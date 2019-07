Horóscopo del día 13 de julio de 2019

Minuto30.com .- Cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Te presentamos tu Horóscopo del 13 de julio de 2019; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día:

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, hoy, la energía está diferente, muy intensa. Esta noche, sucederá algún evento galáctico que incidirá en tu horóscopo. Tal vez, a primeras horas de la mañana, aprecies cierto impulso energético diferente. Hoy, , te encuentras muy receptivo a la par que sensible. Decides dejar atrás, por el camino, experiencias problemáticas. Ahora comienzan a aparecer ante ti múltiples posibilidades. Estúdialas y quédate con la que más te convenga. Tómate tu tiempo para no fallar. Quizás haya más de una que te pueda encajar. Hoy, deberías tener mucho cuidado con cualquier género de infección genital. Existe tendencia a ello. Sé muy cauto, limpio y mantén tu higiene en todo momento. Intenta que tu vida sexual no se vea perjudicada pero, sé precavido. Por su lado, evita los baños públicos. Y sobre todo, si te complace hacer tríos o intercambios de pareja, estate prevenido al respecto. Mantén precaución absoluta con tus relaciones íntimas.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, deja de crear problemas donde no los hay. Muy frecuentemente, somos nuestros peores contrincantes. Mantén siempre y en todo momento y en toda circunstancia la calma y la serenidad puesto que enervarte no sirve absolutamente de nada, es contraproducente. Tampoco te inquietes, no sacarías nada en claro. Los inconvenientes, hay que enfrentarlos y resolverlos, ir hacia ellos siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia de frente. Un amigo o amiga te dará una sorpresa verdaderamente agradable. Espérala con los brazos abiertos. Hoy, será el día indicado para recibirla. Te conmoverá mucho, estarás todo el día preso de la emoción. Con respecto a tu salud, todo va bien; sigue punto por punto las metas marcadas, los objetivos más, como es lógico, haz que estos sean reales, que se puedan cumplir, hacer. Intenta, en reglas generales, llevar una vida sana y saludable tanto a nivel físico como mental. Recuerda que somos cuerpo, mente y espíritu y que debemos estar sanos en todos los niveles. No lo olvides.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, hoy tu intuición, muy atinada siempre y en todo momento y en todo instante, y tu experiencia pasada, te asistirán a salir de cualquier inconveniente que pudiera suceder. Contestaciones que no llegaban por fin las escuchas, procesas y entiendes. Sabes reconocerlas y entenderlas. Comienza a desbloquearse tu vida en todos los aspectos de ella. Vas a querer cambios sorprendentes y totalmente inusuales. Como buen Géminis que eres, precisas un equilibrio progresivo en tu vida. Cúmplelo siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia. Tu estabilidad será quien te guíe instintivamente. Ahora, la energía es muy alta y por esta razón no deberías tomar ningún complejo vitamínico. La influencia planetaria actual es demasiado fuerte. Por tal razón, saturarte con vitaminas, carecería de sentido alguno. No debes forzar el metabolismo. Es perjudicial para la salud. Como bien es sabido en esta vida, en el término medio está la virtud. Actúa con medida y todo va a marchar bien. Suerte.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, es hora de tomar buenas resoluciones, las acertadas. Recuerda ser realista y tener siempre y en todo momento y en toda circunstancia verdaderamente bien puestos los pies sobre la tierra. Concéntrate en tus deberes y obligaciones y obviamente, no dejes de desarrollar tu intuición, te llevará lejos. Es realmente posible que mañana o la semana próxima te encuentres una sorpresa en el área laboral, será algo inesperado que te dejará tiempo de libertad. Tómatelo por el lado positivo: ahora, dispondrás de todo el tiempo del planeta para hacer lo que desees, sobre todo, viajar. Haz ese viaje que siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia has deseado hacer y que has ido aplazando hasta el día de hoy. Ahora es tu momento, disfruta de tu nueva vida al paso que puedas. Todo se resolverá, deja de preocuparte ni te des por vencido por el hecho de que la vida es eso, un fluir de acontencimientos así que, todo cambiará. Pero ahora estamos en el presente con lo que, debes aprovechar tu vida en este preciso momento: aquí y ahora. Vive en armonía.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, desde la semana próxima, habrás de ser muy cauteloso. No debes herir a el resto ni mucho menos a tu pareja. Por tal razón, mide tus palabras. Es verdaderamente posible que tus ocasiones se retrasen, que aparezcan obstáculos en tu camino. Sabes que nada es casual en esta vida y que esos inconvenientes son precisos. Son tu forma de evolucionar aquí y ahora. No te lo tomes como algo negativo puesto que no lo es. Admítelo y tómalo de la manera más deportivamente posible. Es necesario. Como buen Leo que eres, nunca te bloqueas y siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia avanzas en la vida. Piensa y medita verdaderamente bien antes de tomar una resolución de gran extensión, sobre todo, ten presente tu entorno. A lo largo del día de hoy, te sentirás algo inquieto, tanto por la mañana, al levantar, como al ir a acostarte. En consecuencia hoy, tras el fin de semana pasado, cuídate, tantos de comidas rebosantes y rebosantes, como de bebidas. Ya has hecho estragos suficientes. Hoy, , deberías dar un respiro a tu cuerpo.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, hoy deberías pasar página. Tu pasado sentimental solo era eso, un fantasma en tu mente, un recuerdo. Estás extremadamente sensible aunque te encuentras mejor. No te precipites en apreciar hacer cosas y acciones para las que aún no estás preparado. Las soluciones veloces nunca son las mejores, créelo. Todo conlleva un tiempo, un duelo, un olvido. Es necesario. Ahora, es tu turno, te toca actuar de una forma pausado. No seas exagerado. Sobre todo, no permitas que tus palabras terminen con una hermosa amistad ni mucho menos con una relación perfecta. No juegues a ser médico. Si te encuentras mal, llama a tu médico de cabecera. Sería contraproducente si ingirieras ciertos medicamentos recetados por ti o por amigos y familiares. No tienen la potestad de hacerlo. Tenlo en cuenta, cada cuerpo reacciona de una forma diferente en frente de la ingesta de fármacos. La química de nuestro cuerpo cambia, en consecuencia, la reacción ante ellos, también. Ten cuidado.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, hoy estás muy sentimental. Estás sensible y tierno. Estás incluso más empático con los que te rodean y aún los entiendes mejor que antes. Por tal razón, eres más preciso y concreto en los juicios que emites. Hoy, , no hagas nada. Solo relájate, duerme, disfruta de la naturaleza y el sol o date un baño en la piscina. No hagas ninguna actividad que te estrese ni tomes ninguna resolución que pudiera afectar a tu porvenir. Sobre todo, evita tomar resoluciones radicales tanto en el tema sentimental como en el económico o laboral. Déjalo para mañana. Hoy, relájate. Eres Libra con lo que, cuando lo hagas, ten muy presente la persona equilibrada que hay en ti. La semana próxima deberías organizar tu vida comenzando muy con seriedad por tus comidas. No te las saltes, haz tres al día y cuida tu alimentación. Eres lo que comes y afecta a tu salud. Nútrete adecuadamente, toma mucha agua para no deshidratarte y come sano. Es verano.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, ha llegado el momento de corregir. Cualquier cosa o persona que estén a tu alrededor y que tengan algo que solucionar contigo o al contrario, este es el momento. Debes hacerlo. Corregir es de sabios. Quizás se trate de un equívoco con tu amigo, de una relación bloqueada, de un vecino con el que no simpatizas o de cualquier cosa. Todo tiene solución en esta vida. Solo es cuestión de proponérselo. Hoy las influencias planetarias son ideales para esto, las recomendables así que, es tu momento. Haz las cosas punto por punto, pues nadie arregla su vida en dos horas. Empieza por un campo y, poco a poco, y no solo hoy sino a lo largo de la semana próxima, ve haciendo tus deberes. No te importe el tiempo invertido. El Universo te lo devolverá de sobra. Cada buena acción se multiplica por diez. Mantén un ritmo de vida sana, en la normalidad. Lleva una vida equilibrada. Con el tiempo, tu cuerpo lo agradecerá.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, el día de hoy, , está verdaderamente bien augurado. Encontrarás soluciones a muchos de los inconvenientes presentes que te atañen. Comenzarás a solventar tareas pendientes. Las vibraciones galácticas de hoy son perfectas, excelentes sobre todo para el amor. Debes mudar de hábitos, es imperativo que lo hagas. Aprende de lo malo, de tus fallos y equivocaciones; es la única forma de evolucionar. Cuando las superes, todo encajará. El rompecabezas estará completo y terminado, cada pieza en su sitio y bien puesta. Haz ese esfuerzo, en el instante en que lo hagas y superes dichas situaciones, la vida te va a poner en el lugar que te toca. Si tuvieras hoy alguna molestia gástrica, no le des mayor relevancia pues es viable que sea causada por ciertas influencias planetarias que podrían ser incompatibles contigo. Apacible, todo pasa y se mueve, desaparece, en consecuencia, mañana será otro día. Te encontrarás fenomenal.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, el amor es cosa de dos pero significa dar, confiar, entregarse y respetarse. Por esta razón, si realmente amas a tu pareja, ábrete al amor de una manera incondicional, debes hacerlo. Mañana recibirás una notificación sobre un tema legal en curso. Sabes que a veces, las cosas no salen como deseamos más hay que aceptarlas. El Universo nunca se confunde. Si ocurre, es por algo, tenlo por seguro. No debes forzar al destino, ni a las situaciones. Deja que fluyan, es mucho mejor. No te inquietes. Medita un tanto y piensa todo lo que te llevas entre manos en este preciso instante: es mucho, demasiado y quizás no puedas abarcarlo todo. Si te encargases de menos temas, lograrías tenerlos controlados y dedicarles el suficiente tiempo, el que se merecen. Presta un tanto de atención a tu vida particularmente y a tu salud. Te preocupas de todos menos de ti. Hazte una analítica para descartar que te ocurra algo y quedarte apacible. El cuerpo es sabio y siempre y en toda circunstancia y en todo instante asevera lo que precisa.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, ordena tu mente. Hoy, , es un día ideal a fin de que lo hagas. Tu cabeza es como un ordenador: debes limpiarla, vaciar todos los pensamientos que la ocupan y que ya no tienen razón de ser. Debes limpiar, tirar y recortar. Incluso reiniciarte si fuera completamente preciso. Las ideas cambian de la misma forma que lo haces. Ahora, el día de hoy, traza planes para mañana, para tu porvenir próximo, inmediato. Es lo único que importa; el pasado, ya se fue. Disfruta de tu vida. Sé libre, espontáneo y todo lo creativo que puedas. Haz con tu vida lo que desees hacer. Propóntelo y seguro que lo logras, cuando menos, debes intentarlo antes de decir que no. Hoy, deja descansar tu cuerpo, dale un respiro tras las comilonas de ayer. Depúrate, te irá verdaderamente bien. Te limpiarás y te sentirás lleno de energía, listo para enfrentar una nueva y buena semana. Has de saber medirte, tanto en la alimentación, como en los sentimientos como en la vida normalmente.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, debes conversar, ha llegado el momento de expresarte, de decir lo que piensas y sientes. Hazlo, hoy, , es un día ideal para esto. Charla, matiza tus palabras y ten siempre y en toda circunstancia y en toda circunstancia tacto y los pies en el suelo. Nunca te olvides de simpatizar con el interlocutor, de tener muy presente la compasión y, sobre todo, de no permitir jamás hacerle a nadie o decirle lo que no desearías para ti que te afirmaran o hicieran. Recuerda que siempre y en toda circunstancia y en todo instante hay un modo suave y educado de hacer las cosas. Si puedes obrar bien, no lo hagas mal. Te harías daño a ti. Sabes que siempre y en todo momento y en todo instante sales de cualquier embrollo por esencial que sea. Sigue actuando con los pies en el suelo. Hoy, , da un respiro a tu organismo, a tu alimentación. Los excesos producidos ayer te pasarán factura hoy, purifícate. Es el día ideal para eliminar toxinas y compensar tu dieta. Tu cuerpo te lo agradecerá pero tu mente sensiblemente más. Te sentirás genial.

Fuente: Astrocanal