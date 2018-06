Horóscopo del día 15 de junio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 15 de junio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, has cogido las vacaciones. Hoy desapareces del mapa laboral por unos días, más bien semanas. No puedes de gozo, es mejor que un premio gordo de la lotería; para ti es tu lotería particular, tu gran sueño: no trabajar. Necesitabas que llegara este momento, has estado contando cada día hasta hoy. Ya eres libre. Puedes hacer lo que quieras, irte o quedarte, acostarte a las mil o dormir durante el día. Hoy mismo te vas de viaje, de vacaciones. Vas a disfrutar de los beneficios de la playa: el sol, el buen ambiente y el tiempo inmejorable harán que te olvides de este infierno vivido recientemente. No estás contento en tu empresa sino todo lo contrario así que, desconecta móviles de oficina, cuentas de mail o cualquier contacto con ese lugar hasta tu vuelta.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, no te apures. A veces en la vida surgen malentendidos y es probable que hoy te suceda algo parejo con tu gran amigo. No pienses que es más de lo que realmente es porque errarías, es decir, estate tranquilo porque cualquier error se puede subsanar. Has hablado más de la cuenta, has errado pero con un perdón sentido, de corazón, tendrás de nuevo a tu amigo a tu lado. Aprende a no entrometerte donde no te llaman, no hables más de la cuenta o antes de tiempo. En ocasiones, es mejor callar. En este caso, habría sido lo recomendable. De todos modos, es fácil perdonar a un amigo así que, no le des más vueltas porque antes del fin de semana todo habrá quedado en un olvido. Piensa dos veces las cosas antes de decirlas, pon de tu parte. Es muy fácil meter la pata.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tras la tempestad llega la calma. Tras la fuerte discusión mantenida con tu pareja, parece que las aguas comienzan a tranquilizarse. Sabes que no es bueno tanta pasión. Sois dos seres muy viscerales y pasáis del amor al odio en cuestión de horas. Habla con tu pareja, expresa lo mal que te sientes y arregla esa nimiedad convertida en bomba de relojería. Das importancia a asuntos irrelevantes y no debería de ser así. Estáis juntos porque en esencia pensáis lo mismo pero muchas veces, estas tonterías dañan vuestro amor, vuestra relación. Trata de no discutir pues eso es cosa de dos. Por lo tanto, cálmate, tranquilízate porque el estrés es muy nocivo para ti, te destroza la salud. Siéntate a dialogar, ten mucha paciencia y calma, sobre todo mucha calma.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, no descuides a tu familia. De repente, te pasas dos semanas sin verlos y ellos te echan de menos. Aunque tengas mucho trabajo o muchas ocupaciones, una llamada de teléfono no puede restarte tanto tiempo. No seas así, ante un problema, ellos siempre están ahí. En la vida, has de saber corresponder, sean amigos, empleados, padres o hermanos. Trata siempre a los demás bien y nunca hagas aquello que a ti no te gustaría que te hicieran. Pierde pereza y empieza a hacer esas llamadas pendientes. Hoy tendrás un rato libre, menos volumen de trabajo: queda con algún amigo que hace tiempo no hayas visto, seguro que tiene muchas cosas que contarte. A veces te aíslas sin motivo, has de poner de tu parte para que fluya la comunicación.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, hoy, surgirá un contratiempo en el amor. Es posible que la persona que ocupaba tu corazón, aquella que amabas en secreto, ya esté con otro. Has estado esperando en la sombra sin hablar ni decir nada, sin pronunciarte y ahora ya no está disponible. Tú sabes que existía el juego de la seducción entre vosotros pero quizás ella misma se ha podido sentir rechazada al no decirle tú nada. Hoy ya no está para ti: no te desea, no siente nada. O quizás sí pero nunca lo sabrás porque acaba de formalizar la pareja con un rival. En la vida hay que ser rápido cuando uno quiere algo porque si dudas y no lo quieres, llega un momento en el que eso que deseas se te escapa de las manos. Se te va cuando ya lo tenías y te quedas con cara de circunstancias pero, sin tu deseo, se ha esfumado.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, estás en pleno cambio y entre otros has decidido dar prioridad a tu alma, a tu lado más espiritual. Hoy comienzas la iniciación en Reiki porque así lo sientes. Te has metido de lleno en la espiritualidad y ahora es una forma de vida para ti, ya no sabrías vivir de otro modo. Hoy comenzarás a ser voluntario en alguna organización y todo irá rodado. Comienzas a dejar el ego de lado y empatizas con los demás. En la vida, puedes ofrecer parte de tu tiempo a otras almas que también lo necesitan. Empiezas a cambiar drásticamente tu interior, tus puntos de vista, tu esencia. Más bien, la esencia divina no cambia, es intocable pero empiezas a descubrirla tú como humano que eres. Tu cambio está siendo espectacular, has dado un gran salto evolutivo. Enhorabuena.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, necesitas unas vacaciones así que, vas a tomártelas. Tu economía no es la mejor del mundo pero tu salud requiere un parón. Si no puedes salir de la ciudad o de tu localidad, apaga los dispositivos digitales que tengas, no permitas que nadie te localice. Si, por ende, tienes la suerte de tener una segunda residencia o te puedes ir unos día a la montaña o al mar, cierre tu casa y sal de tu zona de confort. Piérdete en el lugar que sea pero sal, permite que te dé el sol, respira como es debido, estate en contacto con el reino vegetal, es decir, sánate. Primero, haz todo eso y luego disfruta, sal, baila o lo que sea menester. Tus constantes vitales están bajo mínimos, tu sistema energético necesita ser recargado. Bebe mucha agua, hidrátate bien, come de una manera sensata; es decir, cuídate.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, tú no eres culpable de nada. A veces cargas con una culpa que no te corresponde. Sabes perfectamente que no has tenido mucha suerte en el amor, quizás no has sabido atraer otro tipo de personas y todas han sido iguales, parejas. Tu vibración rechaza a las personas espirituales para una relación amorosa cuando tu vida está basada en la espiritualidad. Tu alma gemela no ha aparecido en este plano y te frustra todo el elenco de personas que han sido tus ex. No eres culpable de nada. No lo has sabido hacer mejor y así ha sido. Todo el mundo ha de vivir un gran amor. El tuyo está por llegar y cuando venga, entonces comprenderás el vasto significado de la palabra amor: amor con mayúsculas. Tu sensación será de plenitud, no de escasez, no le molestarás, esa pareja querrá estar contigo hasta la eternidad.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, te vas de vacaciones con tu pareja. Todo está preparado, ya llevas días esperando, pletórico, con las maletas hechas. Eres pura vitalidad y entusiasmo. Da igual el lugar al que vas. Te vas con tu ser amado para disfrutar de él, del silencio, de la comida o del paisaje. Vas a dormir y a salir, no vas a hacer nada obligado. Has pasado un año muy duro y estas vacaciones significan el premio a tu gran esfuerzo. Te las has ganado, estas merecidas vacaciones son para disfrutar. Reavivarás el fuego de la pasión, pasaréis unas vacaciones dignas del recuerdo, tanto que quizás decidáis que es momento de encargar un retoño. Os sentís genial. Posiblemente así será, todo incita a tener unos días de sensualidad. Aprovecha el momento presente porque es único y ya no volverá.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, es posible que hoy tengas que cooperar largo y tendido con uno de los grupos a los que perteneces. Sabes que a veces no sólo es dar una cuota mensual y hacer de voluntario. Días como hoy se te exige que te impliques y si crees en la causa luches hasta el final, te comprometas y lo manifiestes abiertamente incluso públicamente. Te tocará ir a la radio a exponer todo el proyecto a los oyentes. Si pretendes llegar a los objetivos dados hay que trabajar y mojarse. Sigue luchando por aquello en lo que crees, sea de manera altruista, o en la vida en general. Eso te quitará bastante rato del día, trata de combinarlo con tu actividad laboral diaria para no dejarte horas extra en el trabajo. Ha de haber un equilibrio entre ocio y obligación aunque tu parte de ocio es más un segundo trabajo lleno de responsabilidades y tareas.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, es posible que ahora te encuentres solo, sin nadie a tu lado. No te preocupes, no lo fuerces. En este momento de tu vida, necesitas encontrarte a ti mismo, un momento de introspección por lo tanto, es normal que tu alma te tenga a buen recaudo, apartado del amor. No te extrañes si algún amigo ha desaparecido de tu vida como por arte de magia: no te convenía, por eso ya no está en tu vida. Has de ver más allá de lo que realmente ocurre, es muy interesante que comprendas la realidad de las cosas. A veces los temas energéticos son complejos, difíciles de entender. Sabes que tu alma está en pleno proceso evolutivo: te apartará de quien no debe estar en tu vida y tampoco te dejará distraerte demasiado. Has de tener un aprendizaje y no es buena mucha distracción.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, estás convencido de que la vida es mucho más amplia de lo que nunca has conocido, te das cuenta de que llevas años encerrado en tu cascarón, protegido por los tuyos y sin salir de tu zona de confort. Además, cada vez la reduces más. Ahora ya no sales ni de tu barrio o de frecuentar a tu familia. Podrías vivir en cualquier lado del mundo porque vives en tu pequeño mundo. No puede ser. Quizás ya sea tarde para descubrir otro tipo de vida pues ya estás muy asentado. Te lamentas de lo que pudo ser y no fue. Eres feliz con tu familia pero te falta la vida. Trata de hacer algo para llenar tu vacío interior: clase de yoga o pintura o algo creativo que alimente tu alma. No puedes seguir así, estás casi en un estado depresivo. Cambia.

