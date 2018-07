Horóscopo del día 14 de julio de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 14 de julio de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, tienes una lucha interna muy grande y has de solucionarlo. Por un lado tu familia te requiere y te necesita pero tu novia, nueva, no para de pedirte mimos y atención y esta situación está creando un conflicto muy grande entre tus padres y ella. Es una guerra de poderes. No quieres hacer daño a ninguno de ellos pero empiezas a hartarte de todos: no eres ningún muñeco y el único que está sufriendo en esta historia eres tú. Tienes todo el derecho del mundo a quejarte y a decir lo que opinas aunque no lo harás para no hacer todavía más grande el problema. Has de ser coherente, eres maduro y sabes separar el amor de una pareja y el de una madre, pues nada tiene que ver. Ponte en tu sitio, aprende a decir las cosas como son. Sé adulto y responsable.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, un colega te pondrá la zancadilla. Ten cuidado en el trabajo porque últimamente éste es un nido de serpientes o víboras. La gente está hablando a tus espaldas pero parece ser que no te has dado cuenta todavía. Ahora comienzas a darte cuenta de la realidad. Has tardado tiempo pero más vale tarde que nunca. Sabes que esa persona con una doble intención no va a parar hasta destruirte. Si eres empresario, será un colega o socio quien jugará sucio; si eres un trabajador, será otro quien querrá optar a un puesto diseñado para ti. El universo está de tu parte, el trabajo está muy bien aspectado para ti así que, lucha por lo que es tuyo y te pertenece porque así ha de ser. No tires la toalla, te pertenece, es para ti. Mañana tendrás tu victoria si hoy obras con cabeza y perspicacia.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, tus amigos son tu fuente de inspiración. Cada vez que estás con ellos te surgen ideas maravillosas. Parecen tus musas. Es cierto que está muy bien estar en relación con los demás, con otras almas. Al escuchar cada punto de vista surgen ideas, debates o monólogos muy interesantes. Piensas cosas diferentes y te planteas otras posibilidades: en una palabra, te abres un poco más a otras posibilidades que te pueda traer la vida. Sabes que la vida está llena de múltiples e infinitas probabilidades así que, quizás si tomas otro camino desconocido te llegue otra cosa diferente. Abre tu punto de vista y tu vida será más rica, se enriquecerá mucho más. Hoy será un gran día para comprobarlo: la imaginación hará mella en ti, tus ideas serán magníficas y las opiniones de tus amigos te servirán en demasía.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, estás muy perdido en el amor. Has comenzado una relación pero realmente a día de hoy ni siquiera sabes lo que piensas de ella o lo que quieres. Estás absolutamente confundido, no sabes qué hacer y eso te hace sentir mal, indeciso. Es normal que no tengas las cosas claras, que tengas alguna duda pero no tantas como para no saber si dejarla o no. Quizás estás sacando las cosas de quicio pues no es algo tan dramático. Has de confiar más en ti mismo; si lo hicieras, si confiaras plenamente, seguramente te ahorrarías tantos quebraderos de cabeza. Te falta seguridad, confiar en ti mismo y, sobre todo, saber lo que quieres, lo que le pides a la vida. Aclárate, si estás con ella será porque hay algo que te gusta, te has enamorado. Deja de dudar.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, necesitas encontrarte a ti mismo. En tu vida todo es fiesta y diversión, siempre haces muchas actividades y vida social. Pero tienes pánico a encontrarte contigo mismo, a descubrir lo que quiere tu alma, saber el motivo de tu existencia. Parece que siempre has obviado ciertas preguntas trascendentales por miedo a no comprender la respuesta. El despertar ha llegado para ti, ya no puedes esperar más. Es el momento de la verdad, de llegar al fondo del asunto, de dar un paso más. Podrías ir a un retiro de fin de semana. Si lo haces, volverás siendo un ser nuevo, otra persona diferente. Pruébalo y si no te gusta, no lo vuelvas a hacer. Pero tu alma necesita respuestas y tú también. Te quedarás más tranquilo una vez que seas capaz de afrontar la realidad.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, tendrás que reciclarte en el trabajo. Es hora de que lo hagas. Tus compañeros han hecho últimamente cursos de reciclaje pero tú te has negado a ello por falta de tiempo libre. Es ahora cuando ellos saben más que tú y te están solapando. Te estás quedando atrás, obsoleto, por debajo. Sabes que a día de hoy tu trabajo es absolutamente mecánico. Si no te reciclas, tu puesto se lo darán a otro de prácticas o lo quitarán por lo tanto, sería bueno que dieras tu brazo a torcer y finalmente aceptaras hacer algo por ti, por tu propia movilidad y beneficio. Tu trabajo no te gusta, quizás con algún cursillo podrías optar a otra plaza nueva. Así que, pierde pereza, aparca tus temidos miedos y lánzate. Abre una puerta, aunque sea pequeña; al menos entrará un rayo de luz.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, analiza las nuevas propuestas que tienes sobre la mesa. Hay alguna tan interesante que no la puedes dejar escapar. Bien como empresario, bien como trabajador, esas propuestas son dignas de ser estudiadas a fondo porque, sea a nivel financiero o laboral, te abrirán una gran puerta en tu futuro próximo. Una puerta abre otra y así sucesivamente pero ahora esta iniciativa será como entrar por la puerta grande, no tener que ir abriendo pequeñas puertas hasta llegar a destino: será un gran atajo, excelente. Una de ellas te interesa demasiado. Hazla estudiar por un abogado. Deberías de firmarla ya. Estúdiala y revísala antes y lánzate. La piscina está cubierta de agua y sabes nadar. No hay peligro alguno. Va a ser algo muy importante en tu vida laboral.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, nuevos horizontes financieros se abren ante ti. Empiezas una nueva época de tu vida si así lo quieres y deseas. Hay un negocio vinculado a tus finanzas que hará que tu vida dé un giro muy grande. Podría ser tu posición laboral, lo que te diera de comer y ciertamente pinta muy bien. Se incrementaría tu liquidez y sería fácil de llevar. No es un negocio complejo, es estar y vigilar tus cuentas. Puedes optar a ello pues te viene como anillo al dedo. Cuando aumentes algo más tu economía, se terminará, sin tantas carencias para ti. Puedes vivir mejor, mejorar tu estatus. Puedes hacerlo, el universo te insta a ello. Investiga ese modelo financiero, pregunta y actúa. No lo dejes pasar, es muy importante para ti. Te cambiará la vida, la revolucionará.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, este verano vas a andar escaso de medios económicos. El dinero no fluirá porque estás haciendo grandes desembolsos para la creación de tu empresa. Aun tardará en dar sus frutos así que si quieres llegar a fin de mes, tendrás que buscar otras vías. Trata de generar recursos. Quizás puedas encontrar algún trabajo extra por horas como acompañar a personas mayores, pasear perros, cuidar niños o algún trabajo similar de ingresos. Necesitas liquidez para poder pagar las facturas. Haz algo al respecto porque de no hacerlo se te complicarían las cosas, deberías de pedir dinero a alguien o meterte en un crédito rápido. Intenta solucionarlo de la mejor manera posible. Si te ves muy apurado pide ayuda a la divinidad, te darán alguna idea en forma de señal.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, tu pareja es tu mejor amiga, lleváis muchos años juntos y os amáis con locura. Cada cual tiene sus parcelas y sus costumbres pero hoy has decidido dar un paso más: quieres que ella se involucre en tus cosas, en tus actividades, quieres pasar aún más rato con ella, tu tiempo libre. En estos casos podría ser perfecto, un nuevo lazo de unión o verdaderamente todo lo contrario, que se agobiara por conocer una faceta de ti hasta la fecha desconocida. Sabes que será todo un triunfo: más temas para hablar y compartir, un nuevo enfoque a vuestra relación. Quieres pasar con ella el resto de tu vida y sabes que así aún habrá más cosas para compartir. Estás completamente enamorado. Deja siempre un mínimo de intimidad y privacidad: la gente tiene que respirar, no la agobies.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, hoy ocurrirá algo que no esperas, se saldrá la lavadora y será un gran desastre. Menos mal que tienes los seguros en orden porque probablemente levante todo el suelo del pasillo. Cosas así suceden una vez en la vida pero cuando tocan te sientes absolutamente impotente, sin saber qué hacer ni como pararlo. Hoy te sientes desbordado, has llamado al técnico, al seguro y estás pensando cómo vas a vivir allí el resto de la semana. No podrás, tendrás que ir a vivir a casa de algún familiar. Es un engorro muy grande, inesperado, latoso y pesado pero te ha tocado y no lo puedes remediar. Has de pasar por ello. Intentarás hacer vida normal aunque, para empezar, tendrás que coger vacaciones anticipadas: no puedes dejar la casa, has de estar allí mientras se ejecuta la obra. Te vas a cargar tus vacaciones por una lavadora.

Piscis, necesitas amar y ser amado. Quieres que te amen como en las películas, en los cuentos con final feliz; jamás has sentido eso por alguien, ni con tu ex. Empieza a decir y decide que desde hoy quieres que te amen como en las películas, haz las afirmaciones varias veces al día por 21 días y verás cómo viene el príncipe de las mareas y te ofrece su amor. A veces hay que pedir para que algo suceda. Podías estar con alguien desde hace años pero las circunstancias de cada uno son complejas y hay que respetarlas. Ahora decreta que quieres que el amor entre en tu vida, quieres que la pareja idónea para ti venga ya. Dicho esto, ya estará mandada la petición. Tendrás que hacer vida normal y en unas semanas llamará a tus puertas o aparecerá en escena.

Fuente: Astrocanal