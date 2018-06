Horóscopo del día 18 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 18 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy estás apático y has decidido no moverte de tu casa. Esta decisión, aparentemente tan normal y respetable, no se lo parecerá a tus amigos. Hoy había una celebración o un cumpleaños y no te perdonarán que, sin motivo aparente, les dejes colgados. Será una falta grave para ellos porque no hay motivo de trabajo ni de salud. Quizás sea la primera vez que se lleguen a enfadar de verdad contigo. Les parece inadmisible. Tendrás que tener tacto y vender tu idea con un poco de mano derecha porque si lo dices de un modo soez, quizás te retiren la palabra unas semanas. No juegues con las amistades, éstas son verdaderas. Tu acción levantará ampollas y un sinfín de reacciones. Aun así, has tomado tu decisión y es inamovible. No te apetece hablar ni ser un aguafiestas, por lo tanto, te quedarás viendo la tele en tu casa.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, empiezas una semana espectacular. Te irás con parte de tu familia a una casa de vacaciones y vas a ser muy feliz. Necesitabas cambiar de aires y ver el mar o bien otro escenario. Va a ser como un chorro de agua fresca. La rutina te tenía alienado y necesitabas cambiar. Además, estar con parte de los tuyos te aporta mucha fuerza vital. Tus padres te recargan, te dan mucho amor y eso hace que sientas que tu autoestima crece. Realmente lo vas a disfrutar. Olvídate del trabajo o de cualquier otra ocupación diaria. Estos días son sólo para ti y tu clan familiar, para nadie más. Vete sin ordenador, desconecta el teléfono y vive la vida. Sé feliz. Descansa y anda descalzo por la orilla del mar, deja que éste te sane. Toma mucha fuerza y permite que la energía solar te llene y sane.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Haz caso a tus amigos, estás desaparecido del mundo. Tienes que dejarte ver más pues te echan de menos, algunos ya no se acuerdan ni de tu rostro. Últimamente, vives recluido en tu hogar sin mostrarte a los demás. Es posible que todo esto sea intencionado, quizás fruto del cansancio o de una pequeña depresión. Sea lo que sea lo que te ocurre, tienes amigos y éstos están para ayudarte a pasar buenos y malos tragos, para darte la mano y apoyarte. Déjate ayudar. Quieren tenderte una mano pero no se atreven pues consideran que tu reacción puede ser muy brusca o desagradable. Muestra la mejor de tus facetas: a nadie le gusta encontrarse con una persona desconsiderada así que, ábrete a los demás. Ellos te lo agradecerán.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy, si no trabajas, utiliza el día para ti, para desconectar del mundo. Apaga tu móvil y piérdete por algún lugar con tu bicicleta. Haz senderismo o coge el coche y comienza a conducir, ve donde te lleve la vida, haz las cosas sin pensar, no des explicaciones a nadie. Desaparece unas horas porque así lo sientes, sin rumbo ni objetivo. Seguro que en esas horas aprendes más que con cien libros, hasta serás capaz de conectarte contigo mismo. Escucha a tu corazón, hace años que no recuerdas esa sensación tan placentera. Incluso si estás acostumbrado a hacer yoga o meditar, busca algún árbol que te dé cobijo y ponte a ello. Verás cómo este día resulta ser tu mejor medicina: gratis, sin terapias, sesiones o talleres. Encuéntrate con tu esencia interior.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, estás muy confundido y ya no sabes cómo actuar. La duda te está desorientando. Realmente no sabes ni qué decir ni qué hacer. Hoy, prefieres quedarte observando, no quieres meter la pata. El amor exige determinación. Has de hablar, expresarte y usar a tu favor tu poder de decisión. No puedes tener a tu pareja confundida, has de aclararte tú antes para saber qué ocurre con vosotros, con vuestra relación. Sabes que el pasado ya no volverá y que lo que fue, allí se quedó, en un pasado ahora enterrado o, al menos, guardado y olvidado. Puedes tener una nueva relación pero los tiempos han cambiado y ahora toca reconoceros o conoceros de nuevo porque ni tú eres tú ni ella es ella, al menos los de hace años. No bases la relación en lo que dejasteis inconclusa, tienes que retomarla en el presente, con la fuerza que os caracteriza ahora.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy disfrutarás de lo lindo con tu pareja. No lleváis mucho tiempo pero la relación ya está muy afianzada. Será algo muy íntimo, de los dos. Hoy os asilaréis de todo el mundo porque queréis estar solos, lo necesitáis. Pasáis la semana separados y ahora, lejos de miradas indiscretas, queréis dar rienda suelta al amor y la pasión. Disfruta, sobre todo, haz todo lo que tu cuerpo te dicte. Eres muy pudoroso, tienes muchos prejuicios sociales, todos los del mundo: estás con tu ser amado, háblalos, libérate de todos los tapujos y tabúes. La pasión ha de salir, dale rienda suelta a la sensualidad, a toda la pasión y al erotismo que encierras. El sexo es sano y saludable y en ciertos momentos de la vida puede ser clave para ambos dos. En este momento sólo hay pasión.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres una persona muy intelectual a la par que inteligente. Además, eres un ser cargado de espiritualidad, rebosas calma por los cuatro costados. Hoy te irás a un retiro espiritual, necesitas encontrarte contigo mismo, alimentar tu alma y acallar tu mente. Muchas veces has ido y siempre estás satisfecho con los resultados. Hoy irás a otro lugar, está bien probar nuevas aventuras y ver caras nuevas. Sales de tu zona de confort rumbo a lo desconocido. Vas a venir completamente recargado y renovado, lo necesitabas como el comer. Has de purificar tu aura, tu energía. Tu alma quiere que evoluciones, que des pasos hacia la cuarta dimensión, que te esfuerces mucho más. Cada persona lleva su ritmo y sólo el Libre Albedrío de cada uno podrá decidir los pasos a dar.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy , tienes muchas cosas por hacer. Para empezar, tienes invitados en casa a comer, por lo tanto, has de arreglar la casa e ir a comprar. Los invitados son muy especiales y queridos por ti por lo tanto, lúcete y haz la comida con todo el amor del mundo. Esta noche estás invitado en otro lado así que va a ser un fin de semana gastronómico. Te encanta comer y mucho más los dulces. Hoy te premiarás y te endulzarás la vida para compensar el resto de la semana laboral. Estás feliz y radiante; sabes que la vida son pequeños momentos de risas o lágrimas. Ahora has aparcado las lágrimas de tu vida y estás más feliz y dinámico. Disfruta de la buena compañía y sorprende a todos con tus guisos y dotes culinarias. Cocinas de diez.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, disfruta de tu pareja, hoy podrás pasar el día junto a tu ser amado. Necesitas intimidad, algo de lo que no gozas durante el resto de la semana. Ve con tu chica a un lugar retirado, sólo para los dos y así nadie os interrumpirá. Necesitas crear un momento íntimo para poder disfrutar de ella. Todos es importante en una pareja. El sexo también. Es posible que te plantees algo más, es probable que le pidas matrimonio o que vaya a vivir contigo, algún tipo de unión o compromiso. Te ves con ella viviendo en el futuro. No quieres buscar a nadie más porque es perfecta para ti y sabes que tu amor será correspondido. No tienes dudas. Y has dejado de dudar porque es la persona que tenía que llegar a tu vida, tal cual. Hoy será un día brillante, maravilloso. Además compartirás con tu amor un lugar idílico para ti, un sitio que te apasiona.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, tu cuerpo se queja constantemente, ya no sabe cómo hacerlo. Tu quinto chakra se declaró en huelga desde hace tiempo, la garganta y por ello, por no hablar y expresarte convenientemente, a día de hoy todo son problema de afonía, gripe, habla. Es decir, tienes unos puntos débiles en tu cuerpo, por ahí te entran muchas de las enfermedades. Sabes lo que es, sólo te queda luchar contra ello, es decir si sabes las dolencias de tu cuerpo, puedes reconocer los síntomas que las ha causado por lo tanto, ataca allí donde duele. Has de ir a la raíz del problema para conseguir que ese chakra vuelva a funcionar de un modo correcto e inteligente. Sanando el problema sanas el foco del dolor, su reflejo en el cuerpo humano. Actúa con inteligencia.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy tienes que trabajar. El ambiente no será nada favorable pues nadie quiere ir hoy a trabajar. Habrá mucha tensión y apatía. A ti no te importa trabajar, te da igual el día de la semana. Haz tu trabajo y no des mucha conversación porque tu compañero está bastante enfadado. Si le provocas lo más mínimo lo pagará contigo. Es mejor tener la fiesta en paz. Será duro porque cuando no hay casi trabajo resulta muy aburrido y triste pero hay que estar, es tu obligación. Tómatelo con calma, ten mucha paciencia y el día terminará sin altercados. No crispes más de lo que está el ambiente; éste está repleto de malas energías, mucha negatividad. Por lo tanto, espera a que llegue tu hora para salir raudo y veloz de allí.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, tienes las emociones a flor de piel. Tu fragilidad se manifiesta en cada pequeña cosa a lo largo del día. Lloras por comentarios de tu pareja, te abruma lo que hacen tus hijos o no puedes con la carga familiar. Estás llevando muy mal la vida familiar. Te sobrepasa la situación. Siempre has sido un ser básicamente emocional y muy intuitivo. Ahora, en vez de alimentarte de la intuición o de tu lado más perceptivo, estás como sin protección, como si tu autoestima estuviera mucho más débil que nunca. Necesitas cursos de autoayuda, de superación personal. Te ayudarían a remontar esta fase de tu vida que tanto dolor te está causando. Has de hacer algo al respecto o te hundirás cada día más. No es bueno que tus hijos te vean en este estado.

Fuente: Astrocanal