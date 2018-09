Horóscopo del día 14 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 14 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, empieza a ser más práctico. Te pierdes en los detalles y te olvidas de la parte esencial de la vida. Hoy has de entender que la vida no son pequeñas nimiedades, al contrario, eres tú quien se dedica a esas tonterías pero el universo te está pidiendo que fijes la atención en lo importante, en lo que de verdad merece la pena. Es decir, no te quedes en la anécdota, ve más allá, en pensar en la causa o motivo que obliga a la gente a actuar así. Si solo reparas en lo trivial, nunca podrás entender los misterios de la vida, lo que nadie explica pero que has de descubrirlo por ti solo. Hoy podrás aprender esta lección si te aplicas un poco. De no hacerlo, pasará por delante de ti y ni te darás cuenta de ello. Se repetirá una y otra vez hasta que extraigas la enseñanza.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, es posible que hoy, aunque no tengas tiempo para ello, te veas obligado a cancelar citas o bien cualquier otra ocupación laboral porque tendrás algún problema doméstico en casa: se saldrá la lavadora, se estropeará el horno o el termo dejará de funcionar, algo de cada día que te hará ausentarte de donde estés y dirigirte al hogar. Es probable que hoy mismo no te lo puedan arreglar pero debes de ir y estar al mando de la situación. Cuanto antes mejor. Aprende a tener siempre un remanente, un dinero extra porque, aunque los seguros te aporten muchas facilidades y en muchas ocasiones muchas reparaciones entren en él, otras veces toca desembolsar cuantías importantes de dinero lo cual resulta doloroso si no te llega para hacer la compra a fin de mes. Pon al mal tiempo buena cara.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, estás lleno de ira, no soportas las injusticias de la vida. Últimamente parece que todo llueve sobre tu tejado. Te pasa todo lo malo, parece que estés gafado. A veces te preguntas si alguien te ha echado un mal de ojo, si estás ojeado porque no es normal lo que acontece en tu vida. Háztelo mirar, igual te sorprendes porque es mucho más. Es posible que alguien te haya trabajado, tengas magia negra. Cualquier vidente lo podrá comprobar y algunos quitar, eso sí, ten cuidado en qué manos caes. Podrías terminar peor que antes. Limpia bien tus energías, tu campo áurico porque estás lleno de bloqueos. Hazte mirar la magia que te han enviado y seguro que poco a poco te relajas y esa frustración e ira que guardas en tu interior desaparece de tu vida. Te sientes fatal.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, tu cuerpo necesita disciplina: mucho ejercicio y deporte, aire libre, alimentación sana y ocho horas de sueño. No haces nada de lo que te ha mandado el médico, eres un caso perdido. Has engordado mucho, Cáncer y eso te ha provocado problemas serios en tu cuerpo y circulación. Y tienes que andar por lo menos una hora al día. Tienes prohibidos los azúcares, cualquier tipo de bollería industrial, mezclar ciertos alimentos y estar sentado mucho rato seguido. No haces caso. Tu colesterol está por las nubes, has de prestar atención a tu alimentación porque no tiene gracia, te podría producir algo más gordo, darte un buen susto de repente. No juegues con tu salud, es tu fuente de vida, lo más importante que posees. Así que haz caso a tu médico o nutricionista y empieza a cambiar hábitos. Tu cuerpo te lo agradecerá.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tu madre se está quejando constantemente. Dice que no la llamas ni le vas a visitar. Cuando el río suena, agua lleva. Llámale de una vez por todas y pregúntale por su vida. Debes de ser respetuoso con los más mayores y sobre todo cariñoso. Tu madre estaría todo el día junto a ti, por eso no la visitas nunca, porque no ves el modo de irte luego sin dejarla destrozada. Quieres mucho a tu madre aunque la relación es difícil. Preséntate allí, le darás una gran alegría. No te olvides que te dio la vida y se ha desvivido por ti. Se merece tus visitas y llamadas. Aunque te haga chantaje emocional cuando vayas, lo podrás superar. Ve a verla hoy mismo. Quítate la pereza y las excusas: no vas porque no quieres, sé noble y sincero contigo mismo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tu situación afectiva se complica por momentos. Estás con una persona pero de una manera oculta, eres el otro, es decir, el amante. Y la relación está siendo mucho más dura de lo que jamás hubieras podido imaginar. Así que ármate de paciencia, virtud de la cual careces y empieza a calmarte. Cuando la puedas ver, la verás, pero entiende que no siempre va a poder estar para ti porque tiene a su marido en su casa. Así que, cuando te den esos bajones o pataletas, vete a pasear o tómate una tableta de chocolate, es decir, calma tu ansiedad por el método que conozcas. Está claro que mientras esta situación dure no serás feliz. Tú la quieres toda para ti pero no es así, ella no quiere eso. Le estás pidiendo un imposible. Sé realista. No lo estás siendo.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, dedícate a las plantas, obsérvalas y háblales. Tu desconexión ahora es absoluta con el Reino Vegetal. Hace mucho que no frecuentas zonas verdes, no hablas a tus árboles ni les abrazas. Les hace falta tu amor, tu cariño y tu bondad. Eres un ser frágil y muy bondadoso, algo casi divino, pero has aparcado tu lado más espiritual por una vida más mundana y terrenal y no deberías de actuar así. La espiritualidad es el alimento de tu alma al igual que la fruta o verdura alimentan tu cerebro. Has de dar de comer por igual a tu mente y a tu cerebro el cual necesita vitaminas y alimentos, como a tu alma la cual se nutre de mantras, mandalas o de música angelical. Si vuelves a inclinarte hacia el Reino Vegetal, lograrás compensar un poco tu vida y serás capaz de equilibrar la balanza. Tu vida será algo más positiva que hasta la fecha.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, estás melancólico. Recuerdas a una ex novia del pasado, cuando ambos dos erais muy ingenuos y aún creías en el amor. Pero ya no lo haces, cuanto más tiempo pasa, más te duele. Tus romances están siendo demasiado dolorosos y tú no vas a poder con todo ello. Prefieres quedarte anclado en tu pasado, en tu primer amor antes que seguir sufriendo por los sucesivos. Lo estás pasando mal y no debiera de ser así. El amor está para disfrutar pues para llorar siempre hay tiempo. Estás en época de duelo, de tu última pareja así que, en vez de llorar por ella, decides recordar a un viejo amor. Has de avanzar en la vida, no ir hacia atrás. Sé adulto, pasa el duelo y olvídala. El pasado no te arreglará nada. Disfruta de tus momentos de soledad, encuéntrate a ti mismo.



Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, hoy tendrás una conversación muy profunda con tu pareja. Saldrán muchos trapos sucios, demasiados. No te lo podíais imaginar pero te darás cuenta de que es muy importante hablar, la comunicación. La habíais perdido estas últimas semanas y en un espacio muy corto de tiempo, se había creado un malestar sorprendente. Cada uno echaba la culpa al otro en todo lo que podía. Parecíais enemigos en vez de un matrimonio bien avenido, marido y mujer. Estáis casados para lo bueno y lo malo así que, adelante, es mejor hablar a tiempo y contar, decir o replicar que no esperar y pedir un día los papeles de divorcio. A partir de ahora, tratad de desayunar juntos cada día. Así, en ese momento íntimo de los dos, os podréis reprochar las cosas del día anterior. Eso es la sal de la vida.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, la relación con tu profesor está cambiando a peor. Cuanto más sabes o crees que sabes, más te encaras con él. Estás actuando mal porque, él no te ha retado en ningún momento. Tú asistes a sus clases porque quieres, pues nadie te ha obligado a ello. Quieres saber más que nadie, más que el profesor para dejarlo mal, por los suelos, en evidencia. Eso es lo que realmente te gustaría. Y esto lo quieres hacer como una pequeña venganza que tuvo un día contigo. Eres un ser muy rencoroso, demasiado. No puedes ser así, si guardas dentro de ti la ira, la venganza o el odio, jamás serás un buen profesor, nunca llegarás a ello. De hecho, de esto trata la sanación; de liberarse de todos nuestros miedos y daños. Son ancestrales y emocionales.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, por fin te llega el amor. Pensabas que jamás llegaría. Llevas media vida hablando de almas gemelas y hoy, se pondrá frente a ti y no la sabrás reconocer. La teoría es siempre muy fácil pero la práctica cambia mucho, demasiado. Hoy, si estás atento, podrás percibirla: una de las almas gemelas que tienes en esta vida pasará rozándote, o delante de ti. Si la reconoces y se para, si algo os hace miraros, estarás salvado, ya nunca os separaréis pero si tú no le prestas la mínima atención y se va, no os volveréis a chocar jamás. Esto sí que es la sincronicidad del universo: un minuto más tarde y habrás perdido la ocasión de conocerla. Estas sincronicidades a veces sólo suceden una vez en la vida. Es difícil juntar la vida de muchos seres y que todos coincidan en ese momento de la obra, de su vida.

Piscis, hoy tendrás una mañana muy agitada. Has de hacer varias gestiones, todas ellas para intentar ahorrar un poco. Vas a cambiar seguros de compañías, revisar tus créditos e hipotecas e intentar de donde sea ahorrar, gastar menos. Intenta quitarte esos gastos que quizás, por pereza, no has quitado nunca pero pasan cada vez. Si ahora no te puedes permitir donar dinero a asociaciones, quítate. Tú has de sobrevivir, es lo único que está en tus manos. Inclusive revisa el tema de internet. Pásate a la compañía más barata, ahorra. Aun así, has de buscarte un modo de vida porque aunque ahorres unos cientos, o euros, has de comer y vivir, es decir, tienes que buscar la fórmula mágica, la que te permita estar a gusto, poder comer, ser feliz. Es una tarea ardua la que te queda por delante pero, lo conseguirás.

Fuente: Astrocanal