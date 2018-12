Horóscopo del día 15 de diciembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 15 de diciembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, si algo tuvieras que limar en tu vida, ciertamente sería ese absurdo sentido de la posesión que a veces aún tienes. El apego no es bueno para nadie, es más, hay que practicar el desapego. Te cuesta y lo harás toda tu vida. Eres un ser muy terrenal y estás acostumbrado a luchar por lo tuyo, a defenderlo y de ahí que luego te cueste mucho desapegarte de tus logros. Pero no has de hacerlo, tan sólo trata de desapegarte de lo que ya no te interese o convenga en la vida, nada más. No hay que ser tan radical, al contrario, poco a poco, a medida que así lo consideres, desapégate de lo que ya no tiene cabida en tu vida actual. El dinero comienza a fluir con fuerza, de éste entra un buen caudal y eso te hace poder disponer de él y gastarlo. Para el dinero eres más desapegado, no te hace tanto duelo que se vaya.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, sería posible que, sin querer o intencionadamente un miembro de tu familia metiera las narices en tu vida privada. Eso te sentaría muy mal rompiendo relaciones con esa persona o generando una gran bronca. Tu vida íntima, o personal es tuya y a nadie le incumbe. Tu tranquilidad se vería de repente transformada en un huracán. Quieres que te dejen en paz, en tu tranquilidad. No molestas a nadie y no quieres que te molesten. El tema sentimental será una constante estos días, acabarás herido y cansado de tanta pregunta. Todos quieren conocer a tu nueva pareja pero aun no es el momento idóneo para ello. Estás muy susceptible, quieres mantenerte en este asunto con suma diplomacia y tranquilidad.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás lleno de vida, hace años que no te sentías tan bien, tan a gusto así que, aprovecha este subidón energético que tienes y ponte las pilas: haz todo lo que tengas que hacer. Ya que estás tan activo, aprovecha la jugada. Es decir, has dejado faena retrasada, tanto a nivel particular como de trabajo. Llevas mucho cansancio encima pero te sientes tan vivo y tan despierto que deberías de aprovecharlo a tu favor. Así que, haz un listado de todo lo que te queda por hacer a lo largo del mes y, adelante, empieza con ello. Eres una persona que se involucra mucho en todo, en cada momento, así que, da gracias y todo tu caudal energético utilízalo para lograr tu bienestar y el de las personas que te rodean. Avanzarás mucho en tu camino, tenlo por seguro. El ámbito laboral te traerá muchas satisfacciones y reconocimientos.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás maquinando otro de tus planes pero ahora es algo bastante inoportuno lo que quieres hacer. Has visto un proyecto que te ha cautivado pero, como todo en la vida, para empezar ciertas cosas, hace falta un dinero, una base. Por lo tanto, o consigues ese dinero que tanta falta te haría para emprender esta nueva etapa o te olvidas de ello. Tampoco tienes a nadie que te avale, es decir, no podrías pedir un crédito ahora mismo. Digamos que no es el momento. Pero, como no paras de pensar, estarás el día entero intentando sacar dinero de debajo de las piedras: podrías pedírselo a familiares, hacer que te avalen el crédito, vender algo tuyo o buscar ahora mismo a una persona que quiera ser tu socio capitalista. Sería una buena idea. Pide a tus amigos consejo, te esclarecerán ciertas dudas y te harán ver la realidad. Abre tu mente a otros campos.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el saber no ocupa lugar y lo sabes muy bien. Te apasiona crecer como persona y en lo laboral. Empezarás otro curso, quieres llegar a más, siempre es bueno mejorar. Eres un ser muy competitivo y si puedes ser el número uno en tu trabajo, no permitirás ser el número dos, por lo tanto, da lo mejor de ti y pon empeño en aprender, siempre lo haces. Quieres triunfar en tu trabajo, es algo que siempre has hecho y que seguirás haciendo. Esfuérzate porque, aunque aún no lo sepas, este curso te abrirá nuevas puertas, nuevas oportunidades. Por lo tanto, sigue. Dentro de escasas semanas una nueva fuente de ingresos aparecerá frente a ti. No la dejes, cógela, llevará tu nombre escrito. Como ves, todo esfuerzo trae una recompensa; la tuya, está al caer.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, por regla general, te desvives por tu trabajo, siempre que has tenido ocasión de trabajar lo has hecho. Estés o no actualmente en el mercado laboral, sería posible que apareciera una oferta que cautivaría tus sentidos. Podrías empezar una nueva ocupación o cambiar la actual. Sería absolutamente posible y además deseable para ti y para tu entorno. Eres impaciente y te gusta moverte, cambiar y experimentar y cualquier novedad que aparezca en tu vida será recibida con los brazos abiertos. Por ello, aprovecha el cambio si aparece en tu vida. Sabes que en ocasiones puedes llegar a ponerte nervioso pero también conoces el método para relajarte. Haz siempre aquello que sea mejor para ti, para tu bienestar y conveniencia.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás preocupado, tienes muchos gastos y no sabes cómo frenarlos, es más, no puedes. Tu tren de vida, tus necesidades y todos los negocios en los cuales te has metido, te hacen tener demasiados gastos mensuales. Y ahora estás con el agua al cuello porque no sabes cómo pagar todas las facturas a fin de mes. Tu trabajo es muy irregular, es muy posible que seas tu propio jefe, que seas empresario y por ello es dificilísimo que puedas con todo. No das abasto, te es imposible abarcarlo todo además de no poder con todos los gastos. Necesitas un socio capitalista y alguien que trabaje a tu vera. No puedes más, estás a punto de explotar. Tu estrés comienza a ser algo fuera de lo normal. Te produce incluso taquicardia, tu ansiedad es extrema y así no puedes continuar, no puedes seguir. Cambia tu modo de vida, es necesario.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, cuando en alguna ocasión decides utilizar tu veneno, hieres. Pocas veces te pones en guardia, a la defensiva, pero las veces que lo haces, posiblemente cuando te sientes atacado o no puedes más, en ese momento no controlas el daño que puedes llegar a hacer. Esa ira acumulada, enlatada, puede dañar mucho a otro ser humano por mucho que lo ames. Sea un amigo con el que has discutido, sea una pareja o familiar, nunca digas aquello que no te gustaría oírte a ti, que te dijeran. Evita cualquier tormenta fortuita, no te gusta la lluvia, ni mojarte y de entrar en materia, podrías salir escaldado, por lo tanto, es una mala opción. No lo hagas, no te metas. El deseo que sientes hacia una persona actualmente es inevitable e indiscutible. No lo puedes ni obviar ni disimular. Si te encontraras con esa persona, no sabrías ni cómo actuar.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, un cambio de trabajo en la actualidad estará muy bien resuelto si así lo consideras. Todo está de tu parte y la oportunidad que está a punto de aparecer estará muy bien auspiciada por lo tanto, considera esa propuesta u opción laboral porque a la larga te traería muchas bendiciones. Las ventajas serían múltiples, por ello, estés o no en la actualidad en activo, sería una magnifica posibilidad. Te mereces lo mejor en el amor, es época de relax, de sentirte bien contigo mismo y con la persona con la cual compartes tu camino, tu vida. Si así lo consideras y sientes, sería perfecto que abrieras tu corazón y le indicaras lo que realmente sientes. Expresa a tu pareja todo lo que tu corazón ha guardado dentro y seguramente que la comprensión y la llama del amor volverán a encenderse y a activarse como hace tiempo no lo han hecho.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, una disyuntiva está pronta a aparecer en tu horizonte sentimental. Es posible que estés viviendo algún romance o aventura casual pero pronto aparecerá un nuevo amor. Será a ti el decidir qué hacer al respecto. Deberás de elegir o no. Comienza a dilucidar porque podrías pasarlo mal. Estás demasiado enamoradizo, te apetece vivir tu amor desenfrenado y tu pasión. Si se te ocurre por casualidad probar suerte en los juegos de azar, pudiera ser que quizás la suerte estuviera de tu parte y te hiciera ganar algún montante para poder tapar algún agujero existente, alguna deuda pendiente si la tuvieras. Tu economía ha de reactivarse pero no conoces la fórmula mágica para que esto ocurra. Piensa, da rienda suelta a tu imaginación.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, es hora de encauzar tu energía hacia el fin que persigues. El tema económico está muy bien aspectado y si hicieras alguna proposición bien a amigos cercanos o a familiares de confianza, sería incluso factible llevar a cabo un negocio, probablemente montar una sociedad o cooperativa que podría llenarte las arcas a medio y largo plazo. Si confías en alguien en particular, proponle algún tipo de negocio. Podría ser próspero y una buena solución para incrementar tu economía. Además, sería la forma de conseguir un socio capitalista que avalase el negocio. En el amor estás un poco perdido. No pienses en sueños imposibles, pues hay amores que sabes que no podrían tener lugar, es decir, no sueñes despierto con amores imposibles. Si de verdad te quieres enamorar, busca a alguien que esté libre, que tu amor pueda ser correspondido.

Piscis, tu naturaleza trabajadora y responsable no te dará tregua, tú eres tu propio jefe sin serlo. Te exiges demasiado y eso no es bueno para nadie, ni para los que te rodean ni para la salud; trabaja siempre con medida, sin forzar, haz las cosas correctamente y olvídate de la impaciencia. No lleva a ninguna parte. Con respecto a un dinero que va a entrar, en el horizonte económico se vislumbra un dinero evidente y no parece de los juegos, podría ser de un nuevo negocio o incluso proveniente de alguna deuda o herencia a cobrar. Lo que es cierto es que es un dinero inesperado que llegará a tus manos. Querrás desinhibirte, mostrarte a los demás, conocer gente nueva y ampliar un círculo tan cerrado que te estaba ahogando. Cada vez necesitas mayor apertura, eres libre aunque no te sientas así.

Fuente: Astrocanal