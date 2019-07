Horóscopo del día 14 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 14 de julio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy es el día: conquistarás a esa persona que tanto amas y que tanto sueño te ha robado. Tu aura relumbra como nunca, atraes el amor. Con respecto a tu economía y negocios, comenzarás un negocio acorde a tu filosofía de vida y estarás al cargo de este. En un futuro próximo, cuando ya esté rodado, te irá verdaderamente bien, dándote ingresos suficientes y rebosantes. Debes llevar cuidado con cualquier trampa que pueda aparecer en tu camino. Todo está en tus manos y tienes las herramientas y la capacidad de salir adelante. Cualquier inconveniente o tema pendiente será remediado y terminado. No seas exagerado. Todo conlleva su tiempo con lo que, no adelantes acontencimientos. Vive y deja vivir, tómate tu tiempo para la realización de diferentes actividades. En el caso de practicar algún deporte, presta atención pues hoy, , podría surgir algún accidente o desavenencia. No fuerces tu cuerpo en exceso.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy con el comienzo de la semana, deberías tomar lapicero y papel y escribir tus entradas de dinero y gastos. Organízate bien puesto que, estás un tanto desmandado. Es hora de poner orden. Sabes que podías haber actuado de otra manera y las cosas hubieran sido diferentes. No es hora de lamentarse pero sí de mudar. Para ello, comienza prohibiéndote a ti esas compras vehementes y asimismo innecesarias que tan flaco favor te hacen. No te endeudes sin motivo, no sirve para nada. La influencia astral, positivísima para ello, te asistirá a lograrlo. Ahora ves las cosas desde una óptica diferente, nueva. Con respecto al amor, tus esperanzas habían desaparecido. Deberás mudar tu mente pues, no solo no se ha desvanecido en el aire, sino más bien por si no fuera suficiente con lo anterior van a convertirse en una realidad. Tu amor va a cristalizar. Referente al campo laboral, es verdaderamente posible que te sientas frustrado. Si te sientes de esta forma, plenamente apático en tu puesto laboral, decídete a mudar. Te irá mejor.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, ante todo, sé prudente. En esta semana que comienza, deberás ejercer en todo momento tu los pies en el suelo. Con respecto a tu economía, sé muy cauteloso. Recibirás dinero, unos ingresos extras, una deuda saldada. Por tal motivo, no lo proclames a los cuatro vientos o te quedarás sin nada. No te compliques la existencia, no resulta necesario. Sé reservado con tu vida, tanto privada como social. A nadie le interesa con quién vas. El amor es el pilar más esencial de tu vida y bien sabes que es ahí donde radica tu dicha. Sé feliz, te lo mereces, es tu obligación. Ten mucho cuidado en tus finanzas si te asocias con alguna persona demasiado alocada o bohemia. Te traería inconvenientes. No confíes en su responsabilidad puesto que podría haber temas ocultos, fallos cometidos o situaciones confusas, dudosas. No permitas que por cuestiones extrañas a ti, a tu voluntad, alguien te haga quedar mal y, sobre todo, te haga perder un dinero muy valioso y unas fuerzas inusuales.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, n esta vida, si no quieres que se olviden de ti, debes estar siempre y en toda circunstancia y en todo instante presente, a la última, en el centro del meollo. Siempre y en toda circunstancia y en todo instante dejándote ver y percibir. En esta vida, lo esencial es que conversen de ti, sea positivo o negativo lo que aseveren. En tu empleo, habrás de estar a la última, reciclado, con el conocimiento amoldado a las nuevas tecnologías. Aprende técnicas nuevas, sé activo, renuévate de forma continua. Nunca te quedes retrasado, alguien nuevo ocuparía tu lugar, no lo vaciles. Eres inteligente, aplica esta al día a día. La vida te premiará. Comienzas a renovarte en todos los aspectos de tu vida: entrarán amistades nuevas, se cruzarán colegas de trabajo bien interesantes y en tu interior, habrá una renovación. Esta, también repercutirá en tu parte externa, en tu físico. Por tal razón, vas a empezar un proceso de cambio y restauración total. Si últimamente has tenido algún inconveniente, ahora, todo se soluciona. Tu cuerpo mejora, se deshace de lo negativo, te liberas de conmuevas.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, estás de suerte en el amor. Este llama a tu puerta para ser compartido. Verás de qué forma tu sueño se convierte en realidad; te sentirás verdaderamente bien, no te lo creerás. No te dejes deslumbrar por las palabras por el hecho de que en ocasiones, no son lo que asemejan. Fíjate más bien en los hechos. Son los que importan; las palabras, una vez dichas, se las lleva el viento. Con respecto a tu economía, verás de qué forma gente manipuladora deseará liarte y envolverte. Estate muy alarma a todo y no te dejes engañar. Si inviertes, hazlo en los lugares apropiados, seguros, que no tengan riesgo alguno. Si estás pendiente y admites el pleno control de la situación, todo irá sobre ruedas. Hoy las vibraciones planetarias actuales son ideales para dar un empujón al terreno laboral. En el caso de encontrarte en situación de desempleo, encontrarás el modo perfecto perfecto de ponerte en el camino conveniente, en la situación recomendable para que de esta manera sea. Suerte.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, desde hoy debes solventar tus temas pendientes. Tu vida cariñosa no puede continuarse así. El amor está verdaderamente bien auspiciado en el día de hoy. Ten muy presentes tus sueños y ve a por ellos. Sigue tus corazonadas y haz caso a tu intuición. Es verdaderamente posible que tu economía pueda mejorar gracias a ella. Quizás, gracias a algún concurso o juego de azar, el dinero penetre en tu vida mudando de esta forma tu economía de una manera positivísimo y transformándola y aumentándola. Con respecto al amor, vas a revaluar tu presente, lo que ahora existe y lo que realmente quieres. Te plantearás de qué forma superar obstáculos. Lo lograrás. Tu economía va a aumentar; indudablemente, habrá unos ingresos notables que la estabilicen y asimismo incrementen. El azar llamará a tu puerta, recibirás una sorpresa muy grata. Ese dinero extra te vendrá como anillo al dedo en el momento más preciso y oportuno. No lo vaciles, la suerte te sonríe.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, atraes al amor por cada poro de tu piel. Lo absorbes como esponja. Cautivas con tu mirada, con el charla, por tu comportamiento. En el caso de encontrarte soltero, sin compromiso alguno, es el momento de tener encuentros de gran relevancia. Habrá aventuras, encuentros y relaciones, todo lo que desees pero, eso sí, de encontrarte con pareja, sería un tanto peligroso. Podrías caer en juegos cariñosos y formar tríos. Ten cuidado pues, la gente, tiene una doble cara y, aunque te sonrían, después quizá te insultarían. Desconfía de la gente. En el campo laboral, no entregues algo de lo que no estés plenamente seguro. Es decir, examina los archivos antes de darlos por terminados. Sé responsable. Sabes que, por una tontería, podrías perder el puesto. Sé reservado y no exageres en tu comportamiento. No lleva a nada bueno. Sabes que tienes a mucha gente muy envidiosa a tu alrededor. Habrías de ser precavido para cancelar semejantes ondas negativas.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy vas a deber enfrentar un día muy difícil. Para ello, habrás de estar preparado psicológicamente y, sobre todo, tomar cualquier precaución al respecto. Podrías verte comprometido con respecto a algo dicho por ti. Intenta, por tal razón, ser verdaderamente precavido con tus palabras. Si hablas más de la cuenta, podrás tener consecuencias muy negativas, lamentables para tu vida. Con respecto al amor, deja de comportarte de forma posesiva. No es sano. Podrías, con perfección, agotar literalmente a tu pareja. De hacerlo, te quedarías solo pues esta te abandonaría. Vas a mudar tu vida de una manera radical, sobre todo en tu forma de reaccionar y ver y entender la vida, las cosas que suceden. Lo infrecuente llega a tu vida y quizás comience a aparecer hoy. Empiezas a ser más positivo y la vida te devuelve bienestar y alegría. Tu economía podría verse aumentada gracias a los juegos de azar. Prueba suerte en el día de hoy: concursos, lotería, programas de radio y T.V.. Un dinero te espera.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, no seas tan alarmista o hipersensible ni efusivo. Lo eres tanto para lo bueno, para lo malo y estás equivocado. Se te ha metido en la cabeza que todo el planeta está hoy contra ti: grave fallo. No es cierto y, lo sabes. Deja a quienes prueben su estado de ánimo. Es realmente posible que nada deba ver contigo. Solo expresan o reflejan su interior. No observes tanto a el resto y céntrate en ti, te irá mejor en la vida. Tampoco dejes que gente negativa y murmuradora te haga daño o te impregne de sus malas vibraciones: reduciría tu dicha y positividad, tenlo por seguro. Eres un ser sumamente positivo con lo que, potencia tus rasgos. Tus cualidades son inusuales. No te dejes asustar por quien no te merece. Con respecto al área laboral, tu alegría y espontaneidad podrían ser malinterpretadas. Existen compañeros muy ariscos y secos que no entienden tu carácter. Lo único que debes hacer, es limitar tu efusividad con esas determinadas personas.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, no te confundas. Debes tener muy presente que las apariencias engañan, por esta razón, da igual lo que tu mente piense: es tu impresión. Con el tiempo, aquello que ahora consideras que no marcha, te irá como anillo al dedo. En lo referente al amor se refiere, y siguiendo lo dicho por adelantado, no llenes a tu nuevo amor con regalos y sorpresas. No lo conoces de nada y probablemente no sea como lo crees. Sé cauto y precavido si no te quieres quemar con fuego. Ten muy, muy claro en todo momento el presente y todo cuanto pasa a tu alrededor. Presta atención a tu economía. Deja de derrochar, sea para adquirir regalos a tu ser amado o a ti. No seas de este modo. Debes vivir en todo momento en el plano terrenal. Olvídate de la fantasía y de los hechos irreales. El dinero resulta necesario en esta vida y si lo desaprovechas, no podrás vivir. Has de estar nuevamente en control de ti, sabes de qué forma hacerlo. Deja a la gente que te ame con lo que eres y no por tu dinero. Tu economía está en auge.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, la gente asiste a ti en masa. Se sienten atraídos pero, es un amor totalmente interesado: desean que les asistas, que les saques las castañas del fuego, que hagas las cosas por ellos. Si aceptas tal reto, tu estado de ansiedad aumentaría sustancialmente. No podrías con tal negatividad, te dejarían por los suelos. Presta mucha atención y ten en la cabeza que no puedes acudir a todo el mundo. Eres de carne y hueso y tus fuerzas tienen un límite. No las sobrepases. Tus responsabilidades familiares también aumentan. Deberás lidiar como parte reconciliadora de un enfrentamiento. Sé neutral y no pierdas en ningún instante tus modales ni tu paciencia. Actúa de una manera independiente, sin dejarte influir por el resto y no te dejes manipular. Concéntrate bien en tus tareas y no te disperses. Así, la energía estará verdaderamente bien enfocada y centrada y tendrá más potencia, fuerza y poder. Sé responsable en tu trabajo. De no serlo, tendría consecuencias.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, vas a deber saber amoldarte a las circunstancias. Examina, piensa y decide, no hagas las cosas sin pensar. Piensa verdaderamente bien tus movimientos, el siguiente paso a dar. Por esta razón, no actúes de forma repentina, fruto de un impulso, no te favorecería en absoluto, todo lo opuesto. Sería muy contraproducente para ti. Será el único modo de que todo lo planeado tenga lugar sin mudarlo ni un ápice. Sigue, como siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia tus corazonadas, estarás en la verdad. Con respecto al amor, te enterarás por la una parte de terceros de las intenciones de una persona con respecto a ti. Te quiere mucho y está de manera profunda enamorada. Aunque no des crédito, no te cierres esa nueva puerta, sobre todo en el caso de estar soltero. Comenzarás a enterarte de la realidad, de todo lo desconocido para ti y acontecido. Te sorprenderá. Referente a tu economía, no tires la toalla aunque te entren ganas. Tus ideas económicas, esas que rondan en tu cabeza, son muy, muy buenas. Arriésgate, triunfarás.

