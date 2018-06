Horóscopo del día 17 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 17 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás un poco perdido. Tienes un asunto entre manos referente a la actividad laboral y no sabes qué hacer. Pregunta a otros colegas empresarios. Seguro que te pueden asesorar o dar su opinión más franca y sincera. Estás en una disyuntiva y eso te hace sufrir y dudar sin parar. No avanzas, estás absolutamente bloqueado. Ante tal confusión, es mejor tratar de mirarlo desde lejos para poder encontrar la respuesta adecuada. Tus amigos se encargarán de dártela pero luego hazles caso. Muchas veces te traiciona tu ego y tras mucho preguntar, haces lo que dicta tu ego. No haces caso a nadie y terminas errando. Por lo tanto céntrate, conéctate con tu corazón y pregunta qué debes de hacer. Al menos la respuesta estará de acuerdo con tu alma y ésta nunca se equivoca. Empieza a afrontar los problemas por ti mismo y a no delegarlos en los demás.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, concéntrate en tu trabajo y olvídate de las tareas de tus compañeros. A veces, prestas más atención a los otros que a ti mismo. Tú vas a ser juzgado por tu trabajo, no por lo que hagan o no hagan tus colegas. Mira tus deberes y tareas hacia la empresa y olvídate del resto. Cumple con tu parte o podrías ser despedido. Lo que hagan los demás es su cometido, no el tuyo. Por lo tanto, aborda los problemas que te atañen y deja de lado todo lo que no te corresponda. Es decir, distánciate de cualquier problema laboral que no tenga que ver contigo, recuerda que tú no eres el jefe ni tampoco el socio o empresario capitalista: eres un trabajador. Céntrate en tus cosas y a la salida del trabajo, desconecta de todo ello hasta el siguiente día, no te lo lleves a casa.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hoy, , has decidido hacer una gran limpia: no sólo a nivel doméstico, también a nivel de amistades, documentos o trabajos antiguos. Te has dado cuenta de que tu cabeza está llena de información y mucha es errónea, ya no te vale ni resuena contigo. Lo mismo te pasa con tus redes sociales. La mitad de la gente no la conoces y no quieres saber de ellos. Elimina de tu vida hechos, circunstancias y personas que no te aporten nada. La vida pasa y las circunstancias cambian. Es hora de transmutar, transformar lo que ya no te vale en servible. Recicla, sobre todo tus ideas, a ti mismo. Será la inversión más inteligente que puedas hacer. Elimina de tu vida energías enquistadas: están entre los muebles, en el suelo, en cualquier lugar. Limpia, tira y rompe todo lo que esté en tu mano. Te liberarás.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, es posible que en la actualidad estés libre de compromiso, soltero, sin pareja conocida. Si es así, prepárate bien porque esta noche todo puede suceder. Irás a alguna celebración o fiesta con tus amigos y allí, si tú lo quieres y deseas, tendrás a más de una persona interesada en conocerte o, al menos, en estar contigo. Tú sabes lo que quieres, es posible que no quieras meterte de lleno en otra relación estable, quizás te interese un lío de una noche: diversión sin compromiso. Todo será factible hoy. Además, tus amigos están deseando verte feliz de nuevo. Esa antigua relación te ha dejado muy mal, has sufrido mucho y has derramando un millón de lágrimas. Es tiempo de volver a reír, Cáncer, o, al menos, de esbozar una sonrisa en tu rostro. La noche será muy larga. Fluye con la vida, deja que ésta te sorprenda.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, has de ponerte a buscar trabajo seriamente. De no hacerlo, volverás a casa de tus padres o hermanos y tendrás que abandonar la vida cómoda que llevas hoy. La vida es bella pero también es muy ardua y compleja. Si no actúas ya, te tocará vivir la complejidad de la vida. Depende de ti, de tu actitud, de lo que muestres al mundo. No has demostrado mucho interés por el mundo y la vida te ha respondido igual: no te ha dado nada a cambio. Ofrece algo a la vida y verás un cambio inmediato a tu alrededor. Empieza la búsqueda, verás cómo el resultado será muy embriagador. Deja de ser estático, sal de tu zona de confort. Espabila y patea tu cuidad, implícate en proyectos, haz voluntariado, déjate ver. Así los demás verán que existes. Estás vivo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, te estás comportando de un modo poco habitual en ti. Hoy quedarás con unos amigos y no acudirás. Quizás lo decidas cinco minutos antes pero no te presentarás y, lo que es peor, no darás explicación alguna, ni siquiera mandarás un mensaje de disculpa. Eres una persona muy educada pero estás siendo muy incorrecto, incluso grosero. Nunca has de tratar mal a nadie, lo sabes. Antes eras mucho más sociable pero ahora te escondes de la gente, te refugias en la televisión, la casa, el trabajo o los estudios, excusas banales que nadie se cree. Estás pasando una mala racha y, en vez de callarte, deberías de contarlo a tus más allegados pero no lo haces. Debes de remontar, nadie querrá estar a tu lado. Trata de cambiar tu estado de ánimo. Es deprimente.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, tienes unos valores muy arraigados, probablemente los que te han inculcado en casa, al igual que tú lo harás con tus descendientes. Tienes ganas de ser padre, de formar una familia y poder contar a tus retoños todo lo que sabes. Tiempo al tiempo, en la vida primero hay que saber cuidarse a uno mismo y cuando esa prueba se supera, cuando nos amamos mucho, entonces ya podemos amar a los demás. Un hijo es para toda la vida así que si algo hay que dar toda la vida sin parar es amor. Aprende a amarte, es una necesidad: para ello has de respetar horarios, sueño, sexualidad y las cosas más básicas de la vida. El amor hacia uno mismo es lo primero que hay que aprender. Hay personas que no lo aprenden en toda una vida, o en varias. Fórmate como ser humano y muy pronto verás realizado tu sueño de ser padre. Todo llega cuando debe ser.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Esta noche tienes concierto. Ya has quedado con tu grupo para ir a bailar. Nunca te has preguntado por qué tienes pasión por la música. Hay una respuesta: pregúntala al canalizar, te la explicarán. Tiene que ver con tu alma. La música te da la vida y vives a través de tus conciertos. Hacen que tu vida rutinaria sea menos aburrida. Hoy, tu alma se pondrá muy contenta y pasarás una noche genial como a ti te gusta, entre guitarras. Es posible que conozcas a alguien en el concierto. Aunque vayas con gente, podrías irte luego con una persona de allí. La música os unirá. Podría ser el comienzo de algo más. Empieza por conocerla y el tiempo decidirá. Disfruta de este fin de semana musical. Será largo y muy interesante, repleto de sensualidad e intimidad.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, presta atención a tu salud. Esta noche lo has pasado fatal, has estado devolviendo. Tu estómago no está bien, eres un manojo de nervios. Es posible que en estos momentos no te veas capacitado para entender y asimilar tu vida, mejor dicho, no la digieres. Por lo tanto, es normal que los nervios se posen allí, en la boca del estómago. Trata de calmarte, tu situación no es tan alarmante. Si así lo deseas, podrías ir a un especialista pero debes de saber que en unos días todo pasará. Sabes perfectamente la causa de todos tus males, conoces lo que ocurre y te cuesta digerir tu vida en estos momentos. Las emociones hablan, como se suele decir, el cuerpo grita lo que la boca calla. Intenta minimizar los daños en tu cuerpo. Te conoces muy bien, actúa en consecuencia.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, has de cambiar tu actitud ante el mundo, ante la vida. Hay muchas cosas en tu interior erróneas, que no las ves como realmente son, tu realidad está totalmente distorsionada. Has de abrirte mucho más al mundo. En este momento miras de frente, sin mover casi el cuello, es decir, no te das cuenta de lo que pasa más allá de tus narices, ves lo de delante pero, si movieses tu cuello como es debido, aparecería un abanico mucho más amplio es decir, en este momento de tu vida, para salir de donde estás, has de abrir mucho más tu percepción, tu punto de mira. Gira tu cuello todo lo posible. Si abres tu mentalidad, la vida se vuelve liviana y agradable. Cambia tu mente, tu chip y verás cómo, poco a poco, consigues la vida que tú quieres, a tu medida. Todo ello requiere un gran cambio de personalidad.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás obrando mal. Sales cada día a las mil de trabajar, el último de la oficina. A veces te quedas hasta la madrugada, ralentizas el trabajo y todo porque no quieres volver al hogar. Prefieres que estén todos dormidos, con la luz apagada y así no tener que hablar ni dar explicaciones a nadie. Y no hay nadie más, no te has enamorado de nadie más, no hay otra mujer pero te has dado cuenta de que ya no pintas nada en esa casa, en esa familia aunque sea la tuya. Te comportas como un estudiante que llega tarde para no ver a sus padres. Estás siendo muy cobarde, demasiado. Trata de afrontar los hechos y tomar cartas en el asunto. Si no quieres vivir allí, sepárate, vete una temporada pero no actúes de un modo tan infantil. Da mucha pena.

Piscis, has de ser más humilde con los tuyos, a veces eres muy radical con tu madre. Vuestras discusiones son ridículas, son eternas tonterías, siempre las mismas cosas, sin importancia. No te obsesiones por la limpieza ni por la alimentación del bebé. Todo irá bien, los niños se acostumbran a todo y son más fuertes que los propios mayores. Tu hijo está bien; si va a gatas, no le pasa nada. La casa está inmaculada. Tienes ciertas paranoias que, como madre, si no las cambias, se las inculcarás a tu hijo haciéndole mucho daño en un futuro. Tus miedos serán sus miedos. Un niño es la imagen de la madre, contiene sus defectos y virtudes. Por lo tanto, deja de reñir con tu madre por lo que le haces a tu hija. Hay un exceso de sobreprotección entre todas vosotras.

Fuente: Astrocanal