Horóscopo del día 16 de septiembre de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 16 de septiembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, el día de hoy, es hora de pasar a la acción. No debes intranquilizarte ni tener temor pues recuerda que actuar es de valientes. Por si fuera poco, el Cosmos siempre y en todo momento te resguardará. Arriésgate por el hecho de que el coraje acarrea un premio esencial. La vida te lo va a devolver de múltiples formas, ya lo verificarás por ti. Usa tu energía vital para poner en orden tu vida sentimental la que está un tanto desmandada. Prosigue adelante, eres capaz de hacerlo. No pierdas más tiempo. Sabes que todo tiene su instante en esta vida y, tanto las personas como el amor, asimismo cumplen unos plazos. Alguien te obsequiará algo apreciadísimo para ti en hoy, agradéceselo como se merece. La dicha te invade, llega de cuajo para quedarse. Ábrele las puertas completamente a fin de que no se te escape. El amor no tiene edad ni instante ni tiempo. Jamás es tarde para querer o bien ser amado. Recuerda que es el sentimiento más apreciado que alguien te puede ofrecer. No lo rechaces, deja que absorba cada poro de tu piel.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no te pierdas en sutilezas. En ocasiones, en la vida, damos mayor relevancia a cosas que verdaderamente no la tienen. Separa de tu vida las situaciones intrascendentes y céntrate de una vez por siempre en las que valen la pena. No seas muy impulsivo; si te pierdes en tus reacciones, no llegarías a lo más esencial del tema. En el amor, trata de ser algo más objetivo. Sería buenísimo para ti si pudieses practicar la empatía con tu pareja. Al hacerlo, te centrarías más en sus sentimientos, conseguirías entenderlo y, sobre todo, aquietarías tu psique y el dichoso Ego. Éste, te puede jugar malísimas pasadas y lo sabes. Procura que no suceda. Vas a tener la ocasión de vivir un romance o bien aventura intensísima si de esta manera lo quieres. Te suavizará, te dulcificará el carácter. Déjate llevar, relájate un tanto más. En lo que se refiere al tema laboral, deberías comprobar bien un contrato. Lee bien las cláusulas, la letra pequeña, encierra muchas cosas.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, te sorprendes de todo. En ocasiones, tus reacciones resultan muy infantiles, son demasiado ingenuas. Te admiras de cuanto sucede a tu alrededor. El amor trae noticias agradables. Se barajan muchas posibilidades. Sea la que fuere, empiezas algo nuevo, una nueva relación. Tu panorama sentimental está a puntito de convertirse. Va a ser mejor para ti y para tu vida. Todo va a mudar de tal manera que no te marchas ni a reconocer. Sé inteligente y escoge bien, lo vas a hacer. Olvídate de las aventuras que broten de la nada. El valor de una relación está en todo cuanto hay detrás: amigad, amor, entendimiento, empatía, cariño y una larga lista. Tus relaciones no van a ser ocasionales ni puntuales. Para ti, una pareja es algo firme, serio y durable. Céntrate en tu nueva actividad laboral y no te distraigas, ve a por este motivo, sin mirar atrás. Piensa siempre y en toda circunstancia en positivo, en un fantástico futuro que estás edificando. Cada paso, se transformará en una semilla plantada. Van a dar sus frutos ya antes de lo que imaginas. Suerte.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, te dejas invadir por la fantasía y también imaginación. La psique te puede jugar una mala pasada. Procura ser realista puesto que sabes de forma perfecta de qué forma son las cosas. En el amor estás totalmente confundido: estás con una persona, sueñas con otra y no sabes ni a quién amas; tal vez a las 2. Debes recobrar tu control, aclarar tus sentimientos y iniciar a comportarte de una forma adulto. Este juego te puede salir carísimo. Medita puesto que, están implicados los sentimientos de muchos y, no se puede ser tan inmaduro. Decídete y carga con las consecuencias. Cada acción produce una reacción y lo sabes. Cuando todo vuelva a la calma te vas a sentir libre, apacible y, sobre todo, ligero, liberado de lo que cargabas. En el trabajo, acá deberías hacer empleo de tu gran capacidad creativa. Tu imaginación es exuberante y eso es buenísimo para tu puesto laboral. Prueba tu calidad, tu talento. Es muy grande y no puede proseguir escondo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, deja de meditar todo el día en tu ser amado y haz algo a este respecto. Seguramente vuestro amor sea mutuo, tu amor sea correspondido. Deja de dudar y da el paso. No pierdes nada. Atrévete. En tu situación actual no avanzas ni logras nada. Por si fuera poco, el amor está realmente bien auspiciado. Te sientes más querido por la gente que te circunda y ese sentimiento te hace sentir realmente bien. Estás más fuerte tanto en un plano físico como mental. Esta etapa va a ser realmente singular para ti en el terreno, no solo del amor sino más bien en un plano sensible. Familia, amigos y colegas te van a llegar a asombrar. Deja que de esta manera sea. Posibilidades diferentes en lo que se refiere al tema monetario aparecerán en tu horizonte. Estúdialas, date permiso para probar y también crear. Jamás se sabe de qué manera se puede atinar. Sobre todo, no te cierres a distintas situaciones. Eso sí, deja que entendidos en la materia te aconsejen ya antes de firmar un contrato de peso. Sé precavido a este respecto.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, al fin el día de hoy,, consigues aclararte en el amor. Se disipan tus dudas y lo tienes todo clarísimo. Sabes lo que te resulta conveniente y vas a ir a por este motivo. Enhorabuena. El azar te sonríe con lo que, prueba con juegos de azar. Apuesta, ve a casinos o bien participa en concursos televisivos. Sobre todo, esta noche, deberías estar atentísimo a tus sueños. Trata de recordarlos por la mañana y apunta en un papel todo cuanto recuerdes. Cada palabra podría ser una clave a proseguir. Ese sueño va a ser revelador. Conseguirás ganar un dinero; está destinado para ti. Empiezas a preparar un viaje de negocios. Va a ser corto mas intensísimo. Muchas situaciones positivas brotarán, tanto en lo personal como laboral. Aprovecha al límite este regalo que te ofrece la vida. No te arrepentirás de ello. En lo que se refiere a tus finanzas, una inversión va a dar muy velozmente sus frutos. El dinero va a entrar a tu vida. Aumentarás tus ingresos, no lo vaciles. Anímate, no pierdes ninguna posibilidad.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, el día de hoy, estarás muy feliz. Todo se marcha a tornar desenfadado y divertido; por esta razón, relájate y pon a marchar tu imaginación. Respecto a tu pareja, goza de ella y con ella. El amor es cosa de 2. Da los pasos pertinentes mas, medítalos bien, piénsalos por el hecho de que, aquello que hagas, va a ser fundamental. No te arrepentirás. La dicha y la dicha absoluta entran a ser parte de tu vida. Libra, eres un ser lleno de armonía y equilibrio. Sé justo en tus acciones; sabes que, en ocasiones en esta vida, pagan justos por pecadores. Tenlo siempre y en todo momento presente. Las personas son diferentes y por este motivo tienes que entregar a cada una la ocasión que se merece. Piensa siempre y en todo momento en el presente que te va a hacer edificar un futuro. El pasado ya no existe, ni para bien, ni para mal. No te lamentes más. Empieza una nueva vida. Lo demás no importa. No escuches comentarios de personas impresentables, solo pretenden herirte. Sé fuerte, adulto y congruente. Emplea tu intuición, vas a llegar lejísimos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy, vas a escuchar una declaración sentimental que no te aguardabas. Una persona está interesadísima en ti. Podrías abrirle la puerta y darle una ocasión. Empieza a prestarle atención, puede resultar bien interesante para ti. Amplías tu círculo social, bien por el hecho de que eres convidado a alguna celebración o bien acontecimiento, bien pues decides dejarte ver y haces vida social. Tu situación sentimental empieza a evolucionar. Todo encaja nuevamente, la pieza que faltaba da las claves para la resolución del misterio. Prepárate pues llegan tiempos felices y bien interesantes para ti. Sabes del riesgo que encierran las redes sociales, no hagas estupideces a este respecto o bien te meterías en algún lío. La suerte aparece en tu horizonte financiero. Es una gratísima nueva. Es realmente posible que seas promocionado en tu trabajo, estate atento a los cambios y movimientos. Tienes muchas posibilidades a este respecto. Tu estatus financiero y social van a mudar. Tu economía se marcha a acrecentar.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, la vida prosigue y tus planes asimismo. No te pares, has empezado por un paseo, has tomado una resolución y debes proseguir. Es bueno para ti que de este modo sea. Un tema legal se soluciona en tu favor proporcionándote una cantidad de dinero substancial. Va a ser idónea para ti pues además de esto ahora, en este momento, lo precisas. Tu intuición está muy atinada; aprovéchate de ello. Acertarás de pleno si la prosigues. Respecto a tu economía y finanzas, sé precavido y sobre todo, muy prudente. La gente es muy envidiosa y producirías demasiada envidia a tu alrededor. Evita consultar más de la cuenta, no llames la atención. Sé reservado y no vas a levantar sospecha. Podrías desvelar tus pretensiones. Eres transparente, ten malicia. En los negocios, no se puede ser insistente; al hacerlo, levantas tus cartas. Guárdate siempre y en todo momento un as en la manga, es lo mejor que puedes hacer. El dinero está a puntito de penetrar en tu vida. Enhorabuena, te lo has ganado.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, habías tirado la toalla, habías decidido no opinar más en el amor. El amor es para ti, no hay edad para volverse a enamorar, es preciso y también indispensable para sentirse vivo. En verdad, vas a regresar a vivir la pasión que encierra. Abre tu corazón, escucha a tus amigos. La gente que te quiere te va a dar sabios consejos. Síguelos, hazles caso. Procura sentarte a examinar tu actual situación sentimental. Comprenderás todo cuanto ha acaecido hasta hoy. Nada es casual en esta vida y mucho menos en el amor. Una buena cantidad de dinero va a llegar a tu vida. Va a ser algo inopinado mas no por este motivo debes gastarlo en un abrir y cerrar de ojos. Sé mesurado y ahorrativo. Jamás se sabe en qué momento puede surgir un imprevisible. No juegues con tu calma diaria, no apures con tus gastos. No es bueno tener deudas, generan mucha intranquilidad. Haz todo lo que resulta posible por guardar un dinero para poderlo invertir en un tiempo. Lo agradecerás.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, una relación es algo vivo. Debes cuidarla día a día si deseas que medre y prospere. Preocúpate de ella, dale cariño y amor. La ternura es esencial de la misma manera que el respeto en una relación. Trata a la otra persona por igual puesto que absolutamente nadie es más que el otro. No impongas nunca tus resoluciones. Los dos 2 sois libres y el Libre Arbitrio de cada uno de ellos debe dominar. Deja respirar a tu media mitad. Cada quien debe de tener su espacio, su jardín secreto. No seas el policía de tu pareja, no se trata de eso. Si confías, no te va a hacer falta saber solamente. Te falta confiar en tu ser amado. Ésa es la base de cualquier relación que se precie. Precisas tener más seguridad en ti, mayor confianza: éste es tu auténtico inconveniente. Cuando la tengas, cuando la alcances, te fiarás del resto. Analízate. Respecto al área laboral, brotarán nuevos contratos y propuestas laborales. Si debes ir a una entrevista de trabajo, prepárate ya antes. Ve, sobre todo, relajado. Contrólate.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, te renuevas en lo que se refiere al amor se refiere. Remozas cada día. Consigues salir realmente bien de las encerronas y inconvenientes. Administras realmente bien tu vida, tanto sentimental como laboral o bien personal. Ahora, al fin dejas de soñar despierto y vas a por tus sueños, te diriges hacia ellos. Cristalizan, se hacen reales y empiezas una relación con tu ser amado. El día de hoy,, si de esta manera lo quieres y planeas, empezará a moverse la rueda. Todo está a favor tuyo. Debes eludir cualquier clase de malentendido en lo que se refiere a los temas monetarios. Para esto, guarda cualquier recibo, nómina o bien contrato. Está realmente bien confiar en la palabra del resto. Mas, a veces, tratándose de dinero, las personas se vuelven usureras y actúan de una manera irracional y en ocasiones hasta delictivo. Resguárdate de las trampas y robos. Sobre todo, ten en tus manos la posibilidad de defenderte si alguien quisiese jugarte una mala pasada. No seas tan confiado o bien ingenuo.

Fuente: Astrocanal