Horóscopo del día 17 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 17 de julio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, no te fíes de la gente. Hay personas que se unen a ti con el único propósito de molestarte. Por extraño que te pueda parecer, cada uno de ellos de ellos tiene un fin en esta vida. No permitas que nadie te manipule y sobre todo, no dejes que te empapen con su negatividad. Sería muy perjudicial para ti. El éxito está en ti, en tu interior. Como buen Aries, puedes hacerlo, debes dar ese paso que te distinga de los otros. Muy, muy pronto, estarás en el lugar que te toca. En el campo laboral, un nuevo trabajo aparece en tu vida. Será algo muy provechoso para ti. Te dará la ocasión de sacar toda la creatividad que llevas dentro. Tus ideas se convertirán en proyectos reales. Ten cuidado o bien sé prudente con tu empleo de internet y las redes sociales. Podrías llevarte algún inquietud o hacer algo que no debieras. Hay muchas trampas encerradas en la red de redes y a veces, sin quererlo, puedes ser víctima de ellas. Cuida tu tarjeta de crédito, sobre todo dónde compras: Asegúrate bien.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, ten cuidado con la gente. Deberías sospechar un tanto más de ciertas personas. Sobre todo, no seas ingenuo. Sabes que ciertas cosas, de antemano, son mentira, pues hay promesas irreales que no se pueden cumplir. No creas en imposibles. Son, como bien sabes, pura fantasía. Ten en todo momento los pies sobre la tierra. Tanto en el amor como en tu vida rutinaria, no te cierres puertas sin motivo. Ábrelas absolutamente y, si entonces las quieres cerrar, las cierras. Podrías perder ocasiones bien interesantes. Dale tiempo al tiempo, no precipites los hechos, no es bueno hacerlo. Las cosas, en ocasiones, cambian. Una situación que en un principio te incordiaba, te acaba complaciendo. Nunca te precipites al juzgar. Los sentimientos cambian de igual modo que las personas o las situaciones. Por tal razón, vive siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia en tiempo presente. Hoy, , estarás un tanto inquieto. No permitas que eso te estropee el día. Intenta calmarte.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, reluces. Cada poro de tu piel desprende dicha y amor. Estás comenzando un nuevo ciclo, fabuloso, en el que te vas a sentir completamente esencial, feliz de tu existencia, seguro de tus pensamientos, conforme con la vida que te ha tocado vivir. Un amigo te va a hacer un regalo que no te esperas. Tocará tu alma, acertará de pleno. Por fin, todo comienza a ir bien. Cada cosa se pone en su sitio. Las piezas del engranaje empiezan a marchar. Debes tener muy presente en tu mente todos tus fallos pasados para no volverlos a cometer. Solo debes recordarlos para no repetirlos. Ten tu cabeza bien alta, erguida y anda con paso firme cara la consecución de tus metas. Las vas a lograr, no lo vaciles. En comparación con dinero, ahorra lo máximo que puedas, no desaproveches pues no te sobra. Es lo que debes hacer. No se puede gastar un dinero que no existe. No hagas tonterías por el hecho de que el dinero, te guste o no, resulta necesario para vivir en el planeta real.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, te estás precipitando. Está verdaderamente bien que abras tu corazón, que abras las puertas al amor pero, con los pies en el suelo. No puedes comprometerte con alguien que apenas conoces o comenzar a agobiarle con cientos de regalos. Sé coherente, emplea tu cabeza y tu inteligencia. No te encapriches de quien no debes. Una cosa es el sexo y otra una relación. Piensa dos veces las cosas antes de hacerlas. Traería consecuencias lamentables. Emplea la razón y de la experiencia. Tu bagaje cultural, social y sentimental te asistirá mucho al respecto. En los negocios, un sueño tuyo cristaliza, ve la luz. Este proyecto será esencial en tu vida, para ti. Por si no fuera suficiente, con tu afinada intuición, no errarás. Irás por el buen camino, dulce. Todo irá bien, solo queda comenzar a merodear con paso firme y decidido. Por todo ello, comenzará el dinero a hacer presencia en tu vida. Va a aumentar tu capital; se estabilizará tu economía.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tu mente está muy confusa; de pronto, ha desaparecido tu claridad, se ha nublado todo. Aparte de esto, no actúas con cordura puesto que te has vuelto más vehemente de lo normal. Todo esto no es muy normal en ti, ha podido ser debido a alguna influencia astral. Para ello, tómate tu tiempo y asimismo intenta dejar que los días pasen. No respondas a cuestiones precipitadamente. No adelantes acontencimientos. Este tiempo veraniego, trae una renovación en todos los campos de tu existencia. Olvídate de la impaciencia, puede provocar grandes desastres. Vas a tener a lo largo de estos días ofertas interesantes. Escucha bien semejantes proposiciones y estúdialas apropiadamente. Sobre todo, tómate tu tiempo. Cada oferta tiene sus ventajas y sus inconvenientes y hay que repasarlas de forma amoldada. Sé paciente en cuestiones monetarias, aunque no te sobre el dinero o dispongas de poquísimo capital, no andes pidiendo y lamentándote. Todo llega, espera tu momento.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tu economía va a dar un giro positivísimo, en tu favor. Un contrato o ciertos documentos legales, parados desde hace bastante tiempo, empiezan a moverse. Y con esto tus proyectos comienzan a cristalizar. Tu economía resurge. En el terreno sentimental, debes disfrutar de tu pareja. No debes inquietarte pues todo está bajo control. Olvídate de situaciones tristes y penosas del pasado. Ya no aportan nada, solo dañan con su recuerdo. Apártate del dolor, a nadie le complace sufrir. Enfrenta tu presente con la determinación requerida. Todo está a puntito de ver la luz, no des un paso cara atrás. Tus sueños se hacen realidad, lucha un tanto más, los tocas con la punta de tus dedos. En lo concerniente a tu trabajo, el que tienes, no te da el dinero suficiente para poder vivir así que, vas a deber buscar un segundo empleo para solucionar tus inconvenientes económicos. Intenta compaginarlos sin que te cause mucho inconveniente. Lo conseguirás.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres curioso de nacimiento pero, no es una curiosidad al empleo, es hambre de saber, de aprender, de abarrotar tu mente con fragmentos inteligentes, de empaparte de cultura. Tu inteligencia es superior, tu equilibrio absoluto. Tus conversaciones son conferencias, puro conocimiento. Transmites tu sabiduría como nadie. Pero, no todo es aprender y enseñar. Tu pareja está fascinada por el hecho de que, además de abrirle un planeta lleno de puertas y ventanas, eres sociable, interesante y tienes esa chispa que engancha. Enamoras con el charla. A veces, en alguna ocasión, en el instante en que te sientes desprotegido o descolocado, empleas el sarcasmo para asustar a la otra persona. Es un arma de defensa que, en tu caso, hace desequilibrar tu perfecta balanza. Ten cuidado con su empleo por el hecho de que, en ocasiones, podría espantar al interlocutor. No espantes a tu amor. Confía en tal ser pues, jamás te haría daño. Ábrele tu corazón. Se lo ha ganado a pulso. Tu imagen pública te dará dinero. Cuídala.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, todo es posible en esta vida. Lo imprevisible se hace completamente posible y probable. En lo referente a tu situación sentimental, saldrás de una para meterte en otra relación. Todo tu planeta interior, tus sentimientos, están totalmente revolucionados. Estás atractivísimo, más de lo normal, más movido, lleno de dinamismo y fuerza interior y muy optimista. Eres puro nervio, una bomba a puntito de explotar. La energía y la vitalidad te desbordan. Tu fuerza de voluntad es absoluta, por esta razón, despreocúpate por el hecho de que serías capaz de salir por ti solo de cualquier tema. Con respecto a tu economía y finanzas, ten cuidado con tus inversiones. Sé cauteloso y estudia verdaderamente bien de antemano el lugar donde vas a invertir tu capital. Cuida tus ahorros y dinero pues, quizá algún estafador desee aprovecharse de ti. No seas víctima de ningún oportunista. Ten muy, muy claras las cuentas y no permitas que nadie te asesore o cuide de ellas. Observa mismo tus ingresos. Será la manera de no dejarte engañar.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, tu horizonte sentimental se presenta increíble para ti. En unos días harás un viaje y con él, cumplirás uno de tus sueños. No te inquietes ni estreses o inquietes si las cosas que deseas y quieres tardan más de lo que te complacería o imaginas. En la vida, hay que saber amoldarse a los cambios. Mientras que, hay que continuarse aprendiendo, es nuestra obligación. Bien durante el día de hoy, , bien mañana , aflorará una muy grande ocasión. No puedes ni siquiera sospecharla. En el trabajo, te juntarás con un compañero o compañera cuya vida deja mucho que estimar. Su negatividad es bastante elevada por tal razón, sería perjudicial por las 2 partes que cualquiera de los dos aumentara las malas vibraciones del otro. No le cuentes tus dramas personales o defraudes puesto que, esta persona, ya tiene demasiado con su vida. Mantén, en las posibilidades reales del espacio de trabajo, las distancias. No le des mucha confianza.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, no te aceleres. Debes calmarte. Te irá mucho mejor en la vida. Cualquier inconveniente que ahora tengas, sea de la clase que sea, se podrá solucionar. No explotes, contrólate, todo puede arreglarse. Sabes que de ti depende: si reaccionas bien, todo irá como la seda. Debes ser conveniente y no perder los papeles. Actúa siempre y en todo momento y en todo instante con medida o, por lo menos, inténtalo. Ahí reside la clave de tu éxito: inspeccionar tu mente, tu reacción. Saldrás adelante y lo sabes verdaderamente bien. Alcanzarás tu reto, saltarás o sortearás los obstáculos pertinentes y lograrás tu triunfo, la justa victoria. Referente a tu economía, ahora está un tanto ajustada pero, aunque de esta manera sea, no permitas que la negatividad se apodere de ti. Lucha por conseguirlo y el dinero, aparecerá en tu vida. Se abrirán más puertas, ya verás. El fatalismo no podrá contigo, hazle frente, plántale cara. En el momento en el que sea absolutamente imprescindible el dinero, aparecerá como caído del cielo. Confía en el Universo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, en la vida, hay siempre y en toda circunstancia que mirar cara delante y nunca lamentarse de lo que queda en el camino. Deja ya de recrearte o alimentarte de tu pasado. Te hace mucho daño y te hace retroceder. La vida es un camino de ida. No hay vuelta atrás, por más que la quieras imaginar. Cuando el daño está hecho, hay que extraer la lección. Estas equivocaciones son nuestro aprendizaje, lo que admitiremos y llevaremos a la práctica. Nuestras victorias o fracasos quedarán sin embargo escritos en el Libro de la Vida. Aprende a reconocer tus faltas y corregirlas. Tú eres, has sido y serás hasta el día de tu partida, el dueño absoluto de tu vida. Todo es creado por ti para tu evolución aunque a veces, sea muy, muy duro de entender. En lo concerniente a tu economía, invertirás tus ahorros tras estudiar las opciones pertinentes al detalle. Tu economía tendrá múltiples caminos a continuarse, múltiples vías de desarrollo. Debes estar plenamente convencido de los pasos que vas a dar. No te precipites, errarías por completo.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, hoy va a ser un día infrecuente para ti. Estás alegre, te sientes bien, con mucha fuerza interior y eso se palpa y se siente en el exterior. Tu carisma está en auge y atraes todo lo bueno a ti. Es la Ley de la Atracción, por esta razón, toda la positividad llegará a ti como imán. Recibes lo que das, lo que proyectas al Universo y a el resto. El éxito está frente a ti, esperando a que des el paso terminante para alcanzarlo. Lo tienes muy cerca, a un paso más nadie más que lo puede lograr. Te lo debes ganar. Nadie te asistirá a conseguirlo. Es tu premio. Debes jugar con ventaja, adelantarte al resto para que no te quiten lo que es tuyo por derecho. Lucha, sé veloz. Debes aprovechar el momento, la situación. Mira siempre y en toda circunstancia y en todo instante al frente, jamás mires atrás. Perderías. Cualquier posibilidad puede ser tuya, tienes todas las de ganar. Puedes incluso seleccionar tu porvenir. Tu economía está sana, saludable. Incrementarás tus ingresos, tienes los recursos precisos para ello.

Fuente: Astrocanal