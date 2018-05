Horóscopo del día 13 de mayo de 2018

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 13 de mayo de 2018; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, has estado un tiempo yendo por caminos pantanosos. Deberías de parar hoy y mirar a tu alrededor. Has de ver con tus propios ojos tu vida, tanto profesional como desde un punto de vista económico y ver si de verdad te conviene. Has de reconducir tu camino para volver a colocarte en la senda adecuada. Es mejor que pares hoy y que inviertas varias horas a lo largo del fin de semana en ver qué cambios necesitas hacer para prosperar. Tienes muchas ideas y creatividad dentro de ti, utilízalas para tu propio beneficio. En cuanto a tu salud se refiere, es hora de cambiar muchos hábitos nocivos: fumas y bebes sin parar, no descansas lo suficiente, te alimentas fatal. Comienza a prestar atención a tu nutrición. Eres lo que comes así que decide aprender a alimentarte bien.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, has de ser más realista con tu entorno y con tu vida. Te gusta mucho la fantasía y tienes mucha imaginación. Es perfecto imaginar y soñar despierto y puedes hacer cuantas visualizaciones guiadas quieras pero, ten siempre los pies en la tierra. Has de anclarte y enraizar. Está muy bien tener unos sueños pero los milagros no existen: las cosas no suceden solas, hay que mover energía para que éstas se produzcan. Por lo tanto, sé realista con lo que deseas o nunca cristalizará. Es decir, pide cosas factibles que estén a tu alcance. Si pides un imposible, nunca sucederá. Cuanto más anclado estés a este plano físico, a lo material, más real será tu vida. No puedes vivir en una burbuja con tus sueños e imaginación. Sé práctico, usa la imaginación para crear vivencias factibles o ideas perfectas.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, has de reactivar tu círculo de amistades, tu vida social pero es cierto que no tienes intención alguna de salir por las noches. No lo hagas, no tienes obligación. Oblígate, aunque no trasnoches ni bebas ni socialices, al menos, en ir a cenar con tus amigos más íntimos. Has de entrar en relación con el mundo exterior porque en la actualidad, no sales de cuatro paredes. No te comunicas con nadie y no saben de ti. Eres una incógnita para muchos. Has desaparecido del mapa. Podrías poner de tu parte mínimamente con ir a tomar una infusión con alguien, aceptar un café o una comida. Tu economía es muy limitada y eso aún dificulta más la situación. Es cierto, tu falta de ingresos hace que te encierres en ti mismo pero, lucha ante todo: puedes mejorar tu economía y puedes aumentar tu círculo de amigos. Está en tus manos cambiar. Inténtalo.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, sabes que en la vida, generalmente todo cuesta mucho esfuerzo y grandes sacrificios, al menos cuando triunfas en algo sabes que detrás hay muchas horas sin dormir y mucha ilusión puesta. Tu vida laboral y financiera, a día de hoy, es excepcional y te sientes muy orgulloso por ello. Te has dejado la piel en los últimos años y los frutos ya están ante ti. Eres el empresario del año, tu estrategia es auténtica, fabulosa. Sigue así. Ahora tan sólo te queda equilibrar un poco más otros ámbitos de tu vida como el sentimental y doméstico. Tu pareja o esposa, si la tuvieras, merece un premio por toda la ayuda prestada y por su gran comprensión. Han sido muchas horas de trabajo y siempre ella ha estado allí, en casa, ocupándose de todo, al pie del cañón. Has decidido premiarle de algún modo. Es el momento de hacerlo.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, tu salud empieza a estar resentida. Esta semana has sufrido mucha tensión y llevas la espalda completamente cargada. Hay tantas contracturas que te duele todo el cuerpo, no te puedes ni tumbar. Sabes que la tensión se te acumula en las cervicales, no es la primera vez ni será la última que casi no puedes ni moverte. Llama a un médico de urgencias o si alguien te acompaña, ve hasta tu consultorio más cercano. Te darán algo para relajar la tensión muscular. Llevas todo inflamado. Cuando veas que algo va mal, no acumules más dolor: ve a un especialista y no llegarás a pasar momentos tan críticos y dolorosos. No es agradable ni para ti ni para nadie. Además, cuanto peor esté la inflamación, menos se podrá hacer en la zona hasta que no se reduzca, por lo tanto, ve al mínimo síntoma y te dirán qué hacer.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy estás inspirado. Es tu día de fiesta y has decidido hacer lo que tu alma te pida así que vas a apuntar todos tus pensamientos e ideas en un cuaderno. Ponle fecha porque deberás de hacerlo en más ocasiones y, por supuesto, volverlo a leer. Por lo tanto, todo lo que tu mente te muestre, sean ideas, palabras inconexas, imágenes o sensaciones, incluso olores o sabores, plásmalo en este diario o cuaderno. Aunque no te lo creas, verás cómo la próxima semana has logrado aclarar muchas dudas existenciales y has resuelto a su vez asuntos del aquí y ahora, pendientes de resolución en tu vida diaria. Escribir es una buena medicina para el alma. Así liberas traumas y vivencias, las dejas partir. Es una técnica de sanación, no lo olvides.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, estás cargado de trabajo, no llegas y sabes que es cuestión de organizarse aunque también es de volumen. Una vez más lo has vuelto a hacer, te has sobrecargado y nadie te ayuda. No puedes con todo. A veces es tu propio ego el que se cree que tienes poderes mágicos, otras veces es tu propia decisión de ayudar a los demás la que te hace no parar de trabajar. Trabaja en tu justa medida, haz las cosas con cabeza. Si lo haces un número exagerado de horas al día, serás tú el enfermo al final. O pide ayuda para dividir tus tareas o bien sé consciente de la capacidad de tu cuerpo y de tu cansancio físico. Es mejor parar a tiempo, no que te pare el destino, por lo tanto, atento a tu planificación porque los días siguen teniendo el mismo número de horas, no ha cambiado.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, hoy es un día muy esotérico, como tú, con gran fuerza interior. La energía de este día se nota, es diferente. Tú posees en tu interior una gran intuición. Canalizas muy bien pero no te quieres dedicar a ello aunque podrías perfectamente. Deberías de hacer algo con tus dones. Son muchos pero no los usas ni para sanar ni para ayudar a los demás. En primer lugar, deberías de sanarte tú mismo. Sería muy interesante. Tu corazón aún sigue herido aunque le quieras despistar con aventurillas. Tus hombros han cargado mucho y aún siguen resentidos aunque cada día intentes soltar más. Cualquier certeza que tengas hoy será información privilegiada sobre tu futuro próximo. Utilízala a tu favor. Sabes que es lo que tienes que hacer.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, decides hacerte autónomo. Acabas de pensar que podrías montar un pequeño negocio, una tienda online. Tus padres piensan que no vas a poder vivir de eso. Tan sólo te dará quebraderos de cabeza y nada más. Y tienes que tener todos los papeles en regla y hacer las cosas bien. No tienes el apoyo de los tuyos porque piensan que no es la mejor idea, ni estás bien psicológicamente ni es tu momento. Te has precipitado, es una mala idea. Ahora ya es tarde y, además aunque estés solo en esto y no tengas apoyo de nadie, sabes que en la vida siempre hay que probar suerte: muchos otros se han forrado subiendo vídeos. Todo el mundo tiene su oportunidad y tú vas a ir a por ello. Tienes que pensarlo un poco mejor porque no sabes muy bien cómo funciona esto.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, eres de una sensibilidad extrema. Es posible que dada esa sensibilidad llegues a percibir de un modo sutil y diferente la vibración de las gemas. Quizás nunca hayas probado a tener una en tus manos pero las piedras hablan aunque poca gente sabe escucharlas. Podrías canalizar a través de piedras y minerales. Sabes que éstas sanan así que, con toda la sutileza que posees, permite que las piedras te elijan a ti. Ve a una tienda de minerales y cómprate las que te llamen. Verás cómo en unos días tus dolencias han desaparecido. Serás capaz de ponerte cada una en su zona y sin saber la causa habrás ido sanando poco a poco. Hay personas como tú que de manera natural son capaces de saber lo que los libros cuentan o más. Tú eres una de ellas. Usa tu intuición.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, te pegas el día en el ordenador y no haces nada más. No estudias, ni buscas trabajo ni haces nada productivo. Tus padres están cansados porque su hijo no hace nada. Busca trabajo, manda currículums o fórmate, algo has de hacer. La verdad es que has perdido el norte y no tienes intención de volver al camino adecuado. Tus padres están cansados y tomarán medidas dentro de poco: si no trabajas te echarán del domicilio. Están muy cansados de tu conducta. Te darán otra oportunidad pero si la desaprovechas, te irás de casa. Búscate a algún amigo soltero que se haya independizado y te aguante o quizás alguna tía mayor a quien hagas compañía. Con tus padres, la relación es muy tensa, no funciona. Muévete o la cosa acabará fatal.

Del 20 de Febrero al 21 de Marzo

Piscis, el 13 es un día de suerte en muchos lugares. Seguro que tu lado esotérico o celta sale a relucir hoy. Cada vez tienes más visiones, sobre todo de tu familia. Son imágenes del futuro. Cuando te llegan, te paralizas, te quedas blanco. Deberías de apuntarte a un curso de intuición y canalización porque tus dones están despiertos pero no sabes cómo utilizarlos. Te darían mucho poder personal. Hoy estarás mucho rato con tus padres, pasarás la tarde con ellos y descubrirás que tu madre es tan esotérica como tú, ambos dos tenéis un lado esotérico muy definido y marcado. Si utilizaras el tarot, te daría mucha información con respecto a todos los asuntos que te interesan ahora, que te conciernen y sobre los hechos venideros.

Fuente: Astrocanal