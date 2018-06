Horóscopo del día 16 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 16 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, has de tener un término medio en el amor: no seas ni tan pasional, ni tan romántico; te pasas. Has de mantener un equilibrio porque, de no hacerlo, vas a asustar a tu nueva pareja. No hagas cosas extraordinarias porque no todos los días es su cumpleaños ni tampoco estáis celebrando un aniversario, os habéis conocido hace poco. Sé comedido, a veces un regalo puede poner a alguien en un gran compromiso. Por lo demás, habéis conectado a la perfección, es posible que se cuaje la relación, que vaya en serio. No dejes de lado el romanticismo, una cena romántica nunca está de más pero, en las ocasiones requeridas, no por costumbre. Cada momento necesita algo diferente pero a diario, en el día a día has de llevar otro ritmo, otra relación. Sigue conquistando a tu novia pero ahora ya no lo hagas con regalos: hazlo por tu corazón.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, te gusta liarte la vida. Está claro que las cosas fáciles no te gustan pero las complejas te apasionan. Has decidido tomar el camino difícil en el amor, el de las relaciones imposibles. Sabes que si juegas con fuego te quemarás, es obvio pero aun así, tú sigues. Estás a punto de quemarte vivo en la hoguera pues tu mentira va a ser descubierta. Prepárate para lo peor, lo vas a pasar muy mal. Sabes que las mentiras tienen las patas muy cortas, es muy fácil descubrir a un mentiroso. Todo tu plan amoroso va a ser descubierto. Ten muy en cuenta que es muy factible, probable que te quedes solo y sin compañía. Quizás sea una lección de vida a aprender aunque repites una y otra vez la misma historia. Sigue por tu camino y deja vivir a los demás, no tienes derecho a destrozar tantas vidas.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, las oportunidades hay que cogerlas al vuelo. No puedes desperdiciarlas porque luego, cuando realmente quieras cogerlas, ya no estarán para ti. Sabes perfectamente que el dinero no te sobra, más bien escasea, por lo tanto, sería muy inteligente por tu parte que, si se presenta hoy una buena oportunidad para ti, te resuene o no, la estudies y vayas a por ella. No puedes dejarla pasar. No sabes si dentro de unas semanas te encontrarás en una situación laboral diferente, quizás tu economía se vuelva precaria y por eso has de ponerte las pilas. Inténtalo, acepta esa oferta laboral porque a la larga verás que era la idónea para ti. Por lo tanto, no la dejes pasar. Empezarás un proceso de selección pero, finalmente, el trabajo será tuyo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, trabajas mucho pero disfrutas muy poco de la vida. Plantéate darte algún pequeño mimo o capricho: un masaje ayurvédico podría abrir todos tus sentidos. La vida está hecha para sentir, amar, desear, respetarse y muchas cosas más. Has de aprender a descubrir esas pequeñas cosas que te hacen sentir bien: una puesta de sol, el olor del incienso, una canción o lo que sea. Permítete viajar por unos minutos a cualquier otro lugar. Aprende a fluir con el universo. Eres muy inflexible y no te permites que la felicidad invada tu vida. Cambia tu modo de pensar y de actuar. Si no lo haces, jamás podrás alcanzar tan deseada felicidad. La vida se constituye de momentos, esas pinceladas que dan color a tu vida, que te emocionan, hacen reír o llorar de alegría son la felicidad.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy, surgirá un contratiempo en el amor. Es posible que la persona que ocupaba tu corazón, aquella que amabas en secreto, ya esté con otro. Has estado esperando en la sombra sin hablar ni decir nada, sin pronunciarte y ahora ya no está disponible. Tú sabes que existía el juego de la seducción entre vosotros pero quizás ella misma se ha podido sentir rechazada al no decirle tú nada. Hoy ya no está para ti: no te desea, no siente nada. O quizás sí pero nunca lo sabrás porque acaba de formalizar la pareja con un rival. En la vida hay que ser rápido cuando uno quiere algo porque si dudas y no lo quieres, llega un momento en el que eso que deseas se te escapa de las manos. Se te va cuando ya lo tenías y te quedas con cara de circunstancias pero, sin tu deseo, se ha esfumado.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, lo estás pasando fatal. Tanto cambio te está descolocando, estás absolutamente desbordado. El universo está jugando contigo, más bien te está zarandeando de mala manera. Hace unas semanas estabas en un sitio, ahora tienes otro puesto laboral que ni conoces ni controlas ni sabes cómo has llegado a caer aquí. La necesidad ha sido la responsable. No te estás adaptando en absoluto, te encuentras fatal. Realmente no sabes si abandonar. Este puesto no es para ti y sientes que estás de sobra. No te estás sabiendo adaptar y tus nuevos compañeros tampoco hacen mucho por ayudarte. Prácticamente no te hablan. Estás algo desesperado. Sabes que es cuestión de días: o te rindes y te vas o te adaptas y te echan. Fluye con el universo e intenta dar lo mejor de ti. No fuerces mucho la máquina, hazlo lo mejor que puedas.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, te vas de viaje y estás muy feliz, pletórico. Llevas semanas preparando tu gran escapada. La verdad es que tienes tantas expectativas del viaje que quizás no se cumplan. Has puesto el listón muy alto, demasiado pero sabes lo que hay. Te vayas solo o en buena compañía vas a disfrutar de un viaje con unos lugares fantásticos. Quieres verlo todo, patearte las ciudades, empaparte de la vida social y de sus costumbres. Necesitas olvidarte de la agonía del trabajo y lo vas a conseguir. En cuanto llegues a destino, ese mundo habrá quedado atrás, son demasiadas las ganas que tienes de desconectar. Hazlo, pásatelo bien, estate en el momento presente. Abre todos tus sentidos, así se relajará tu alma. Es vital para ti este viaje. Sácale todo el partido que puedas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, tu espiritualidad es muy importante, aunque a veces la escondes, está patente en tu día a día, es una parte muy importante de ti. Hoy, , la intuición te dará grandes pautas a seguir. Eres intuitivo contigo y también con los demás. Extrae información, apunta en un cuaderno todo lo que te dicen. La intuición es tu Yo Superior que te habla. Ni siquiera estás conectando con los guías, canalizando. Directamente haces las cosas de una manera porque te dirigen hacia ella. El reino angélico está muy presente en tu día a día, los ángeles te acompañan en todo momento, no los ves, a veces puedes sentir que te soplan o acarician, es una señal de que están contigo. Cualquier corazonada es real, es una certeza. Sigue desarrollando tu intuición, canalizas muy bien y deberías de ayudar a los demás con este don.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, eres la viva imagen de tu madre. Vuestra relación amor odio es muy peculiar. Os adoráis. Deberías de darte cuenta si aún no lo has hecho de que todo lo que odias de tu madre son tus mayores defectos. Ella te hace de espejo para que veas en ella lo que supuestamente has de limar en tu interior. Es la Ley del Espejo, una de las leyes universales que tanto dan que hablar: todo aquello que veas reflejado en el otro y resuene contigo, tanto de manera positiva como negativa, será lo que debas, bien cambiar y transmutar, bien sacar y hacer visible a los demás. Empieza a cambiar en ti y seguro que todo alrededor tuyo cambiará a la par. Cuando alguien mueve ficha, afecta a todo lo que nos rodea. Si tú cambias, cambia todo. Tu madre también cambiará.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, eres muy tozudo y eso no te permite tener la salud que debieras. Estás pasando por una época complicada. Has de soltar y dar tu brazo a torcer porque si dejaras de empeñarte en hacer cosas que no te benefician nada, sanarías. Tienes que hacer caso al profesional: si te han dicho que cambies algo, has de hacer caso porque, si no lo haces, no tiene sentido que acudas a pedir ayuda ni que pagues por ella, es decir: has decidido transmutar tus manías y costumbres nocivas, están detectadas y conoces la solución. Te toca actuar, tú has de poner de tu parte también. Confía y deja un rato tu vida en manos del terapeuta. Quiere lo mejor para ti y en ningún momento va a hacer nada que fuera nocivo. Por lo tanto, dale una oportunidad.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, deberías de mirar en tu interior. Te vendría muy bien analizar cómo actúas en ciertas ocasiones de tu vida. Ten ese momento de introspección y piensa si estás actuando coherentemente. Es posible que te estés equivocando pero que sea tu propio ego el que no te permita ver la realidad. Sabes que en la vida es de sabios rectificar una vez que sabes que te has equivocado. Por lo tanto, habla con tu pareja, admite tu falta de coherencia y respeto hacia ella y resuelve esas broncas con la persona que más amas en esta vida. Los problemas hay que afrontarlos y no puedes dejarlos pasar sin resolver. Con un diálogo de corazón y unas razones convincentes, tu relación de pareja volverá a estar sana. Pero haz el esfuerzo ya, no lo dejes pasar ni un día más.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, Eres un seductor nato. Hasta en el trabajo te gusta seducir, tanto que una compañera se ha pensado que estabas ligando con ella. Está casada y se ha ofendido muchísimo, incluso lo ha comentado en una reunión. Te sientes avergonzado porque no era tu intención, no ligabas con esa mujer: tú tienes tu familia, estás felizmente casado y esa mujer no te importa. La discusión se ha puesto caliente porque esa compañera se ha sentido obviamente ofendida por tus palabras. Las palabras no es mi tipo las ha interpretado como que no le gustabas nada. Todo se ha llevado al terreno personal y ha sido un drama dantesco, digno de culebrón. Tan sólo has sido amable y caballero, todo un seductor. Se ha malinterpretado todo.

Fuente: Astrocanal