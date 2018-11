Horóscopo del día 18 de noviembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 18 de noviembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el saber no ocupa lugar y lo sabes. Ahora, has comenzado muy en serio a aprender otro idioma. Sabes que la comunicación en el mundo es vital. Para ti, es otra manera de empatizar, de conocer otras culturas así que, estás contento de abrirte a lo nuevo. Además, en las clases conocerás a unas personas muy interesantes, con otros objetivos en la vida, quizás ir a otros países, desarrollar ayuda internacional. No será un curso más. Será bastante más profundo y enriquecedor. Estás prestando demasiada atención a grupos de voluntariado, de ayuda al refugiado. Te fascina este tema y crees que toda ayuda es poca. Lo llevas en la sangre, algo has de hacer al respecto. Investiga sobre las asociaciones y si quieres, ve más lejos: adivina la causa de tal implicación. Quizás sea algo no resuelto de otras vidas. Conociendo la respuesta, te conocerás mejor.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás demasiado cansado para este fin de semana. Son tantas horas las que pasas haciendo tu trabajo y el de los demás, que vas a caer enfermo. Tras tu trabajo de oficina pasas al físico, el cual te va a destrozar la espalda porque no es tu cometido. No ayudes, ellos no lo harían por ti. Has de tener muy clara tu posición: o eres jefe o trabajador. De todos modos, lo que no eres es empresario así que, si los números no cuadran, no es tu problema pero no debes de trabajar tantas horas al día. No están remuneradas ni te corresponde. Busca un fisioterapeuta o vete al médico. Tus nervios están destrozándote la espalda y todo tu sistema nervioso. Además, podrías tener una úlcera. Cuida tu alimentación, comer en restaurantes te destroza.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, sé compasivo, siempre sueles serlo aunque llevas mucho daño encima contigo. Un personaje del trabajo, un colega que trabaja contigo te ha hecho una jugada muy sucia, tanto que será él quien ascienda y no tú. Ha estado lavando el cerebro de tu jefe día sí y día también. Tú no has querido entrar en dicho juego y te sientes fatal, desdichado y muy triste. Te sale la rabia por los ojos porque consideras que un ser humano con alma no puede actuar así pero es que es un desalmado así que, compadécete de lo ruin de su vida y déjalo pasar. El universo te traerá un trabajo mejor en otro lugar. Ponle al mal tiempo buena cara. Tú vales mucho y lo sabes, demasiado. Mantén la calma y no permitas que te ponga eso en situación de estrés, pasa de él.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, esta noche saldrás a divertirte y vendrás con una novia debajo del brazo. Esta velada será genial, te sorprenderá en demasía. La vida da mil vueltas y ahora que estabas soltero, sin interés alguno por nadie y disfrutando de los amigos, aparecerá alguien que te dejará fuera de juego, no podrás dejar de mirarla y será algo tan descarado que os pondréis a habar. Y ya, comenzará algo que no se sabe si seguirá o acabará. Será como un flash, te quedarás atónito al verla. Nunca se sabe cuándo puede llamar el amor a tu puerta, no te avisa, directamente entra, sin llamar ni preguntar, te irás a casa completamente enamorado, será un flechazo en toda regla. A ella también le impactarás, quizás por tu descaro o por tu saber estar, el caso es que se fijará en ti desde el primer momento, tal para cual.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, descansa esta noche o sal de juerga, es decir, necesitas evadirte del mundo laboral. Llevas muchos problemas en tu cabeza, demasiados y te están afectando en tus facetas tanto personal como sentimental. Los problemas no te dejan disfrutar del amor, te producen frustración, agonía y mucho nerviosismo y con todo ello, tu vida sexual no funciona como debería. Afecta a tu pareja, a ti de un modo personal y has de arreglarlo cuanto antes. Empieza a dejar en la oficina lo que pertenece al trabajo, así, en cuanto salgas, ya estarás al cien por cien para tu novia, ligue o tus amigos. Debes de tener tu tiempo de ocio, es obligatorio, además trabajarás mejor y más rápido. Así que, esta noche queda a cenar con amigos o mejor pensado, ten una cena romántica con tu ser amado.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, continúa con lo que tienes entre manos. No dejes las cosas a medias, sin terminar. Aprende a hacer las cosas y a seguirlas. Has hecho un curso pero quieres empezar dos más diferentes. Has de continuar con lo que has comenzado. No lleves más de dos temas o cursos a la vez porque entonces no harás ninguna de las dos cosas. Has de saber elegir y una vez que lo hagas, no dudes: sigue. Es que es el único modo de asimilar y asentar conocimientos. Si cada vez comienzas algo nuevo, es un curso más pero no logras introducirlo en ti, hacerlo tuyo, asimilar y aprender conceptos. Las cosas se olvidan si no se practican. Por lo tanto, pon de tu parte y enfoca tu energía en algo, en una cosa, pero no en varias. Es lo mejor que puedes hacer.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, ábrete al amor. Si lo haces, descubrirás lo que significa el amor verdadero. Es probable que nunca lo hayas sentido así, no tan intenso. Si quieres y te decides a abrir de una vez por todas tu corazón, tendrás un romance lleno de pasión, hará historia en tu vida sentimental. Se puede amar locamente, estar enamorado y sentir pasión con tu gran amor. Nada es incompatible. Tanto ella como tú os compenetráis muchísimo, tanto, que vuestras mentes, sin hablarlo, sabrán lo que está pensando el otro. En el amor uno puede dar lo que esté dispuesto a ofrecer: desde su alma hasta lo que uno quiera. Tú cuando amas, amas hasta darlo todo, por eso estás reticente a este nuevo amor. Cuando confíes irás ciego a por ella, te dará igual todo, caerás rendido a sus pies. Te vas a enamorar, vas a ser el hombre más feliz del universo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, para no variar al terminar tu obligación laboral te irás de marcha. Lo tuyo es beber, fumar y lo que se tercie. Te crees guapo y seductor, tienes una noche loca por delante y el mundo se para: sólo quieres buscar presa fácil y pasártelo bien. Ésa es tu misión de vida, tu enfoque. Te da igual el resto: trabajas y gastas, ya no hay más y en cuanto el dinero se termina, te quedas en casa sin comer hasta que acabe el mes. Eres maduro aunque no lo pareces. A veces, es como si no tuvieras cerebro, como si te hubieran hecho una lobotomía. Y es bastante triste. No te das ni cuenta o te haces el tonto muy bien. El día que dejes de trabajar, no tendrás dinero ni para comer. Tu pensión será mínima y lo pasarás realmente mal. Empieza a preparar tu jubilación o te tendrán que mantener tus propios hijos.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, acabas de embarcarte en cursos de crecimiento personal. Acabas de empezar como quien dice a abrir tu caja de pandora. En este momento todo puede pasar así que no te asustes de nada. Será todo de lo más normal. Sabes que cuando una persona empieza a remover vivencias, todo se mueve y cambia a su alrededor. Hoy tendrás tu primera crisis de sanación. Será dura para ti, te asustarás: empezarás a devolver sin motivo alguno, es decir, no será a causa de la alimentación. Sabes que hasta que las cosas no salen, hasta que la energía negativa no ha dejado tu cuerpo no estás sanado de ese asunto en particular, sea el que sea. Así que, permite que todo lo malo deje tu cuerpo sea por la piel, heces, vómitos o sudoración.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy descubrirás lo que es el placer y vendrá de la mano de una desconocida. Sin pretenderlo, esta noche te pondrás a hablar con alguien que no has visto en tu vida. Las cosas se complicarán, irán a más y como estás soltero y sin compromiso, la chica se empeñará en rematar la jugada. Iréis a tu casa y será algo apoteósico para ti: quizás por la poca costumbre en ciertas tácticas amatorias o porque ella era muy experta en la materia, te hará gozar de lo lindo. Seguro que esta noche no la olvidas jamás. Será cosa del destino, de la casualidad, de una noche tórrida nada más así que, aprovéchala al máximo porque allí acabará todo, ya está. La recordarás mucho tiempo, no te cabe la menor duda, será como una bomba sexual.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy tienes el día libre. Te vas el fin de semana a la montaña, a escalar. Hace mucho que no te pones en serio. Antes era tu gran pasión, subir a la cima, gritar y sentir el aire fresco en tus mejillas. Dale gracias a la vida porque puedes de nuevo empezar con ello. Has de entrenar este fin de semana, te reunirás con expertos montañeros. Has de ponerte al día. Sabes que la montaña impone, hay que tenerle respeto y cierta precaución. Antes no tenías miedo. Ahora la vida te ha enseñado que el miedo es necesario. Ya no lo rechazas, sin miedo estarías muerto. Hay que tener un mínimo de miedo para no hacer locuras que te hagan perder la vida. Será un día muy intenso hoy y un fin de semana absolutamente maravilloso.

Piscis, acabas de heredar un buen pellizco y estás muy ilusionado, no por la persona fallecida que era un tío lejano. Es que ahora comienza tu sueño: podrás comprarte una casa y diseñártela a tu medida. Será todo perfecto. Todo es factible y real: tienes muchos buenos millones, dinero para hacer obras y para decorarla. Imaginación no te falta y además estás en situación de desempleo: tienes todo el tiempo del mundo y tu cuenta bancara rebosa. Siéntete muy afortunado porque esta lotería tuya es un milagro. El caso es que no conocías al ser que ha muerto, ha sido cosa de suerte, del destino, del azar. Hoy tu vida ha dado un giro absoluto, estás pletórico y tienes que celebrarlo. Así que, llama a tus mejores amigos y cuéntales lo acontecido. Se alegrarán mucho por ti, por la parte que te toca.

