Horóscopo del día 17 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 17 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, te planteas cambiar de rumbo y asociarte con un colega. Quieres dejar tu trabajo pero tienes que tener algo en claro antes de hacerlo. Ahora tienes un as en la manga y es muy bueno. Aun así, antes de hablarlo con tu amigo, métete en internet e investiga muy bien el terreno. Ya sabes que la información es poder y será muy saludable para ti que compruebes y conozcas a tu competencia antes de tiempo. Estudia bien el terreno, las leyes y la legalidad porque quizás tu amigo pretenda saltarse algunas leyes. Si no estás del todo conforme, ve a una gestoría. Allí te asesorarán. Es importante que te apuntes todas tus dudas y mañana mismo llames a una de ellas y pidas cita. Si comienzas bien el negocio, todo irá sobre ruedas pero si algo se tuerce desde el primer momento, la cosa irá a peor. Estudia la situación con detenimiento.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy tienes una reunión familiar así que disfruta del momento. Sabes que no es muy frecuente que estéis todos porque siempre faltan muchos miembros así que hoy que hay pleno, pasa el día entero y disfruta del amor de los tuyos. No te arrepentirás. Es muy probable que tengas que anular alguna cita con alguna amiga o compañero. No te preocupes, la ocasión lo merece así que, adelante, empápate del amor que toda tu familia tiene para ti. Te echan de menos, te añoran. A veces eres un perfecto desconocido para ellos. Pasa tiempo al exterior, no estés entre cuatro paredes todo el día así que, si hay un jardín, un parque cercano o un trazo de hierba y plantas, estate allí cerca. Tu alma necesita nutriste también de nuevas energías, oxigenarse.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hoy podrías sufrir una gran desilusión. Has quedado con una buena amiga, una amiga especial y las expectativas que has creado al respecto de esta cita han sido demasiado elevadas. Es muy posible que llegues a casa cabizbajo tras la cita. Quizás sufras un desengaño amoroso, una decepción. No puedes poner tanto amor en una cita, no puedes esperar que la otra parte reaccione como tú querías que lo hiciera. Es obvio que hay atracción, incluso tensión sexual no resuelta pero lo tuyo es el romanticismo más extremo: ya te veías casado y con hijos. Pon los pies en la tierra, sabes que es muy importante estar cuerdo con los pies muy bien anclados y asentados. Además, no todo sucede en una primera cita, seguro que la próxima vez que quedes, ya irás relajado y sin expectativas, podrá suceder cualquier cosa.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, olvida los problemas con tu primo o tu abuela. Todo ha sido una estupidez y no puedes ser tan rencoroso, eso está fatal. Si algo ha ocurrido con algún familiar, ve y discúlpate. Hoy es festivo y puedes ir perfectamente a hacer una visita a tu abuela. Seguro que van a visitarla primos y sobrinos. Avisa de tu visita y haz que coincidan también las otras partes de la bronca o del malentendido del día último. Es mejor dejar las cosas habladas y bien zanjadas, así al menos no hay problemas a la vista. No seas tan quisquilloso, no puedes tomarte las palabras al pie de la letra ni armar tales escándalos o disgustos por verdaderas tonterías. Deberías de mirarte y analizar esa conducta tan infantil. Es posible que tu Niño Interior esté herido. Trata de sanarlo y de hacerle caso.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy toca día familiar. Ve a visitar a tus seres queridos, sobre todo si aún tienes abuelos, ve a verlos. Te lo agradecerán. Tú eres su contacto con el mundo, su ilusión. Por lo tanto, aunque te gustaría más estar tomándote una cerveza en la piscina, ve. Les darás energía y vida para toda la semana venidera. Además, siempre les puedes ayudar a ordenar, comprar algo o limpiar. Lo que a ti te cuesta media hora, a ellos quizás les cueste el día entero. Empatiza y ponte en su piel. Piensa en cómo estarás tú a sus años si es que llegas. Cuando seas menos egoísta en este aspecto, el universo te irá dando más regalos, más presentes pero antes has de aprender ciertas lecciones que te da la vida. Esta noche estarás orgulloso de ti y de tu buena acción.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, estás nervioso. Empiezas a dormir mal por las noches, te despiertas y no logras conciliar el sueño. No sabes de qué es pero lo sabes perfectamente: es posible que el mes próximo ya no trabajes en ese lugar. Sabes que te van a dar la carta de despido uno de estos días. Eso te ha producido un gran desasosiego sobre todo porque a día de hoy no tienes claro cómo vas a lograr pagar todos tus recibos y facturas. Sabes que tu economía es muy deficitaria y por ello es normal que estés tan preocupado. No seas tan pesimista. En primer lugar, todavía no ha tenido lugar ese mal trago, nadie te lo ha dicho, no es algo seguro y, en segundo lugar, si te despiden de un modo improcedente tendrás que recibir una indemnización lo cual engrosará tu cuenta corriente, es decir, no todo es tan dramático. Réstale importancia.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy pasarán cosas extrañas en casa, primero se romperá el termo pero después empezará un juego de luces sospechoso. Se encenderán y apagarán sin control. Te asustarás un poco y apagarás la luz general. Trata de encenderla al rato y ver qué pasa. Si hay algo raro tienes dos opciones. Llamar a un electricista de emergencia, de urgencias pues es o bien preguntar a un médium qué está ocurriendo en el hogar. Es sospechoso y está muy relacionada la conexión agua, luz y electricidad: de hecho, suelen ir a la par. Suele ser muy clarificador este tipo de datos para los entendidos en la materia. Estate atento a todo lo que suceda esta noche, puede ser interesante o aterrador, como mínimo digno de estudio. Investiga al respecto.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, te encanta tu clan familiar, lo disfrutas enormemente pero en ocasiones te pasas: controlas a todo tu clan y eso en ocasiones no gusta demasiado a todos los miembros. Si sigues así, algún día te oirás algo desagradable. Has de permitir que cada uno se caiga cuantas veces quiera porque el fin de la vida es que aprendan a levantarse solos. Sabes de siempre que tú no puedes interferir ni en sus vidas ni en su Libre Albedrío. Está muy bien que te intereses, des consejos si te lo piden o prestes tu ayuda pero nada más. Ellos deberán de aprender por sí solos las lecciones de la vida y tú no puedes facilitarles el terreno. No hay atajos para nadie. Todos debemos tropezarnos y caernos. Si te quitaran cada piedra, la vida no serviría de nada. No habría lección que asimilar. Aprende tu propia lección, está muy clara, es más que evidente.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, te gusta mucho una persona, demasiado. La ves, pasas por delante y la miras. No seas tan antiguo, así puedes estar toda una eternidad. De hoy no puede pasar: toma la iniciativa, cuando la veas, proponle quedar, no es tan difícil, lo único que te puede ocurrir es que ponga cara de sorprendida y te diga sí o que ya lo estuviera esperando y llevara meses haciendo lo mismo que tú, nada al respecto. No hay nada malo, si no le interesas te dirá que no, fin del problema. Eres una persona lanzada así que no es propio de ti ser tan recatado ahora. Pídele una cita o salir, tú eliges. Ahora es más fácil, en invierno lo tendrás más complicado. Pásatelo bien ahora, la vida es muy corta y si sigues así, otro más vendrá y se lo propondrá. No seas tan cortado. Decídete.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, tienes problemas económicos, cada vez más y no sabes cómo frenarlo. Cada vez duermes menos pues las pesadillas te invaden. No sabes cómo conseguir frenarlas pero supones que cesarán cuando termine la falta de liquidez. Da igual que pidas y supliques al universo que te toque la lotería, no lo hará. La abundancia es un estado y no se consigue sin trabajársela, por lo tanto, deja de pedir desde la escasez: si quieres dinero, pídelo con fuerza, afirma que eres rico y que no te falta de nada. Cuanto más supliques, más se alejará de ti el dinero. Es pura Ley de la Atracción. Empieza a entender las leyes universales y una vez que conozcas su funcionamiento, atrévete a hacer afirmaciones, no antes porque igual generas el efecto contrario en el universo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, deja de elucubrar. Te pegas el día pensando y soñando despierto. Tu vida es como el cuento de la lechera pero es que te basas en humo, en el aire. No puedes empezar una historia sin tener algo en tus manos. Como se suele decir: no empieces la casa por el tejado, no debe de ser así. Primero alisa el suelo, pon los cimientos, asegúrate de que no se caen y no hay aguas subterráneas y luego edifica. No hagas un rascacielos, con una casa de dos alturas será suficiente. Empieza a actuar, Acuario, no haces nada. La dejas pasar, vives en una auténtica monotonía. El día que muevas ficha, que empieces a actuar, entonces tu vida cambiará. Pero empieza ya, si tardas más años habrás cambiado hasta te modo de vivir. Deja de perder miserablemente el tiempo y actúa.

Piscis, comienza a vivir la vida como tú mereces, con intensidad, ahora no haces o tienes una vida digna. Tienes que reír cada día, salir de casa, ir a un viaje o quedar con un amigo. La vida está rodeada de gente y de experiencias vitales que te alegran el alma o te parten el corazón. No puedes vegetar, eres un ser humano. Muévete, transmuta lo negativo, cambia lo que no te guste. La vida está en continuo movimiento así que, tú como parte de la vida, también debes de moverte cada segundo. Estás vivo, respira y muévete. Prueba diferentes cosas, unas te gustarán más que otras, otras las detestarás. No puedes hacer siempre lo mismo, cada día naces y mueres. Vive cada día como si fuera un ciclo completo. Cuanto más vivas, más despierto estarás.

Fuente: Astrocanal