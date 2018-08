Horóscopo del día 15 de agosto de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 15 de agosto de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy será un día de lo más pasional. Verás cómo comienzas a sentir las caricias en tu piel. Te gustará. Hace meses o años que no sentías, que el sexo era algo obligatorio, sin más, parte de una rutina pero hoy conocerás a alguien y entonces comprenderás que jamás habías sentido esto con anterioridad. Te dará una lección magistral de sexualidad. Esta persona te llevará muchos años, será mucho más joven pero te verás como el adulto sin experiencia. Harás toda clase de juegos eróticos. Podrás decir que nunca en tu vida nadie te había dado tanto placer. Dependerá de ti volver o no a sentir placer con esta persona. No te enganches. Sabes que tan sólo es sexo y placer. No te enganches al sexo o lo que ha empezado siendo diversión y placer podría convertirse en obsesión y dolor. Mídete. Tú eres el adulto.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, has decidido aprovechar toda tu imaginación y creatividad; es mucha y está muy desperdiciada. Seguramente, puedas hacer algún trabajo artístico: escribir, pintar o dibujar, crear o cualquier tipo de actividad que requiera de imaginación e ideas. Es lo tuyo, siempre te ha apasionado pensar y sacar nuevas ideas. Hay personas que se ganan la vida con ello, no es nada descabellado. Por lo tanto, ponte a hacer algo, lo que sea y luego trata de comercializar con ello, aunque sea a muy pequeña escala: puedes vender cuadros de arte, camisetas o bolsos, caricaturas o escribir un libro de poemas. Si tienes ángel, no lo desaproveches pues sería una pena. Además, sigue con tu ocupación de siempre o si estás de vacaciones, saca más horas para esta nueva dedicación. Sé productivo y no pierdas el tiempo. Si lo haces, aprovecha y hazlo bien.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, a veces no eres sincero: ni contigo mismo, ni con tu pareja ni con tus amigos. Es tu propia timidez la que continuamente te está jugando malas pasadas, como hoy. Te gustaría llorar delante de todos y expresar el dolor que llevas dentro pero por no hacer daño a tus seres queridos: ser amado y familiares, decides guardártelo todo para ti y es absolutamente contraproducente. Aprende a confiar en los que se lo merecen, no en todo el mundo pero en unos cuantos. Verás cómo te liberas de una carga extraordinaria que te hunde en el fango cada día más y más. Por lo demás, has hecho grandes progresos en cuanto a tu vida social y confianza pero aún te queda tratar esta última con mayor profundidad. Por lo tanto, sigue en ello, tú puedes, trabájate a ti mismo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Por fin ha llegado el día en el que ya te ves veraneando en el pueblecito de la costa. Estás tan feliz que no cabes de gozo. Enhorabuena. Llevas tantos días soñando con esta realidad que ahora que está sucediendo te parece un sueño. Pellízcate y abre bien los ojos. Estás de vacaciones, en tu pueblo, con todo a tu alrededor. Familiares, amigos y unas costas que quitan la respiración. Ahora viene tu sanación: tomarás el sol, te bañarás en el mar, andarás descalzo por la orilla o te tomarás un aperitivo a la orilla del mar. Recréate pues tus ojos lo necesitan. Siempre esperas de año en año para tal sublime experiencia. Es tu momento. La vida quiere que te relajes y que te sanes. Has pasado muchos nervios y es momento de serenarte. Ha de salir tal tensión.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, estás contento. Este fin de semana te ha ocurrido y también te sucederá hoy. Te toparás con una persona que te recordará mucho a alguien: a ti mismo. Es decir, últimamente el universo te pone espejos por todos los lados. Quiere que aprecies tus virtudes y defectos, tu lado más positivo o negativo. Así que hoy encontrarás a un clon tuyo pero en mujer. Hablaréis largo rato y te darás cuenta de muchísimas cosas que jamás habías entendido sobre ti mismo. Es espectacular descubrir que a tu edad madura aún no te conoces. Eres un perfecto desconocido para ti así que ha llegado la hora de que aprendas a conocerte mejor. Mírate en los demás y extrae la lección de tu vida. Al darte cuenta ya comienzas a sanar; si das un paso más, todo irá muy rápido.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, ante un problema hay que buscar la solución. Pero en tu caso está siendo todo muy difícil: lo estás complicando demasiado. Tienes un negocio que no funciona, quieres que todo cambie pero no sabes ni por dónde empezar. Realmente no sabes lo que ocurre. Podría ser por tu culpa, por el local, las fuerzas telúricas, la gente del barrio, el producto o los precios. Tienes tantas dudas al respecto que quizás pienses que es por el precio y sea por la energía que proyectas tú mismo, es decir: hasta que de verdad no veas claro el problema y seas capaz de definirlo, no podrás hacer nada al respecto. Tu problema principal para poder paliarlo es no saber cuál es. Has de pedir ayuda. Si no puedes hacerlo deberías de concentrarte, ir al lugar y dejar que fuera tu intuición la que te fuera hablando. Trata de canalizar.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, aunque sea festivo, mañana te tocará de nuevo ir a trabajar. Ve analizando todo porque desde mañana deberías de cambiar tu estrategia laboral. Hazte respetar, es necesario que cualquier colega del trabajo te tenga respeto y no se aproveche de ti: llevas días quedándote muchas horas, haces tu trabajo más parte del de los demás, estás siempre disponible. Y al final te utilizan todo el rato sin consideración alguna, por lo tanto, a partir de mañana, hazte valer. No permitas que nadie te mande hacer nada, al menos si ese alguien no es tu jefe directo. Tu única obligación es hacer tu papel, no el de los demás. Así que, te digan lo que te digan, a partir de ahora te centrarás en hacer tus actividades lo mejor posible e irte a tu casa al terminar el horario laboral. Ya no vas a hacer horas extra por culpa de los demás.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, te vas de viaje. Es un día poco afortunado para viajar porque todo el mundo lo hace, más en cuanto se refiere al tráfico aéreo. Pero te da igual, tienes tantas ganas de llegar al destino que te es indiferente todo: llevas tus libros, planos y el itinerario que vas a hacer, te lo sabes todo de memoria. Ya has hecho el viaje cien veces en tu cabeza. Así que, con toda la ilusión del mundo, pones rumbo a tus ansiadas vacaciones. Van a ser dos semanas llenas de aventuras, de imágenes preciosas, de sabores y olores diferentes. Estás deseando vivirlo ya. Estás entusiasmado, tanto que cuentas los minutos para subirte al avión. Todo va a salir de maravilla, lo sabes, te lo mereces. Vas a vivir experiencias maravillosas. Este viaje va a marcar tu destino, lo sabes de antemano.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, eres un ser muy vital, te apasiona el aire libre, la naturaleza, la meditación o la montaña. Eres inmensamente feliz sintiéndote parte de un todo porque sabes que todos somos uno. Estamos comunicados y somos energía. Por eso, los temas energéticos te fascinan. Has aprendido varias técnicas pero todavía quieres seguir practicando más y más. Por ello, hoy te vas a un retiro en las montañas, para meditar, ayunar y estar en conexión con la divinidad. Necesitas aplacar esa ansiedad manifiesta que tienes, te hace sufrir en demasía. Sé feliz, ve hacia la felicidad absoluta. Tú puedes, tú eres. Practicarás las enseñanzas de Yo Soy. Te irás unos días de retiro, no vas a reconocer a tu alma. Te habrás transformado. El que quiere puede y tú, ciertamente quieres.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, hoy te ocurrirá algo que desde hace años no te había pasado. Te encontrarás con un desconocido y tal cual, tras cuatro miradas, os iréis a un lugar a dar rienda suelta a vuestra pasión. Cuando eras joven, por las noches, estaba a la orden del día pero ahora, ya maduro, con un trabajo estable y pareja, te ha dado vergüenza volver a las andadas. Ni siquiera has pensado en tu pareja, te ha dado igual. Ha sido un impulso que no has podido evitar. Además, os podían haber multado por haber estado en la vía pública. Esta noche creerás que ha sido un mal sueño pero no, ha sido real. Te ha encantado y esa persona te ha dado su móvil. Le volverás a llamar. No hay duda al respecto. Estás sorprendido de ti mismo y algo ruborizado. Ha pasado.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy es día familiar. Comerás en la playa con toda la familia. Te hace ilusión porque es un ritual que hacéis cada año así que, de nuevo todos a comer paella y las fotos con todos los que estén. Cada vez le das más importancia a estas cosas, antes huías y ahora te hace sentir parte de algo, de una estructura, de un clan. Estás echando raíces, cada vez más y tus comportamientos también cambian al respecto. Te apetece disfrutar de la vida, ver puestos callejeros, tumbarte al sol y comer bien. No le pides más a la vida: tener salud para seguir disfrutando de más días como éste. Está claro que te has convertido en pieza indiscutible de tu clan, por eso valoras tanto muchas cosas que sin verse ni saberse, están. Aprende a querer a los tuyos, sin juicios ni prejuicios. Todos somos frutos de muchas vidas pasadas, muchas situaciones complejas.

Piscis, te consideras un desgraciado en esta vida aunque no lo eres. Pero si te sientes así es porque no te sientes realizado, porque no estás cumpliendo en esta vida para lo que estás encomendado. Es decir, tenías una misión, viniste para algo pero algo ocurrió que te hizo tomar el camino equivocado. Esa puerta ya no tenía manera de volver hacia atrás. Al pasarla sin retorno te vino una enfermedad, mal de amor, paro y demás desgracias y no ha parado hasta el día de hoy. Lo que no sabes es que, tras muchos años, buenas acciones y buenos pensamientos por tu parte has podido coger un atajo, un desvío del camino que te va a llevar a otra nueva puerta y detrás de ésta está por fin la luz. En la vida hay ciclos, y tras lo malo, la luz.

Fuente: Astrocanal