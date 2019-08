Horóscopo del día 17 de agosto de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 17 de agosto de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, la actitud del humano, de la misma manera que su pretensión, es lo más esencial en esta vida. Si tu actitud es positiva, vas a llegar a todo y lo conseguirás, no lo vaciles. El día de hoy, , primará tu actitud sobre cualquier otra cosa. En el amor, tienes que tener mucho cuidado. Puedes querer mas no ahogar, es muy, muy diferente. Deja respirar a tu pareja o bien va a romper contigo. No hagas que se canse de ti. Por su parte, evita tener alrededor tanta gente negativa. Te van a traer multitud de inconvenientes. El día de hoy, vas a recibir una nueva realmente agradable referente a tu economía. Las próximas semanas, merced a ello, vas a recibir una cantidad de dinero notable. Ten por seguro que todo está en tu favor a fin de que salgas de una forma muy simple y simple de tus inconvenientes económicos. No representarán inconveniente alguno parta ti. En el caso de precisar un préstamo, pídelo al banco: te lo concederá sin inconvenientes. El mes próximo de septiembre medrará tu economía.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, posiblemente ahora te propongas regresar con un ex-, con una pareja del pasado. Tal vez ya haya empezado ese período en el que, os dabais una segunda ocasión. Esta noche, tu vida cariñosa va a dar un cambio determinante para ti. Vas a recibir una nueva inopinada que cambiará todo tu futuro. Vas a dar un giro prácticamente completo. Estás dichoso, exultante y lleno de luz, la atraes cara ti como un imán. Y todo ello se refleja en todas y cada una de las facetas de tu vida. Respecto a tu economía, deberás fijarte en tu intuición, estar muy pendiente de ella. De esta manera descubrirás cuál es el modo perfecto más eficiente y recomendable para invertir tu dinero, tus ahorros. Charla con especialistas en la materia. Procurarán liarte un tanto entre todos, especialistas, amigos e inclusive familiares mas, sosegado, aplicarás tu argumento, tu experiencia anterior y sobre todo, tu los pies en el suelo y lo conseguirás. Va a ser un éxito. No tengas la menor duda. Felicitaciones.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, has conocido a un nuevo amigo el que te ha interesado en exceso. Tu cabeza ya piensa en una posible amigad, más bien, noviazgo o bien algo más serio. No es el instante conveniente de lanzarte. No lo conoces de nada. Estás sosegado, en calma contigo y, excelente. Quizá no es el instante de que esta nueva persona entre en tu casa. Sobre todo, te percatarás de que no es similar a ti y no te vale la pena. Estás lleno de estímulos alrededor tuyo. Estás motivado, hay mucho interés y motivaciones en el resto de las personas y simplemente te sobra esa persona en tu vida. Tu agilidad mental, algo innato a ti, te asistirá a superar cualquier complejidad. Persigue tus sueños y sobre todo, tus metas económicas. Obvia a la gente negativa y envidiosa que te circunda. No les hagas caso omiso, sobre todo pues sabes por adelantado que todo cuanto afirman y hacen está basado en la patraña, en mentir. Lograrás lograr tus planes.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás inquieto. Consideras que tu pareja o bien marido, ahora, te podría estar siendo infiel. No prosigas adelante con esa idea por el hecho de que te hace mucho daño. Si bien tu ser amado haya descuidado la urbe en un viaje de empresa, y esté lejos de ti, evidentemente ni le puedes observar todo el rato ni lo deberías hacer si bien se encontrase en la ciudad; esto es, déjate de ataques de celos, de actuar de una forma impetuoso y déjales vivir. El viaje no es homónimo de infidelidad. Tómate todo esto con mucha calma y, debido a tu conocimiento intuitivo entenderás lo que pasa y, por si fuera poco, vas a aprovechar dicha experiencia. En lo que se refiere al ambiente laboral, los movimientos astrales presentes favorecerán un éxito definitivo en un inconveniente laboral. En el caso de localizarte en situación de busca de empleo, se van a abrir nuevas puertas y nuevas posibilidades para ti. La entrevista que hagas presencial va a ser un éxito. Suerte.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, no dejes que unos comentarios puedan con tu fuerza. No permitas que la fuerza te salga por la boca y explotes. Debes contenerte. Debes aprender a no saltar toda vez que oigas algo que no te agrada. No puedes mostrarte tan frágil. Conseguirás salir de un inconveniente bien difícil para ti en estos días. El planeta laboral te trae asimismo en sus manos la nueva que esperabas; sabes que las cosas no iban bien, era una sorpresa a voces. Un nuevo negocio ha nacido a tu alrededor. Procura descubrir cosas de él: qué da, de quién se trata o bien qué desea. Observa el comportamiento de tal negocio. Vas a poder conseguir dinero a este respecto. Estate atentísimo. El éxito va a ser enorme. El azar está realmente bien auspiciado. Llama a tu suerte este fin de semana. Loterías, juegos de azar, concursos de la tele, todo te puede tocar. Y lo va a hacer. Prueba suerte, el día de hoy, . Un fin de semana transparente, en la playa o bien la montaña, buenas perspectivas para todos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, actúa de una manera sereno en el momento de comunicar a tu pareja tu resolución, sea buena o bien mala para él o bien . Piensa realmente bien las cosas ya antes de decirlas o bien hacerlas. Ahora sabes de qué manera vas a vivir tu nueva vida: tal vez al sol todo el día, al aire libre, sin preocupaciones. Sobre todo, charla lo que tienes dispuesto para decir. Sabes que cualquier hábito puede estar sujeto a cambios. Prepárate para cualquier cambio que pueda suceder. Y por esta razón van a venir las situaciones atascadas. Haz que ninguna eventualidad pueda sorprenderte. En lo laboral, no debes preocuparte. No te intranquilices por los cambios. Vienen de la mano con tu trabajo. Incluso de este modo, todo va bien en tal campo. Por consiguiente, obvia los cotilleos a este respecto. A la gente le chifla orear los harapos, sean éstos sucios o bien no. Despreocúpate con lo que oigas. Se interrumpirá alguna actividad. Es un hasta entonces, no un adiós terminante. Prosigue tu paseo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, eres pura armonía y atraes cara ti cualquier clase de paz y reconciliación. Te agrada colaborar y reparar situaciones tensas y bien difíciles. Disfrutas sosteniendo el equilibrio y la paz. Se resuelven, al fin, el día de hoy todos y cada uno de los inconvenientes presentes. La mañana se desarrollará de forma increíble. Disfrutarás con los tuyos. Te hallarás con alguien de tu pasado que te charlará de alguien a quien deseas mucho y hace unos años no ves, robusteceréis nudos de niñez, vais a vivir recuerdos sanos y entretenidos. Ya has conseguido reparar tus inconvenientes presentes. Ahora te toca fluir con la vida y con el Cosmos. Sé feliz, puedes hacerlo. Es imperativo que lo hagas. Respecto al área laboral, te van a ofrecer un trabajo en el que no pararías de viajar. En tu situación personal, sería más aconsejable no moverse de tu urbe. Evítalo dentro de lo posible. En tu sitio de vivienda y en tu actual ocupación, tienes un millón de cosas que se pueden mudar y progresar, consiguiendo mejores beneficios.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, sabes que la persona que ocupa tu corazón te ama mucho. Haz caso a tu Ser Interno. Si tan seguro estás, puesto que lo sabes, no dilates más el instante. Haz que explote ya, es bien difícil de aguantar tal presión. Te vas a sentir mejor diciéndolo, primero por tu situación, después por la liberación que te va a suponer a ti. Saca adelante tus planes. Tú puedes; hazlo. Debes dejarle a tu corazón que hable, tienes que decirle lo mucho que le amas y lo que realmente significa para ti. Vas a ver de qué forma todo lo negativo se marcha convirtiendo. En una palabra, lo malo se convierte en bueno, como el calor o bien el fuego. Referente a tu economía, la que anda bastante mal, el futuro económico ya está remediado. En tu caso, da merced a todo el dinero que llega a tus manos, sea de donde fuere. En estos instantes, cuestiones referentes a tu futuro económico, están absolutamente remediadas. Pertenecen al pasado. Extrae la lección.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, es muy posible que tu vida sexual sea anárquica. Podrías llevar una doble relación y no saber de qué forma actuar. Quizá por una parte ardas en deseos de reconciliarte y por otro estés viviendo un romance bien interesante al unísono. Es bien difícil de solventar. Prosigue siempre y en toda circunstancia sosteniendo tu los pies en el suelo, te sorprenderás de tus reacciones. Los desenlaces van a ser prometedores. Cualquier inconveniente está a puntito de solventarse, despreocúpate por nada. La contrariedad está bajo control. En este período, el de la transmutación, cualquier cosa positiva y asimismo como contraparte, cualquier tema negativo, se transmutan y convierten en energías positivas para tu deleite. Todo ello, si bien solucionado, te va a crear un agobio y una ansiedad notables. En el trabajo, nuevos equipos te ocasionarán trastornos y cierta frustración. Para esto, respira hondo, utiliza técnicas de relajación y usa tu apreciada disciplina y paciencia. Tu éxito va a ser definitivo.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, tal vez el día de hoy te hayas levantado muy airado, si bien, ésta no es cara de . Si no pones buena cara, no te serviría de nada efectuarlo. Tienes que sonreír a la vida puesto que ésta es muy preciosa y sobre todo cortísima. Aprovéchate de cualquier conferencia que se precie. Acabas con lo que te molesta, con lo que ya no deseas y concluyes con tu pequeño caos. Empieza con lo que deseas, con lo que te aporta mucho y es muy ventajoso para ti. Esta tarde de cambiarás tus planes. No pasa nada. Sabes que el Cosmos es muy sabio y toda vez que cambia algo es para nuestro beneficio. Seguro que es para bien, no lo vaciles. Eres una persona muy creativa, úsalo a favor tuyo. Te aportará muchos beneficios. No temas el descalabro, la vida es de los valientes, siempre y en todo momento. En el trabajo, resolverás inconvenientes existentes de una manera original, poco usual. Va a ser bienvenido. Al fin van a reconocer tu calidad. Enhorabuena.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, vas a tomar las resoluciones adecuadas respecto al amor. Ahora vas a ver las cosas como verdaderamente son. Sobre todo te vas a olvidar de las promesas infringidas, de la fantasía que jamás se haría realidad. Pon los pies en la tierra. No procures lograr que el resto piensen como . Es un imposible. No lo lograrás jamás. Sé prudente en la hora de toma de tus resoluciones, no te confundas. Debes tener iniciativa, sobre todo en el campo laboral, es fundamental que de esta forma sea. Tu actitud positiva asimismo va a ser clave, muy a tomar en consideración. Todo ello actuará en tu beneficio, ya lo vas a ver. Resolverás un inconveniente o bien vas a salir de él sin herirte, lo que es de dar las gracias. Por último, el trabajo te va a dar tu merecido: firmarás tu contrato laboral, te van a hacer fijo en la compañía. Enhorabuena. No todo el planeta lo logra y mucho menos en hoy. Por todo ello, goza de tu plácido por el hecho de que mañana empezarás nuevas andanzas.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, vas a acabar con tu pasado para de este modo poder vivir el presente con toda la intensidad que se merece. Realiza todos y cada uno de los cambios pertinentes, borra gente de tu vida y de tu ambiente, tira cosas, suprime situaciones y deja por el paseo tu mochila sensible. Ahora te toca vivir este instante de tu vida, acá y ahora. Solamente cuenta. No actúes de forma alocada, tampoco vehemente. Sé mismo. Actúa de una forma imparcial, de esta manera conseguirás todo cuanto quieres. Usa tu intuición, tan atinada siempre y en todo momento. Te guiará por el buen paseo, no lo vaciles. Hallarás las situaciones pertinentes. En lo que se refiere al dinero, es un tema que te afecta y te causa ansiedad. De todas maneras, tienes que saber que esto es algo puntual y transitorio, una eventualidad en tu vida. En unos días, cualquier falta va a quedar en el olvido gozando de la vida y de los placeres que nos da. Las puertas de la exuberancia van a abrirse para ti. Enhorabuena.

Fuente: Astrocanal