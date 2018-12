Horóscopo del día 17 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 17 de diciembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, te gusta hacer las cosas a tu manera, eres un ser muy independiente pero es cierto que cuando pasa una temporada y sigues sin nadie a tu lado, sin pareja, de repente te sientes vacío, algo te falta en tu interior, quizás esa pasión, esa revolución interior, el ajetreo de tu vida al unir dos vidas paralelas. La pareja te da vida, te reactiva, siempre tienes a alguien a tu vera para comentar la jugada, te complementa. Aunque te encante la pasión, las relaciones íntimas, tener a un compañero de viaje a tu lado ya te colma. Ahora es tiempo de ser algo más dependiente pero con respecto a tu familia. Si no te unes más ahora, ya no lo harás el resto del año. Haz tu esfuerzo y habla más con ellos, frecuéntalos e intenta pasar alguna fecha navideña cerca de ellos.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, estás ávido de información. Te encanta aprender y luego poder llevar a la práctica todo aquello que has aprendido. La lectura es parte de ti, te apasiona. Y cuanto más lees, más lleno de vida y de conocimientos te sientes. Ten cuidado con posibles socios financieros porque podrían hacerte una jugarreta. Y no tendría gracia alguna. Sabes que son los contratos los que cuentan, pese a que pudierais reñir. Habla con tus socios, mantén una reunión y habla de los negocios cuando haya que hablar, en la oficina, no fuera. Si es tu socio, lo será para lo bueno y lo malo. Te planteas si has errado y son los peores socios de muchos o ha sido algo para lucrarse de tu situación. Deberías de investigar al respecto.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, sabes que posees una creatividad e imaginación que muchos quisieran para ellos mismos. Conoces las buenas ideas que tienes y empiezas a plantearte si poderlas utilizar para ganar dinero de manera continuada. Si eres una de esas personas con una imaginación desbordante, convierte en dinero esa capacidad tuya tan fantástica. Puedes registrar inventos, escribir libros o ser artista plástico. Hay mil oportunidades que si te ves capaz, podrías lanzarlas ya. Podrías incluso hasta generarte tu propio negocio o empleo si así lo quisieras. Has de tener cuidado con tu sensibilidad: al igual que la tienes para el arte, la tienes para las personas; algunas te producen malestar, por ello, evita a aquellas personas que te hagan sentir mal.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tras un periodo de pausa y reflexión, probablemente podrías plantearte retomar una relación pasada. Podrías haber estado en pareja mucho tiempo y haberos dado un tiempo. Ahora será el momento de un posible reencuentro, al menos por tu parte. Te quedará saber si la otra persona quiere ese reencuentro o tan sólo es algo unilateral. Sea como fuere, en los temas del amor, nada es previsible. Será probable que dejes que tu corazón hable y se explique. Tus emociones posiblemente estarán a flor de piel, palpándose en el ambiente. Por otro lado, tras una revisión médica previa podrías haber detectado la causa real de los ataques de ansiedad sufridos en el pasado. Ahora todo está en calma y has apartado de tu vida esa palabra: ansiedad. Es tiempo de serenidad pues se vive mucho mejor. Empiezas a controlar tu gestión emocional.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, te sientes muy bien mostrando tus sentimientos a la persona que te interesa. Podría darse el caso de que llevaras muy poco tiempo en pareja y no hubieras sido del todo claro o todo lo claro que tú quisieras ser con esta persona. Por eso, el destino te da la oportunidad de sincerarte. Si realmente te ves con ganas de desnudar tu alma, deberías de hacer un esfuerzo por hablar al ser que amas. De hacerlo, te sentirías completamente liberado y reconfortado. Presta atención a tus nuevas amistades, a veces te abres a la persona menos indicada y el supuesto amigo, pasado un lapso de tiempo, podría resultar no serlo. En ese caso, te llevarías una decepción y un gran chasco. Para evitar equivocarte de amistades, siempre ten alguna referencia antes de entablar cualquier comunicación con un ser extraño.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, eres una persona muy servicial y por ello te ofrecerán ser parte de una agrupación o participar en algún mercadillo navideño. Si quieres, estará en tus manos hacer algo por otras personas, ayudar en estas fechas. Eres un ser que empatiza fácilmente con los demás y le gusta estar al servicio de los demás: te darán esa oportunidad. Con respecto a tu pareja, te demandará más atención, más tiempo para pasar rato en común. Podría echarte en cara tus actividades benéficas. Si estás sin pareja, disfrutarás con amigos de la infancia. Pasarás un tiempo espectacular. En el ámbito laboral, si estás trabajando, en activo, serán días duros, sobre todo si trabajas cara al público pues no podrás ni respirar pero, ya descansarás. Relájate con tu pareja en tu tiempo libre si se tercia.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, no cambies, has de aprender que no se puede agradar a todo el mundo, es imposible así que, no desesperes. Si alguien ha de salir de tu vida, lo hará igualmente. En este caso, nadie lleva la razón, las cosas son como son y tú no las puedes cambiar. Si a alguien no le gusta lo que ve o cómo eres, debería de abandonar tu vida, sobre todo, no cambies, no puedes hacerlo. No es justo. Tú tienes tu ética y tus principios y en ningún momento has de cambiar tu manera de ser, y mucho menos si es por agradar a alguien. A la larga te arrepentirías pues te habrías fallado a ti mismo. Recuerda que tú eres la persona más extraordinaria que conoces, eres el ser más importante, no lo olvides. Así que, sean cuales sean las consecuencias, no cambies, resiste.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, eres un ser muy detallista y eso lo haces ver en tu día a día. Eres un gran anfitrión y estos días bordarás tu papel a la perfección, te gusta hacer que los demás se sientan en tu casa como si fuese la suya. La prosperidad se impone, la economía fluye a buen ritmo aportándote una estabilidad financiera muy bien avenida, dando paso a un mayor confort en el día a día. Si eres de aquellos Escorpio que les gusta comprar las últimas novedades, podrías incluso darte algún capricho pues te lo tienes muy merecido tras tan arduo trabajo. El terreno laboral sigue repleto de ideas brillantes, con una gran creatividad y con muchas ganas de llevar a la práctica esas ideas novedosas que ciertamente serán un nuevo filón de ingresos. Tu economía mejora a pasos agigantados.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el dinero es un bien necesario para vivir pero hay muchas maneras de conseguirlo: una idea genial genera dinero. Tienes mucha creatividad, eres una mente muy rápida y creativa que puede generar ganancias si así se lo propone; por ello, no generes dudas ante eso. El dinero a veces entra y otras se escapa pero, sea como sea, en mayor o menor medida, siempre llega. Piensa que todo se mueve muy rápido y aunque algún día puedas sentirte más apurado o más pesimista, siempre, tras un mal día, sale el sol. Piensa en tus finanzas, muévelas, quita aquellos negocios que no prosperen y relanza los que son más reales y productivos. Puedes mover tu economía, hacer que se regenere. Piensa un plan estratégico para ello o pide ayuda al respecto. Escucha los consejos de ciertos amigos: saben mucho sobre el tema.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás en un momento en el que la vida te pide un momento de introspección, de silencio interno. Sientes que te has ido de tu camino, que te has alejado un poco y ahora deberías de volver de nuevo a las andadas. A veces, uno se desvía sin tener la intención de ello. Tu rigidez te hace sentirte mal al respecto pues no has cumplido con tus propias expectativas. Decides recapitular y vuelves a traer tu vida al punto en el cual la dejaste. Decides marcarte nuevas metas, esta vez asequibles para ti, reales. Ahora seguirás tu intuición y todas las señales que el cosmos te vaya poniendo para seguirlas. Siempre has sido fiel a tus principios, no te gusta cambiarlos pero si has de modificarlos mínimamente para cumplir tu sueño, decides hacerlo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, en la vida unos vienen y otros van y eso te podría suceder a ti en este preciso momento de tu vida. Un posible cambio laboral podría tener lugar dentro de muy poco. Si estuvieras a la espera de un nuevo puesto, un movimiento a otra localidad o sucursal, una entrevista de trabajo o algo relacionado con el aspecto laboral, se podrían avecinar cambios que supondrían movimiento para ti. Probablemente sean esperados y no sea sorpresa alguna pues estés a la espera de noticias al respecto. Si te gusta invertir y te lo puedes permitir, un nuevo asunto financiero llamará tu atención: si realizaras la inversión oportuna, lograrías beneficios rápidos y un dinero en tu mano siempre viene bien. Piensa sobre el tema y asesórate.

Piscis, una cuantía importante llegará a tus manos. Posiblemente, alguna persona de tu pasado, haya decidido devolver una cantidad importante que le prestaste. No cuestiones ni discutas, ese dinero es para ti porque así ha de ser, pues era tuyo de antemano. Tratas de montar una empresa, estás pendiente de encontrar un socio capitalista, quieres hacer negocios pero aun no has decido con quién. Asesórate bien para no errar en temas legales o financieros. Aunque tus conocimientos pudieran ser profundos, quizás no llegan a ser tan precisos. Lo tienes todo: la liquidez y las ideas, así que, ponte ya a comenzar pues tu negocio está a punto de cristalizar. Ante cualquier problema, busca la solución, seguro que consigues sortear cualquier piedra del camino.

