Horóscopo del día 15 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 15 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, estás revolucionado. Esta historia de amor te ha cambiado todos tus esquemas, los ha roto. Empiezas desde cero. Todas tus ideas con respecto al amor han sido transmutadas y todo ello tiene un nombre y un apellido. El amor te ha cegado y has bajado la guardia, tan sólo sabes decir sí a todo lo que te propones. Jamás has estado tan dócil con respecto a alguien pero no puedes hacer otra cosa: la situación te domina. Esta revolución afectiva te ha hecho reír, ser feliz, conocer un optimismo hasta ahora desconocido para ti, es decir, está siendo tu mejor medicina, está recomponiendo los trozos de tu corazón tras tu última aventura amorosa. Sigue así, lo estás haciendo muy bien. La vida son momentos y tú lo estás bordando. Aférrate a esas pinceladas magníficas de felicidad: te llenan el alma. Disfruta de este momento sin pensar en nada más.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, si te tomas las cosas con mayor tranquilidad, esta noche podrías arreglar tu situación sentimental. Es compleja, está complicado el tema pero, puedes lograrlo si así te lo propones. Sabes que a veces te sientes desbordado por tus sentimientos; has de aprender a encauzarlos, a no tener tal sensibilidad ni la lágrima en los ojos continuamente. Asustas a tu pareja, a veces se cree culpable y responsable de toda tu vida. Por lo tanto, intenta no ser tan dramático ni obsesivo. Si controlas un poco tus sentimientos, esta tarde o noche, esta velada podrás de nuevo intimar con tu ser amado, encontraros y compartir momentos únicos. Ambos dos necesitáis ese perdón. Pon de tu parte, es muy importante que quieras cambiar tus patrones negativos, así tu pareja se sentirá más libre y liberada.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, empiezas a planificar tu verano y el resto del año. Has decidido dar un giro drástico a tu vida lo cual incluye cambio de ciudad y de domicilio. Crees que ya has cumplido, es la hora de comenzar a vivir y a sanar, de abrir tus alas y volar. Ha llegado un punto en tu vida en el que tan sólo queda actuar. Así será. Empiezas a barajar destinos, echas currículums y decides ir donde la vida te lleve. Tus objetivos son claros: sobrevivir y ser feliz. Lo vas a lograr. Has despertado de tu letargo y ahora ya no hay vuelta atrás, tan sólo te queda ir hacia adelante. Sigue así. Has dado un gran paso y la vida te recompensará por tu coraje y tu valentía. Eres una persona válida, con una visión diferente a los demás: ves lo que otros no son capaces de ver. Por lo tanto sabrás elegir con los ojos del corazón. No te equivocarás.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, comenzarás con una gran bronca al despertar pero cuando te acuestes esta noche, todo se habrá arreglado. Tu pareja es muy pasional y al levantarse alguna nimiedad le habrá hecho saltar. Pasarás un día malo, complejo. No tires la toalla porque la noche es muy larga y no hay nada que no pueda arreglar una velada romántica. Pon de tu parte para amansar a la fiera pues a veces tu pareja es indomable. Has de tener paciencia con ella si pretendes que la relación funcione. Las reconciliaciones son románticas pues acaban sellando el amor así que entre la cena y la reconciliación, estaréis todo el día del encerrados en la habitación. Habrá sido un pequeño aviso, así os iréis conociendo mejor. Aun así, has de apartar cualquier tipo de grito de tu vida pues lo rechazas.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, si eres el afortunado que hoy se va de vacaciones disfruta como si fueran los últimos días de tu vida. Recuerda que la vida es un regalo que no puedes desperdiciar. Es obvio que cada minuto que pasa nunca más vendrá así que, disfruta de cada momento, del aquí y ahora. Vayas a la playa o la montaña, al extranjero o te quedes en la ciudad, verás que lo importante es tu estado de ánimo, que quieras desconectar, estar feliz y disfrutar. La felicidad es un estado así que, pon de tu parte para pasar los mejores días de tu vida, solo o en la mejor de las compañías. Recárgate en todos los planos. Lo necesitas. Trata de sanarte con todo: la comida, los sentidos y todo lo que te rodea. Vendrás como nuevo, te renovarás y, sobre todo, habrá sido un parón para tu mente. Lo necesitas, estabas completamente saturado.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, si quieres que todo funcione bien con tu nueva pareja, ten algo muy presente: la confianza es la clave de todo. Por ello, si fraguas una buena amistad, además de ser tu pareja será tu amiga y confidente. Hace falta esa complicidad pues es la clave indiscutible de todo. Sabes que hacéis muy buena pareja, así lo sientes y así es. Por lo tanto, apuesta por la amistad y deja de preocuparte por lo demás. La atracción existe, el enamoramiento también así que deja de dudar y no te preocupes por nada. Los miedos y dudas te hacen bajar tu vibración hacia el temor. Ten muy claras las cosas. Si tú estás seguro de tu amor y no dudas, todo irá viento en popa. Deja de preocuparte por las cosas que no lo merecen. Carece de importancia. Disfruta de la relación.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, decides volver con una ex pareja. Sabes que todo irá bien si ninguno de los dos os obcecáis en los defectos del otro. Cada uno es como es y hay que respetarse, eso sí, intentando no sacar de quicio a la otra persona. Para ti va a ser una dura prueba. No estás convencido de ello pero tu pareja de antaño está convencida de que funcionará. Sabes que segundas partes nunca fueron buenas y lo vuestro acabó como el rosario de la aurora. No está claro pero ya te has lanzado al ruedo. Ahora deberías de aprender a torear. A la mínima, sal de allí y abandona. No vuelvas a pasar por lo mismo. Sería completamente contraproducente para ti, para tu futuro y tu salud tanto física como mental. Ella es la que lo ha decidido todo, ha decidido llevar los pantalones pero estate muy atento a sus estrategias y no te dejes manipular. Es una mujer peligrosa.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, has decidido que a partir de ahora quieres vivir una vida sana y saludable, ser feliz y olvidarte de cualquier tristeza o agonía. Decides ser feliz y apartar la angustia de tu día a día. Sabes que para tener una vida plena, necesitas estar bien tanto a nivel físico, cuerpo sano, como a nivel mental, mente sana. Si uno de los dos falla, el otro enferma. Sabes que cada uno se crea su enfermedad excepto las congénitas. Una enfermedad es un aprendizaje y está relacionado con las emociones contenidas o experimentadas en una parte de tu cuerpo, por eso es tan importante que tu pensamiento sea positivo porque si fuera negativo una y otra vez, tu cuerpo enfermaría hasta llegar, en última instancia, a la enfermedad celular. Sé consciente de ello.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, estás casado, con hijos, una mujer que te ama pero te da igual, te pierden las mujeres. Hoy estarás solo, sin mujer ni hijos. Te has quedado solo sin veranear. En ti se cumple ser un Don Juan. Eres un caso perdido. Quieres quedarte en casa esta noche para no traicionar a tu mujer porque si bebes o sales, con dos copas de más sabes que tendrías mucho peligro, es muy probable que te trajeras a alguien a tu casa. Quieres a tu mujer pero el sexo te gusta demasiado. No tienes ningún pudor. Tú no eres celoso, tu mujer sí. Tú sabrás lo que decides hacer, ella se enterará porque tenéis una fuerte conexión. Tú sabrás si estás actuando correctamente o no. Es tu Libre Albedrío, luego vendrán las consecuencias. Tendrás que asumirlas, no depender de ellas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, estás ordenando tu vida y eso ha movido ficha. Has dejado el trabajo en el que te encontrabas. No podías seguir así, estaba destrozando tu vida. Ibas tardes, noche o mañanas, trabajabas por turnos y no tenías vida, ni social, ni personal ni familiar, ahora con cero ingresos decides apostar por tu bienestar. Tu salud es lo primero y peligraba. En este momento sabes que ordenando las cosas básicas de la vida todo se ordenará: organizar horario de comidas, cenas y sueño, todo ello es indispensable para no enfermar. Tu salud estaba a punto de ponerse mal pues tu cuerpo físico no podía con ese esfuerzo sobrehumano. Ahora estás tranquilo y sabes que cuando esté todo en orden, un nuevo trabajo vendrá pero esta vez hecho a tu medida, diseñado para ti. No lo dudes.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, estás cansado de tanta disciplina y tanto esfuerzo. Tu sueldo es ínfimo y tu desgaste físico y psicológico es brutal. A veces te preguntas qué haces aún en este trabajo que tan poco te aporta: el salario es muy escaso, los amigos no existen, te sientes solo y desvalido. No hay nada bueno para seguir pero es como si algo te enganchara y no te dejara ir hacia tu propia libertad. Este trabajo te tiene atrapado para no poder continuar. Gastas toda tu energía, ya no tienes más. No tenerlo sería una gran libración pero tu alma sabe que si haces este gran esfuerzo es por algo: será kármico, de vidas pasadas, algo que tú hiciste y está claro que te toca lidiar con ello, subsanarlo para que sane. Estás completamente agobiado pero ya vendrán tiempos mejores.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, escucha a tu corazón, no le haces ni caso. Las señales de los ángeles no paran de llegarte pero no escuchas. Te vienen en forma de disco, libro o mensaje pero ni sabes de su existencia ni por supuesto los sabes descifrar. Tienes que prestar atención porque un ser tan perceptivo como tú debería de saber lo que le está pasando. Quizá estés obviando tu lado más sensitivo y esotérico. Eres médium aunque no lo quieras o creas, el don lo tienes igual. Si aceptaras lo que eres, toda tu vida iría viento en popa, sabrías y entenderías todo lo que te ha ocurrido en tu vida. Has de reconocer tus dones, asimilarlos y aceptarlos y empezar a trabajar con ellos. Es mucho más fácil de lo que parece, tan sólo has de quitarte el miedo y todo comenzará.

Fuente: Astrocanal