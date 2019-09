Horóscopo del día 14 de septiembre de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 14 de septiembre de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, eres lo que piensas y lo sabes. Si proyectas dicha, va a ser por el hecho de que interiormente estás lleno de amor. Si tienes odio en tu interior, la ira te va a salir por los ojos. Somos por la parte interior lo que reflejamos por fuera. Es bastante lógico y normal. La dicha es un estado, una actitud. Es ser positivo y ver la vida con unos ojos llenos de amor, ilusión, positividad o bien esperanza. Este, deberías declararte a tu ser amado. Esta persona todavía no lo sabe en consecuencia, estás despilfarrando mucho amor por el Cosmos. Es mejor que llegue a su receptor a fin de que lo pueda gozar. El amor es cosa de 2 conque, no tardes más y date brío a decírselo el día de hoy. Las ocasiones pasan y las personas pueden fatigarse de aguardar. Abre tu corazón y expresa cualquier sentimiento que radique en él. Podría llegarte un dinero de algún sitio. Esta vez, no lo afirmes, cállatelo pues, de hacerlo, la gente empezaría a pedírtelo. No sabes decir que no con lo que, evita la tentación. Puedes tener algún gasto inopinado. Sé cauto.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, si tienes en mente asociarte a algún negocio con un amigo, háblalo realmente bien ya antes con él o bien por el hecho de que, podría llevar a confusión o bien, todavía peor, discusión. Es mejor que no lo hagas pues los inconvenientes estarían asegurados; evítalo, además de esto, perderías prácticamente seguro tu actual amigad, brotarían roces y carecería de sentido. Esta persona, tan quejica y negativa, no es el compañero ideal de absolutamente nadie para montar un negocio puesto que su perfil es totalmente errado, equivocado para esto. En la vida, por regla general, únete a gente activa, positiva, con una energía de alta vibración. Te transmitirán muchas cosas buenas y el bienestar va a ser recíproco. Al mundo entero le atrae la idea de ser feliz, cuando menos, por regla general. Por su parte, muéstrate de esta manera, lleno de vida y de dicha interior si pretendes conquistar a una nueva pareja. La alegría, atrae, la tristeza, repele. La próxima semana resolverás un tema legal esencial. Todo se acelera.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tienes que madurar y tener siempre y en todo momento presente tu forma de reaccionar. A veces, involuntariamente, reaccionas de una forma muy infantil y también impetuoso y eso puede atemorizar bastante a la gente, particularmente a tu ser amado. Este rasgo te puede hacer parecer un tanto inestable. Por esta razón, cuida tu conducta por el hecho de que, evidentemente, afirma mucho de ti. Tú eres una persona madura y racional y, de ahí que, no puedes confundir a la gente. Tan solo toma conciencia de este hecho y evítalo dentro de lo posible. Encauza tus conmuevas, puedes aprender a ello. Respecto a tu economía, ésta no es muy boyante y, a fin de que rinda tu dinero, deberás ahorrar al límite. Toma tus medidas para gastar lo mínimo y, lo lograrás, vas a llegar a final de mes. Los desenlaces van a ser geniales. Disfrutas de una claridad mental perfecta conque, ordena tus cuentas, tus ingresos y gastos y controla hasta el último céntimo. Ya van a venir tiempos mejores. Mas, por el momento, prosigue de esta forma, lo haces realmente bien.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, el día de hoy, vas a gozar en pleno de tu vida íntima, sexual. Este día es para ti y tu pareja con lo que, no dejes que absolutamente nadie te estropee tus planes. Vívelos con pasión, intensidad y una chispa de insensatez. Siempre y en toda circunstancia viene bien, alguna vez hay que hacer caso a estos temas más íntimos pues, entre semana y, en el cada día, las preocupaciones y el agobio, en ocasiones, no te dejan gozar como debieses. Empiezas a ver tu realidad desde cierto punto de vista más creativo y abierto. Gozas más de la vida, de lo que tienes y de lo que te circunda. Tienes que buscar en tu interior, evolucionar y medrar. Es fundamental que las dos partes, espiritual y realidad casen, funcionen a la par. La mente y el cuerpo deben estar en perfecta coalición. El dinero pronto va a hacer una entrada triunfante en tu vida; tu economía no va ni bien ni mal, está en un punto intermedio. En unas semanas, se resolverán determinados temas. Hay cambios en el área laboral.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, el día de hoy, consigues sacar adelante tu vida sentimental. Las situaciones que se te presentan van a ser las ideales para esto. Cualquier complicación pasada va a desaparecer, se difuminará. Medras de una manera interno, evolucionas día tras día un tanto más. Una persona fantástica va a entrar en tu cosmos. Aguárdala con los brazos abiertos por el hecho de que está a puntito de hacer su entrada estelar. Será idónea para ti, no tengas la menor duda sobre ello. Ten paciencia respecto al tema monetario; una adquiere que tienes en psique, vas a poder efectuarla en muy poco tiempo mas, todavía no es el día indicado para esto. Lograrás pronto el montante preciso para ejecutar la inversión. Sabes que la vida está llena de acontecimientos y incidentes inoportunos. Si bien esto suceda, deja de preocuparte. Desde siempre y en todo momento, los obstáculos son precisos para llegar al ansiado triunfo. Hay que combatir un tanto con lo que uno desea o bien quiere.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, saca de tu cabeza cualquier idea negativa. Bórralas. No puedes ser fatalista ni estar triste pues la tristeza distancia tus objetivos y asimismo, por lo general, a las personas. Hay que cosechar, sembrar y cuidar con mimo y esfuerzo para recoger una cosecha perfecta. Los frutos van a ser de esta manera si los has regado, mimado y atendido como es debido. Con el Cosmos ocurre lo mismo, sembramos día a día, desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos y, de forma automática, como eco, el Universo nos devuelve lo mismo por triplicado: cosas o bien personas en exactamente la misma onda vibrátil. Conque, cuanto más amor des, más vas a recibir y como este caso, con todo pasa igual. Por esta razón existen ráfagas buenas y malas. Nada viene apartado, todo viene en un bulto, con múltiples situaciones parejas a la par. El terreno laboral está a puntito de mudar. Te van a ofrecer una oferta interesante de un trabajo muy cerca de tu hogar. Ve a por él, te va a venir excelente.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, la verdad siempre y en todo momento predomina y es lo que cuenta. Poquito a poco, las aguas se alivian y todo se asienta. Tus valores reales, el día de hoy,, relucen entre todas y cada una de las cosas. Resaltas. Tu vida va a iniciar a mudar con mucha velocidad. Desde mañana, se van a suceder cambios en tu economía. Se marcha a convertir tu realidad financiera. Tienes que ponerte al fin a hacer aquello que llevas postergando un buen tiempo. Hazlo ya, no puede aguardar más. Ha llegado el momento de ver cumplidos tus sueños, de que éstos cristalicen y te sientas efectuado. Asimismo vas a estar inquieto por determinados inconvenientes que brotarán a lo largo del paseo. Estas preocupaciones o bien inquietudes, se van a ir resolviendo poquito a poco. Va a haber situaciones y noticias contradictorias. No te pongas inquieto por el hecho de que, es algo normal y soportable. Tu economía mejora al tiempo que los imprevisibles aparecen, lo que desalienta un tanto más, todo se logra, no te rindas. Todo cambia.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, el día de hoy, el amor llama a tu puerta. Ábrele y déjale pasar. Para esto, tienes que tener claras 2 cosas: el amor no es unilateral y, tienes que aprender a entregar y a percibir. Todo es igualmente esencial a fin de que esto funcione. Sé por este motivo maduro, adulto y responsable. Con el amor no se juega, implica mucho. Ahora estás totalmente dispuesto para ello y vas a saber querer la relación. Es de sabios saber valorar las cosas. Posiblemente brote algún revés o bien inconveniente: no pasa nada, todo se supera y de todo se aprende, se extrae la lección. Ahora es tu instante clave para una relación formal. Tu economía está un tanto inactiva, con muy poco movimiento. Deberás hacer todo lo que es posible por acrecentar tus ingresos. Emplea tu experiencia precedente y tu inteligencia para conseguir acrecentar tu capital. Saca ideas, exprime tu cerebro pues alguna idea novedosa brotará. Ten confianza en ti, el poder está dentro.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, todo empieza a fluir en tu vida como te mereces. Tus sacrificios anteriores comienzan a ver la luz, a producir sus frutos. Las cosas que quieres en la vida llegan a ti, las recobras para tu deleite y disfrute. Por esta razón, de súbito, estás exultante, lleno de mucha vitalidad y energía. El entusiasmo se ha apoderado de ti en este . Lucha por tus sueños, con lo que deseas y ansías y lo tendrás; tan solo debes combatir un tanto más. Actúa siempre y en todo momento de corazón, sin trampas ni patrañas. El amor está a tu completa disposición. En hoy,, tu intuición está más acertada que de costumbre. Desde mañana,, deberás planear y organizar tu agenda laboral, deberías empezar el día de hoy con tal labor. Vas a ganar un buen tiempo, facilitarás tus movimientos. Por su parte, en el trabajo, mañana estrenarás nuevas labores y obligaciones. Cambian tus responsabilidades, como tu estatus y tu sueldo. Enhorabuena.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, una resolución esencial se domina. El día de hoy, deberás hacer en frente de esa resolución y decidir lo que prefieras. Conforme la opción decidida, tu vida va a ir por un paseo o bien por otro diferente. Todo ello debe ver con el amor: o bien te callas o bien charlas. Si te resuelves a charlar, vas a vivir una relación muy bella con la mujer o bien el hombre de tus sueños. Si, por contra no afirmas nada, te vas a quedar igual que ahora, no alterarás tu futuro ni un ápice. Te toca a ti escoger, es tu destino y tu Libre Arbitrio. Sé firme y concluyentes en tu resolución y hazlo saber lo antes posible. El día de hoy es el día indicado para esto. La realidad se transformará en pura magia si tienes el valor y coraje de declararte siendo que amas. Te vas a sentir libre y exultante, atrévete. Una buena ocasión económica aparece en tu vida. No te precipites y actúes ya antes de tiempo. Espera el instante conveniente. Examina los pros y los contras y después, cuando lo tengas todo clarísimo y lo hayas consultado con especialistas, da tu opinión a este respecto.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, el día de hoy,, das un nuevo paso en tu relación sentimental, la afianzas. Es muy esencial para ti este nuevo paso por el hecho de que, está lleno de respeto, admiración y confianza y amor en tu pareja. Los dos 2 conquistaréis vuestros sueños más profundos y lo haréis juntos. Vas a cumplir tus metas en muchos aspectos de tu vida, no solo en el sentimental. Ahora tienes todo cuanto precisas para ello: tiempo, recursos y también ingresos. No precisas solamente, tan solo ponerte y fuerza de voluntad. Ve directo hacia ellas, por el paseo indicado. Este es el día en el que debes invertir tu tiempo y tus energías en poner orden a tu residencia. Tanto tus papeles como objetos son esenciales mas, tienen que tener un orden. De esta forma te va a ser más simple vivir y localizar las cosas. Cuando acabes la enorme limpieza, te vas a sentir ligero por el hecho de que habrás aliviado la carga energética de la casa. Sobre todo, tira, limpia y suprime todo cuanto puedas. De este modo, va a ser un espacio más ligero.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, todo es posible en esta vida, hasta el amor más bien difícil puede ser logrado. Es cuestión de batallar por él y proponérselo. El día de hoy, si deseas, conquistarás ese corazón esquivo. Expresa lo que tu corazón siente. Está en tus manos sacar adelante tus temas personales por esta razón, vas a poder hacerlo si te lo planteas. Tienes que quererlo, absolutamente nadie más puede hacerlo por ti. Tu vida sentimental está al alza, tu magnetismo personal y carisma son enormes y eres capaz de hipnotizar a cualquiera. Atraes, capturas con tu mirada. Tus cualidades personales relucen, resaltan. Respecto al trabajo, ya, sería una buena opción emplear tu energía, que es mucha y muy potente, en hacer las tareas pesadas de la casa, esas que rara vez por año se hacen. El día de hoy te va a costar menos esmero que cualquier otro día. Por esta razón, organiza guardarropas, pinta, corta el césped, limpia la campana o bien efectúa cualquier labor aburrida que no hagas frecuentemente.

Fuente: Astrocanal