuado. Quieres correr mucho y te precipitas. Si decides abrir un negocio, sigue todos los pasos sin saltarte ninguno. Todo es vital para ti: permisos de obra, licencia, responsabilidad civil, autónomos y muchos otros temas antes de dar el primer paso. Un local cara al público conlleva muchos papeles y autorizaciones. Lánzate a la piscina pero mira que esté llena. Podrías hacerte daño. Haz un estudio de mercado, has de saber de antemano el público potencial. Tienes muchas cosas por hacer, ahora eso es lo importante, no cómo pondrás el escaparate. Métete en la cabeza cuáles son tus prioridades.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, decides comenzar una nueva etapa en tu vida. Lo necesitas, quieres cambiar y dejar por el camino todo lo que no te gusta. Esta etapa ha de tener todo lo que no tuvo la anterior. Ahora eres tú quien decide, tienes muy claro lo que le pides a la vida. Empieza a materializar tus ideas. La primera que cristalizará es tu deseo puro de una nueva pareja, tienes que empezar de cero con todo, hasta con el amor. Tu enganche emocional a la pareja anterior, al igual que el enganche sexual era obvio. Os hacía mucho daño a los dos. Por eso ahora quieres empezar con alguien diferente, una compañera de viaje para disfrutar de la vida sin sobresaltos. Rechazas el amor pasional porque te lleva a la deriva, a las adicciones. Por ello no quieres ni reír ni llorar por amor. Quieres una vida tranquila.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, esta noche será movida. Estás solo en casa, sin tu familia y aprovechas cualquier rato libre para hacer de las tuyas. Es posible que montes una cena y fiesta en tu casa. Estás de verano, con la casa para ti y puedes hacer lo que nunca haces. Estar unas semanas solo te está sentando fatal porque no haces nada derecho. Ten cuidado con la casa porque viven niños y no la pueden destrozar tus amigos. Probablemente acabarás con alguna pasando la noche. Parece que seas el eterno soltero y que vivieras en una cárcel con tu mujer, al quitarte los grilletes estás haciendo todo lo que no debes y más. Llevas días sin hablar con tu familia, ni siquiera sabes cómo se encuentran tus hijos. Estás absolutamente pasota y desconectado, está claro que la relación sentimental no está pasando por sus mejores momentos.

Piscis, hoy habrá un concurso de tortillas de patata en el pueblo, la inscripción es gratis y el premio es dinero en metálico. Te apuntarás para pasar el rato. Hay poco que hacer en este pueblo en verano así que cualquier actividad o juego, son bienvenidos. A tus padres les encanta el lugar, nacieron allí así que, están en su verdadera casa. Intentas pasar los días lo mejor que puedes. Lees libros, pintas paisajes y hablas con las vecinas de pueblo. Y todos los días son similares. Hoy es algo excepcional. Seguro que todo el mundo acaba llevando la casa entera y hay comida para tres días. Será una noche diferente. Esta noche, a su vez, vendrá alguien muy especial a visitarte y a quedarse. No lo sabes tú, no tienes ni idea pero se presentará tu pareja para hacerte más llevaderos estos días perdidos entre montañas.

