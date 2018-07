Horóscopo del día 16 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 16 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy tendrás que ser consecuente con tus actos. Te enfrentarás a una disyuntiva y realmente deberías de saber la respuesta pero, para no errar, piensa dos veces la respuesta: tendrás dos compromisos, por un lado tu amigo de toda la vida te habrá invitado a una celebración pero por otro no quieres quedar mal y también has decidido ir con tu nuevo grupo de amigos. Quieres su aceptación, la necesitas, pero si le fallas a tu amigo de siempre, el que siempre ha estado allí cuando has necesitado un buen amigo, le dejarás muy tocado, hundido aunque no te lo diga. No pierdas una buena amistad, los amigos nuevos se quedarán si son los que te convienen. Has de ser más maduro, menos infantil y verás cómo te haces respectar. Respétate y los demás también lo harán.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy te reencontrarás con tus compañeros del colegio, será una gran fiesta, una celebración. Todo ello te llevará a finalizar el día muy melancólico, incluso con ojos llorosos tan sólo de pensar que todo eso ya no volverá. Tu vida ahora está llena de monotonía. No te gusta y no la digieres. Acabas de ver de un modo retrospectivo lo feliz que fuiste hace años, nadie te impedía ser feliz. Ahora tampoco, tú eres el artífice de tu vida así que, si de verdad quieres y deseas ser feliz, adelante, vuelve a tus inicios. Eso sí, aporta la madurez que tienes ahora porque, siendo estudiante o universitario tus prioridades eran muy diferentes a las de ahora. Respeta tu edad y tus obligaciones, las cosas cambian. Recupera tu espíritu pero no pretendas hacer cosas de adolescentes.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, los contactos son muy importantes, ya sean laborales o personales. En la vida no estás solo y has de aprender a hacerte visible. Sobre todo en tu caso, si eres un joven empresario o un hombre de negocios. Tu vida va completamente ligada a tu trabajo y necesitas darte a conocer. Sabes que el boca a boca es el mejor método para llegar a los demás: que hablen de ti pero que sea de un modo positivo. Eres un ser muy amable y servicial, es difícil crearte enemigos. La gente te envidia lo cual sí que te produce bloqueos o retrasos en tu destino. La envidia de esas personas, sean conocidos o amigos te van cerrando los caminos hasta dejarte casi en la bancarrota. No sólo te sucede en el terreno de lo económico o de las finanzas, también en el resto de las facetas importantes de tu vida. Por lo tanto, ten cuidado.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, hoy es un día de retos. Hoy has prometido hacer dos cosas y no puedes faltar a tu palabra. Sabes que es una labor difícil pero, como buen cumplidor, lo prometido es deuda así que dentro de tus posibilidades harás que se cumpla tu promesa. Estarás muy pendiente de ella a lo largo de todo el día. Has de aprender a no mentir así que, pon de tu parte para que todo salga según lo que has pensado. Confía en ti mismo, ten la seguridad personal suficiente para hacer que todo salga bien. A veces, muchas, en momentos de presión y tensión te derrumbas, te vienes abajo y esta vez sí que no puede suceder esto. Por lo tanto, controla tus nervios y sigue adelante. La vida es de los que arriesgan, de los valientes. Sé valiente y ten coraje y el resultado será espectacular.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, sal a hacer deporte, a correr aunque sea a pruimeras horas de la mañana. El calor es insoportable pero tu cuerpo necesita liberar toxinas. Por lo tanto, sea por la mañana o por la noche, deberías de hacer varios kilómetros. Te sentarán de maravilla y te sentirás genial, cansado pero liberado del estrés semanal. Si comienzas con esta práctica diaria, en unas semanas serás otra persona. No te puedes ni llegar a imaginar la sensación de limpieza y libertad que tendrás en tu cuerpo. Habrás limpiado tu mente subconsciente, tu ordenador personal estará menos cargado, con menos basura, los virus habrán desaparecido. Es decir, si ese ordenador fuera tu cabeza, habrías liberado muchas ideas y preocupaciones que no te servían para nada, para ocupar espacio y no dejar entrar a lo nuevo. Hazlo, te encantará.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, seguro que tienes alguna pasión oculta, algo que te guste mucho, alguna actividad. Si es así, dedícale tu tiempo libre. No es necesario estar todo el rato en pareja o trabajando. Cada ser humano necesita su espacio vital, su jardín secreto. Has de dejar respirar a los demás, sean tu pareja, familia, hijos o colegas. Dedícate tiempo a ti, a complacerte. Si sientes gusto y placer con ciertas actividades, hazlas. Seguro que encuentras grupos en tu ciudad, actividades relativas a ello en tu localidad. Has de abrirte más a los demás, es necesario que tengas más vida más allá de tu rutina diaria. Te abrirá nuevas maneras de pensar y te irá muy bien. Por lo tanto, empieza a hacer las cosas que te gustan en la vida, te reportarán muchas alegrías.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy te reconocerán tu valía laboral y te otorgarán un premio en tu centro de trabajo. Eso te hará estar feliz y contento, orgulloso de ti, de tus compañeros y de tu gente. Te hace ilusión recibir premios porque significa que tu trayectoria profesional está yendo por el camino idóneo. Eres tímido pero aun así dirás unas palabras para el resto. Te emocionarás más tarde, al acabar el acto pero te habrás sentido muy querido y arropado por todos. Crees en el bienestar social, en la ayuda a los demás. Haces de tu trabajo tu insignia, tu vida, eres un modelo a seguir. Disfruta de la fiesta que te habrán preparado tras el acto institucional. Disfruta con todos los allí presentes pues has conocido a gente digna de elogiar. Será un diferente al resto, emotivo y muy enriquecedor.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, no seas tan cuadriculado. Aunque no compartas una idea, podrías cambiar de parecer alguna vez en tu vida, aunque sea en un momento puntual. Nada es blanco o negro. Puedes permitirte ser más flexible mentalmente, te iría bien. Aprende a fluir y, sobre todo, a soltar ese lastre que te acompaña, esas ideas tan nocivas que viven dentro de ti. Ser radical no te beneficia en absoluto, al contrario, merma tu belleza interior. Eres mucho más grande y poderoso de lo que te crees pero a veces son tus propias ideas las que enmascaran tu esencia divina. Sé más tolerante y permisivo con los demás. Eso significará que también lo eres con el resto. Sé menos radical, suelta esas viejas costumbres e ideas que te minan por dentro. Encuéntrate de nuevo, reconéctate a tu Yo Superior, estás un poco distanciado y perdido. Vuelva a tu camino primitivo.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, comienzas un nuevo trabajo. Enhorabuena, te has costado salir de la zona de confort y cambiar pero, al final lo has conseguido. No es un puesto fijo, no sabes cómo lo harás ni lo que durarás pero lo vas a intentar. Cree en ti y compórtate como tú eres. Haz las cosas desde el corazón y nada malo sucederá: deja al cosmos que dirija tus pasos, saldrá mejor. Por fin entenderás que la vida te va dando diferentes opciones hasta que encuentres tu lugar en el mundo. No hace falta ser tan drástico ni tan radical. Todo está en pleno movimiento y las cosas se suceden. Detrás de uno, otro. Hay que dar pequeños pasos para dirigirse hacia la meta. Todo lo que hacemos, lo entendamos o no, nos lleva hacia ella. Todo en la vida es un aprendizaje.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy tienes cena de amigos y cumpleaños lo cual te hace mucha ilusión. Te toca liberar toda la tensión semanal que ha sido mucha. Pásatelo bien y disfruta de tus amigos. Hace semanas que no saben de ti y te esperan con los brazos abiertos. Déjate ver, tienes tantos grupos de amigos que hay que pedir hora para verte. Estás mejor que nunca. Atrás ha quedado tu época depresiva donde no querías saber de nadie. Has aprendido que estar en contacto con otras personas te hace crecer como ser humano, ser más abierto, con mayores conocimientos y te ayuda a empatizar. Sabes que nunca más puedes llegar a ser esclavo de tu propia melancolía porque entonces volverías a caer en el infierno de la depresión y eso ya no lo quieres para ti. Pertenece a tu pasado.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, en esta vida, eres lo que tú quieres ser. Tú eliges el personaje y la obra de teatro. Puedes ir cambiando entre drama, comedia, realismo o lo que más te apetezca en un periodo de tu vida. Sabes que eres el artífice de todo así que, basta de criticar tu vida pues la has diseñado tú. Si no te gusta, es tan fácil como cambiarla, ya lo has hecho otras veces aunque eso no significa que vaya a mejorar la situación. Hay cambios que, como los cangrejos, suceden hacia atrás. No quieres que eso pase en tu vida ahora: o vas hacia delante o te quedas como estás, todo excepto retroceder en el tiempo: te niegas, no quieres eso en tu vida. Decídete, estás tan cansado y con tal lio mental, que a estas alturas de tu vida ya no sabes ni lo que quieres.

Piscis, eres un ser íntegro, así te consideras tú. Actúas según el dictado de tu corazón, así no yerras. Nunca hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, sabes que todo vuelve en esta vida multiplicado. Estás tranquilo y eso es porque actúas bien, tu alma no tiene de qué preocuparse. Tu espiritualidad te ha abierto muchas puertas pero aunque todas sean de luz, ten cuidado porque la oscuridad está infiltrada entre nosotros. Se disfrazan para hacernos creer que son luz. Las puertas pueden ser un engaño. Pregunta a tu corazón cuando dudes y si es reacio a moverse o cuando vayas para allí, será del mal. No vendrá de la fuente. No juzgues y no serás juzgado, es mejor así. Cada cual lleva vidas y vivencias traumáticas a sus espaldas, no se puede juzgar. Somos el resultado de nuestras vivencias pasadas.

Fuente: Astrocanal