Horóscopo del día 13 de septiembre de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 13 de septiembre de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy te reunirás con una persona muy importante para ti: es posible que este amigo se convierta muy pronto en tu socio, quizás tu socio capitalista. Hoy será un día de reuniones, con unos y con otros. Estás a punto de sacar a la luz un nuevo producto y eso implica bastante compromiso, trabajo y responsabilidad. Por lo tanto, escucha bien a unos y a otros, toma los apuntes que consideres y además ten la mente muy abierta a nuevas ideas. A veces los otros pueden aportarte esa creatividad que tú no tienes y que tanto necesitas. Escucha bien lo que tus colegas o amigos han de decirte y teniendo toda la información en tu mano, obra en consecuencia. Verás cómo siendo menos terco y cabezudo te va mucho mejor en la vida.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, hoy es un día de buena suerte, pese a la creencia popular. Así que, apuesta porque así lo sea para ti, decrétalo al universo y seguro que todo sale sobre ruedas. Presta atención a todas las señales que el universo te envíe hoy. Serán muy relevantes para ti, demasiado. De hecho, te marcarán los próximos pasos a dar con respecto a la estrategia laboral. En tu trabajo has de ser más vivo y avispado porque parece ser que siempre eres el último para enterarte de las cosas que te competen. Hay un compañero que tiene intención en quedarse con tu puesto de trabajo, está tramando algo sobre ti. Sigue bien las señales y actúa antes que él. Podría jugarte una muy mala pasada. Hoy puede ser tu día así que, si se te aparece una ocasión de subir, de ascender, no te lo pienses: tírate de cabeza a la piscina.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, parece que estés gafado y nada tiene que ver con el día puesto que suele ser un día de mucha suerte pese a la creencia popular la cual está muy equivocada. Así que, hoy te levantarás y ya tendrás el primer percance en la oficina, con tu jefe. No puedes entender la fijación absoluta que tiene contigo. No le importa que hagas horas extra ni que trabajes los s pero si un día le pides como hoy unas horas porque debes de acompañar a tu hijo al médico, te las deniega. Estás enfadado, mucho porque lo ves inadmisible. Cualquier persona con vida familiar ha de ausentarse del trabajo cuando ocurre algún percance o ha de visitar a un médico. No todo es tan fácil como él lo pinta, Te lo está poniendo muy difícil. Hoy te irás de la oficina sin su consentimiento. Sabes que tendrá consecuencias.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, necesitas vacaciones y, de hecho, ya estás haciendo la maleta. Has decidido cogerte unos días de vacaciones ahora que todavía hace buen tiempo. Tienes necesidad de irte con tu ser amado, de perderte con ella en algún idílico lugar. Quieres estar a solas con tu pareja, estás cansado de estar siempre con la madre, el hermano o su mejor amiga. Tú sales con ella, no con toda su familia. Y por eso has ideado un plan: disfrutar de unos días románticos, a solas ambos dos. Sabes que si para tu pareja son muy importantes su familia, para ti también lo serán pero en vuestras relaciones íntimas os hacen más daño que otra cosa: nunca dispones de la suficiente tranquilidad como para disfrutar en privado con ella. Necesitas expresarte, hacer el amor y decirle lo mucho que la amas.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, este día te va a traer mucha suerte, sobre todo en el amor. Hoy tendrás mucha suerte. Conquistarás a quien tú quieras. Te apasionan tus trofeos y el juego de seducir: hoy todas las miradas irán hacia ti. Será un ligue de una noche pero la disfrutarás tanto como ella o más. Te encanta hacer esto: estar cada noche con una mujer diferente. Tu adicción al sexo es tremenda, casi problemática pues no te permite hacer vida normal. Sólo piensas en lo mismo una y otra vez. Hoy te lo pasarás genial, no lo dudes. Conocerás a una preciosa mujer, para ti será como una aparición, de repente, como salida de un cuento. Ni te percatarás de los hechos pero sólo recordarás que a las horas, ya estabais los dos con los preliminares. Trata de frenarte un poco. Acabas agotado todas las noches y no rindes en el área laboral.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, cada día estás más animado y te apetece más dejarte ver, que te digan cosas bonitas y disfrutar de los tuyos. Hoy te toca hacer visitas familiares. Tienes muy abandonados a tus progenitores y a algún otro tío tuyo. Alégrales el día, diles cosas que les hagan sonreír. Ahora que tú estás bien, puedes hacer muy felices a los que te rodean. Prueba a hacerlo, verás cómo te satisface en demasía. En el fondo, la vida es dar y recibir: cuando tú estás mal, otros te arropan y te dan amor, te ayudan y cuando tú puedes dar vida, amor y alegría, es tu deber como ser humano transmitirla a los demás. Esas pequeñas acciones son las que hacen grande a una persona. Por lo tanto, no esperes más y en tu tiempo libre comienza a repartir felicidad. Lo harás fenomenal.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, te encanta este día, el día de hoy. Esotéricamente es muy bueno el 13 así que, deja que se abran ciertas puertas y lleguen a ti varias bondades de los del otro lado. Sabes que todo está conectado, esta vida y el otro lado del velo, el Más Allá. Permítete ciertas licencias en el día de hoy. Quieres que una cosa en particular suceda en los próximos días. Haz tus ofrendas, tus rituales y todo llegará pero hazlo bien porque si no sabes lo que haces, quizás consigas el efecto contrario y pueda ser muy contraproducente para tu vida. Tómate las cosas en serio, al menos las que tienen la suficiente importancia para ti. Es vital que seas muy respetuoso tanto con los vivos como con los muertos. Nunca hagas a nadie nada que no desearías que te hicieran a ti.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy tu jefe estará demasiado cabreado y te tocará a ti aguantar el chaparrón. No estás por la labor de tener que soportar algo que no es tuyo, de lo cual no eres culpable y además te da igual. Así que, aunque sea tu jefe, le contestarás. No le sentará nada bien, es más, amenazará con echarte pero en este momento de tu vida, te da todo igual. Si te quiere echar, te tendrá que indemnizar pues será un despido improcedente. Lo único que sabes es que te cansas de tener tal dosis de paciencia con todo porque no es normal. Tienes el apoyo de un compañero, al menos en este caso, tras presenciar el numerito, la discusión. Él, declararía a tu favor en un juicio o en una conciliación. Está bien respetar al jefe si éste respeta a sus empleados. Si no hay respeto, no lo hay por ninguna de las dos partes.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, cuida a tus amistades. Hoy quedarás con tus dos mejores amigos y pasaréis unas horas juntos. Será genial porque, desde antes del verano, no os reuníais y te darás cuenta de la importancia del valor de una amistad, es algo muy grande y muy importante. Por ello, vete a comer con ellos y cuéntales tus viajes y tu verano. Te resultará muy gratificante. Hoy, una vez más, te darás cuenta de que no tiene precio, tener a alguien incondicional que te apoya en todo momento lo hagas bien o mal y que esa persona no tenga nada carnal con respecto a ti, es algo muy especial y bonito que no todo el mundo tiene. Empiezas a creer que uno de los dos, uno de tus mejores amigos, uno es tu alma gemela. No sois pareja al uso, no os acostáis ni amáis pero ciertamente tenéis una confianza que ni siquiera tienes con tus padres.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, día mágico para unos, catastrófico para otros. Si hoy abres tu mente y decides cambiar tu punto de vista sobre un proyecto, tu modo de enfocarlo, probablemente conseguirás que ese proyecto triunfe. Estaba mal enfocado, no tenía sentido alguno. Ahora parece que al darle una vuelta, podría abarcar mucho más. Es importante hacer todo esto con un producto o proyecto nuevo. Antes de lanzarlo, hay que estar muy seguro y saber que va a funcionar; de hecho, hay que testarlo en anónimos para no pillarte los dedos. Sigue dándole vueltas a esas ideas, sacando más, borrando lo que no sirve, rectificando. Es de sabios rectificar, así se inventan mejores productos. Aprovecha el día de hoy porque, como se suele decir, hoy tienes ángel.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, te encanta el 13, te apasiona. Hoy te sucederá algo muy divertido en el trabajo, en la cafetería: una chica intentará ligar contigo, le seguirás el juego y luego sabrás que es la nueva coordinadora de un proyecto. No darás crédito a tu metedura de pata, ni sabrás dónde meterte, si debajo de la mesa o dónde. Menos mal que ese proyecto no es de tu cometido pero que te sirva la lección para no ligar jamás con alguna persona allí si tú eres personal del lugar. Te podrían echar a la calle y denunciar tu caso. Olvídate de ligar en tu puesto laboral, lo tienes terminantemente prohibido. Además, podrían hacerte una encerrona, como la de hoy y luego echarte a la calle. Por lo tanto, desconfía de extraños, sean o no personas que trabajen allí. No le sigas el juego a nadie.

Piscis, tu vida se derrumba como una torre para empezar de nuevo desde cero, una estructura más fuete. Tu casa estaba muy mal construida, de hecho ya solo soplando se caía la mitad, Ahora no quieres que esto pase de nuevo. Por eso, lo que has de hacer es construir con buenos materiales una estructura que ni un huracán pueda derrumbar es decir, es tu obligación hacer las cosas bien. Si no sabes cómo hacerlo, pues no eres constructor, ponlo en manos de los expertos: diles lo que quieres y cómo lo quieres y ellos te ayudarán a construirlo. Piscis, si no sabes cómo construir tu vida, ponte en manos de un terapeuta y, desde abajo, te guiará para que salgas del túnel y puedas ver la luz. Puedes salir, te costará, pero con ayuda profesional lo harás.

Fuente: Astrocanal