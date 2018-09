Horóscopo del día 17 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 17 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás más seductor que de costumbre. Quizás sea la magia de la Luna Llena que te dejó ayer esa mirada en tus ojos. Hoy posees un brillo especial, muy grande y eso te hace destacar sobre los demás. Hoy, si así lo deseas, conocerás a alguien que resultará a la larga ser muy especial para ti a la par que imprescindible. Es alguien mayor que tú pero no te importe pues la admirarás. Será como una especie de maestra o guía que te instruya. Te enamorarás perdidamente de sus ojos y su sabiduría. Aprovecha estos momentos que te da la vida porque no son siempre frecuentes. Durará lo que dure en el tiempo, no será mucho pero será muy especial y sobre todo te hará aprender grandes lecciones de vida. Sé agradecido al universo porque hoy te hará un gran regalo.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, habla con tu amigo, estás muy alterado por diferentes hechos que te están sucediendo en tu casa. Estás muy nervioso, mucho más de lo normal. Estás fuera de ti, así que, llama a tu mejor amigo y pídele tomar un café con él. Será algo terapéutico pues te tienes que desahogar. Esta semana se han sucedido unas disputas muy desagradables dentro de la familia y ya no sabes cómo actuar ni cómo posicionarte así que, dile a tu amigo que se prepare bien para ser el mejor consejero del mundo. Te has de liberar de tal carga y verás que al contárselo, encontrarás la solución a todos tus problemas. No desistas, puedes con esto y con mucho más, ya lo verás. A veces tan sólo hay que hacer una segunda lectura o reflexión para conseguir ver la realidad.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, pecas de bueno. Eres tan bueno e ingenuo que las fuerzas del mal siempre te chupan la sangre. Estás rodeado de vampiros psíquicos y lo sabes. Es espantoso la cantidad de personajes que te rodean. Últimamente el diablo te ronda, personas con aspecto de buena gente que tienen dentro al mismísimo diablo. Y es a esas personas a las que estás confiando tu vida, tus problemas más íntimos. Abre los ojos o acabarán contigo. No confíes en desconocidos aunque sean amigos de tus amigos. Tú no les conoces y luego te hacen mucho daño. No hables con extraños, tan sólo con gente de toda la vida, de confianza plena. Estás muy perdido porque al dejarte en sus manos ellos te están trabajando y confundiendo, haciendo creer lo que no es. Aléjate de ellos.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, te sientes bien contigo mismo. Tienes ganas de salir, de comprarte ropa, ir a la peluquería o arreglarte, verte guapo. Hace tiempo que no sentías eso en ti. Estabas muy pasota, apático, sin ganas de nada y mucho menos de que te miraran, de ser el centro de atención pero hoy te apetece volver a serlo, recuperar ese antiguo privilegio que tanto te gustaba. Te encantaba probarte la ropa, estar guapo y atractivo, probarte peinados para saber cómo estabas mejor. En definitiva, hoy te apetece ligar, gustar a los demás. Empiezas a gustarte a ti mismo y eso es vital. Tu autoestima está subiendo como la espuma, enhorabuena. Estás pletórico y feliz. Sigue así y, sobre todo, ahora que te has lanzado y decidido, no te quedes en casa viendo la televisión: sal a comerte el mundo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, eres un ser muy inseguro y eso te pasa factura cada día. Ésa es una de las razones por las cuales gastas tanto dinero, mucho más que lo que debieras: te gusta aparentar, el dinero te da la seguridad que no tienes. Te sientes inferior pero aparentando, te creces. De ahí tus ropas, marcas o todo tipo de lujo: es un modo de esconderte, de ponerte una máscara. Arregla el problema subyacente, sería lo mejor para ti. Ve a una terapia. En unas sesiones habrás ahondado en tu falta de seguridad y probablemente ya estará todo arreglado. Ve a la raíz, es el único modo. Además, no te puedes permitir tales gastos así que te saldría más barato elevar tu autoestima y eso es de por vida. No es comparable. Trabájate ese tercer chakra. El Plexo Solar, por mucho ego que muestres en ocasiones, no funciona correctamente.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, por fin te arreglas del todo con tu pareja. Has pasado un infierno. Sois un par de cabezotas muy difíciles de llevar. Te has salido con la tuya, como siempre. Los lazos energéticos entre ambos están más fuertes que nunca pero sanos. No se puede llevar la relación asfixiante que llevabais. Está muy bien cuidar del otro pero sin agobiar. Olvídate de los celos, un ataque más de celos y tu mujer te dejará definitivamente. Hoy pasaréis una noche redonda. Gozaréis de sexo, será todo erotismo y sensualidad. Prepárate a vivir una de las noches más extraordinarias que hayas vivido con tu actual pareja. No la olvidarás jamás. Te sentirás querido, amado, respetado pero también deseado. Por fin ambos dos dais rienda suelta a vuestro instinto sexual. Enhorabuena.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, es posible que hoy discutas con un buen amigo. No permitas que se meta otro entre medio porque lo único que conseguirá esa persona es que todavía se estropee más la situación. Es cosa de dos, no hace falta un tercero en discordia para estropear más el tema. Dos no se enfadan si uno no quiere pero si ya es un poco tarde para eso, hay que quitarle hierro al asunto, no echar más leña para avivar el fuego. Pon de tu parte, trágate literalmente tus palabras y pídele perdón a tu amigo pues parece muy ofendido. Si quieres guardar esta amistad y conservarla mucho tiempo, es lo que has de hacer. Inténtalo, no pierdes nada por probar y ganarás mucho. Tenlo por seguro: un amigo es un tesoro de gran valor así que, no juegues con la amistad pues es sagrada.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, gastas mucho, ya basta. Así no puedes prosperar. Estás acostumbrado a vivir al día, al máximo. No concibes que te sobre dinero, parece que sea gracioso que no tengas comida en la nevera a fin de mes. No puedes vivir así. No tener alimentos es algo muy grave. Por lo tanto, si tus padres o abuelos te dan un dinero para ahorrar, para guardar para emergencias o similar, has de hacer eso porque, si te lo gastas en nimiedades y luego te cortan la luz, no lo podrías pagar. Por lo tanto, cualquier dinero extra que se precie, aunque sean diez euros, se te confiscará. Será la manera de tener controlados tus gastos. Tienes un defecto de fábrica: manos con agujeros por donde se va el dinero. Podrías necesitar una cirugía astral. El dinero no se te puede escapar.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, te gusta el dicho de salud, dinero y amor pero a ti, a día de hoy, si algo te interesa es el famoso dinero. Te encanta, lo deseas pero no llega a ti, a tu vida y no sabes por qué. Ha de haber una razón y crees saberla: un voto de pobreza de otras vidas. Quizás estabas en un monasterio, eras seglar o ermitaño. No lo sabes muy bien pero tal cual te define esta vida, quizás fuiste un ermitaño. No gastabas, no tenías. Vivías de tu huerta, de hacer trueques con la gente. A día de hoy, siempre estás pidiendo créditos rápidos y dinero a tus padres. Nunca es demasiado: casa, caprichos, cursos, ropa, joyas o lo que sea menester. A veces te olvidas de la importancia del día a día y de llegar a fin de mes. Has de pagar sin falta todas tus facturas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, quieres cambiar tu habitación, has venido con ideas renovadas del verano y algo ha cambiado en ti; necesitas plasmarlo en tu territorio. Tu dormitorio es tu habitación sagrada, es parte de ti. Contiene no sólo tu alma sino tu corazón. Vas a decorar tu dormitorio como gustes, sin la opinión de nadie más. Estás más positivo tras las vacaciones, tienes ganas de hacer cosas, de marcha, de alegría y eso se tiene que reflejar en el hogar. Estás más espontaneo, informal, casual. Te has desprendido de cierta inflexibilidad mental o radicalidad que tenías tú. Estás contento, radiante, optimista. Estás mejor que en verano. Es como si hubieras venido con las pilas muy recargadas y te quisieras comer el mundo. Adelante, es todo tuyo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, quién te ha visto y quién te ve. Solías ser un chaval inconformista, de vuelta de la sociedad, completamente anti sistema, anarquista y ahora vives en un chalet, estás perfectamente casado por la iglesia y eres muy feliz con tus retoños. Y así ha de ser, todo el mundo pasamos por épocas oscuras en nuestra vida que nos forjan nuestro carácter. Somos el resultado de todos los pensamientos, sentimientos y frustraciones de otras vidas y de ésta entonces, la oscuridad ya casi, está anclada en un pasado y estás liberado de ella. Ahora ve rumbo hacia tu libertad, la luz más poderosa y sigue alimentando a tu alma de energía positiva. Eres absolutamente feliz, inculcas a tus hijos unos valores que nunca te inculcaron a ti, les amas y eres el mejor padre del mundo.

Piscis, necesitas seguridad, sentirte bien contigo mismo pero, no lo haces. Todavía estás de duelo por tu ex, no te acostumbras a que no esté. Tienes roto el corazón pero no sangra, te has quedado sin aliento de vida. Te ha dejado mal, tanto que ya no te quieres volver a enamorar, no le ves sentido al tema, no quieres volver a sufrir por amor, se pasa fatal. Aunque ya sabes que no eres el único. Hoy no saldrás, te quedarás en casa en la televisión, no te ves con ganas de ponerte a hablar con intrusos y extrañas, no quieres, has colgado el cartel de prohibido acercarse. Y nadie lo hará, estás con tu pena y tu desidia. El Libre Albedrío es para todos. Tu ex te dejó y ya está con otro, tú no volverás a amar porque te han secuestrado el corazón, no la puedes olvidar.

Fuente: Astrocanal