Horóscopo del día 18 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 18 de diciembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, practica cualquier tipo de deporte, te sentirás relajado y como nuevo, toda tu tensión nerviosa, esa energía que te sobra, la liberarás. Sabes que hacer gimnasia no tiene edad, hay cientos de actividades y tú serás consciente de la que mejor se adapte a ti dependiendo de tus circunstancias y situación. Más importante que el tiempo es que, los ejercicios que hagas, el rato que estés, los hagas bien, te sirvan y te liberes de malos sentimientos si los tuvieras. No intentes entrenar más de la cuenta. Eres tan perfeccionista que por querer avanzar eres muy capaz de estar el doble de rato, y, sería muy contraproducente para tu cuerpo. Respeta a tu cuerpo siempre: hagas el deporte que hagas, hazlo con cabeza. Ya sabes que no se debe de jugar con la salud.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, has desatendido a tu familia: los viajes y tanta cantidad de trabajo hace que pases días incomunicado de ellos, sin tener noticias ni darlas. Conoces su preocupación por el tipo de vida que llevas. Lo intentas hacer lo mejor que puedes. Tu vida familiar ahora es inexistente pues vives centrado en tu parte laboral. El dinero sigue entrando y agradeces al universo que la prosperidad haya entrado en tu vida para quedarse para siempre. Cada vez funcionan mejor las cosas, mejor imposible. Sientes tristeza de oír a ciertas personas a quienes considerabas tus amigos pero has comprobado por ti mismo cómo se han vuelto y te han dado la espalda. Ha sido doloroso pero tendrán sus razones. No juzgues, déjalos marchar.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, cambia, nadie lo va a hacer por ti. Si de verdad quieres cambiar de vida, te corresponde a ti hacerlo, a nadie más. De hecho, es que nadie puede hacerlo por ti. Piensa en lo que mejor se te da, con lo que disfrutas. Quizás puedas ganarte la vida con ello y ser muy feliz. En la vida, está muy bien trabajar pero si además lo vives y disfrutas, crecerás como ser humano, evolucionarás, darás un gran salto evolutivo. Así que, siéntate tranquilamente, mira a tu alrededor y apunta lo que tienes y lo que te falta, lo que quieres en tu vida y lo que te sobra. Empieza a reflexionar sobre ello. Sacarás unas conclusiones de lo más interesantes. Has de volver a tu camino inicial, te habías descarriado. Una vez que te vuelvas a encarrilar, ya no habrá problema alguno, todo irá sobre ruedas. La vida es todo lo que tú quieres que sea.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, existe una gran posibilidad de que te sinceres y hables abiertamente con la persona que comparte tu vida, si es que convives con alguien o vivieras en pareja en la actualidad. Estás en una época de cambios y quieres lo mejor para ambos dos, para el amor. Eres un ser profundo y muy enamoradizo y cuando amas a alguien, no podrías permitirte errar. Es época de tener conversaciones profundas, sanar viejas heridas o rencillas. Decides mostrar el corazón que tienes a tu ser amado, es muy grande y estás repleto de amor para dar. Tras este gran paso incluso podrías afianzar aún más esa relación sentimental. Serías capaz de rentabilizar tus grandes ideas si te decidieras a comercializar con ellas. Haz uso de tu gran creatividad, merece la pena.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, aunque en el trabajo puedas encontrar cierta tensión, no provoques una discusión, haz tu vida y céntrate en tus tareas si tuvieras que ir a trabajar. Existiría una posibilidad de que una persona, un colega creara algún malentendido y casualmente éste te afectara. Sabes que el tiempo siempre pone a cada cual en su sitio: en esta ocasión, en cuestión de horas ya se habrá resuelto el engaño. En la vida, has de estar tranquilo cuando sabes que todo lo haces correctamente. Cada vez confías más en ti mismo, en tus actos y en tus propias creencias. Tu gran corazón quedará retratado a lo largo de los días. Eres un ser muy bondadoso y tu generosidad es reconocida por todos. Es obvio que sabes dar amor pero sería posible que no supieras recibirlo siempre.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, te estás planteando un cambio de vida aunque todavía tienes que ahondar más en cómo lo harás y a qué campo afectará. Para empezar, deseas renovar tu vivienda, pintar o hacer algunas mejoras, te lo mereces tras tanto tiempo. Estos días estarás invitado a ir a casas de los familiares, podrías ir o, si no te apetece, poner algunas excusas. En estas fechas, has estado yendo y viniendo, visitando a demasiadas personas pues las fechas lo requieren. Te gustaría descansar en la tranquilidad de tu hogar. Estás con mucha paz interior, deseando pasar las mejores navidades de tu vida. Y así serán. Es muy probable que alguien de quien no sabías desde hace años te haga llegar alguna carta o se ponga en contacto directo a través de las redes sociales. Será como reencontrarse con una parte importante de ti, con un buen amigo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, ya has comenzado a ponerte morado con comidas navideñas y familiares y aún quedan días para la Navidad. Si sigues así, sin medida, engordarás algo. Has aparcado completamente un régimen que estabas siguiendo. Te iba perfectamente y no debieras haberlo dejado tan pronto. Está bien no ser tan estricto si hay algún convite o invitación, pero es que te has pasado de no comer nada o todo hervido o sin rehogar a tomar varias tabletas de turrón. Frénate porque puede ser muy nocivo para ti. Seguramente, es porque estás con mucha ansiedad, te espera mucho trabajo en la oficina y esta semana precedente ha sido infernal. Y lo pagas comiendo y haciéndote daño a ti mismo. Pero no tiene sentido. No hagas eso, es realmente perjudicial y nocivo.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, eres un ser muy reservado y receloso de tu vida privada, no te gusta contarla ni que nadie husmee en ella, te parece una falta de tacto y diplomacia. Tu vida sentimental te pertenece a ti y, pase lo que pase, es asunto de dos, tuyo y de la otra parte. Podría sucederte con alguien muy próximo a ti que, sin ninguna intención de ofenderte te hiciera alguna pregunta al respecto, más por educación y cordialidad que no por tener información alguna y lo entendieses de un modo erróneo. Intenta evitar cualquier malentendido pues sería desagradable, una nimiedad y, además, bastante difícil de solventar. A veces, estar a la defensiva puede hacernos daño, puesto que nadie quería atacarte. Tranquilízate, tu vida privada es tuya y nadie pretende meterse en ella.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, vuelve a la fuente, a tus principios. Cuando te sientas aplastado, amedrentado por el peso de la vida, cuando notes mucho peso sobre tus espaldas, en vez de lamentarte o entristecerte, retoma tu pasado, las experiencias previas vividas y busca cómo solucionaste ciertos temas en otras épocas. La vida es cíclica y los hechos, en múltiples ocasiones, se repiten. En este momento, podría sucederte algo parejo. Ve a la raíz del problema y hallarás la solución a éste o busca la resolución en tiempos pasados. Eres un ser luchador capaz de salir adelante en todo momento, hasta en situaciones delicadas e inclusos difíciles. Aunque te encontraras en alguna situación conflictiva, recuerda tu amor propio y la fuerza interior que posees. Eres un Sagitario y eres capaz de conseguir cualquier sueño.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, lo mejor está por llegar pero eres consciente de que, para que eso ocurra, has de trabajar muy duro cada día pues en la vida nadie te regala nada, más bien todo lo contrario. Sabes que ciertas personas no se alegran de tu éxito, de la valentía y del coraje que sacas de tu interior al errar. Todo tu esfuerzo será recompensado, la vida premiará todo tu esfuerzo pasado. Sabes que en un futuro próximo llegarás a tu cima, cumplirás tu meta. Persigues un sueño sin parar y, desde luego, cada vez estás más cerca de llegar a la cima. Comienzas a sentir algo por alguien, si te empiezas a enamorar, sé optimista y elige a alguien que te pueda llegar a corresponder, no sufras sin motivo, elige bien al ser del cual enamorarte.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, tu cuerpo podría demandarte un respiro fruto de un agotamiento excesivo. Tanto movimiento, trabajos realizados e ir de un lado a otro, han hecho que tu maquinaria deba de ser reparada. Aunque en este caso, más que algún problema o enfermedad, necesites estar aparcado durante largos instantes. Medita si está en tus manos pues una buena meditación vaciaría tu mente de tanto movimiento interior. Necesitas acallar tu mente para ver las cosas con claridad, para descansar. Conoces la importancia de tus pensamientos y no puedes permitirte ese agotamiento tanto físico como mental. Lograrás relajarte con técnicas apropiadas o con un sueño reparador. Haciendo atención a la alimentación, también lograrás elevar la energía de tu cuerpo. Has de remontar y desprenderte de tal cansancio.

Piscis, estás completamente agotado, incluso afónico de tanto hablar con los demás. Empieza a expresarte, a ser tú mismo sin nadie que te dirija. No te gusta cobrar protagonismo pero, aunque no quieras, en esta ocasión era necesario que lo tuvieras. Has de madurar y ser el dueño de cada acción que hagas, ya no debes de ser secundado como antaño, te vales contigo para ejecutar las acciones sin ayuda. Además, aprende a ser responsable directo de todo lo que realices. Si una acción genera una reacción inesperada, también serás tú el responsable de ella, nadie más. Además, la idea es tuya. Tu vida personal ha evolucionado y, por ende, la laboral ha crecido. Tú mismo presentas tu negocio, lo vendes y lo gestionas. Cogerás soltura muy pronto.

Fuente: Astrocanal