Horóscopo del día 18 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 18 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, esos celos te están matando. Pareces tan fuerte, incluso a veces altivo y prepotente pero en el fondo eres mucho más débil. No soportas ver a tu mujer hablando con otro y ya lleváis años de matrimonio o pareja. Lo tuyo es digno de estudio. Visita a un psicólogo. Necesitas terapia. Una cosa es un día un calentón, unos celos justificados si tu pareja está flirteando con otro pero realmente lo tuyo es completamente anormal. No puedes vivir con esa angustia en el cuerpo, con esa tensión. Hoy, te has levantado fatal porque tu pareja ayer habló con otras personas. La pelea está asegurada. Habrá una gran bronca porque tú la empezarás. Si sigues así, un día cercano tu pareja se irá de tu lado, no lo dudes. O haces algo y pones de tu parte o jamás serás feliz. Siempre habrá alguna persona alrededor y seguirás sospechando y dudando. No lo hagas.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy habrá comida familiar. Aunque no estén todos, has decidido montar algo en tu casa, una comida informal. Sabes que hay tensión en el ambiente y no quieres que ciertas cosas se hablen en un restaurante. Haz que vayan todos los implicados a tu casa y prepara una buena comida. Sabes que la comida amansa a las fieras y que tras una buena comilona el cuerpo no tiene ganas de guerra, más bien de una buena siesta. Es una buena estrategia la que has pensado pero has obviado un pequeño detalle: quizás los platos o vasos vuelen y acabe todo como una batalla campal, una guerra de comida. Estás siendo muy atrevido, estás arriesgando mucho. De todos los modos, la vida es de los valientes así que, el universo sabrá cómo lidiar con todo ello.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás lleno de preocupaciones y se te nota en el rostro, no las sabes disimular. Estás decaído y triste y tus padres o las personas más allegadas saben que algo te pasa. Así que, tienes dos opciones: seguir con todo el dolor tú solo, sin compartirlo o bien todo lo contrario, contarlo a los seres que más amas para que te puedan aconsejar o incluso ayudar. Eres muy consciente de que tú solo no puedes actualmente con el peso de tu vida. Haz algo para subsanarlo, tienes la obligación de hacerlo. Por lo tanto, libérate de tus preocupaciones. Una vez que las hayas contado, el problema ya habrá comenzado a sanar, ya se habrá puesto en marcha. Por supuesto que las cosas no se resuelven solas pero pueden mejorar considerablemente. Tres personas tienen más ideas que una sola. No te arrepentirás, comparte el sufrimiento con los tuyos.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, toca descansar. Llevas tanta fiesta y tanto ajetreo en el cuerpo que no puedes con tu alma. Seguramente te despertarás en otra cama que no conoces o en grata compañía. No recuerdas muy bien lo que ayer sucedió pero obviamente conociste o te fuiste con alguien, una desconocida. No te acuerdas de nada, ni siquiera de su nombre pero tu cara de felicidad lo dice todo: sobran las palabras. Deberías de reaparecer por tu casa, dar señales de vida y descansar. Estás agotado porque no has dormido casi. Ya no recordabas lo que era salir, bailar e irte con una mujer. Pues ya has vuelto a las andadas, ya estás de nuevo en el circuito. Has hecho tu gran reaparición. Llama a tus amigos porque seguro que están muy intrigados con tu larga noche. Da señales o coge sus llamadas de móvil.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tienes una gran sensibilidad, conoces la energía y la sientes. Te interesan las terapias holísticas y aunque seas muy sociable, también tienes un lado muy místico. En este momento de tu vida estás preocupado por varias vías, problemas que te rodean. Las piedras podrían ayudarte. Sabes que los minerales sanan, tan sólo has de verlos o ponértelos en la zona del cuerpo que los necesites. Investiga, cómprate alguno, verás cómo ellos te eligen a ti. Siempre compramos el que necesitamos. Así que compra hoy mismo en algún puesto o feria o mercadillo la piedra que te llame, la que venga a tu mano: bien un canto rodado, colgante o pulsera. Sanarás igualmente; te va a fascinar el mundo de los cristales. Pruébalo, te engancharán pues son energía sanadora.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tu vida está patas arriba. Por ello te has decidido a escribirte a ti mismo unas normas, las mínimas para intentar encarrilarte. Si no lo consigues acudirás a un terapeuta pero primero vas a lograr hacerlo por ti mismo. Sabes que la pereza te vence, al igual que el miedo y te impiden actuar como debieras. El miedo infundado te paraliza pero sabes que es tu propia excusa para no ir, para no hacer lo que has de hacer. Tú mismo eres tu peor verdugo pues te cortas los caminos. Te vas a poner un listado de cosas por hacer a lo largo de la semana próxima. Has de cumplirlo, es tu palabra; de no hacerlo, llamarás a un amigo terapeuta. El seguir ciertas normas o hábitos, te hará sentirte más seguro de ti mismo y eso te elevará tu autoestima. Es lo único que necesitas, ese pequeño empujón.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy decides irte en el día a un retiro espiritual. Necesitas reconectarte y en la ciudad, con móviles y amigos todo el día encima de ti preguntándote, no logras concentrarte. Te lían siempre y acabas tomándote unas cervezas. Hoy te vas. Estarás unas horas o días según consideres aquí, de retiro, en ayuno y sin móvil, sin comunicación del exterior. Estos monjes budistas son perfectos para tu paz mental. Este lugar es el paraíso: cuando entras, aunque te dé pereza, luego, a las horas, te quedarías más. Es imposible no acallar la mente aquí, todo te lleva a la meditación. Pierde pereza y vuelve a tus viejas costumbres, solías hacerlo de joven y los resultados eran los deseados para ti. Vuelva a ellas, en esos tiempos estabas sano y saludable. Cuerpo sano y mente sana.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, te encanta seducir, siempre lo haces, no tienes remedio, hasta en la fila del pan. Hoy mismo, lo harás. Intentarás ligar con una chica, no se sorprenderá de tu conducta pero alucinará cuando vea tu cara de abducido. Realmente, no esperabas su respuesta, esa salida. Tú pretendías conquistarla, quedarte con ella y ella, siguiéndote el juego, se ha dejado seducir. Te pondrás rojo como un tomate porque lo que más te impacta normalmente es la reacción de las chicas a las que entras: que se rían, que tengan miedo de ti o algo similar, que se sientan muy incómodas. Esta persona te descolocará y te estará muy bien empleado. Por eso, para conocerla en la vida real, le pedirás su teléfono. Igual no te lo da. Inténtalo, nada pierdes por intentar ligar.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, descansa, vete en el día a la playa. Coge el coche y conduce. Te apasiona y te relaja mucho. Te sientes libre, sin ataduras ni preocupaciones. Eres tú mismo tal cual, sin necesidad de nadie más. Cuando vas por la carretera necesitas silencio. Ver el paisaje te relaja y te lleva a otra dimensión así que, agradecido de poder irte en coche a donde te interese. Métete en el agua del mar. Esa sal te quitará tu apatía, tus pocas ganas de vivir. Siempre hay que querer luchar, no puedes tirar la toalla, jamás. Así que toma baños de sol, protégete bien la piel pues tiene memoria y además, ve descalzo andando por la arena. Haz lo que gustes: tirarte al sol, ve a una playa nudista, báñate desnudo y cualquier cosa que te haga sentirte libre. Haces todo esto porque es lo que anhelas, en el fondo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, no te puedes ni imaginar la cantidad de energía que pierdes a través de los pensamientos. Es tal el flujo energético que pasa por tu cabeza que arde. Parece una olla a presión y el Tercer Ojo es la válvula de escape. Es curioso pero, estás a punto de explotar. No lo harás, habrá que desperdigar la energía por diferentes partes del cuerpo, así no explotarás. Los pensamientos generan mucha energía y por eso te cansas tanto con la lluvia de ideas, luego te agotas y ya no puedes pensar. Te deja por los suelos. Al pensar tanto inviertes toda tu energía y te quedas muy bajo energéticamente hablando, por eso ya no te llega la energía para hacer las cosas, para pasar a la acción. Has de hacer lo contrario: piensa menos y actúa más. Tu vida te lo agradecerá.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, ordena tu vida personal, ha llegado la hora de tomarte más en serio la relación con ciertas personas más íntimas que te interesan en tu vida y una de ellas es tu nuevo amor. Necesitas saber hacia dónde va la relación porque no la acabas de entender, te parece que va del revés. No estáis juntos en vacaciones que es cuando deberíais de estar juntos y hay muchas situaciones junto a ella que es el destino quien no te lo permite, coincidencias macabras. Podría ser que, como la casualidad no existe fuera por una simple razón: no es para ti, no debes de compartir la vida con ella, estás errando en tu camino. Por lo tanto, plantéate por qué comienza tu relación íntima, qué lo provocó, quién se declaró y, por último, quién insistió tanto hasta conseguirlo. Tendrás la respuesta.

Piscis, querías una familia tradicional y ya la tienes, la has conseguido. Ya no le pides más a la vida. Hace años estabas perdido, sin rumbo, con una única obsesión: el trabajo. Ahora, desde hace tiempo, ya solo disfrutas de las pequeñas cosas de la vida: un beso de tu niña, un dibujo de tu hijo, una sonrisa. Te has vuelto más ingenuo o naif pero ahora te alimentas de la vida familiar, de lo que ocurre en la casa y con tus hijos, tu mundo. Nunca pensaste que te pudiera aportar tanto haber traído a este mundo a unos preciosos hijos. Tu prioridad es la salud de los tuyos, por lo demás, das gracias a la vida porque tienes ojos para ver a la familia más perfecta del mundo. Hoy disfrutarás de todos: padres, hijos y abuelos. Sois una gran familia.

Fuente: Astrocanal